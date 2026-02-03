Τελικά βοηθάει το αλουμινόχαρτο πίσω από τα καλοριφέρ; Οι ειδικοί απαντούν

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Renewable EnergyTech: Οι τεχνολογίες αιχμής, η αποθήκευση και οι νέες επενδυτικές ευκαιρίες στο επίκεντρο του ενεργειακού συνεδρίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 15:48
Θετική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Άδεια Αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
03/02/2026 - 15:26
Μίλτος Ζαμπάρας (ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ): «Ακριβό ρεύμα, φθηνές δικαιολογίες»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/02/2026 - 15:02
Carbon Farming Schools 2025: ΔΕΗ και Open Farm προωθούν τη βιώσιμη γεωργία στους μαθητές
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/02/2026 - 14:44
ΕΤΕπ: Ιστορικά υψηλή χρηματοδότηση 3,5 δισ. ευρώ στην Ελλάδα το 2025 -288 εκατ. ευρώ στον ΑΔΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/02/2026 - 14:31
Sunlight Group: Ολοκλήρωση του έργου ReLiFe®
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
03/02/2026 - 13:56
Σημαντικό ενδιαφέρον στις δημοπρασίες LNG του ΔΕΣΦΑ για τη δέσμευση χρονοπαραθύρων εκφόρτωσης φορτίων LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/02/2026 - 13:16
Γ. Μανιάτης: 12 χρόνια ελληνικής κυβερνητικής αδράνειας και αδιαφορίας, μέχρι να ανακαλύψει η κυβέρνηση τη σπουδαιότητα του Κάθετου Διαδρόμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/02/2026 - 12:40
Αξιοποίηση αποβαλλόμενης θερμότητας από Κέντρα Δεδομένων: μια ρεαλιστική ευκαιρία για την ενεργειακή μετάβαση στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 12:00
Nτ. Τραμπ: Αν δεν κλειστεί συμφωνία με το Ιράν θα γίνουν «κακά πράγματα»
ΚΟΣΜΟΣ
03/02/2026 - 11:24
Η Schneider Electric γίνεται ο επίσημος συνεργάτης της McLaren Racing στον τομέα της ενεργειακής τεχνολογίας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
03/02/2026 - 10:58
IENE: Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας και Απονομή των Βραβείων «Προμηθέας» 2026 σε Διακεκριμένα Στελέχη του Ενεργειακού Τομέα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 10:20
ΔΕΗ και Cycling Greece μαζί για τον ΔΕΗ Tour of Hellas έως το 2029
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 09:50
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα καθίσταται καθοριστικός «παίκτης» για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/02/2026 - 09:06
Η Eldorado και η Foran συνεργάζονται για να δημιουργήσουν έναν κορυφαίο παραγωγό χρυσού και χαλκού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 08:50
Υπογράφηκε η συμφωνία της ONEX Rolling Stock & Integrated Systems με την Sung Shin Rolling Stock Tehncology για παραγωγή τροχαίου υλικού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/02/2026 - 08:20
Γιάννης Τριήρης: Το Σύνταγμα δεν είναι το πρόβλημα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η κυβέρνηση είναι
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
03/02/2026 - 08:12
Φθηνά τα «μπλε» τιμολόγια στην Ελλάδα, ακριβότερο το πραγματικό κόστος για τα νοικοκυριά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/02/2026 - 08:11
Ρεκόρ ΑΠΕ, αλλά και 8η ακριβότερη στην Ευρώπη η ελληνική χονδρεμπορική αγορά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/02/2026 - 08:02
Σπίτια με μηδενικούς λογαριασμούς: Πώς θα μπορούσατε να μην πληρώνετε τίποτα για ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
03/02/2026 - 06:38
Ηλιακά πάνελ χωρίς ούτε ένα ευρώ επένδυση: Το νέο επαναστατικό μοντέλο leasing
ΚΟΣΜΟΣ
03/02/2026 - 06:38
Τελικά βοηθάει το αλουμινόχαρτο πίσω από τα καλοριφέρ; Οι ειδικοί απαντούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/02/2026 - 06:38
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Από πού θα κόψετε 1,2 δισ. (ή 54%) των δαπανών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως το 2028;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/02/2026 - 15:57
Ρεκόρ παραγωγής για αιολικά και φωτοβολταϊκά το 2025 καλύπτοντας το 46.7% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας,
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 15:25
ΔΕΗ Fiber: Σε νέες περιοχές σε όλη την Ελλάδα το FTTH ίντερνετ από τη ΔΕΗ με 100% οπτική ίνα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 14:52
Παράταση δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ ενόψει λήψης απόφασης για την έγκριση Συντελεστών Απωλειών του Διασυνδεδεμένου Δικτύου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 14:33
Η METLEN επιτυγχάνει ένα ακόμη ορόσημο για το πρόγραμμα FDI
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/02/2026 - 13:52
Το ΥΠΕΝ για την υποχρέωση γνωστοποίησης προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οικοδομικών αδειών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/02/2026 - 13:28
Σταύρος Παπασταύρου: Σε δύο εβδομάδες η Chevron για τις υπογραφές στην Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/02/2026 - 12:41
Διενέργεια δύο ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 12:08

Τελικά βοηθάει το αλουμινόχαρτο πίσω από τα καλοριφέρ; Οι ειδικοί απαντούν
Alex Perz on Unsplash
Newsroom
Τρίτη, 03/02/2026 - 06:38

Οι ειδικοί εξηγούν πως το κόλπο με τα φύλλα αλουμινίου πίσω από το καλοριφέρ όχι απλά λειτουργεί, αλλά μπορεί να προσφέρει και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.

Υπάρχουν πολλά έξυπνα κόλπα για να περιορίσετε τα ρεύματα αέρα και να κάνετε το σπίτι σας να φαίνεται πιο ζεστό με λιγότερα χρήματα, αλλά λίγα που πραγματικά ενισχύουν την απόδοση της θέρμανσης.

Φυσικά, παραμένει σημαντικό να κάνετε εργασίες συντήρησης, όπως εξαέρωση και καθαρισμό των καλοριφέρ, καθώς και να τηρείτε τον κανόνα των 30 εκατοστών για τα έπιπλα. Αν όμως αυτά δεν βοηθούν, ίσως είναι ώρα να δοκιμάσετε φύλλα αλουμινίου.

Μια οικονομική λύση που γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής είναι η τοποθέτηση κάποιας ανακλαστικής επιφάνειας πίσω από τα καλοριφέρ.

«Το ανακλαστικά θερμότητας λειτουργούν σε απόλυτο βαθμό όταν εγκαθίστανται σωστά», εξηγεί ο Chad Bragg, ειδικός μόνωσης στη SuperFOIL.

«Τα καλοριφέρ χάνουν σημαντική ποσότητα θερμότητας μέσω του τοίχου πίσω τους, ειδικά όταν πρόκειται για εξωτερικό τοίχο. Η ανακλαστική μόνωση μπορεί να ανακατευθύνει έως και το 95% της ακτινοβολούμενης θερμότητας πίσω στο δωμάτιο, βελτιώνοντας άμεσα την αποδοτικότητα και την άνεση.»

Σύμφωνα με τον Bragg, τα ανακλαστικά φύλλα εμποδίζουν τη θερμότητα να διαφεύγει μέσα από τους τοίχους, διοχετεύοντάς την πίσω στα δωμάτια.

Ορισμένοι ιδιοκτήτες μάλιστα αναφέρουν ότι αυτή η μικρή αλλαγή μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της θερμοκρασίας και τη μείωση του θερμοστάτη έως και τρεις βαθμούς.

Τι να κάνετε για να δουλέψει

Το φύλλο αλουμινίου είναι πιο αποτελεσματικό πίσω από καλοριφέρ που βρίσκονται σε εξωτερικούς ή μη μονωμένους τοίχους, ειδικά σε παλαιότερα σπίτια.

Η εγκατάσταση είναι απλή, αλλά απαιτεί ακρίβεια. Το φύλλο πρέπει να κοπεί ώστε να ταιριάζει στον χώρο πίσω από το καλοριφέρ και να στερεωθεί στον τοίχο, όχι πάνω στο καλοριφέρ, αφήνοντας ένα μικρό κενό αέρα για να λειτουργεί η ανάκλαση της θερμότητας. Δεν απαιτούνται ειδικά εργαλεία και η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί σε λίγα λεπτά.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι πρέπει να χρησιμοποιείται ειδικά σχεδιασμένο ανακλαστικό και μονωτικό φύλλο καλοριφέρ και όχι απλό αλουμινόχαρτο κουζίνας.

Το κοινό αλουμινόχαρτο είναι λεπτό, εύθραυστο και δεν διατηρεί το απαραίτητο κενό αέρα, ενώ δεν έχει τις ίδιες ανακλαστικές ιδιότητες. Κάπως έτσι προσφέρει ελάχιστη έως μηδενική μόνωση και συνεπώς περιορισμένα οφέλη εξοικονόμησης ενέργειας ή χρημάτων.

Αντίθετα το ειδικό φύλλο είναι σχεδιασμένο ώστε να αντανακλά τη θερμότητα πίσω στο δωμάτιο και όχι να την αφήνει να διαφεύγει μέσω των τοίχων.

Προσοχή! Το μέτρο αυτό δεν αντικαθιστά τη σωστή μόνωση των τοίχων, αλλά αποτελεί έναν γρήγορο και χαμηλού κόστους τρόπο βελτίωσης της θερμικής απόδοσης και μείωσης των λογαριασμών θέρμανσης, ιδιαίτερα τους ψυχρούς μήνες.

Πηγή: woman&home

Τελευταία τροποποίηση στις 03/02/2026 - 06:38

