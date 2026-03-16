Ανησυχία για τους λογαριασμούς ρεύματος: Κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα για την προστασία των νοικοκυριών

To πολυήμερο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ αυξάνει το κόστος μεταφοράς και ενέργειας, με τους ειδικούς να προειδοποιούν πως αυτό γρήγορα μετακυλίεται στις τιμές των τροφίμων και άλλων βασικών αγαθών.

Η μία μετά την άλλη κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο λαμβάνουν μέτρα για να προστατεύσουν τους καταναλωτές από το αυξανόμενο κόστος ενέργειας, καθώς η σοβαρή διαταραχή στις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου προκαλεί αλυσιδωτές πιέσεις στις οικονομίες, τροφοδοτεί τον πληθωρισμό και επιβαρύνει τα νοικοκυριά.

Ακολουθεί μια συνοπτική εικόνα των μέτρων που λαμβάνουν διαφορετικές χώρες για να περιορίσουν τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης.

Ινδία

Την περασμένη εβδομάδα η Ινδία ζήτησε από τα διυλιστήρια να μεγιστοποιήσουν την παραγωγή υγροποιημένου αερίου πετρελαίου (LPG), προκειμένου να αποφευχθεί έλλειψη του καυσίμου που χρησιμοποιείται κυρίως για μαγείρεμα.

Παράλληλα περιόρισε τις πωλήσεις στη βιομηχανία, ώστε να διασφαλιστεί η επάρκεια για τα 333 εκατομμύρια νοικοκυριά που διαθέτουν συνδέσεις LPG.

Η κυβέρνηση κάλεσε επίσης τους καταναλωτές να αποφύγουν τις μαζικές αγορές φιαλών και να στραφούν, όπου είναι δυνατόν, στη χρήση φυσικού αερίου μέσω του δικτύου.

Νότια Κορέα

Η κυβέρνηση εξετάζει τη χορήγηση πρόσθετων ενεργειακών επιδομάτων για τη στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών.

Παράλληλα προετοιμάζεται για αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από πυρηνικούς σταθμούς και εργοστάσια καύσης άνθρακα.

Κίνα

Η Κίνα ανακοίνωσε ότι θα απελευθερώσει λιπάσματα από τα εθνικά αποθέματά της ενόψει της ανοιξιάτικης καλλιεργητικής περιόδου, καθώς το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ διαταράσσει τις διεθνείς προμήθειες.

Αυστραλία

Η αυστραλιανή κυβέρνηση δήλωσε ότι κινείται γρήγορα για να διασφαλίσει την εγχώρια επάρκεια καυσίμων. Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει βενζίνη και ντίζελ από τα εθνικά αποθέματα, ώστε να περιοριστούν οι ελλείψεις που επηρεάζουν τις αγροτικές εφοδιαστικές αλυσίδες, αλλά και βασικούς τομείς όπως η εξόρυξη και η γεωργία.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να καλέσει τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών να επιδείξουν ευελιξία στην εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τις εισαγωγές φυσικού αερίου.

Υπάρχουν ανησυχίες ότι η αυστηρή τήρηση των κανονισμών θα μπορούσε να καθυστερήσει παραδόσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) που είναι κρίσιμες για τη σταθεροποίηση της προσφοράς.

Ιταλία

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας δήλωσε ότι η χώρα εξετάζει τη μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα για να περιορίσει την αύξηση των τιμών.

Παράλληλα η κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη να αυξήσει τη φορολόγηση εταιρειών που επωφελούνται υπερβολικά από την ενεργειακή κρίση.

Μαλαισία

Η κυβέρνηση της Μαλαισίας ανακοίνωσε αύξηση των δαπανών για επιδοτήσεις καυσίμων στα 2 δισεκατομμύρια ρινγκίτ (περίπου 510 εκατομμύρια δολάρια), από 700 εκατομμύρια, ώστε να διατηρηθεί σταθερή η τιμή της βενζίνης.

Φιλιππίνες

Οι Φιλιππίνες σχεδιάζουν να περιορίσουν τις αυξήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος - εν μέσω της ανόδου των τιμών LNG - ενισχύοντας την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα και ρυθμίζοντας τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας.

Βραζιλία

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας υπέγραψε διάταγμα με το οποίο καταργούνται οι ομοσπονδιακοί φόροι στο ντίζελ, με στόχο να μειωθεί η πίεση στις εγχώριες τιμές καυσίμων.

Αίγυπτος

Η Αίγυπτος επέβαλε ανώτατες τιμές στο μη επιδοτούμενο ψωμί που πωλείται σε ιδιωτικούς φούρνους, επαναφέροντας ελέγχους σε ένα βασικό είδος διατροφής, καθώς η κυβέρνηση προσπαθεί να προστατεύσει τους καταναλωτές από τον πληθωρισμό.

Αιθιοπία

Η Αιθιοπία ανακοίνωσε ότι αυξάνει τις επιδοτήσεις καυσίμων, προκειμένου να μετριάσει τις επιπτώσεις των αυξήσεων στις διεθνείς τιμές ενέργειας.

Πηγή: Reuters