Νίκος Ανδρουλάκης: Υπέρ της μείωσης του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα

Μιλώντας στους δημοσιογράφους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη στο MEGA, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης αναφερόμενος στις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία από την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τα μέτρα που πρόταξε η κυβέρνηση, σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ τάσσεται υπέρ της μείωσης του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα για όσο διάστημα διαρκεί η έκτακτη κατάσταση , «γιατί δεν μπορεί το κράτος να κερδοσκοπεί από την αύξηση των τιμών στην ενέργεια και στα καύσιμα».

«Από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τον ΦΠΑ στα τρόφιμα, στην ενέργεια βγάζεις υπερπλεονάσματα, τα οποία χρησιμοποιούνται πολλές φορές κατόπιν ως προεκλογικό αντίδωρο με pass», σχολίασε καυτηριάζοντας την κυβερνητική πρακτική και αντιπαραβάλλοντας τις θεσμικές παρεμβάσεις.

«Γι’ αυτό για παράδειγμα εμείς προτείναμε για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, τις κοινωνικές κατοικίες, το πλαφόν στην αύξηση του ενοικίου, τους περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση, την κατάργηση της Golden Visa».

Ως προς την κρίση στη Μέση Ανατολή και τη συνάντηση ενημέρωσης με τον Πρωθυπουργό, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «είναι θεσμική υποχρέωση μου να ζητώ ενημέρωση για όλα τα σοβαρά θέματα. Ο Πρωθυπουργός πρέπει να ενημερώνει συχνά και τη Βουλή και τους πολιτικούς αρχηγούς. Πρέπει να έχουμε μια εύρυθμη λειτουργία του πολιτικού συστήματος. Θέση μου στη συνάντηση αυτή ήταν να παρασχεθεί απόλυτη αλληλεγγύη στην Κύπρο, είναι κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλη η Κύπρος είναι κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι’ αυτό και κράτη, όπως η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία είναι εκεί για να δείξουν την ευρωπαϊκή τους αλληλεγγύη. Αλλά από την άλλη δεν θα έχουμε καμία συμμετοχή στον πόλεμο, που διεξάγουν ο Νετανιάχου και ο Τραμπ στο Ιράν. Ούτε και χρήση των βάσεων για να ξεκινήσουν από βάσεις της Ελλάδας πολεμικές επιχειρήσεις. Αυτές ήταν οι θέσεις μου και όφειλα να τις θέσω στον κ. Μητσοτάκη και νομίζω ότι έτσι πρέπει να κινηθούμε στον πόλεμο αυτό».