Για 2ο σταθμό φόρτισης βάζει πλώρη ο ΟΑΣΘ. Υπεγράφη προγραμματική σύμβαση με την ΑΝΕΘ

Newsroom
Τετάρτη, 18/03/2026 - 13:02

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης προχωρά τις διαδικασίες για να κατασκευάσει έναν καινούργιο Σταθμό Φόρτισης Ηλεκτρικών Λεωφορείων ΟΑΣΘ. Στο πλαίσιο αυτό, ο Οργανισμός προχώρησε σε προγραμματική σύμβαση με την Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης (ΑΝΕΘ), για την υλοποίηση του έργου «Διαμόρφωση Νοτίου Σταθμού Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Λεωφορείων Αμαξοστασίου ΟΑΣΘ Σταυρουπόλεως».

Με την προγραμματική αυτή σύμβαση, την οποία υπέγραψαν ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Κώστας Ταγγίρης και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Αναπτυξιακής Θωμάς Βράνος, η ΑΝΕΘ αναλαμβάνει:

  • -τη σύνταξη μελετών, τευχών δημοπράτησης και εξασφάλιση αδειών και εγκρίσεων για την ωρίμανση του έργου
  • -τη διενέργεια διαδικασιών προκήρυξης και επιλογής αναδόχου
  • -την επίβλεψη κατασκευής του έργου
  • -την παραλαβή και παράδοση του έργου στον ΟΑΣΘ

Έτσι, μετά τον Σταθμό Φόρτισης που λειτουργεί ο ΟΑΣΘ από το καλοκαίρι του 2024, σε έκταση που εφάπτεται με το αμαξοστάσιό του στη Σταυρούπολη, όπου φορτίζονται και σταθμεύουν τα 110 ηλεκτρικά λεωφορεία του, ο Οργανισμός προχωρά σε μία νέα σημαντική επένδυση, αυτή τη φορά εντός του υφιστάμενου αμαξοστασίου του. Η νέα αυτή υποδομή δημιουργείται προκειμένου ο ΟΑΣΘ να διαθέτει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για τα 50 καινούργια, αρθρωτά ηλεκτρικά λεωφορεία που αναμένονται στη Θεσσαλονίκη τον προσεχή Ιούνιο. Σημειωτέον ότι ο ΟΑΣΘ θα είναι ο πρώτος φορέας στην Ελλάδα που θα δρομολογήσει ηλεκτρικά 18μετρα λεωφορεία, όπως ήταν και ο πρώτος, το μακρινό 1978, που έφερε στην Ελλάδα αρθρωτά οχήματα.

Η κατασκευή του δεύτερου σταθμού φόρτισης σηματοδοτεί τη μετάβαση σε μια υψηλής τεχνολογίας εγκατάσταση, η οποία θα εγγυάται την απρόσκοπτη λειτουργία των αρθρωτών λεωφορείων, όπως ισχύει εδώ και ενάμισι χρόνο με τα 12μερα.

Με την ολοκλήρωση του σταθμού, το αμαξοστάσιο της Σταυρούπολης θα καταστεί η «καρδιά» της ηλεκτροκίνησης για τη Δυτική Θεσσαλονίκη, εξασφαλίζοντας ότι τα λεωφορεία θα είναι έτοιμα να εκτελέσουν τα δρομολόγιά τους με πλήρη αυτονομία, μηδενικούς ρύπους και ελάχιστο θόρυβο.

Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση 25 φορτιστών, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να φορτίζουν ταυτόχρονα δύο οχήματα, βελτιστοποιώντας τον χρόνο παραμονής των λεωφορείων στο αμαξοστάσιο, αλλά και σειρά άλλων έργων, που είναι απαραίτητα για την ασφαλή λειτουργία του Σταθμού.

«Η Θεσσαλονίκη αλλάζει ταχύτητα. Η ηλεκτροκίνηση ήρθε για να μείνει και να αποτελεί την καθημερινή μας πραγματικότητα. Με τον δεύτερο σταθμό φόρτισης στη Σταυρούπολη, επενδύουμε σε υποδομές που θα μείνουν στην πόλη για τις επόμενες δεκαετίες, προσφέροντας στους πολίτες καθαρές και αξιόπιστες συγκοινωνίες», δηλώνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΘ Κώστας Ταγγίρης.

«Στην ΑΝΕΘ χαιρόμαστε που συνεργαζόμαστε, για δεύτερη φορά, με τον Οργανισμό, προκειμένου να υλοποιήσουμε έναν ακόμη σταθμό φόρτισης για ηλεκτροκίνητα λεωφορεία. Ο νέος σταθμός θα αποτελέσει μια νευραλγική υποδομή και ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο για τη Θεσσαλονίκη και τον ΟΑΣΘ και θα διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία των 50 νέων, αρθρωτών ηλεκτρικών λεωφορείων, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πράσινη μετάβαση της πόλης», τονίζει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΑΝΕΘ Θωμάς Βράνος.

Με τη δρομολόγηση των 50 αρθρωτών λεωφορείων, που τοποθετείται χρονικά στον προσεχή Σεπτέμβριο, ο ΟΑΣΘ θα διαθέτει συνολικά 160 ηλεκτρικά λεωφορεία, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% του στόλου.

Την ίδια ώρα, ο Οργανισμός προχωρά διαδικασίες για την πλήρη ανανέωση του στόλου του, με χρονικό ορίζοντα το 2027, όταν το 100% των λεωφορείων του θα είναι καινούργια και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

