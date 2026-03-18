Το ΥΠEN παραχωρεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έκταση για τη δημιουργία Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/03/2026 - 15:57
Όμιλος ΔΕΗ: Νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση βιωσιμότητας από την S&P Global
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/03/2026 - 15:29
Τον Σταθμό Μετατροπής της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης–Αττικής στη Δαμάστα Ηρακλείου, επισκέφθηκε ο Κωστής Χατζηδάκης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/03/2026 - 15:03
Νίκος Ανδρουλάκης: Υπέρ της μείωσης του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/03/2026 - 14:38
Νίκος Παπαθανάσης: Έγκριση 20 Τομεακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης ύψους 11,787 δισ. ευρώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/03/2026 - 14:01
Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε ενεργειακό πυλώνα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/03/2026 - 13:33
Για 2ο σταθμό φόρτισης βάζει πλώρη ο ΟΑΣΘ. Υπεγράφη προγραμματική σύμβαση με την ΑΝΕΘ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/03/2026 - 13:02
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον ΕΣΣΑΗΕ - Στο επίκεντρο η επιτάχυνση της αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
18/03/2026 - 12:34
Χάρης Χρηστίδης (BayWa r.e.): Γιατί δεν θα δείτε σήμερα αναρτήσεις από τις εταιρείες του κλάδου των φωτοβολταϊκών;
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/03/2026 - 12:28
AKTOR και BNI Foundation υπέγραψαν συμφωνία για έρευνα, ανάπτυξη και εκμετάλλευση ορυκτών πόρων στην Αλβανία
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
18/03/2026 - 11:10
Η Rosatom καταδικάζει το πλήγμα στο εργοστάσιο στην Μπουσέχρ του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
18/03/2026 - 10:28
Κοινή επιστολή SolarPower Europe-ΣΕΦ για το ενεργειακό κόστος και για ένα λειτουργικό θεσμικό πλαίσιο για την αυτοκατανάλωση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/03/2026 - 10:00
Αιτήσεις χορήγησης και τροποποίησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Μαρτίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
18/03/2026 - 09:28
Χτυπήθηκε το εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας στην Μπουσέχρ στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
18/03/2026 - 09:00
Κ. Χατζηδάκης: 5,3 δισ. από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο για περιβάλλον, στέγαση, μεταφορές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/03/2026 - 08:27
Σιάμισιης: Η τρέχουσα ενεργειακή κρίση συμβάλει καθοριστικά στην επιτάχυνση του μετασχηματισμού της αγοράς ενέργειας στην ΕΕ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
18/03/2026 - 08:22
Στα ύψη οι τιμές στα καύσιμα: Πέρασε τα 2 ευρώ η αμόλυβδη, ακολουθεί και το πετρέλαιο κίνησης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
18/03/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Ο φιλελεύθερος λάτρης των αβάσταχτων φόρων
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
18/03/2026 - 08:10
Αύξηση επιδόματος θέρμανσης και νέα ενεργειακά προγράμματα- Στήριξη σε 1,5 εκατ. ευάλωτα νοικοκυριά και 70.000 επιχειρήσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/03/2026 - 08:04
Ενέργεια: Στα 3 δισ. τα deals το 2025- ΑΠΕ, δίκτυα και αποθήκευση οδηγούν το νέο κύμα συναλλαγών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/03/2026 - 08:01
Γιατί το πλυντήριο δεν λειτουργεί: Οι 5 πιο συνηθισμένοι λόγοι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/03/2026 - 06:59
Πώς ο πόλεμος του Ιράν επηρεάζει την ενεργοβόρα βιομηχανία
ΚΟΣΜΟΣ
18/03/2026 - 06:59
Λευκός Οίκος: Πετρελαιοφόρα αρχίζουν με μικρή ροή να διασχίζουν το Στενό του Χορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
17/03/2026 - 15:43
Η TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα στην Agrotica 2026: Καινοτόμες υπηρεσίες και ψηφιακές λύσεις για το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/03/2026 - 15:27
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ευρώπη δεν θα εμπλακεί στρατιωτικά στη Μ. Ανατολή αλλά πρέπει να εστιάσει στις οικονομικές συνέπειες της κρίσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/03/2026 - 14:58
Η Enerwave Παρουσιάζει για 3η Χρονιά τη Theater Week
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/03/2026 - 14:12
Ρωσική επίθεση προκαλεί ζημιές σε ενεργειακές και λιμενικές υποδομές στη νότια Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
17/03/2026 - 13:31
Σταύρος Παπασταύρου: Έχουμε εργαλεία και μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης – είμαστε δίπλα στον πολίτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/03/2026 - 12:53
Δημοσίευση της 1ης Αναθεώρησης του Προγράμματος Συντήρησης Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Έτους 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
17/03/2026 - 12:22
Κίνα: Συνδέθηκε η πρώτη πυρηνική μονάδα παραγωγής ενέργειας με συμμετοχή ιδιωτικού κεφαλαίου
ΚΟΣΜΟΣ
17/03/2026 - 11:46

Όμιλος ΔΕΗ: Νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση βιωσιμότητας από την S&amp;P Global
Newsroom
Τετάρτη, 18/03/2026 - 15:29
  • Βαθμολογία υψηλότερη από τον μέσο όρο του κλάδου και περαιτέρω άνοδος της ΔΕΗ στην κατάταξη της S&P Global
  • CSA Score: 50 μονάδες από 42 το προηγούμενο έτος
  • S&P Global ESG Score: 51 μονάδες από 44 το 2024
  • S&P Global Corporate Sustainability Assessment: μία από τις πιο αναγνωρισμένες διεθνώς διαδικασίες αξιολόγησης βιωσιμότητας - συμμετοχή πάνω από 12 χιλιάδων εταιρειών παγκοσμίως

Σημαντική νέα βελτίωση κατέγραψε ο Όμιλος ΔΕΗ στην παγκόσμια αξιολόγηση εταιρικής βιωσιμότητας (Corporate Sustainability Assessment – CSA) της S&P Global, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του μεταξύ των εταιρειών του ενεργειακού κλάδου διεθνώς.

Στην αξιολόγηση του 2025, η βαθμολογία της ΔΕΗ στο Corporate Sustainability Assessment (CSA) αυξήθηκε στις 50 μονάδες, από 42 το προηγούμενο έτος και 25 το 2023, ενώ η βαθμολογία της σε θέματα ESG διαμορφώθηκε στις 51 μονάδες, από 44 το 2024 και 37 το 2023.

Η νέα αναβάθμιση της ΔΕΗ στην S&P Global αποδίδεται κυρίως στη βελτιωμένη αξιολόγηση του Ομίλου σε περιβαλλοντικά ζητήματα (όπως στη διαχείριση των εκπομπών GHG, την κατανάλωση ενέργειας, τη διαχείριση του νερού και των αποβλήτων), σε κοινωνικά θέματα (όπως στα θέματα ανθρωπίνου δυναμικού, υγείας και ασφάλειας, διαφορετικότητας, σχέσεων με τις τοπικές κοινωνίες, πελάτες και προμηθευτές), καθώς και σε θέματα διακυβέρνησης (μεταξύ άλλων εστιάζοντας στην επιχειρηματική ηθική, τη διαχείριση κινδύνων και την κυβερνοασφάλεια). Αξίζει να σημειωθεί πως η αξιολόγηση CSA της S&P Global δεν δίνει το ίδιο βάρος σε όλες τις θεματικές για τις εταιρείες που συμμετέχουν σε αυτή, καθώς οι δείκτες είναι κλαδικά προσαρμοσμένοι (industry-specific).

Η αξιολόγηση Corporate Sustainability Assessment (CSA) της S&P Global αποτελεί μία από τις πλέον αναγνωρισμένες διεθνώς διαδικασίες αποτύπωσης της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Αξιολογεί χιλιάδες εταιρείες παγκοσμίως, εξετάζοντας τη σύνδεση της βιώσιμης ανάπτυξης με το επιχειρηματικό μοντέλο και τη στρατηγική κάθε οργανισμού. Μέσα από ένα σύνολο οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων, η αξιολόγηση CSA παρέχει ένα δομημένο πλαίσιο αξιολόγησης και σύγκρισης των επιδόσεων των επιχειρήσεων, αποτελώντας σημαντικό σημείο αναφοράς για επενδυτές που ενσωματώνουν κριτήρια ESG στις αποφάσεις τους.

Για τη ΔΕΗ, η αξιολόγηση έδωσε μεγαλύτερη έμφαση στις δεσμεύσεις σε διεθνείς πρωτοβουλίες όπως το Science Based Targets Network (SBTN) και το Science Based Targets Initiative (SBTi), καθώς και στην ανάπτυξη νέων βιώσιμων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και προσδοκίες των καταναλωτών.

Ο Γενικός Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΔΕΗ, κ. Αχιλλέας Ιωακειμίδης, δήλωσε σχετικά: «Η νέα αυτή αναβάθμιση από τη S&P Global υπογραμμίζει την πρόοδο του Ομίλου ΔΕΗ στην ενσωμάτωση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης σε όλο το εύρος της δραστηριότητάς του, αλλά και στην διαφάνεια σχετικά με σημαντικά ζητήματα και προτεραιότητες που αφορούν τον πυρήνα του μετασχηματισμού του Ομίλου σε έναν σύγχρονο ενεργειακό και τεχνολογικό Όμιλο με θετικό αποτύπωμα στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον».

Πράσινες επενδύσεις με τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο της στρατηγικής

Τα τελευταία χρόνια η ΔΕΗ υλοποιεί με σταθερά βήματα τον μετασχηματισμό της, με στρατηγική κατεύθυνση τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενεργειακή μετάβαση. Στο πλαίσιο του επικαιροποιημένου Στρατηγικού της Σχεδίου για την περίοδο 2026–2028, ο Όμιλος επιταχύνει επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ευέλικτη παραγωγή και σύγχρονες ενεργειακές υποδομές, ενισχύοντας παράλληλα τη χρήση τεχνολογιών καινοτομίας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του.

Με επίκεντρο την ανάπτυξη των ΑΠΕ και την πλήρη απολιγνιτοποίηση το 2026, η ΔΕΗ στοχεύει σε σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ενεργειακού συστήματος. Παράλληλα, επενδύει στον εκσυγχρονισμό των δικτύων και στην παροχή νέων, λύσεων προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες, στηρίζοντας τον εξηλεκτρισμό και την ψηφιακή μετάβαση.

Στόχος της ΔΕΗ είναι η δημιουργία διαμοιραζόμενης αξίας για την οικονομία και την κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες όλων των ενδιαφερόμενων μερών συμβάλλοντας παράλληλα ουσιαστικά στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Για 2ο σταθμό φόρτισης βάζει πλώρη ο ΟΑΣΘ. Υπεγράφη προγραμματική σύμβαση με την ΑΝΕΘ
Όμιλος ΔΕΗ: Σημαντική αναβάθμιση από την EcoVadis στην αξιολόγηση βιωσιμότητας
Όμιλος ΔΕΗ και METLEN Energy &amp; Metals συμπράττουν για την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης έως 1.500MW σε τρεις χώρες
Όμιλος ΔΕΗ και Πανεπιστήμιο Georgetown συνεργάζονται για τη δημιουργία νέου Πανεπιστημίου (Ν.Π.Π.Ε.) στην Ελλάδα
Όμιλος ΔΕΗ: Νέα ορόσημα και ενισχυμένη διαφάνεια στην ετήσια Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης
Όμιλος ΔΕΗ: Στρατηγικές επενδύσεις €10,1 δισ. την Tριετία 2026-28 με Στόχο EBITDA €2,9 δισ.
Όμιλος ΔΕΗ: 130 MW φωτοβολταϊκών προστίθενται στο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ στη Ρουμανία
