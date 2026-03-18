Το ΥΠEN παραχωρεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έκταση για τη δημιουργία Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου, παραχωρείται στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας έκταση συνολικού εμβαδού 36.648,58 τ.μ. στη θέση «Εμίν Βρύση» του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας, της Περιφέρειας Φθιώτιδας, για την ίδρυση και λειτουργία Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Η περιοχή αυτή βρίσκεται εντός δημόσιας δασικής έκτασης, είναι αρμοδιότητας του Δασαρχείου Λαμίας και περιλαμβάνει 7 κύρια κτίρια συνολικής επιφάνειας 981,92 τ.μ.

Για την υλοποίηση της Απόφασης και τη συζήτηση των επόμενων βημάτων πραγματοποίησαν συνάντηση στο ΥΠΕΝ με τον κ. Παπασταύρου οι κ.κ. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ΓΓ Δημόσιας Τάξης Παναγιώτης Στάθης, Βουλευτές Φθιώτιδας Χρήστος Σταϊκούρας και Γιώργος Κοτρωνιάς, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, Δήμαρχος Αμφίκλειας – Ελάτειας Αθανασία Στιβακτή, παρουσία του Γενικού Διευθυντή Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, κ. Ευάγγελου Γκουντούφα.

Η διάρκεια παραχώρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων είναι 15 χρόνια, με δικαίωμα ανανέωσης μετά τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων δασικών υπηρεσιών και με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης η υποχρέωση συντήρησης, βελτίωσης και επισκευής των κτιρίων είναι του παραχωρησιούχου, ο οποίος έχει παράλληλα και την ευθύνη τήρησης των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών όρων.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε σχετικά: «Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο δημόσιο συμφέρον και την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας των πολιτών, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά στην παραχώρηση κτιρίων για τη δημιουργία Σχολής Αστυφυλάκων στην ευρύτερη περιοχή της Λαμίας. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί η πρωτοβουλία αυτή είναι αποτέλεσμα επιτυχούς συνεργασίας μεταξύ δύο βαθμών αυτοδιοίκησης, Βουλευτών, Κυβέρνησης. Ξεκίνησε από τον Βουλευτή Φθιώτιδας κ. Γιάννη Οικονόμου, κατά την Υπουργική του θητεία, στηρίχθηκε ολόθερμα από τους Βουλευτές Φθιώτιδας κ.κ. Σταϊκούρα και Κοτρωνιά, τον Περιφερειάρχη κ. Σπανό, τη Δήμαρχο κυρία Στιβακτή. Τα τελευταία χρόνια, η συνεργασία μας με την Ελληνική Αστυνομία και τους φορείς του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη είναι ουσιαστική και πολυεπίπεδη, τόσο στην επιχειρησιακή υποστήριξη, όσο και στη διαχείριση φυσικών καταστροφών στο πεδίο, από κοινού με το Πυροσβεστικό Σώμα, το Λιμενικό και τις Ένοπλες Δυνάμεις. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας παραμένει προσηλωμένο στην κύρια αποστολή του: την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των υποδομών και της ανθρώπινης ζωής. Ευχαριστώ τον Υπουργό κ. Χρυσοχοΐδη για την άριστη συνεργασία».

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τόνισε: «Με διαρκή συνεργασία μεταξύ των φορέων του κράτους, αξιοποιούμε υφιστάμενες δημόσιες υποδομές στον Δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας, προκειμένου να δημιουργήσουμε μια σύγχρονη δομή εκπαίδευσης για τους νέους αστυνομικούς μας. Η παραχώρηση του χώρου από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς την Ελληνική Αστυνομία αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση με ισχυρό αναπτυξιακό και θεσμικό αποτύπωμα. Η λειτουργία της Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων, δυναμικότητας έως 110 εκπαιδευόμενων, ενισχύει ουσιαστικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην τόνωση της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. Προχωρούμε άμεσα στις αναγκαίες διαδικασίες, τόσο σε επίπεδο θεσμικών εγκρίσεων όσο και τεχνικής προετοιμασίας, ώστε το έργο να υλοποιηθεί χωρίς καθυστερήσεις. Επενδύουμε στην εκπαίδευση, ενισχύουμε την ασφάλεια και αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο μέσο για μια πιο σύγχρονη και αποτελεσματική Αστυνομία, πιο κοντά στις ανάγκες των συμπολιτών μας».

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός ανέφερε: «Η ίδρυση Αστυνομικής Σχολής στην Αμφίκλεια υπηρετεί απόλυτα το στρατηγικό μας σχεδιασμό για την Περιφερειακή ανάπτυξη και τη δημογραφική θωράκιση του τόπου μας. Ευχαριστούμε θερμά τους Υπουργούς Σταύρο Παπασταύρου και Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για την παραχώρηση των κτηριακών εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και την πολιτική βούληση ίδρυσης της Σχολής, αντίστοιχα. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ολοκλήρωσε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και στηρίζει με κάθε τρόπο αυτήν τη συντονισμένη επιχείρηση Κυβερνητικών, Κοινοβουλευτικών, Αυτοδιοικητικών, προκειμένου να ικανοποιηθεί ένα διαχρονικό αίτημα του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας και όλης της κοινωνίας!»

Η Δήμαρχος Αμφίκλειας – Ελάτειας Αθανασία Στιβακτή υπογράμμισε: «Η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τον Δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας και συνολικά για τη Φθιώτιδα. Η ίδρυση της Σχολής Αστυφυλάκων στην Αμφίκλεια συνιστά ένα έργο ουσίας, με σημαντικά αναπτυξιακά και κοινωνικά οφέλη για την περιοχή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό κ. Παπασταύρου για την αμεσότητά του στην παραχώρηση της έκτασης, καθώς και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Χρυσοχοΐδη για την εμπιστοσύνη και τη βούληση που επέδειξε στην προώθηση της ίδρυσης της Σχολής Αστυφυλάκων. Παράλληλα, ευχαριστώ τον κ. Γιάννη Οικονόμου, επί θητείας του οποίου ως Υπουργού Προστασίας του Πολίτη τέθηκαν οι βάσεις για τη δημιουργία της Σχολής, καθώς και τον κ. Βαγγέλη Γκουντουφά, Γενικό Διευθυντή Δασών, για τη συνδρομή του στην αντιμετώπιση επιμέρους ζητημάτων. Η σημερινή εξέλιξη επιβεβαιώνει με τον πλέον σαφή τρόπο ότι η στενή και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ της Πολιτείας, της Περιφέρειας, των κυβερνητικών βουλευτών της περιοχής και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορεί να αποφέρει απτά και ουσιαστικά αποτελέσματα προς όφελος των πολιτών. Η ίδρυση της Σχολής Αστυφυλάκων στην Αμφίκλεια σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την περιοχή και ενισχύει τον ρόλο της στην εκπαίδευση και την ασφάλεια, συμβάλλοντας παράλληλα στην τοπική ανάπτυξη και συνοχή».