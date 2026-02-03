Τελικά βοηθάει το αλουμινόχαρτο πίσω από τα καλοριφέρ; Οι ειδικοί απαντούν

Οι ειδικοί εξηγούν πως το κόλπο με τα φύλλα αλουμινίου πίσω από το καλοριφέρ όχι απλά λειτουργεί, αλλά μπορεί να προσφέρει και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.

Υπάρχουν πολλά έξυπνα κόλπα για να περιορίσετε τα ρεύματα αέρα και να κάνετε το σπίτι σας να φαίνεται πιο ζεστό με λιγότερα χρήματα, αλλά λίγα που πραγματικά ενισχύουν την απόδοση της θέρμανσης.

Φυσικά, παραμένει σημαντικό να κάνετε εργασίες συντήρησης, όπως εξαέρωση και καθαρισμό των καλοριφέρ, καθώς και να τηρείτε τον κανόνα των 30 εκατοστών για τα έπιπλα. Αν όμως αυτά δεν βοηθούν, ίσως είναι ώρα να δοκιμάσετε φύλλα αλουμινίου.

Μια οικονομική λύση που γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής είναι η τοποθέτηση κάποιας ανακλαστικής επιφάνειας πίσω από τα καλοριφέρ.

«Το ανακλαστικά θερμότητας λειτουργούν σε απόλυτο βαθμό όταν εγκαθίστανται σωστά», εξηγεί ο Chad Bragg, ειδικός μόνωσης στη SuperFOIL.

«Τα καλοριφέρ χάνουν σημαντική ποσότητα θερμότητας μέσω του τοίχου πίσω τους, ειδικά όταν πρόκειται για εξωτερικό τοίχο. Η ανακλαστική μόνωση μπορεί να ανακατευθύνει έως και το 95% της ακτινοβολούμενης θερμότητας πίσω στο δωμάτιο, βελτιώνοντας άμεσα την αποδοτικότητα και την άνεση.»

Σύμφωνα με τον Bragg, τα ανακλαστικά φύλλα εμποδίζουν τη θερμότητα να διαφεύγει μέσα από τους τοίχους, διοχετεύοντάς την πίσω στα δωμάτια.

Ορισμένοι ιδιοκτήτες μάλιστα αναφέρουν ότι αυτή η μικρή αλλαγή μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της θερμοκρασίας και τη μείωση του θερμοστάτη έως και τρεις βαθμούς.

Τι να κάνετε για να δουλέψει

Το φύλλο αλουμινίου είναι πιο αποτελεσματικό πίσω από καλοριφέρ που βρίσκονται σε εξωτερικούς ή μη μονωμένους τοίχους, ειδικά σε παλαιότερα σπίτια.

Η εγκατάσταση είναι απλή, αλλά απαιτεί ακρίβεια. Το φύλλο πρέπει να κοπεί ώστε να ταιριάζει στον χώρο πίσω από το καλοριφέρ και να στερεωθεί στον τοίχο, όχι πάνω στο καλοριφέρ, αφήνοντας ένα μικρό κενό αέρα για να λειτουργεί η ανάκλαση της θερμότητας. Δεν απαιτούνται ειδικά εργαλεία και η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί σε λίγα λεπτά.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι πρέπει να χρησιμοποιείται ειδικά σχεδιασμένο ανακλαστικό και μονωτικό φύλλο καλοριφέρ και όχι απλό αλουμινόχαρτο κουζίνας.

Το κοινό αλουμινόχαρτο είναι λεπτό, εύθραυστο και δεν διατηρεί το απαραίτητο κενό αέρα, ενώ δεν έχει τις ίδιες ανακλαστικές ιδιότητες. Κάπως έτσι προσφέρει ελάχιστη έως μηδενική μόνωση και συνεπώς περιορισμένα οφέλη εξοικονόμησης ενέργειας ή χρημάτων.

Αντίθετα το ειδικό φύλλο είναι σχεδιασμένο ώστε να αντανακλά τη θερμότητα πίσω στο δωμάτιο και όχι να την αφήνει να διαφεύγει μέσω των τοίχων.

Προσοχή! Το μέτρο αυτό δεν αντικαθιστά τη σωστή μόνωση των τοίχων, αλλά αποτελεί έναν γρήγορο και χαμηλού κόστους τρόπο βελτίωσης της θερμικής απόδοσης και μείωσης των λογαριασμών θέρμανσης, ιδιαίτερα τους ψυχρούς μήνες.

Πηγή: woman&home