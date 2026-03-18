Ενέργεια: Στα 3 δισ. τα deals το 2025- ΑΠΕ, δίκτυα και αποθήκευση οδηγούν το νέο κύμα συναλλαγών

Ισχυρό αποτύπωμα άφησε ο ενεργειακός κλάδος στο κύμα εξαγορών και συγχωνεύσεων του 2025, συγκεντρώνοντας συναλλαγές ύψους σχεδόν 3 δισ. ευρώ και επιβεβαιώνοντας ότι οι ΑΠΕ παραμένουν στο επίκεντρο των επενδυτικών ροών. Η δυναμική αυτή ενισχύεται από το ρυθμιστικό πλαίσιο και τους στόχους του ΕΣΕΚ για κάλυψη του 43% της τελικής κατανάλωσης από ΑΠΕ έως το 2030, που λειτουργούν ως καταλύτης για νέες συμφωνίες, σύμφωνα με τα στοιχεία της PwC Ελλάδας.

Η δυναμική αυτή δεν περιορίζεται εντός συνόρων, καθώς- όπως επεσήμαναν χθες τα στελέχη της PwC κατά την παρουσίαση της έρευνας- η ενέργεια συγκαταλέγεται πλέον στους τρεις βασικούς κλάδους στους οποίους οι Έλληνες επενδυτές αναζητούν ευκαιρίες στο εξωτερικό, ενισχύοντας την εξωστρέφεια του κλάδου. Τα στοιχεία της έρευνας αποτυπώνουν τη βαρύτητα των ΑΠΕ, καθώς το 2025 πραγματοποιήθηκαν 20 συναλλαγές συνολικής αξίας 2,9 δισ. ευρώ, με έντονη παρουσία διεθνών επενδυτών που τοποθετήθηκαν σε εγχώρια χαρτοφυλάκια.

Ενδεικτικές της κινητικότητας στον κλάδο είναι και οι μεγαλύτερες συναλλαγές του 2025, με αιχμή την είσοδο της Masdar Hellas στην Τέρνα Ενεργειακή, μέσω απόκτησης ποσοστού 70% έναντι 1,7 δισ. ευρώ και επιπλέον 30% έναντι περίπου 0,7 δισ. ευρώ, καθώς και η πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών ισχύος 588 MW από τη METLEN Energy & Metals έναντι 0,7 δισ. ευρώ, συμφωνίες που αναδεικνύουν τη στρατηγική σημασία των ώριμων χαρτοφυλακίων ΑΠΕ.

Καταλυτικό ρόλο διαδραματίζουν και οι επενδύσεις στην αποθήκευση ενέργειας (BESS), ενώ παράλληλα οι ελληνικοί όμιλοι διευρύνουν το αποτύπωμά τους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, επιδιώκοντας υψηλότερες αποδόσεις, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη συμφωνία της ΔΕΗ για την εξαγορά φωτοβολταϊκών έργων αξίας 2 δισ. ευρώ έως το 2027. Η εικόνα αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σταθερά ανοδική πορεία της αγοράς τα τελευταία χρόνια, με τις ΑΠΕ να διατηρούν τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Το 2024 αποτέλεσε έτος-ορόσημο, καθώς η αξία των συναλλαγών στις ΑΠΕ εκτινάχθηκε στα 3,27 δισ. ευρώ, έναντι 2,46 δισ. ευρώ το 2025, εξέλιξη που αποδίδεται σε μεγάλες συμφωνίες σε ώριμα χαρτοφυλάκια έργων.

Αντίστοιχα, το 2023 οι συναλλαγές είχαν διαμορφωθεί στα 2,59 δισ. ευρώ, με πιο ισορροπημένη κατανομή μεταξύ ΑΠΕ (641 εκατ. ευρώ) και λοιπής ενέργειας (1,95 δισ. ευρώ), ενώ το 2022 αποτέλεσε το πρώτο έτος ισχυρής ανάκαμψης, με συνολική αξία 2,42 δισ. ευρώ. Η αφετηρία αυτής της πορείας εντοπίζεται στο 2021, όταν η αγορά κινούνταν σε επίπεδα μόλις 504 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, μέσα σε μία τετραετία η αξία των συναλλαγών στον ενεργειακό κλάδο έχει σχεδόν εξαπλασιαστεί, αποτυπώνοντας τη διεύρυνση της αγοράς και τη σταθερή ενίσχυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Πάντως στο κομμάτι της ενέργειας, πέρα από τις ΑΠΕ, αυξημένο ενδιαφέρον καταγράφεται και στα δίκτυα ενέργειας, τόσο σε επίπεδο εγχώριων υποδομών όσο και σε διασυνοριακές διασυνδέσεις, με τους μεγάλους ελληνικούς ομίλους να εξετάζουν και εξαγορές στο εξωτερικό. «Τα δίκτυα είτε σε εθνικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο να συνδεθεί η Ελλάδα με το εξωτερικό, είτε να γίνει μία εξαγορά στο εξωτερικό η οποία είναι σε κομμάτι δικτύου, αρχίζει και γίνεται ενδιαφέρουσα» ανάφερε χαρακτηριστικά ο κ. Θανάσης Πανόπουλος Partner, Deals & Strategy Leader της PwC Ελλάδας. Την ίδια ώρα η δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας μέσω υποδομών (Battery Energy Storage Systems) αναδεικνύεται ως κρίσιμο εργαλείο για τον μετριασμό πιθανών περικοπών (curtailment). Παράλληλα, χαρτοφυλάκια που συνδυάζουν αιολικά ή φωτοβολταϊκά έργα με έργα αποθήκευσης τυγχάνουν υψηλότερης αποτίμησης από τους επενδυτές.

Σε συνολικό επίπεδο, το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ρεκόρ για την αγορά εξαγορών και συγχωνεύσεων, με 181 συναλλαγές με συνολική αξία ρεκόρ καθώς άγγιξε σχεδόν τα 24 δισ. ευρώ εκ των οποίων το 60% της αξίας συγκεντρώθηκε σε μόλις πέντε μεγάλες συμφωνίες, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία των megadeals και τη διατηρήσιμη δυναμική της ελληνικής αγοράς.