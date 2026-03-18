ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το ΥΠEN παραχωρεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έκταση για τη δημιουργία Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/03/2026 - 15:57
Όμιλος ΔΕΗ: Νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση βιωσιμότητας από την S&P Global
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/03/2026 - 15:29
Τον Σταθμό Μετατροπής της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης–Αττικής στη Δαμάστα Ηρακλείου, επισκέφθηκε ο Κωστής Χατζηδάκης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/03/2026 - 15:03
Νίκος Ανδρουλάκης: Υπέρ της μείωσης του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/03/2026 - 14:38
Νίκος Παπαθανάσης: Έγκριση 20 Τομεακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης ύψους 11,787 δισ. ευρώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/03/2026 - 14:01
Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε ενεργειακό πυλώνα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/03/2026 - 13:33
Για 2ο σταθμό φόρτισης βάζει πλώρη ο ΟΑΣΘ. Υπεγράφη προγραμματική σύμβαση με την ΑΝΕΘ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/03/2026 - 13:02
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον ΕΣΣΑΗΕ - Στο επίκεντρο η επιτάχυνση της αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
18/03/2026 - 12:34
Χάρης Χρηστίδης (BayWa r.e.): Γιατί δεν θα δείτε σήμερα αναρτήσεις από τις εταιρείες του κλάδου των φωτοβολταϊκών;
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/03/2026 - 12:28
AKTOR και BNI Foundation υπέγραψαν συμφωνία για έρευνα, ανάπτυξη και εκμετάλλευση ορυκτών πόρων στην Αλβανία
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
18/03/2026 - 11:10
Η Rosatom καταδικάζει το πλήγμα στο εργοστάσιο στην Μπουσέχρ του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
18/03/2026 - 10:28
Κοινή επιστολή SolarPower Europe-ΣΕΦ για το ενεργειακό κόστος και για ένα λειτουργικό θεσμικό πλαίσιο για την αυτοκατανάλωση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/03/2026 - 10:00
Αιτήσεις χορήγησης και τροποποίησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Μαρτίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
18/03/2026 - 09:28
Χτυπήθηκε το εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας στην Μπουσέχρ στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
18/03/2026 - 09:00
Κ. Χατζηδάκης: 5,3 δισ. από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο για περιβάλλον, στέγαση, μεταφορές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/03/2026 - 08:27
Σιάμισιης: Η τρέχουσα ενεργειακή κρίση συμβάλει καθοριστικά στην επιτάχυνση του μετασχηματισμού της αγοράς ενέργειας στην ΕΕ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
18/03/2026 - 08:22
Στα ύψη οι τιμές στα καύσιμα: Πέρασε τα 2 ευρώ η αμόλυβδη, ακολουθεί και το πετρέλαιο κίνησης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
18/03/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Ο φιλελεύθερος λάτρης των αβάσταχτων φόρων
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
18/03/2026 - 08:10
Αύξηση επιδόματος θέρμανσης και νέα ενεργειακά προγράμματα- Στήριξη σε 1,5 εκατ. ευάλωτα νοικοκυριά και 70.000 επιχειρήσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/03/2026 - 08:04
Ενέργεια: Στα 3 δισ. τα deals το 2025- ΑΠΕ, δίκτυα και αποθήκευση οδηγούν το νέο κύμα συναλλαγών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/03/2026 - 08:01
Γιατί το πλυντήριο δεν λειτουργεί: Οι 5 πιο συνηθισμένοι λόγοι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/03/2026 - 06:59
Πώς ο πόλεμος του Ιράν επηρεάζει την ενεργοβόρα βιομηχανία
ΚΟΣΜΟΣ
18/03/2026 - 06:59
Λευκός Οίκος: Πετρελαιοφόρα αρχίζουν με μικρή ροή να διασχίζουν το Στενό του Χορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
17/03/2026 - 15:43
Η TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα στην Agrotica 2026: Καινοτόμες υπηρεσίες και ψηφιακές λύσεις για το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/03/2026 - 15:27
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ευρώπη δεν θα εμπλακεί στρατιωτικά στη Μ. Ανατολή αλλά πρέπει να εστιάσει στις οικονομικές συνέπειες της κρίσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/03/2026 - 14:58
Η Enerwave Παρουσιάζει για 3η Χρονιά τη Theater Week
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/03/2026 - 14:12
Ρωσική επίθεση προκαλεί ζημιές σε ενεργειακές και λιμενικές υποδομές στη νότια Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
17/03/2026 - 13:31
Σταύρος Παπασταύρου: Έχουμε εργαλεία και μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης – είμαστε δίπλα στον πολίτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/03/2026 - 12:53
Δημοσίευση της 1ης Αναθεώρησης του Προγράμματος Συντήρησης Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Έτους 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
17/03/2026 - 12:22
Κίνα: Συνδέθηκε η πρώτη πυρηνική μονάδα παραγωγής ενέργειας με συμμετοχή ιδιωτικού κεφαλαίου
ΚΟΣΜΟΣ
17/03/2026 - 11:46

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Χάρης Χρηστίδης (BayWa r.e.): Γιατί δεν θα δείτε σήμερα αναρτήσεις από τις εταιρείες του κλάδου των φωτοβολταϊκών;

Newsroom
Τετάρτη, 18/03/2026 - 12:28

18 Μαρτίου, Παγκόσμια Μέρα Ανακύκλωσης

xristidis_8.jpg

Σήμερα θα έπρεπε στον κλάδο των φωτοβολταϊκών να γιορτάζουμε τιμητικά την παγκόσμια μέρα ανακύκλωσης. Η παραγωγή καθαρής ενέργειας και η ανακύκλωση υλικών αποτελούν δύο πυλώνες της ίδιας στρατηγικής: της μετάβασης σε μια πραγματικά βιώσιμη οικονομία.

Δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε μια τεράστια στρέβλωση στο σημείο αυτό, και ειδικότερα στην ανακύκλωση των φωτοβολταϊκών πλαισίων. Η εγκατεστημένη ισχύς φωτοβολταϊκών στη χώρα μας πλησιάζει πλέον αθροιστικά τα 15 GWp. Ωστόσο, η συντριπτική πλειονότητα των φωτοβολταϊκών πλαισίων που έχουν εισαχθεί διαχρονικά στην ελληνική αγορά δεν έχει αποδώσει την προβλεπόμενη εισφορά ανακύκλωσης. Με βάση τις σημερινές τιμές, η συνολική εισφοροδιαφυγή εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 150 εκατομμύρια ευρώ — ένα τεράστιο κενό στον σχεδιασμό και τη λειτουργία των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης και στη χρηματοδοτική βάση των νέων μονάδων ανακύκλωσης. Και κάθε αδήλωτο φωτοβλταϊκό πλαίσο που συνδέεται στο δίκτυο μεγεθύνει το πρόβλημα ανεβάζοντας και άλλο το έλλειμμα και παράγοντας ακόμα μεγαλύτερες προκλήσεις για το μέλλον.

Πέρα από τη νομική διάσταση και τις πιθανές συνέπειες για τους εισαγωγείς εξοπλισμού, δημιουργείται και ένα σοβαρό ζήτημα στρέβλωσης του ανταγωνισμού. Οι εταιρείες που τηρούν την ισχύουσα νομοθεσία επιβαρύνονται με ένα κόστος που άλλοι αποφεύγουν. Η διαφορά τιμής μεταξύ εισαγωγέων που αποδίδουν το τέλος ανακύκλωσης για τα φωτοβολταϊκά πλαίσια και εκείνων που δεν το καταβάλλουν μπορεί να ξεπεράσει το 10% της συνολικής αξίας του εξοπλισμού, γεγονός που απειλεί να διαιωνίσει το πρόβλημα.

Ένα από τα μέτρα που θα μπορούσαν να περιορίσουν την εισφοροδιαφυγή είναι η διασύνδεση των τελωνείων με το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Αποβλήτων, πρόταση που έχει υποβληθεί στην κυβέρνηση από τη «Φωτοκύκλωση» με βάση αντίστοιχη πρακτική που εφαρμόστηκε πρόσφατα στην Ισπανία, οδηγώντας πολλούς εισαγωγείς που μέχρι τότε δεν κατέβαλλαν εισφορές να ενταχθούν σε συστήματα ανακύκλωσης. Μια ακόμη πρόταση που συζητείται είναι η υποχρεωτική καταβολή του τέλους ανακύκλωσης πριν από τη σύνδεση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ ή το σύστημα μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ.

Τα επόμενα χρόνια το ζήτημα της διαχείρισης των σχετικών αποβλήτων θα αναδειχθεί σε μία από τις σημαντικές προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης. Ελπίζουμε ότι οι πρώτοι έλεγχοι σε εισαγωγείς εξοπλισμού, σε συνδυασμό με την προσθήκη νέων Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης και τη δημιουργία νέων μονάδων ανακύκλωσης, θα αποτελέσουν την αρχή μιας ουσιαστικής διόρθωσης. Έχουμε μπροστά μας μια μοναδική ευκαιρία, έστω και καθυστερημένα με αναδρομική ισχύ, να αποκαταστήσουμε τα λάθη του παρελθόντος και να δημιουργήσουμε μια νέα βάση με γνώμονα το περιβάλλον, τη νομιμότητα και τον υγιή ανταγωνισμό.

Ας οδηγήσουμε με τις επιλογές μας τον κλάδο των φωτοβολταϊκών να μπορεί να κάνει στο προσεχές μέλλον υπερήφανα αναρτήσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης, ως ένας κλάδος που υπηρετεί και συμβάλλει στην πράξη στην πράσινη ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα.

Ο Χάρης Χρηστίδης είναι Managing Director της BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας

Φωτογραφία ανάρτησης: Image: Soren.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

