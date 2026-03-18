Το ΥΠEN παραχωρεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έκταση για τη δημιουργία Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/03/2026 - 15:57
Όμιλος ΔΕΗ: Νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση βιωσιμότητας από την S&P Global
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/03/2026 - 15:29
Τον Σταθμό Μετατροπής της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης–Αττικής στη Δαμάστα Ηρακλείου, επισκέφθηκε ο Κωστής Χατζηδάκης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/03/2026 - 15:03
Νίκος Ανδρουλάκης: Υπέρ της μείωσης του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/03/2026 - 14:38
Νίκος Παπαθανάσης: Έγκριση 20 Τομεακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης ύψους 11,787 δισ. ευρώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/03/2026 - 14:01
Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε ενεργειακό πυλώνα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/03/2026 - 13:33
Για 2ο σταθμό φόρτισης βάζει πλώρη ο ΟΑΣΘ. Υπεγράφη προγραμματική σύμβαση με την ΑΝΕΘ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/03/2026 - 13:02
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον ΕΣΣΑΗΕ - Στο επίκεντρο η επιτάχυνση της αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
18/03/2026 - 12:34
Χάρης Χρηστίδης (BayWa r.e.): Γιατί δεν θα δείτε σήμερα αναρτήσεις από τις εταιρείες του κλάδου των φωτοβολταϊκών;
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/03/2026 - 12:28
AKTOR και BNI Foundation υπέγραψαν συμφωνία για έρευνα, ανάπτυξη και εκμετάλλευση ορυκτών πόρων στην Αλβανία
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
18/03/2026 - 11:10
Η Rosatom καταδικάζει το πλήγμα στο εργοστάσιο στην Μπουσέχρ του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
18/03/2026 - 10:28
Κοινή επιστολή SolarPower Europe-ΣΕΦ για το ενεργειακό κόστος και για ένα λειτουργικό θεσμικό πλαίσιο για την αυτοκατανάλωση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/03/2026 - 10:00
Αιτήσεις χορήγησης και τροποποίησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Μαρτίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
18/03/2026 - 09:28
Χτυπήθηκε το εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας στην Μπουσέχρ στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
18/03/2026 - 09:00
Κ. Χατζηδάκης: 5,3 δισ. από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο για περιβάλλον, στέγαση, μεταφορές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/03/2026 - 08:27
Σιάμισιης: Η τρέχουσα ενεργειακή κρίση συμβάλει καθοριστικά στην επιτάχυνση του μετασχηματισμού της αγοράς ενέργειας στην ΕΕ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
18/03/2026 - 08:22
Στα ύψη οι τιμές στα καύσιμα: Πέρασε τα 2 ευρώ η αμόλυβδη, ακολουθεί και το πετρέλαιο κίνησης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
18/03/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Ο φιλελεύθερος λάτρης των αβάσταχτων φόρων
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
18/03/2026 - 08:10
Αύξηση επιδόματος θέρμανσης και νέα ενεργειακά προγράμματα- Στήριξη σε 1,5 εκατ. ευάλωτα νοικοκυριά και 70.000 επιχειρήσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/03/2026 - 08:04
Ενέργεια: Στα 3 δισ. τα deals το 2025- ΑΠΕ, δίκτυα και αποθήκευση οδηγούν το νέο κύμα συναλλαγών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/03/2026 - 08:01
Γιατί το πλυντήριο δεν λειτουργεί: Οι 5 πιο συνηθισμένοι λόγοι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/03/2026 - 06:59
Πώς ο πόλεμος του Ιράν επηρεάζει την ενεργοβόρα βιομηχανία
ΚΟΣΜΟΣ
18/03/2026 - 06:59
Λευκός Οίκος: Πετρελαιοφόρα αρχίζουν με μικρή ροή να διασχίζουν το Στενό του Χορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
17/03/2026 - 15:43
Η TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα στην Agrotica 2026: Καινοτόμες υπηρεσίες και ψηφιακές λύσεις για το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/03/2026 - 15:27
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ευρώπη δεν θα εμπλακεί στρατιωτικά στη Μ. Ανατολή αλλά πρέπει να εστιάσει στις οικονομικές συνέπειες της κρίσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/03/2026 - 14:58
Η Enerwave Παρουσιάζει για 3η Χρονιά τη Theater Week
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/03/2026 - 14:12
Ρωσική επίθεση προκαλεί ζημιές σε ενεργειακές και λιμενικές υποδομές στη νότια Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
17/03/2026 - 13:31
Σταύρος Παπασταύρου: Έχουμε εργαλεία και μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης – είμαστε δίπλα στον πολίτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/03/2026 - 12:53
Δημοσίευση της 1ης Αναθεώρησης του Προγράμματος Συντήρησης Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Έτους 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
17/03/2026 - 12:22
Κίνα: Συνδέθηκε η πρώτη πυρηνική μονάδα παραγωγής ενέργειας με συμμετοχή ιδιωτικού κεφαλαίου
ΚΟΣΜΟΣ
17/03/2026 - 11:46

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον ΕΣΣΑΗΕ - Στο επίκεντρο η επιτάχυνση της αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα
Newsroom
Τετάρτη, 18/03/2026 - 12:34

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Συστημάτων Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Σ.Σ.Α.Η.Ε.) ανακοινώνει τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού του Συμβουλίου, με 2ετή θητεία, το οποίο αναλαμβάνει να ενισχύσει τον ρόλο της αποθήκευσης ενέργειας ως βασικού πυλώνα της ενεργειακής μετάβασης στη χώρα:

  • Πρόεδρος: Απόστολος Πάνος - Principia
  • Αντιπρόεδρος: Σωτήρης Καπέλλος - HELLENiQ Renewables
  • Γενικός Γραμματέας: Ηλίας Δούλος - EDF Power Solutions Hellas
  • Μέλος: Κωνσταντίνος Νάτσης - PPC Renewables
  • Μέλος: Γεώργιος Λαλούμης - METKA EGN Greece

Απόστολος_Πάνος.jpg

Ο απερχόμενος Πρόεδρος, Καθηγητής Μανώλης Καραπιδάκης, θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του από τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Συνδέσμου.

Αποστολή του Συνδέσμου

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Συστημάτων Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Σ.Σ.Α.Η.Ε.) προασπίζει τα επενδυτικά και τεχνολογικά συμφέροντα των μελών του, προωθώντας την έρευνα, την ανάπτυξη και την ευρεία ενσωμάτωση των συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα. Στόχος του είναι η διαμόρφωση μιας μακροχρόνιας βιώσιμης αγοράς αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα, μέσα από τεκμηριωμένες προτάσεις για ρυθμιστικά και τεχνικά ζητήματα, καθώς και ενεργό διάλογο με όλους τους αρμόδιους φορείς, διασφαλίζοντας την ασφαλή, αξιόπιστη και οικονομικά αποδοτική ανάπτυξη των σχετικών τεχνολογιών.

Άμεσες προτεραιότητες του νέου Δ.Σ.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου θέτει ως βασικές έξι προτεραιότητες:

  • Διασφάλιση της έγκαιρης ηλεκτροδότησης (commissioning) των μονάδων αποθήκευσης από τους δύο πρώτους διαγωνισμούς και ομαλή λειτουργική ένταξή τους στο σύστημα.
  • Επανεξέταση και, όπου απαιτείται, παράταση των συμβατικών χρονοδιαγραμμάτων ολοκλήρωσης των έργων του τρίτου διαγωνισμού, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή τους ολοκλήρωση.
  • Ανάληψη πρωτοβουλιών για την έκδοση Όρων Σύνδεσης (ΟΠΣ) σε επιπλέον μονάδες αποθήκευσης - τόσο μέσω του Merchant Call όσο και μέσω ενσωμάτωσης αποθηκευτικών λύσεων σε εν λειτουργία έργα - βάσει του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου.
  • Διάλογος και τεχνική συνεργασία με φορείς της αγοράς (ENEX), διαχειριστές συστήματος (ΑΔΜΗΕ) και ρυθμιστική αρχή (ΡΑΑΕΥ) για την προσαρμογή των κανόνων αγοράς και των λειτουργικών διαδικασιών, με στόχο την αποδοτικότερη και ασφαλέστερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των συστημάτων αποθήκευσης.
  • Σχεδίαση ρυθμιστικών προτάσεων και υποβολή πολιτικών μέτρων που θα βελτιώσουν το επενδυτικό προφίλ των έργων αποθήκευσης — συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης νέων σχημάτων στήριξης που θα ενσωματώνουν βέλτιστες πρακτικές από την Ευρώπη. Η πρωτοβουλία αυτή θα περιλαμβάνει συγκριτική αξιολόγηση των υποστηρικτικών πλαισίων σε χώρες όπως η Ιταλία και η Βουλγαρία και προτάσεις συνδυαστικής προσαρμογής στο ελληνικό πλαίσιο.
  • Ενίσχυση διεθνών συνεργασιών και ανταλλαγής τεχνογνωσίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη στενή συνεργασία με τον ευρωπαϊκό φορέα EASE (European Association for Storage of Energy) και σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε άλλες χώρες, για την υιοθέτηση τεχνικών προτύπων και χρηματοδοτικών εργαλείων.

Κάλεσμα για συνεργασία

Ο Ε.Σ.Σ.Α.Η.Ε. καλεί τα μέλη του, τους θεσμικούς φορείς και το ερευνητικό οικοσύστημα να συμβάλουν ενεργά σε έναν ουσιαστικό και εποικοδομητικό διάλογο, με στόχο την ταχεία, ασφαλή και βιώσιμη ενσωμάτωση των συστημάτων αποθήκευσης στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα.

Περισσότερες πληροφορίες για τον ΕΣΣΑΗΕ, μπορείτε να βρείτε στο www.haess.gr.

Αιτήσεις χορήγησης και τροποποίησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Μαρτίου 2026
Αιτήσεις χορήγησης και τροποποίησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Μαρτίου 2026 18 Μαρτίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε ενεργειακό πυλώνα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε ενεργειακό πυλώνα

Η TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα στην Agrotica 2026: Καινοτόμες υπηρεσίες και ψηφιακές λύσεις για το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα στην Agrotica 2026: Καινοτόμες υπηρεσίες και ψηφιακές λύσεις για το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα

Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ευρώπη δεν θα εμπλακεί στρατιωτικά στη Μ. Ανατολή αλλά πρέπει να εστιάσει στις οικονομικές συνέπειες της κρίσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ευρώπη δεν θα εμπλακεί στρατιωτικά στη Μ. Ανατολή αλλά πρέπει να εστιάσει στις οικονομικές συνέπειες της κρίσης

Γιάννης Τριήρης: Μπορεί το γερμανικό «Φρένο Ενοικίων» να σώσει την Αθήνα;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Μπορεί το γερμανικό «Φρένο Ενοικίων» να σώσει την Αθήνα;

Απώλειες ρεύματος: Σχεδόν διπλάσιες από την Ευρώπη - Παρέμβαση ΕΣΠΕΝ για τις χρεώσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Απώλειες ρεύματος: Σχεδόν διπλάσιες από την Ευρώπη - Παρέμβαση ΕΣΠΕΝ για τις χρεώσεις

Στο «τιμόνι» του EuroGeoSurveys η Ελλάδα με την εκλογή Γκούτη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Στο «τιμόνι» του EuroGeoSurveys η Ελλάδα με την εκλογή Γκούτη