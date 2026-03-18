Τον Σταθμό Μετατροπής της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης–Αττικής στη Δαμάστα Ηρακλείου, επισκέφθηκε ο Κωστής Χατζηδάκης

Τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη υποδέχθηκαν στελέχη του ΑΔΜΗΕ στον Σταθμό Μετατροπής της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης–Αττικής στη Δαμάστα Ηρακλείου.

Ο κ. Χατζηδάκης ξεναγήθηκε στους χώρους της νέας υποδομής και ενημερώθηκε για τις τεχνολογίες αιχμής που ενσωματώνει η διασύνδεση συνεχούς ρεύματος που θωρακίζει ενεργειακά την Κρήτη. Το έργο, που λειτουργεί από το 2025, καλύπτει πλήρως τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στο νησί, προσφέροντας σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον, την οικονομία και την τοπική κοινωνία.

Η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής έχει αντλήσει ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ΕΣΠΑ 2014-2020) και συγχρηματοδοτείται από το «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» του ΕΣΠΑ 2021–2027.