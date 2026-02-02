Φορτίζει πιο γρήγορα το κινητό σε λειτουργία πτήσης; Τι δείχνουν οι δοκιμές

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Από πού θα κόψετε 1,2 δισ. (ή 54%) των δαπανών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως το 2028;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/02/2026 - 15:57
Ρεκόρ παραγωγής για αιολικά και φωτοβολταϊκά το 2025 καλύπτοντας το 46.7% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας,
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 15:25
ΔΕΗ Fiber: Σε νέες περιοχές σε όλη την Ελλάδα το FTTH ίντερνετ από τη ΔΕΗ με 100% οπτική ίνα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 14:52
Παράταση δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ ενόψει λήψης απόφασης για την έγκριση Συντελεστών Απωλειών του Διασυνδεδεμένου Δικτύου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 14:33
Η METLEN επιτυγχάνει ένα ακόμη ορόσημο για το πρόγραμμα FDI
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/02/2026 - 13:52
Το ΥΠΕΝ για την υποχρέωση γνωστοποίησης προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οικοδομικών αδειών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/02/2026 - 13:28
Σταύρος Παπασταύρου: Σε δύο εβδομάδες η Chevron για τις υπογραφές στην Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/02/2026 - 12:41
Διενέργεια δύο ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 12:08
Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Ολοκλήρωσε την εξαγορά της εταιρίας τσιμεντοειδών «Vracs De L’Estuaire» στη Γαλλία
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
02/02/2026 - 11:38
Φ. Τίμερμανς: Η Πράσινη Συμφωνία παραμένει μονόδρομος - Η Ελλάδα να γίνει ενεργειακός κόμβος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/02/2026 - 11:18
ATLANTIC SEE LNG TRADE: Πρώτη εμπορική συμφωνία πώλησης αμερικανικού LNG στην Ουκρανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/02/2026 - 10:49
Λουμάκης: Διαφορετικά τα δεδομένα μεταξύ standalone και behind the meter μπαταριών σε έργα ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 10:47
Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα και άλλες 15 χώρες να αποχωρήσει από τη Συνθήκη για τον Χάρτη Ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/02/2026 - 10:07
Πτωτικές τιμές στο πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις Τραμπ πως επιδιώκει συμφωνία με το Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
02/02/2026 - 09:48
Έναρξη του έργου LIFE SIP GR Blue – «Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/02/2026 - 09:37
Γιάννης Μανιάτης: Με ενεργειακή απομόνωση κινδυνεύει η Κύπρος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/02/2026 - 09:09
Η METLEN εξασφάλισε χρηματοδότηση για νέο φωτοβολταϊκό έργο στην Ιταλία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 08:50
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο 43ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/02/2026 - 08:40
Γιάννης Τριήρης: Συνταγματική αναθεώρηση ή συνταγματική εκτροπή;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
02/02/2026 - 08:12
«Πρεμιέρα» για τα πορτοκαλί τιμολόγια και διατήρηση χρεώσεων από τους προμηθευτές για τον Φεβρουάριο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 08:09
ΕΛΥΚΩ: Στα 550 εκατ. ευρώ το σωρευτικό έλλειμμα – Προειδοποίηση προμηθευτών για πιέσεις στην αγορά και τα τιμολόγια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 08:06
Πώς η κλιματική κρίση συνιστά απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/02/2026 - 06:45
Φορτίζει πιο γρήγορα το κινητό σε λειτουργία πτήσης; Τι δείχνουν οι δοκιμές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/02/2026 - 06:45
Τα 8 χειρότερα σημεία για να τοποθετήσετε ένα ηλεκτρικό σώμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/02/2026 - 06:46
Πότε έρχεται το «Ανακαινίζω - Αναβαθμίζω» - Τα τελευταία νέα για τη νέα επιδότηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/02/2026 - 08:51
Ειδικός ξεκαθαρίζει τον μεγαλύτερο μύθο γύρω από τις αντλίες θερμότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 15:51
Συνάντηση μελών της Επιτροπής Ενέργειας του AmChamGR με τον Τζόσουα Βολτς, ειδικό απεσταλμένο για την Ενεργειακή Ολοκλήρωση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 15:46
Ζελένσκι: Δεν υπάρχει συμβιβασμός για το εδαφικό ζήτημα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
30/01/2026 - 15:37
ΕΣΠΕΝ για ΕΛΥΚΩ: ανάγκη άμεσης και επίσημης ενημέρωσης για το έλλειμμα και τις υποχρεώσεις της Πολιτείας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/01/2026 - 15:03
Πάνος Ξενοκώστας (ΟΝΕΧ): Τα ναυπηγεία είναι οι θυροφύλακες της ενεργειακής ανεξαρτησίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 14:34

Φορτίζει πιο γρήγορα το κινητό σε λειτουργία πτήσης; Τι δείχνουν οι δοκιμές

Φορτίζει πιο γρήγορα το κινητό σε λειτουργία πτήσης; Τι δείχνουν οι δοκιμές
lu nan on Unsplash
Newsroom
Δευτέρα, 02/02/2026 - 06:45

Αν και η χρήση φορτιστών που συνιστά ο κατασκευαστής και οι σωστές πρακτικές φόρτισης αρκούν για τη βέλτιστη απόδοση μιας σύγχρονης μπαταρίας, πολλοί χρήστες αναζητούν τρόπους να φορτίσουν το κινητό τους όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Τα σύγχρονα smartphones διαθέτουν μεγάλες μπαταρίες άνω των 4.000 ή 5.000 mAh, που προσφέρουν αυτονομία μιας ολόκληρης ημέρας αλλά απαιτούν περισσότερο χρόνο φόρτισης.

Η ταχεία φόρτιση έχει σε μεγάλο βαθμό λύσει αυτό το πρόβλημα, ωστόσο ο χρόνος φόρτισης παραμένει βασικό διαφημιστικό πλεονέκτημα για τους κατασκευαστές, καθώς πολλοί χρήστες αναζητούν τρόπους να φορτίζουν το κινητό τους όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Η ενεργοποίηση της λειτουργίας πτήσης (airplane mode) κατά τη φόρτιση ενός smartphone μπορεί πράγματι να μειώσει ελαφρώς τον χρόνο φόρτισης, όμως στην πράξη το όφελος είναι περιορισμένο και συχνά αμελητέο για τον μέσο χρήστη.

Η λογική πίσω από τη φόρτιση σε airplane mode είναι ότι, απενεργοποιώντας τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, Wi-Fi και Bluetooth, μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας κατά τη φόρτιση.

Παλαιότερη δοκιμή του CNET (2014) είχε δείξει μικρή εξοικονόμηση χρόνου - λίγα λεπτά σε πλήρη ή μερική φόρτιση. Πρόσφατες δοκιμές επιβεβαιώνουν αυτά τα ευρήματα.

Σε επαναλαμβανόμενα τεστ με Samsung Galaxy S24 Ultra, η πλήρης φόρτιση από 0% έως 100% σε airplane mode ολοκληρώθηκε ταχύτερα κατά 4 έως 7 λεπτά σε σύγκριση με τη φόρτιση με ενεργά δίκτυα.

Ο συντομότερος χρόνος που καταγράφηκε με airplane mode ήταν 1 ώρα και 2 λεπτά, ενώ χωρίς αυτόν 1 ώρα και 9 λεπτά. Παρά τη σταθερότητα των αποτελεσμάτων, το μέσο όφελος ήταν περίπου 5 λεπτά.

Αυτό το κέρδος χρόνου θεωρείται μικρό για να δικαιολογήσει τη συνήθεια, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι σε airplane mode ο χρήστης δεν μπορεί να δεχθεί κλήσεις ή μηνύματα.

Αντίθετα ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει πως οι συνθήκες φόρτισης παίζουν καθοριστικό ρόλο. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος επηρεάζει σημαντικά την ταχύτητα φόρτισης: σε υψηλότερες θερμοκρασίες (πάνω από 30°C), παρατηρήθηκαν μεγαλύτεροι χρόνοι φόρτισης, ακόμη και με ενεργοποιημένη τη λειτουργία πτήσης, λόγω υπερθέρμανσης της συσκευής.

Συμπερασματικά, η φόρτιση σε airplane mode είναι μεν τεχνικά ταχύτερη, αλλά το πρακτικό όφελος είναι μικρό και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η θερμοκρασία, ο φορτιστής και το ίδιο το μοντέλο του τηλεφώνου.

Για τους περισσότερους χρήστες, η τήρηση καλών πρακτικών φόρτισης και η χρήση εγκεκριμένων φορτιστών παραμένουν πολύ πιο σημαντικές από αυτό το μικρό πλεονέκτημα.

Πηγή: slashgear.com

Τελευταία τροποποίηση στις 02/02/2026 - 06:45

