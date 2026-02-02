Φορτίζει πιο γρήγορα το κινητό σε λειτουργία πτήσης; Τι δείχνουν οι δοκιμές

Αν και η χρήση φορτιστών που συνιστά ο κατασκευαστής και οι σωστές πρακτικές φόρτισης αρκούν για τη βέλτιστη απόδοση μιας σύγχρονης μπαταρίας, πολλοί χρήστες αναζητούν τρόπους να φορτίσουν το κινητό τους όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Τα σύγχρονα smartphones διαθέτουν μεγάλες μπαταρίες άνω των 4.000 ή 5.000 mAh, που προσφέρουν αυτονομία μιας ολόκληρης ημέρας αλλά απαιτούν περισσότερο χρόνο φόρτισης.

Η ταχεία φόρτιση έχει σε μεγάλο βαθμό λύσει αυτό το πρόβλημα, ωστόσο ο χρόνος φόρτισης παραμένει βασικό διαφημιστικό πλεονέκτημα για τους κατασκευαστές, καθώς πολλοί χρήστες αναζητούν τρόπους να φορτίζουν το κινητό τους όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Η ενεργοποίηση της λειτουργίας πτήσης (airplane mode) κατά τη φόρτιση ενός smartphone μπορεί πράγματι να μειώσει ελαφρώς τον χρόνο φόρτισης, όμως στην πράξη το όφελος είναι περιορισμένο και συχνά αμελητέο για τον μέσο χρήστη.

Η λογική πίσω από τη φόρτιση σε airplane mode είναι ότι, απενεργοποιώντας τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, Wi-Fi και Bluetooth, μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας κατά τη φόρτιση.

Παλαιότερη δοκιμή του CNET (2014) είχε δείξει μικρή εξοικονόμηση χρόνου - λίγα λεπτά σε πλήρη ή μερική φόρτιση. Πρόσφατες δοκιμές επιβεβαιώνουν αυτά τα ευρήματα.

Σε επαναλαμβανόμενα τεστ με Samsung Galaxy S24 Ultra, η πλήρης φόρτιση από 0% έως 100% σε airplane mode ολοκληρώθηκε ταχύτερα κατά 4 έως 7 λεπτά σε σύγκριση με τη φόρτιση με ενεργά δίκτυα.

Ο συντομότερος χρόνος που καταγράφηκε με airplane mode ήταν 1 ώρα και 2 λεπτά, ενώ χωρίς αυτόν 1 ώρα και 9 λεπτά. Παρά τη σταθερότητα των αποτελεσμάτων, το μέσο όφελος ήταν περίπου 5 λεπτά.

Αυτό το κέρδος χρόνου θεωρείται μικρό για να δικαιολογήσει τη συνήθεια, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι σε airplane mode ο χρήστης δεν μπορεί να δεχθεί κλήσεις ή μηνύματα.

Αντίθετα ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει πως οι συνθήκες φόρτισης παίζουν καθοριστικό ρόλο. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος επηρεάζει σημαντικά την ταχύτητα φόρτισης: σε υψηλότερες θερμοκρασίες (πάνω από 30°C), παρατηρήθηκαν μεγαλύτεροι χρόνοι φόρτισης, ακόμη και με ενεργοποιημένη τη λειτουργία πτήσης, λόγω υπερθέρμανσης της συσκευής.

Συμπερασματικά, η φόρτιση σε airplane mode είναι μεν τεχνικά ταχύτερη, αλλά το πρακτικό όφελος είναι μικρό και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η θερμοκρασία, ο φορτιστής και το ίδιο το μοντέλο του τηλεφώνου.

Για τους περισσότερους χρήστες, η τήρηση καλών πρακτικών φόρτισης και η χρήση εγκεκριμένων φορτιστών παραμένουν πολύ πιο σημαντικές από αυτό το μικρό πλεονέκτημα.

