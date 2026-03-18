Χτυπήθηκε το εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας στην Μπουσέχρ στο Ιράν
18/03/2026 - 09:00
Κ. Χατζηδάκης: 5,3 δισ. από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο για περιβάλλον, στέγαση, μεταφορές
18/03/2026 - 08:27
Σιάμισιης: Η τρέχουσα ενεργειακή κρίση συμβάλει καθοριστικά στην επιτάχυνση του μετασχηματισμού της αγοράς ενέργειας στην ΕΕ
18/03/2026 - 08:22
Στα ύψη οι τιμές στα καύσιμα: Πέρασε τα 2 ευρώ η αμόλυβδη, ακολουθεί και το πετρέλαιο κίνησης
18/03/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Ο φιλελεύθερος λάτρης των αβάσταχτων φόρων
18/03/2026 - 08:10
Αύξηση επιδόματος θέρμανσης και νέα ενεργειακά προγράμματα- Στήριξη σε 1,5 εκατ. ευάλωτα νοικοκυριά και 70.000 επιχειρήσεις
18/03/2026 - 08:04
Ενέργεια: Στα 3 δισ. τα deals το 2025- ΑΠΕ, δίκτυα και αποθήκευση οδηγούν το νέο κύμα συναλλαγών
18/03/2026 - 08:01
Γιατί το πλυντήριο δεν λειτουργεί: Οι 5 πιο συνηθισμένοι λόγοι
18/03/2026 - 06:59
Πώς ο πόλεμος του Ιράν επηρεάζει την ενεργοβόρα βιομηχανία
18/03/2026 - 06:59
Λευκός Οίκος: Πετρελαιοφόρα αρχίζουν με μικρή ροή να διασχίζουν το Στενό του Χορμούζ
17/03/2026 - 15:43
Η TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα στην Agrotica 2026: Καινοτόμες υπηρεσίες και ψηφιακές λύσεις για το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα
17/03/2026 - 15:27
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ευρώπη δεν θα εμπλακεί στρατιωτικά στη Μ. Ανατολή αλλά πρέπει να εστιάσει στις οικονομικές συνέπειες της κρίσης
17/03/2026 - 14:58
Η Enerwave Παρουσιάζει για 3η Χρονιά τη Theater Week
17/03/2026 - 14:12
Ρωσική επίθεση προκαλεί ζημιές σε ενεργειακές και λιμενικές υποδομές στη νότια Ουκρανία
17/03/2026 - 13:31
Σταύρος Παπασταύρου: Έχουμε εργαλεία και μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης – είμαστε δίπλα στον πολίτη
17/03/2026 - 12:53
Δημοσίευση της 1ης Αναθεώρησης του Προγράμματος Συντήρησης Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Έτους 2026
17/03/2026 - 12:22
Κίνα: Συνδέθηκε η πρώτη πυρηνική μονάδα παραγωγής ενέργειας με συμμετοχή ιδιωτικού κεφαλαίου
17/03/2026 - 11:46
Σύμπραξη Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) και Κέντρου Αειφορίας (CSE) για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
17/03/2026 - 11:02
Νέα επίθεση εναντίον πετρελαϊκής εγκατάστασης στη Φουτζάιρα
17/03/2026 - 10:35
WWF: Τα ορυκτά καύσιμα έχουν φτάσει στο τέλος τους. Το μέλλον ανήκει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
17/03/2026 - 10:01
Χ. Μαμουλάκης: Προ των πυλών το νέο κύμα ακρίβειας σε αγροτικά προϊόντα και βασικά αγαθά λόγω της αύξησης στις τιμές καυσίμων
17/03/2026 - 09:24
ΔΑΠΕΕΠ: Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης-Δεκέμβριος 2025
17/03/2026 - 08:56
Ανοδικές και πάλι οι τιμές του πετρελαίου στις αγορές
17/03/2026 - 08:31
Μ. Μανουσάκης: Η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής βάζει το νησί στη σύγχρονη εποχή
17/03/2026 - 08:21
Στ. Παπασταύρου: Η Ευρώπη πάντοτε έκανε το αναγκαίο βήμα σε περιόδους κρίσης – Τώρα είναι η ώρα να κινηθούμε πιο γρήγορα και πιο μπροστά
17/03/2026 - 08:17
Γιάννης Τριήρης: Ο πόλεμος ως νέα «κανονικότητα»
17/03/2026 - 08:12
Φυσικό αέριο: Βουτιά στην εγχώρια κατανάλωση τον Φεβρουάριο- Υψηλό τριετίας στις εξαγωγές
17/03/2026 - 08:10
Μητσοτάκης: Θα σταθούμε δίπλα στην ενεργοβόρο βιομηχανία- Στο τραπέζι στοχευμένα μέτρα και για νοικοκυριά
17/03/2026 - 08:08
Πόσο γεμάτο πρέπει να είναι το ψυγείο για μικρότερη κατανάλωση
17/03/2026 - 06:59
Ο πόλεμος «κόβει» το ρεύμα, ακόμη και σε απόσταση 2.000 μιλίων
Γιάννης Τριήρης: Ο φιλελεύθερος λάτρης των αβάσταχτων φόρων

Γιάννης Τριήρης: Ο φιλελεύθερος λάτρης των αβάσταχτων φόρων
Γιάννης Τριήρης
Τετάρτη, 18/03/2026 - 08:10

Η εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη, χθες Τρίτη 17/3, στο συνέδριο του Bloomberg στην Αθήνα, ήταν άλλη μια καλοστημένη παράσταση πολιτικής οφθαλμαπάτης.

Ο πρωθυπουργός, για ακόμα μια φορά, επιχείρησε να φιλοτεχνήσει το προφίλ του σύγχρονου φιλελεύθερου μεταρρυθμιστή, την ώρα που η οικονομική πραγματικότητα που επιβάλλει στους πολίτες θυμίζει περισσότερο έναν πολιτικό των εύκολων λύσεων, με εμμονή στη φοροεισπρακτική αφαίμαξη των πολλών προς όφελος των επιχειρηματικών ελίτ και των κρατικών ταμείων .

Είναι πράγματι εξοργιστική η ευκολία με την οποία αυτοπλασάρεται ως υπέρμαχος της ελεύθερης αγοράς, όταν η κυβέρνησή του λειτουργεί ως ο απόλυτος «συνέταιρος» της ακρίβειας, αρνούμενη πεισματικά να αγγίξει τον ΦΠΑ και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα, σε περίοδο μάλιστα ενεργειακής κρίσης.

Στο πλαίσιο του «Greek Energy: The New Era», ο κ. Μητσοτάκης δεν δίστασε να καταφύγει σε επικοινωνιακά πυροτεχνήματα για να θολώσει τα νερά και να απενεχοποιηθεί για την ακρίβεια στην Ελλάδα, ρίχνοντας και πάλι το μπαλάκι στην ευρώπη.

Η δήλωσή του ότι η Ευρώπη πρέπει να λάβει «άμεσα μέτρα» αν δεν τερματιστούν οι επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, ηχεί τουλάχιστον προκλητική. Αναρωτιέται κανείς, πώς ζητάς διεθνή δράση όταν εσύ ο ίδιος, εντός των συνόρων σου, κρατάς τους φόρους στα καύσιμα στο εξωφρενικό 60% της τελικής τιμής.

Πρόκειται για μια καθαρή απόπειρα παραπλάνησης. Μεταθέτει την ευθύνη στις γεωπολιτικές συγκυρίες, ενώ την ίδια στιγμή το ελληνικό κράτος κερδοσκοπεί ασύστολα πάνω στις πλάτες των καταναλωτών, αρνούμενο να μειώσει τους φόρους ακόμα και σε περιόδους ακραίας ενεργειακής κρίσης.

Φυσικά, κανείς δεν διαφωνεί ότι η ΕΕ οφείλει να δράσει, αλλά σίγουρα όχι με τον τρόπο που υπονόησε ο πρωθυπουργός. Η περιβόητη «απεξάρτηση» από το ρωσικό φυσικό αέριο, την οποία εμφάνισε ως επιτυχία και μονόδρομο, κατέληξε σε ένα τραγικό οικονομικό αποτέλεσμα. Η Ευρώπη στράφηκε στις ΗΠΑ, πληρώνοντας υπερδιπλάσιες τιμές για το υγροποιημένο αμερικανικό αέριο LNG.

Αυτό δεν είναι πολιτική διορατικότητα, είναι ορισμός της αποτυχίας που βαφτίζεται «ανάγκη». Και μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, ο κ. Μητσοτάκης έριξε στο τραπέζι και την πυρηνική ενέργεια ως «αναπόφευκτη λύση», ανοίγοντας συζητήσεις ακόμα και για την εφαρμογή της στη ναυτιλία σε επαφή με τους εφοπλιστές. Είναι η κλασική μέθοδος του αποπροσανατολισμού. Όταν δεν μπορείς ή δεν θέλεις να λύσεις το πρόβλημα της ενεργειακή ακρίβειας σήμερα, αρχίζεις να μιλάς για αντιδραστήρες και φουτουριστικά σενάρια στο μέλλον.

Η κορύφωση της ειρωνείας, ωστόσο, ήρθε όταν αναφέρθηκε στο όριο κέρδους στην αγορά καυσίμων. Δήλωσε με στόμφο ότι είναι «φιλελεύθερος» και δεν του αρέσουν οι παρεμβάσεις, αλλά τις κάνει επειδή είναι αναγκαίες για να μην εκμεταλλεύονται κάποιοι την κρίση. Ας σοβαρευτούμε.

Οι πραγματικοί φιλελεύθεροι πολιτικοί μειώνουν τους φόρους για να τονώσουν τον ανταγωνισμό και την αγοραστική δύναμη. Δεν γίνονται «φορομπήχτες» που κρύβονται πίσω από διοικητικά πλαφόν και παρεμβάσεις που νοθεύουν την αγορά. Αυτές οι εύκολες λύσεις είναι το καταφύγιο όσων δεν τολμούν να παίξουν τον ρόλο του θεματοφύλακα μιας ελεύθερης αγοράς, προτιμώντας να διατηρούν τα έσοδα του κράτους ανέπαφα, ενώ ταυτόχρονα αφήνουν τις επιχειρηματικές ελίτ να λειτουργούν σε ένα περιβάλλον ασυδοσίας.

Ο φιλελευθερισμός του κ. Μητσοτάκη σταματά εκεί που αρχίζουν τα κρατικά έσοδα και οι επικοινωνιακές ανάγκες της κυβέρνησης του.

ΥΓ. Οι επιτυχημένοι πολιτικοί, όπως είναι ιστορικά αποδεδειγμένο, θεωρούν τα λάθη ως «δεδομένα», γιατί κάθε λάθος τους φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια. Καλωσορίζουν τις διαφωνίες, αποδέχονται τα λάθη και τα διορθώνουν. Το αντίθετο συμβαίνει με όσους επιχειρούν να κρύψουν τα λάθη τους, με επικοινωνιακά τρικ και ξύλινες πολιτικές ταμπέλες.

Γιάννης Τριήρης: Ο πόλεμος ως νέα «κανονικότητα»
Γιάννης Τριήρης: Ο πόλεμος ως νέα «κανονικότητα» 17 Μαρτίου 2026

