Ανησυχία για τους λογαριασμούς ρεύματος: Κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα για την προστασία των νοικοκυριών

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πλαστικά μπουκάλια μετατρέπονται σε φάρμακο για τη νόσο του Πάρκινσον
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/03/2026 - 15:53
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Φεβρουάριο 2026 (Ορθή Επανάληψη)
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/03/2026 - 15:32
ΑΠΕ και μεγάλα υδροηλεκτρικά μειώνουν τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/03/2026 - 14:57
Π. Μαρινάκης: Η κύρωση των ενεργειακών συμφωνιών είναι ένα αποφασιστικό βήμα για την αξιοποίηση των εθνικών πόρων και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/03/2026 - 14:24
ΕΛΕΤΑΕΝ: Μελέτη για την πραγματική κατάληψη γης των αιολικών πάρκων
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/03/2026 - 13:43
Στο Παρίσι ο Κ. Πιερρακάκης - Αύριο, θα συναντηθεί με τον επικεφαλής της International Energy Agency, Fatih Birol
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/03/2026 - 13:26
Όμιλος ΔΕΗ: Σημαντική αναβάθμιση από την EcoVadis στην αξιολόγηση βιωσιμότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/03/2026 - 12:52
Ξεκινά η διοχέτευση στην αγορά των 400 εκατ. βαρελιών από τα αποθέματα πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/03/2026 - 12:34
Στ. Παπασταύρου: Η Ευρώπη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/03/2026 - 11:57
Πυρκαγιά ξέσπασε στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο λιμάνι Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
ΚΟΣΜΟΣ
16/03/2026 - 11:03
Αν. Αρανίτης: Ο Όμιλος AKTOR στηρίζει με μεγάλα έργα την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα της Κρήτης
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
16/03/2026 - 10:28
Υψηλές παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή μαίνεται
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/03/2026 - 10:01
Παρατάσεις στις προθεσμίες ολοκλήρωσης ενεργειακών προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/03/2026 - 09:30
Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν τη νήσο Χαργκ του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
16/03/2026 - 08:43
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/03/2026 - 08:31
Στις Βρυξέλλες ο Σταύρος Παπασταύρου για το Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/03/2026 - 08:22
Γιάννης Τριήρης: Μπορεί το γερμανικό «Φρένο Ενοικίων» να σώσει την Αθήνα;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/03/2026 - 08:11
Ενεργειακό κόστος: Εντός της εβδομάδας τα μέτρα για τη στήριξη της βιομηχανίας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/03/2026 - 08:05
Απώλειες ρεύματος: Σχεδόν διπλάσιες από την Ευρώπη - Παρέμβαση ΕΣΠΕΝ για τις χρεώσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/03/2026 - 08:01
Το ιαπωνικό κόλπο που αντικαθιστά τον αφυγραντήρα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/03/2026 - 07:04
Ανησυχία για τους λογαριασμούς ρεύματος: Κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα για την προστασία των νοικοκυριών
ΚΟΣΜΟΣ
16/03/2026 - 07:04
Αυτός είναι ο τεχνικός που πρέπει να καλέσετε σήμερα κιόλας στον χώρο σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/03/2026 - 07:56
Μπορεί ο πόλεμος να επιταχύνει την πράσινη μετάβαση;
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/03/2026 - 07:56
Αυτή η μικρή συνήθεια αδειάζει το πορτοφόλι σας ενώ κοιμάστε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/03/2026 - 07:56
Αυτή είναι η ιδανική θερμοκρασία για την κατάψυξη του σπιτιού σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/03/2026 - 07:57
Κάθε πότε πρέπει να αλλάζετε τα φίλτρα αέρα για μεγαλύτερη απόδοση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/03/2026 - 07:57
CAFF Work powered by Viohalco: Ξεκινά ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/03/2026 - 22:20
Δέκατη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
13/03/2026 - 15:53
Κουκουλόπουλος: Οι εγχώριες πηγές ενέργειας, μόνη απάντηση στην ενεργειακή εξάρτηση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/03/2026 - 15:30
Ο ΔΟΑΕ δηλώνει πως προσπαθεί να κανονίσει μια νέα πυρηνική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
13/03/2026 - 15:05

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία για τους λογαριασμούς ρεύματος: Κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα για την προστασία των νοικοκυριών

Ανησυχία για τους λογαριασμούς ρεύματος: Κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα για την προστασία των νοικοκυριών
Alex Waldbrand on Unsplash
Newsroom
Δευτέρα, 16/03/2026 - 07:04

To πολυήμερο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ αυξάνει το κόστος μεταφοράς και ενέργειας, με τους ειδικούς να προειδοποιούν πως αυτό γρήγορα μετακυλίεται στις τιμές των τροφίμων και άλλων βασικών αγαθών.

Η μία μετά την άλλη κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο λαμβάνουν μέτρα για να προστατεύσουν τους καταναλωτές από το αυξανόμενο κόστος ενέργειας, καθώς η σοβαρή διαταραχή στις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου προκαλεί αλυσιδωτές πιέσεις στις οικονομίες, τροφοδοτεί τον πληθωρισμό και επιβαρύνει τα νοικοκυριά.

Ακολουθεί μια συνοπτική εικόνα των μέτρων που λαμβάνουν διαφορετικές χώρες για να περιορίσουν τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης.

Ινδία

Την περασμένη εβδομάδα η Ινδία ζήτησε από τα διυλιστήρια να μεγιστοποιήσουν την παραγωγή υγροποιημένου αερίου πετρελαίου (LPG), προκειμένου να αποφευχθεί έλλειψη του καυσίμου που χρησιμοποιείται κυρίως για μαγείρεμα.

Παράλληλα περιόρισε τις πωλήσεις στη βιομηχανία, ώστε να διασφαλιστεί η επάρκεια για τα 333 εκατομμύρια νοικοκυριά που διαθέτουν συνδέσεις LPG.

Η κυβέρνηση κάλεσε επίσης τους καταναλωτές να αποφύγουν τις μαζικές αγορές φιαλών και να στραφούν, όπου είναι δυνατόν, στη χρήση φυσικού αερίου μέσω του δικτύου.

Νότια Κορέα

Η κυβέρνηση εξετάζει τη χορήγηση πρόσθετων ενεργειακών επιδομάτων για τη στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών.

Παράλληλα προετοιμάζεται για αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από πυρηνικούς σταθμούς και εργοστάσια καύσης άνθρακα.

Κίνα

Η Κίνα ανακοίνωσε ότι θα απελευθερώσει λιπάσματα από τα εθνικά αποθέματά της ενόψει της ανοιξιάτικης καλλιεργητικής περιόδου, καθώς το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ διαταράσσει τις διεθνείς προμήθειες.

Αυστραλία

Η αυστραλιανή κυβέρνηση δήλωσε ότι κινείται γρήγορα για να διασφαλίσει την εγχώρια επάρκεια καυσίμων. Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει βενζίνη και ντίζελ από τα εθνικά αποθέματα, ώστε να περιοριστούν οι ελλείψεις που επηρεάζουν τις αγροτικές εφοδιαστικές αλυσίδες, αλλά και βασικούς τομείς όπως η εξόρυξη και η γεωργία.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να καλέσει τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών να επιδείξουν ευελιξία στην εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τις εισαγωγές φυσικού αερίου.

Υπάρχουν ανησυχίες ότι η αυστηρή τήρηση των κανονισμών θα μπορούσε να καθυστερήσει παραδόσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) που είναι κρίσιμες για τη σταθεροποίηση της προσφοράς.

Ιταλία

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας δήλωσε ότι η χώρα εξετάζει τη μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα για να περιορίσει την αύξηση των τιμών.

Παράλληλα η κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη να αυξήσει τη φορολόγηση εταιρειών που επωφελούνται υπερβολικά από την ενεργειακή κρίση.

Μαλαισία

Η κυβέρνηση της Μαλαισίας ανακοίνωσε αύξηση των δαπανών για επιδοτήσεις καυσίμων στα 2 δισεκατομμύρια ρινγκίτ (περίπου 510 εκατομμύρια δολάρια), από 700 εκατομμύρια, ώστε να διατηρηθεί σταθερή η τιμή της βενζίνης.

Φιλιππίνες

Οι Φιλιππίνες σχεδιάζουν να περιορίσουν τις αυξήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος - εν μέσω της ανόδου των τιμών LNG - ενισχύοντας την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα και ρυθμίζοντας τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας.

Βραζιλία

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας υπέγραψε διάταγμα με το οποίο καταργούνται οι ομοσπονδιακοί φόροι στο ντίζελ, με στόχο να μειωθεί η πίεση στις εγχώριες τιμές καυσίμων.

Αίγυπτος

Η Αίγυπτος επέβαλε ανώτατες τιμές στο μη επιδοτούμενο ψωμί που πωλείται σε ιδιωτικούς φούρνους, επαναφέροντας ελέγχους σε ένα βασικό είδος διατροφής, καθώς η κυβέρνηση προσπαθεί να προστατεύσει τους καταναλωτές από τον πληθωρισμό.

Αιθιοπία

Η Αιθιοπία ανακοίνωσε ότι αυξάνει τις επιδοτήσεις καυσίμων, προκειμένου να μετριάσει τις επιπτώσεις των αυξήσεων στις διεθνείς τιμές ενέργειας.

Πηγή: Reuters

Τελευταία τροποποίηση στις 16/03/2026 - 07:04

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ο ΔΟΑΕ δηλώνει πως προσπαθεί να κανονίσει μια νέα πυρηνική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν 13 Μαρτίου 2026
Ο ΔΟΑΕ δηλώνει πως προσπαθεί να κανονίσει μια νέα πυρηνική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν 13 Μαρτίου 2026
Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν τη νήσο Χαργκ του Ιράν 16 Μαρτίου 2026
Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν τη νήσο Χαργκ του Ιράν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Υψηλές παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή μαίνεται
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Υψηλές παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή μαίνεται

Σέρρες: Συνελήφθη 26χρονος που «πείραξε» τον μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας και έκλεψε 500 λίτρα πετρελαίου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Σέρρες: Συνελήφθη 26χρονος που «πείραξε» τον μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας και έκλεψε 500 λίτρα πετρελαίου

Τάκης Θεοδωρικάκος: Οι κρίσεις απαιτούν έκτακτα μέτρα – Σκληρό αλλά αναγκαίο το μέτρο του πλαφόν στα κέρδη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τάκης Θεοδωρικάκος: Οι κρίσεις απαιτούν έκτακτα μέτρα – Σκληρό αλλά αναγκαίο το μέτρο του πλαφόν στα κέρδη

Αυτές οι χώρες καταγράφουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης
ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές οι χώρες καταγράφουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης

Rosatom: Η ρωσική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας θα παραμείνει στο Ιράν παρά τον πόλεμο
ΚΟΣΜΟΣ

Rosatom: Η ρωσική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας θα παραμείνει στο Ιράν παρά τον πόλεμο

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Οι παγκόσμιες αγορές σε κρίσιμο σημείο καμπής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Οι παγκόσμιες αγορές σε κρίσιμο σημείο καμπής