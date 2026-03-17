Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ευρώπη δεν θα εμπλακεί στρατιωτικά στη Μ. Ανατολή αλλά πρέπει να εστιάσει στις οικονομικές συνέπειες της κρίσης

Στο ξεκίνημα αυτής της κρίσης η Ελλάδα επέκτεινε το γεωπολιτικό και αμυντικό της αποτύπωμα για να καλύψει τις ανάγκες της Κύπρου. Ήμασταν η πρώτη χώρα που στείλαμε δύο φρεγάτες και 4 αεροσκάφη F16 ανταποκρινόμενοι στην έκκληση βοήθειας των Κύπριων αδελφών μας και την ίδια ώρα ανταποκριθήκαμε και συμβάλλαμε στην ενίσχυση της αεράμυνας της Βουλγαρίας, ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση που είχε με τη δημοσιογράφο Φρανσίν Λάκουα, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Greek Energy: The New Era», που διοργανώνει το Bloomberg στην Αθήνα.

Τόνισε ότι η Ελλάδα ως προς την αμυντική της στάση όχι μόνο κάνει τη δουλειά της αλλά ενθάρρυνε και άλλες ευρωπαϊκές χώρες να συμμετέχουν στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Ανατολική Μεσόγειος πρέπει να αποτελεί περιοχή κορυφαίας προτεραιότητας για το σύνολο της Ευρώπης. Κι αυτό ήταν ένα θετικό βήμα στη σωστή κατεύθυνση, τόνισε ο πρωθυπουργός.

Όσον αφορά την περιοχή του Περσικού Κόλπου ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα σταθερά στηρίζει την επιχείρηση «Ασπίδες» που οργανώθηκε από την ΕΕ για την προστασία της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και γύρω από το Κέρας της Αφρικής.

Στο σημείο αυτό σχολίασε ότι δυστυχώς η επιχείρηση «Ασπίδες» δε βρήκε υποστήριξη από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και τόνισε ότι η επιχείρηση αυτή είναι ξεκάθαρα προσδιορισμένη γεωγραφικά και δεν επεκτείνεται στα Στενά του Χορμούζ και στον Περσικό Κόλπο. Άρα η απάντηση είναι ότι «όχι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση γύρω από το θέατρο των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη και αμφιβάλω αν υπάρχει μεγάλη ευρωπαϊκή όρεξη για μια τέτοια αποστολή στην παρούσα φάση».

Σε ερώτηση σχετικά με το τι θα απαντούσε η Ελλάδα εάν δεχόταν απευθείας ερώτηση για συμμετοχή, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι δεν θα εμπλακούμε σε οποιαδήποτε δράση στην ευρύτερη περιοχή όσο βρίσκονται σε εξέλιξη στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ήμασταν ξεκάθαροι από την αρχή. Έχουμε ενισχύσει την άμυνά μας και βεβαίως έχουμε έντονο ενδιαφέρον για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα, άλλωστε και Έλληνες πλοιοκτήτες ανησυχούν για ό,τι συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή και εκτός και αν υπάρξει ευρωπαϊκά εγκεκριμένη αποστολή -κάτι που δεν έχει σχέση με τα σημερινά δεδομένα- η Ελλάδα δεν πρόκειται να συμμετέχει από μόνη της και η πιθανότητα μιας τέτοιας αποστολής είναι πολύ μικρή.

Πρόσθεσε ακόμη ότι θεωρεί πως η Ευρώπη δεν θα εμπλακεί στρατιωτικά αλλά πρέπει να εστιάσει στις οικονομικές συνέπειες της κρίσης. Υπογράμμισε ότι είναι μεγάλη η σημασία της επικείμενης ευρωπαϊκής συνόδου και θα πρέπει να υπάρχει διαχείριση για τις επιπτώσεις στην οικονομία και την ενέργεια.

Είπε επίσης ότι διαφορετικά θα είναι τα πράγματα αν η κρίση διαρκέσει λίγες εβδομάδες και διαφορετικά αν διαρκέσει μήνες. Η χώρα μας διαβεβαίωσε ότι δρα για γρήγορη αποκλιμάκωση επισημαίνοντας ότι δεν πιστεύουμε πως τα ζητήματα στη Μέση Ανατολή μπορούν να λυθούν στρατιωτικά αλλά ταυτόχρονα θεωρούμε ότι το Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα και δεν μπορεί να απειλεί τους γείτονές του.

Επανέλαβε ότι οι ευρωπαίοι πρέπει να εστιάσουν στη διαχείριση των συνεπειών αυτού που μπορεί να εξελιχθεί σε ένα πολύ σημαντικό ενεργειακό σοκ.

Είπε ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το τέλος αυτής της σύγκρουσης αλλά εξέφρασε την ελπίδα ότι δεν θα διαρκέσει πολύ επισημαίνοντας ότι όσο περισσότερο διαρκεί αυτή η κρίση μεγαλώνει και ο κίνδυνος αρνητικών αλυσιδωτών συνεπειών.

Ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι ο τρόπος που η Ευρώπη διαχειρίστηκε την ενεργειακή κρίση το 2022 μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία πρέπει να αναλυθεί στις λεπτομέρειές της, τι πήγε καλά και τι δε λειτούργησε εκείνη την περίοδο.

Τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό η Ευρώπη να έχει ένα πλάνο βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων μέτρων, έτοιμο να ενεργοποιηθεί σε περίπτωση που θα χρειαστεί να υποστηρίξουμε τις επιχειρήσεις μας και τους καταναλωτές μας με τις τιμές της ενέργειας.

Πρόσθεσε ότι κοιτάζοντας την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να τονίσει πως μια αξιολογείται θετικά η ενεργειακή πολιτική της χώρας μας. Επενδύουμε σε ΑΠΕ, χρησιμοποιούμε φυσικό αέριο, αιολική ενέργεια (είχαμε το πρώτο τρίμηνο καλές επιδόσεις), υδροηλεκτρική, μπορούμε να κρατάμε χαμηλές τιμές και η Ελλάδα γίνεται σημαντικός καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ στο παρελθόν και είναι μεγάλη επιτυχία. Είπε επίσης ότι η πολιτική της διατήρησης χαμηλών τιμών στέλνει ένα μήνυμα για το πώς πρέπει να διαμορφώσουμε το μελλοντικό ενεργειακό μας μίγμα.

Για το κλείσιμο των Στενών του Χορμούζ είπε ότι πέραν του γεωπολιτικού ρίσκου είναι μεγάλο το πρόβλημα από το μπλοκάρισμα της ροής πετρελαίου και κανείς δεν ξέρει πόσο η κρίση θα διαρκέσει. Στην Ελλάδα δεν έχουμε δει τις συνέπειες επειδή έχει αποδώσει η ενεργειακή μας πολιτική αλλά έχει σημασία πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση ειδικά όσον αφορά την τιμή του ντίζελ, που μπορεί να επηρεάσει τον πληθωρισμό.

Ο πρωθυπουργός μίλησε επίσης για τα δομικά προβλήματα στην ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης, επεσήμανε τη χρησιμότητα παρεμβάσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς καθώς και ότι είναι γεγονός η Ευρώπη έχει ανάγκη να εισάγει ενέργεια. Στο σημείο αυτό έκανε αναφορά στις έρευνες που ξεκινούν στη χώρα μας για τους υδρογονάνθρακες. Υπογράμμισε την ανάγκη να εξετάσουμε τις προοπτικές ανάπτυξης στον τομέα της καθαρής ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο χωρίς να υπονομεύσουμε την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας κατά τη διαδικασία αυτή.

«Σταθερότητα και ασφάλεια είναι το ζητούμενο για τους πολίτες»

Ο πρωθυπουργός έκανε επίσης αναφορά σε ζητήματα συνδεσιμότητας στο εσωτερικό και το εξωτερικό επισημαίνοντας τα θετικά πλεονεκτήματα της ύπαρξης πολλών δικτύων και υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα έχει να παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτό το νέο τοπίο που διαμορφώνεται στην Ευρώπη.

Μίλησε επίσης για την ανησυχία που υπάρχει για τον πληθωρισμό και τις πρωτοβουλίες με μέτρα φοροελάφρυνσης που έχουν ληφθεί αλλά και τις παρεμβάσεις στην αγορά για τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών.

Όπως είπε με αναφορά στο παράδειγμα ότι τέθηκε όριο κέρδους στην αγορά καυσίμων είναι ένας φιλελεύθερος πολιτικός και δεν του αρέσουν οι παρεμβάσεις αλλά όταν είναι αναγκαίες πρέπει να γίνονται, ώστε κάποιοι να μην εκμεταλλεύονται τις κρίσεις για δικό τους όφελος.

«Πιστεύω ότι το γεγονός πως έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση με ισχυρή πλειοψηφία στη Βουλή είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα», τόνισε, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να φανταστεί τι θα γινόταν αν χρειαζόταν να συζητήσει με την αντιπολίτευση για την αποστολή πλοίων στην Κύπρο.

Επεσήμανε ότι η ΝΔ είναι το μόνο κόμμα που έχει ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο διακυβέρνησης της χώρας ενώ η αντιπολίτευση ενδιαφέρεται μόνο να ξεφορτωθεί την κυβέρνηση χωρίς να έχει καμία εναλλακτική πρόταση. Θα ήθελε να υπάρχει μία εναλλακτική πρόταση για να υπάρχει και σύγκριση αλλά δεν τη βλέπει.

Στην επόμενη προεκλογική εκστρατεία, είπε θέλει να κοιτάξει «τους πολίτες στα μάτια» και να τους θυμίσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε και τι πέτυχε, όπως την αύξηση των μισθών, την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας, τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας. Θα τους παρουσιάσει επίσης το πρόγραμμά του για το 2030 που είναι μια εμβληματική χρονιά καθώς συμπληρώνονται 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους λέγοντας ότι δύο αιώνες μετά μπορούμε να γιορτάζουμε σε μια χώρα που είναι πλήρως ευρωπαϊκή.

Σταθερότητα και ασφάλεια όπως είπε είναι το ζητούμενο για τους πολίτες.

Ο πρωθυπουργός μίλησε επίσης και για την προστασία των ανηλίκων όσον αφορά τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επισημαίνοντας ότι θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις. Αναφέρθηκε και σε άλλες πρωτοβουλίες για την προστασία των ανηλίκων από την έκθεσή τους σε πολλαπλούς κινδύνους. Ξεχωριστή αναφορά έγινε στην AI αλλά και στη σημαντική συζήτηση για την αντιμετώπιση των deepfakes.