Χτυπήθηκε το εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας στην Μπουσέχρ στο Ιράν
18/03/2026 - 09:00
Κ. Χατζηδάκης: 5,3 δισ. από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο για περιβάλλον, στέγαση, μεταφορές
18/03/2026 - 08:27
Σιάμισιης: Η τρέχουσα ενεργειακή κρίση συμβάλει καθοριστικά στην επιτάχυνση του μετασχηματισμού της αγοράς ενέργειας στην ΕΕ
18/03/2026 - 08:22
Στα ύψη οι τιμές στα καύσιμα: Πέρασε τα 2 ευρώ η αμόλυβδη, ακολουθεί και το πετρέλαιο κίνησης
18/03/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Ο φιλελεύθερος λάτρης των αβάσταχτων φόρων
18/03/2026 - 08:10
Αύξηση επιδόματος θέρμανσης και νέα ενεργειακά προγράμματα- Στήριξη σε 1,5 εκατ. ευάλωτα νοικοκυριά και 70.000 επιχειρήσεις
18/03/2026 - 08:04
Ενέργεια: Στα 3 δισ. τα deals το 2025- ΑΠΕ, δίκτυα και αποθήκευση οδηγούν το νέο κύμα συναλλαγών
18/03/2026 - 08:01
Γιατί το πλυντήριο δεν λειτουργεί: Οι 5 πιο συνηθισμένοι λόγοι
18/03/2026 - 06:59
Πώς ο πόλεμος του Ιράν επηρεάζει την ενεργοβόρα βιομηχανία
18/03/2026 - 06:59
Λευκός Οίκος: Πετρελαιοφόρα αρχίζουν με μικρή ροή να διασχίζουν το Στενό του Χορμούζ
17/03/2026 - 15:43
Η TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα στην Agrotica 2026: Καινοτόμες υπηρεσίες και ψηφιακές λύσεις για το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα
17/03/2026 - 15:27
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ευρώπη δεν θα εμπλακεί στρατιωτικά στη Μ. Ανατολή αλλά πρέπει να εστιάσει στις οικονομικές συνέπειες της κρίσης
17/03/2026 - 14:58
Η Enerwave Παρουσιάζει για 3η Χρονιά τη Theater Week
17/03/2026 - 14:12
Ρωσική επίθεση προκαλεί ζημιές σε ενεργειακές και λιμενικές υποδομές στη νότια Ουκρανία
17/03/2026 - 13:31
Σταύρος Παπασταύρου: Έχουμε εργαλεία και μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης – είμαστε δίπλα στον πολίτη
17/03/2026 - 12:53
Δημοσίευση της 1ης Αναθεώρησης του Προγράμματος Συντήρησης Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Έτους 2026
17/03/2026 - 12:22
Κίνα: Συνδέθηκε η πρώτη πυρηνική μονάδα παραγωγής ενέργειας με συμμετοχή ιδιωτικού κεφαλαίου
17/03/2026 - 11:46
Σύμπραξη Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) και Κέντρου Αειφορίας (CSE) για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
17/03/2026 - 11:02
Νέα επίθεση εναντίον πετρελαϊκής εγκατάστασης στη Φουτζάιρα
17/03/2026 - 10:35
WWF: Τα ορυκτά καύσιμα έχουν φτάσει στο τέλος τους. Το μέλλον ανήκει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
17/03/2026 - 10:01
Χ. Μαμουλάκης: Προ των πυλών το νέο κύμα ακρίβειας σε αγροτικά προϊόντα και βασικά αγαθά λόγω της αύξησης στις τιμές καυσίμων
17/03/2026 - 09:24
ΔΑΠΕΕΠ: Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης-Δεκέμβριος 2025
17/03/2026 - 08:56
Ανοδικές και πάλι οι τιμές του πετρελαίου στις αγορές
17/03/2026 - 08:31
Μ. Μανουσάκης: Η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής βάζει το νησί στη σύγχρονη εποχή
17/03/2026 - 08:21
Στ. Παπασταύρου: Η Ευρώπη πάντοτε έκανε το αναγκαίο βήμα σε περιόδους κρίσης – Τώρα είναι η ώρα να κινηθούμε πιο γρήγορα και πιο μπροστά
17/03/2026 - 08:17
Γιάννης Τριήρης: Ο πόλεμος ως νέα «κανονικότητα»
17/03/2026 - 08:12
Φυσικό αέριο: Βουτιά στην εγχώρια κατανάλωση τον Φεβρουάριο- Υψηλό τριετίας στις εξαγωγές
17/03/2026 - 08:10
Μητσοτάκης: Θα σταθούμε δίπλα στην ενεργοβόρο βιομηχανία- Στο τραπέζι στοχευμένα μέτρα και για νοικοκυριά
17/03/2026 - 08:08
Πόσο γεμάτο πρέπει να είναι το ψυγείο για μικρότερη κατανάλωση
17/03/2026 - 06:59
Ο πόλεμος «κόβει» το ρεύμα, ακόμη και σε απόσταση 2.000 μιλίων
17/03/2026 - 06:59

Crystal Kwok on Unsplash
Newsroom
Τετάρτη, 18/03/2026 - 06:59

Το πόσο καιρό θα παραμείνουν υψηλές οι τιμές της ενέργειας εξαρτάται από το πόσο γρήγορα θα αποκατασταθούν οι κατεστραμμένες υποδομές - μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες ή και μήνες μετά το τέλος των συγκρούσεων.

Η σύγκρουση με το Ιράν προκαλεί ήδη σοβαρές οικονομικές πιέσεις σε ενεργοβόρες βιομηχανίες στην Ευρώπη και τη Βρετανία, επιδεινώνοντας μια κατάσταση που ήταν ήδη δύσκολη λόγω των υψηλών τιμών ενέργειας και του διεθνούς ανταγωνισμού.

Η οικογενειακή βιομηχανία Somers Forge, με ιστορία 160 ετών στο Black Country, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το εργοστάσιο, που κατασκευάζει εξαρτήματα για υποβρύχια και στρατιωτικά αεροσκάφη, είδε το μηνιαίο κόστος φυσικού αερίου να αυξάνεται από περίπου 150.000 σε έως και 250.000 λίρες μετά την έναρξη της κρίσης. Σύμφωνα με τη διευθύντρια οικονομικών Τάμι Ίνγκλις, πολλές επιχειρήσεις λειτουργούν πλέον «σε κατάσταση επιβίωσης».

Η κρίση επιδεινώθηκε όταν το Ιράν άρχισε να επιτίθεται σε πλοία στον Περσικό Κόλπο και να περιορίζει τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, από όπου περνά περίπου το 20% της παγκόσμιας προμήθειας πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ιδιαίτερα εκτεθειμένος είναι ο κλάδος των χημικών, καθώς το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται τόσο ως πηγή ενέργειας όσο και ως βασική πρώτη ύλη. Η παραγωγή του κλάδου στη Βρετανία έχει μειωθεί κατά 60% από το 2021, ενώ τουλάχιστον 25 εργοστάσια έχουν κλείσει.

Ο επικεφαλής της Huntsman Corporation, Πίτερ Χάντσμαν, προειδοποίησε ότι αν οι σημερινές συνθήκες διατηρηθούν για λίγους ακόμη μήνες, ενδέχεται να κλείσει το τελευταίο εργοστάσιο της εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Μεγάλο μέρος της συζήτησης γύρω από την κρίση με τα δεξαμενόπλοια που έχουν εγκλωβιστεί εκατέρωθεν των Στενών του Ορμούζ επικεντρώνεται στις μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ωστόσο, ιδιαίτερα σημαντικές είναι και οι μεταφορές χημικών και πρώτων υλών που διέρχονται από την περιοχή.

Την περασμένη εβδομάδα, ανάμεσα στα φορτία που καθυστέρησαν περιλαμβάνονταν 26 πλοία που μετέφεραν περίπου 1,5 εκατομμύριο τόνους βωξίτη, ασβεστόλιθου, άμμου και θείου. Επιπλέον, 18 πλοία μετέφεραν σιτηρά - κυρίως καλαμπόκι - ενώ ακόμη 19 πλοία είχαν φορτίο 855 τόνων λιπασμάτων, κυρίως ουρία και φωσφορικά άλατα.

Η ευρωπαϊκή γεωργία θεωρείται από τους κλάδους που κινδυνεύουν περισσότερο από αυτές τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα. Περίπου το 11% της ουρίας που χρησιμοποιείται στην Ευρώπη προέρχεται από τις χώρες του Κόλπου, ενώ επιπλέον 26% εισάγεται από την Αίγυπτο. Η παραγωγή της αιγυπτιακής ουρίας βασίζεται σε εργοστάσια που λειτουργούν με φυσικό αέριο το οποίο μεταφέρεται μέσω αγωγών από το Ισραήλ.

Ειδικοί προειδοποιούν παράλληλα ότι το πρόβλημα είναι διαρθρωτικό: ακόμη και όταν η Ευρώπη παράγει μεγάλο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η τιμή της συχνά καθορίζεται από μονάδες φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα οι γεωπολιτικές κρίσεις να μεταφέρονται άμεσα στο κόστος της βιομηχανίας.

Οι επιχειρήσεις φοβούνται ότι αν οι τιμές ενέργειας παραμείνουν υψηλές για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να επαναληφθούν οι συνθήκες της ενεργειακής κρίσης του 2022, όταν πολλές βιομηχανίες αναγκάστηκαν να μειώσουν την παραγωγή ή να απολύσουν εργαζομένους.

Με πληροφορίες από τον Guardian

Τελευταία τροποποίηση στις 18/03/2026 - 06:59

