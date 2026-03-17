Πόσο γεμάτο πρέπει να είναι το ψυγείο για μικρότερη κατανάλωση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η Enerwave Παρουσιάζει για 3η Χρονιά τη Theater Week
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/03/2026 - 14:12
Ρωσική επίθεση προκαλεί ζημιές σε ενεργειακές και λιμενικές υποδομές στη νότια Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
17/03/2026 - 13:31
Σταύρος Παπασταύρου: Έχουμε εργαλεία και μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης – είμαστε δίπλα στον πολίτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/03/2026 - 12:53
Δημοσίευση της 1ης Αναθεώρησης του Προγράμματος Συντήρησης Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Έτους 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
17/03/2026 - 12:22
Κίνα: Συνδέθηκε η πρώτη πυρηνική μονάδα παραγωγής ενέργειας με συμμετοχή ιδιωτικού κεφαλαίου
ΚΟΣΜΟΣ
17/03/2026 - 11:46
Σύμπραξη Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) και Κέντρου Αειφορίας (CSE) για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/03/2026 - 11:02
Νέα επίθεση εναντίον πετρελαϊκής εγκατάστασης στη Φουτζάιρα
ΚΟΣΜΟΣ
17/03/2026 - 10:35
WWF: Τα ορυκτά καύσιμα έχουν φτάσει στο τέλος τους. Το μέλλον ανήκει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/03/2026 - 10:01
Χ. Μαμουλάκης: Προ των πυλών το νέο κύμα ακρίβειας σε αγροτικά προϊόντα και βασικά αγαθά λόγω της αύξησης στις τιμές καυσίμων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/03/2026 - 09:24
ΔΑΠΕΕΠ: Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης-Δεκέμβριος 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
17/03/2026 - 08:56
Ανοδικές και πάλι οι τιμές του πετρελαίου στις αγορές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
17/03/2026 - 08:31
Μ. Μανουσάκης: Η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής βάζει το νησί στη σύγχρονη εποχή
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/03/2026 - 08:21
Στ. Παπασταύρου: Η Ευρώπη πάντοτε έκανε το αναγκαίο βήμα σε περιόδους κρίσης – Τώρα είναι η ώρα να κινηθούμε πιο γρήγορα και πιο μπροστά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/03/2026 - 08:17
Γιάννης Τριήρης: Ο πόλεμος ως νέα «κανονικότητα»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
17/03/2026 - 08:12
Φυσικό αέριο: Βουτιά στην εγχώρια κατανάλωση τον Φεβρουάριο- Υψηλό τριετίας στις εξαγωγές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
17/03/2026 - 08:10
Μητσοτάκης: Θα σταθούμε δίπλα στην ενεργοβόρο βιομηχανία- Στο τραπέζι στοχευμένα μέτρα και για νοικοκυριά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/03/2026 - 08:08
Πόσο γεμάτο πρέπει να είναι το ψυγείο για μικρότερη κατανάλωση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/03/2026 - 06:59
Ο πόλεμος «κόβει» το ρεύμα, ακόμη και σε απόσταση 2.000 μιλίων
ΚΟΣΜΟΣ
17/03/2026 - 06:59
Πλαστικά μπουκάλια μετατρέπονται σε φάρμακο για τη νόσο του Πάρκινσον
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/03/2026 - 15:53
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Φεβρουάριο 2026 (Ορθή Επανάληψη)
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/03/2026 - 15:32
ΑΠΕ και μεγάλα υδροηλεκτρικά μειώνουν τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/03/2026 - 14:57
Π. Μαρινάκης: Η κύρωση των ενεργειακών συμφωνιών είναι ένα αποφασιστικό βήμα για την αξιοποίηση των εθνικών πόρων και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/03/2026 - 14:24
ΕΛΕΤΑΕΝ: Μελέτη για την πραγματική κατάληψη γης των αιολικών πάρκων
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/03/2026 - 13:43
Στο Παρίσι ο Κ. Πιερρακάκης - Αύριο, θα συναντηθεί με τον επικεφαλής της International Energy Agency, Fatih Birol
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/03/2026 - 13:26
Όμιλος ΔΕΗ: Σημαντική αναβάθμιση από την EcoVadis στην αξιολόγηση βιωσιμότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/03/2026 - 12:52
Ξεκινά η διοχέτευση στην αγορά των 400 εκατ. βαρελιών από τα αποθέματα πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/03/2026 - 12:34
Στ. Παπασταύρου: Η Ευρώπη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/03/2026 - 11:57
Πυρκαγιά ξέσπασε στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο λιμάνι Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
ΚΟΣΜΟΣ
16/03/2026 - 11:03
Αν. Αρανίτης: Ο Όμιλος AKTOR στηρίζει με μεγάλα έργα την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα της Κρήτης
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
16/03/2026 - 10:28
Υψηλές παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή μαίνεται
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/03/2026 - 10:01

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πόσο γεμάτο πρέπει να είναι το ψυγείο για μικρότερη κατανάλωση
Newsroom
Τρίτη, 17/03/2026 - 06:59

Η αυξημένη κατανάλωση ενέργειας μεταφράζεται πάντα σε υψηλότερους λογαριασμούς ρεύματος.

Μπορεί να νομίζετε ότι το να διατηρείτε το ψυγείο άδειο εξοικονομεί χρήματα, όμως στην πραγματικότητα συμβαίνει το αντίθετο.

Τα βασικά εξαρτήματα που διατηρούν το ψυγείο σε λειτουργία, όπως ο συμπιεστής, πρέπει να δουλεύουν πιο έντονα όταν δεν υπάρχει αρκετό περιεχόμενο στο εσωτερικό. Η έλλειψη «μάζας» σημαίνει ότι η θερμοκρασία μεταβάλλεται πιο εύκολα, με αποτέλεσμα η συσκευή να καταναλώνει περισσότερη ενέργεια για να τη διατηρεί σταθερή. Αυτό τελικά αποτυπώνεται στον μηνιαίο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος.

Μακροπρόθεσμα, ένα άδειο ψυγείο μπορεί επίσης να μειώσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Τα τρόφιμα λειτουργούν ως σταθεροποιητικός παράγοντας, βοηθώντας στη διατήρηση της εσωτερικής θερμοκρασίας και μειώνοντας την ανάγκη ενεργοποίησης του συμπιεστή.

Αν το ψυγείο παραμένει άδειο για μεγάλο χρονικό διάστημα, η αποσύνδεσή του από την πρίζα μπορεί να είναι μια λύση που εξοικονομεί ενέργεια και προστατεύει τα εξαρτήματά του. Εναλλακτικά, ένα σύγχρονο μοντέλο με τεχνολογία προσαρμοστικής ψύξης μπορεί να λειτουργεί πιο αποδοτικά.

Δεν κάνει καλό ούτε στο ψυγείο ούτε στο πορτοφόλι σας

Ο συμπιεστής είναι ένα από τα σημαντικότερα εξαρτήματα του ψυγείου, καθώς κυκλοφορεί το ψυκτικό υγρό μέσα στο σύστημα ψύξης. Παράλληλα, αποτελεί και ένα από τα πιο ακριβά εξαρτήματα σε περίπτωση βλάβης ή αντικατάστασης. Όταν το ψυγείο είναι άδειο ή σχεδόν άδειο, αναγκάζεται να λειτουργεί πιο έντονα για να διατηρεί σταθερή θερμοκρασία, γεγονός που αυξάνει τη φθορά του συμπιεστή.

Η αυξημένη αυτή κατανάλωση ενέργειας μεταφράζεται σε υψηλότερους λογαριασμούς ρεύματος και, με την πάροδο του χρόνου, μπορεί να οδηγήσει σε δαπανηρές επισκευές ή αντικατάσταση της συσκευής.

Από την άλλη πλευρά, το υπερβολικά γεμάτο ψυγείο μπορεί επίσης να δημιουργήσει προβλήματα. Περισσότερα τρόφιμα σημαίνουν περισσότερη ψύξη, κάτι που επιβαρύνει και πάλι τον συμπιεστή. Επιπλέον, μπορεί να προκληθεί άνιση ψύξη ή υπερβολικό πάγωμα, οδηγώντας σε αλλοίωση τροφίμων και οικονομική σπατάλη.

Πώς θα εξοικονομήσετε χρήματα

Για τη σωστή λειτουργία της συσκευής, συνιστάται το ψυγείο να είναι γεμάτο περίπου κατά τα δύο τρίτα. Επίσης, καλό είναι να αποφεύγεται το συχνό άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας, καθώς κάθε φορά που ανοίγει, η θερμοκρασία στο εσωτερικό αυξάνεται και ο συμπιεστής πρέπει να ενεργοποιηθεί ξανά.

Ελέγχετε τακτικά τα λάστιχα της πόρτας ώστε να βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζουν σωστά και δεν αφήνουν τον κρύο αέρα να διαφεύγει και προτιμήστε τα ψυγεία με πιστοποίηση Energy Star: καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια από άλλα μοντέλα, κάτι που βοηθά τόσο το πορτοφόλι όσο και το περιβάλλον.

Για την ασφαλή συντήρηση των τροφίμων, η θερμοκρασία του ψυγείου πρέπει να διατηρείται κάτω από τους 4°C, με ιδανική ρύθμιση περίπου στους 3°C. Αν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη, τα τρόφιμα μπορεί να παγώσουν, οδηγώντας σε σπατάλη. Ένα θερμόμετρο ψυγείου μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο της σωστής λειτουργίας της συσκευής.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/03/2026 - 06:59

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Παρατάσεις στις προθεσμίες ολοκλήρωσης ενεργειακών προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 16 Μαρτίου 2026
Σύμπραξη Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) και Κέντρου Αειφορίας (CSE) για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 17 Μαρτίου 2026
