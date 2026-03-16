Ενεργειακό κόστος: Εντός της εβδομάδας τα μέτρα για τη στήριξη της βιομηχανίας

Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο προσυνέδριο της ΝΔ στη Λάρισα, οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν μέσα στην εβδομάδα από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός μιλώντας στο προσυνέδριο της ΝΔ στη Λάρισα σημείωσε ότι πολύ σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις για το πώς θα στηριχθεί η ελληνική ενεργοβόρος βιομηχανία. Προσέθεσε πως την εβδομάδα που αρχίζει σήμερα θα μιλήσουν πιο αναλυτικά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ο αρμόδιος υπουργός και κατέληξε: «Έχουμε πρακτικά πετύχει μία συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα μπορεί να στηρίξει την ελληνική ενεργοβόρο βιομηχανία όπως το κάνουν πολλές ακόμα χώρες, γιατί σήμερα το κόστος της ενέργειας σε κάποιους κλάδους είναι πολύ σημαντικό». Πάντως οι σχετικές ανακοινώσεις δεν αναμένεται να γίνουν στη σημερινή εκδήλωση του υπουργείου Ανάπτυξης στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος με δεδομένο ότι ο υπουργός και ο υφυπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και Νίκος Τσάφος βρίσκονται στις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο υπουργών Ενέργειας της ΕΕ, γεγονός που μεταθέτει την παρουσίαση των μέτρων για τις επόμενες ημέρες. Η εκδήλωση που οργανώνεται από τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο και στην οποία αναμένεται να μιλήσει ο κ. Μητσοτάκης αφορά την παρουσίαση του σχεδίου της κυβέρνησης για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, με ενίσχυση της μεταποίησης, της εξωστρέφειας και της καινοτομίας. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να παρουσιαστούν και οι παρεμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ, που θα γίνουν σε βιομηχανίες της χώρας με στήριξη μέσω του Ταμείου Καινοτομίας.

Σε ό,τι αφορά το ενεργειακό πακέτο, η αύξηση της αντιστάθμισης, δηλαδή της επιδότησης που λαμβάνουν οι μεγάλες βιομηχανίες της χώρας έναντι του υψηλού κόστους των CO2, θεωρείται ως το πλέον βέβαιο από τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση για τη μείωση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας.

Φαίνεται ότι έχει διασφαλιστεί η έγκριση από την Κομισιόν για την αύξηση της αντιστάθμισης δηλαδή της επιδότησης των ενεργοβόρων βιομηχανιών έναντι του αυξημένου κόστους των CO2. Το θέμα χειρίζεται εδώ και μήνες ο υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος προκειμένου το μέτρο να ευθυγραμμίζεται με το ευρωπαϊκό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων.

Υπενθυμίζεται ότι για την αντιστάθμιση του 2023 η Ελλάδα διέθεσε 287 εκατ. ευρώ. Όπως είναι γνωστό ένα σημαντικό ζήτημα που σχετίζεται με την αντιστάθμιση είναι η μείωση που θα επέλθει από το 2027 (για το έτος 2026) στην αποζημίωση εξ αιτίας της μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος της χώρας. Όπως έχει δηλώσει ο κ. Τσάφος, με τους νέους κανονισμούς της ΕΕ, ο συντελεστής ανθρακικού αποτυπώματος από 0,73 που είναι σήμερα περιορίζεται στο 0,58 εξ’ αιτίας της απολιγνιτοποίησης. Αν το μέτρο αυτό εφαρμοζόταν αμέσως τότε θα επέρχετο μείωση της ενίσχυσης κατά 40 εκατ ευρώ κατ’ έτος. Για να μετριαστεί η επίπτωση στις βιομηχανίες έχει προβλεφθεί μία κλιμακωτή εφαρμογή του μέτρου ως το 2030, η οποία δίνει μία μεσοσταθμική μείωση του συντελεστή αποτυπώματος CO2 στο 0,64, το οποίο πρακτικά μεταφράζεται σε μείωση της αντιστάθμισης κατά 17 εκατ. ευρώ ετησίως. Στόχος των συζητήσεων έχουν γίνει με την Κομισιόν είναι η μείωση της αντιστάθμισης να είναι μικρότερη από τα 17 εκατ. ευρώ, δηλαδή να ανέβει ο συντελεστής υψηλότερα από το 0,64. Με δεδομένη τη νέα ενεργειακή κρίση που έχει προκύψει λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή φαίνεται ότι ο στόχος αυτός έχει επιτευχθεί ενώ παράλληλα αυξάνεται και ο αριθμός των δικαιούχων του μέτρου από 57 επιχειρήσεις σε 80.

Εκτός πακέτου μέτρων φαίνεται ότι βρίσκονται επί του παρόντος ενισχύσεις μέσω του νέου πλαισίου κρατικών ενισχύσεων CISAF αν και οι επιχειρήσεις της χώρας θα μπορούσαν να επωφεληθούν σε περίπτωση χαλάρωσης των κανόνων όπως φαίνεται ότι εξετάζει η Κομισιόν.

Ταυτόχρονα πάντως η κυβέρνηση έχει εξετάσει και μέτρα που αφορούν μικρότερες επιχειρήσεις με παράγοντες της αγοράς να σημειώνουν ότι και έχει εξεταστεί και μείωσης των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) που πληρώνουν οι επιχειρήσεις.