Η Schneider Electric προωθεί την ενεργειακή τεχνολογία στην ετήσια συνάντηση του World Economic Forum στο Davos
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
29/01/2026 - 11:30
Η ρωσική Lukoil θα πουλήσει στον αμερικανικό όμιλο Carlyle τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει στο εξωτερικό
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/01/2026 - 11:26
Αναβάθμιση της πιστοληπτικής προοπτικής της ΔΕΗ από την S&P
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 10:11
SolarPower Europe: Ρεκόρ στην αποθήκευση ενέργειας για την ΕΕ το 2025 με 27 GWh για Μπαταρίες
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
29/01/2026 - 09:01
METLEN: H ίδρυση της Green Industrial Grids Association επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό των ηλεκτρικών δικτύων στην Ευρώπη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/01/2026 - 08:36
Η ΕΕ επενδύει 650 εκατ. ευρώ σε διασυνοριακές ενεργειακές υποδομές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 08:28
Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για επιδότηση ανακαίνισης κατοικίας έως 36.000 ευρώ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Λάθος προτεραιότητες
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
29/01/2026 - 08:09
GREGY: Στη λίστα των 14 διασυνοριακών έργων της Κομισιόν – Χρηματοδότηση για τη μελέτη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
29/01/2026 - 08:05
Γ. Μπρατάκος: Κρατική παρέμβαση και επιτάχυνση διασυνδέσεων για το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/01/2026 - 08:01
Έξι συσκευές «βαμπίρ» που ανεβάζουν αθόρυβα τον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 06:36
Θερμποπομποί VS κεντρική θέρμανση: Οι ειδικοί προτείνουν την πιο οικονομική λύση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 06:36
Πώς εργαλειοποιούνται τα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο
ΚΟΣΜΟΣ
29/01/2026 - 06:36
ΔΕΣΦΑ: Ολοκληρώθηκαν 1.000 φορτώσεις φορτηγών LNG στη Ρεβυθούσα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/01/2026 - 15:49
Ο Ντ. Τραμπ ζητά συμφωνία για τα πυρηνικά από το Ιράν και προειδοποιεί για νέα αμερικανική επίθεση που θα είναι «πολύ χειρότερη»
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 15:41
Έρχεται νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» τον Μάιο, και για ιδιοκατοίκηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 15:06
ΕΛΣΤΑΤ: Η κατανάλωση πετρελαιοειδών για το 2024
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/01/2026 - 14:32
Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο ανακοινώνει το Property Market Outlook for Greece
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 14:10
Αυστραλία: Κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες ρεκόρ τροφοδοτεί πυρκαγιές
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 13:34
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ - Νοέμβριος 2025 (διορθωτική)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/01/2026 - 13:05
Συμφωνία ΕΕ–Ινδίας: Ο ρόλος της Ελλάδας σε εμπόριο, λιμάνια και ναυτιλία
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 12:41
Δ. Παληαρούτα στο 9ο συνέδριο Ηλεκτροκίνησης: Οικονομικά οφέλη από τα δυναμικά τιμολόγια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 12:21
Κ. Γκιλφόιλ: Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προμηθεύσουν πιο αξιόπιστο φυσικό αέριο την ΕΕ μέσω του Κάθετου Διαδρόμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 11:06
Σάκης Αρναούτογλου: Οι συνεπείς καταναλωτές καλούνται να πληρώνουν και το τίμημα των ρευματοκλοπών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 10:36
Νίκος Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Αμαρουσίου, ύψους 3,198 εκατ. ευρώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 10:07
Γιάννης Τριήρης: Η «ανάπτυξη» που δεν φτάνει στο πορτοφόλι είναι απλά στατιστικό εύρημα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
28/01/2026 - 09:43
Πρωτιά της Κρήτης στην πράσινη καινοτομία – Τι δείχνει το ρεκόρ εφευρέσεων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/01/2026 - 09:35
Η Κομισιόν ανοίγει διαβούλευση για την επιτάχυνση των PPAs στην ΕΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/01/2026 - 09:27
ΕΕ και Ινδία συνάπτουν συμφωνία-ορόσημο ελεύθερων συναλλαγών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 09:06
Κων. Δαμίγος (ΒΕΑ): Εκρηκτική άνοδος στο κόστος ρεύματος: Ασφυξία για τις μικρές επιχειρήσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
28/01/2026 - 08:40

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έξι συσκευές «βαμπίρ» που ανεβάζουν αθόρυβα τον λογαριασμό ρεύματος
Amanz on Unsplash
Newsroom
Πέμπτη, 29/01/2026 - 06:36

Η «κρυφή» κατανάλωση μπορεί να σας κοστίζει αρκετά ευρώ ετησίως. Πώς θα ξεχωρίσετε τις συσκευές «βαμπίρ».

Είναι μαθηματικά αποδεδειγμένο πως ένα σπίτι με κακή μόνωση, ρεύματα αέρα και θέρμανση που δεν αποδίδει είναι ένα σπίτι με υψηλούς λογαριασμούς ρεύματος.

Οι συσκευές «βαμπίρ», ωστόσο, κάνουν την δουλειά τους ανεξάρτητα από το αν το σπίτι είναι ή όχι ενεργειακά αποδοτικό.

Ποιες είναι όμως αυτές οι συσκευές; Οι συσκευές «βαμπίρ» καταναλώνουν ενέργεια ακόμη κι όταν πιστεύουμε ότι είναι κλειστές. Εφόσον παραμένουν στην πρίζα ή σε κατάσταση αναμονής, τραβούν ρεύμα αθόρυβα και σταθερά, αυξάνοντας τον λογαριασμό χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε.

Πρώτοι στη λίστα είναι οι φορτιστές κινητών τηλεφώνων και φορητών υπολογιστών.

Ακόμη κι όταν δεν φορτίζουν κάποια συσκευή, συνεχίζουν να καταναλώνουν μικρές ποσότητες ρεύματος. Σε ένα σπίτι με πολλούς φορτιστές, το συνολικό ετήσιο κόστος δεν είναι καθόλου αμελητέο.

Δεύτερη κατηγορία είναι οι κονσόλες παιχνιδιών και οι υπολογιστές για gaming. Όσο μένουν σε κατάσταση αναμονής, καταναλώνουν σημαντική ενέργεια. Ειδικά σε σπίτια με παιδιά ή εφήβους, όπου οι συσκευές αυτές σπάνια κλείνουν τελείως, το κόστος μπορεί να αυξηθεί αισθητά.

Τρίτη συσκευή είναι ο φούρνος μικροκυμάτων. Ακόμη κι αν χρησιμοποιείται σπάνια, το φωτιζόμενο ρολόι και η λειτουργία αναμονής σημαίνουν συνεχή κατανάλωση ρεύματος καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Τέταρτη η τηλεόραση. Πολλοί θεωρούν ότι όταν είναι κλειστή δεν καταναλώνει ενέργεια, όμως στην πραγματικότητα, αν παραμένει στην πρίζα, συνεχίζει να τραβάει ρεύμα.

Σε σπίτια με περισσότερες από μία τηλεοράσεις, το συνολικό κόστος αυξάνεται ακόμη περισσότερο.

Πέμπτη κατηγορία είναι τα έξυπνα ηχεία, όπως τα Google Home και Google Mini. Αν και υποτίθεται ότι κάνουν το σπίτι πιο «έξυπνο», όταν μένουν μόνιμα συνδεδεμένα καταναλώνουν ρεύμα όλο το εικοσιτετράωρο, ακόμη κι όταν δεν χρησιμοποιούνται.

Έκτη και τελευταία συσκευή είναι η κουζίνα με πολλές εστίες (τύπου range). Παρότι δεν είναι πολύ εύκολο να την συνδέετε και να την αποσυνδέετε διαρκώς - λόγω του ρολογιού και των ρυθμίσεών της - η παραμονή της στην πρίζα έχει σταθερό ενεργειακό κόστος μέσα στον χρόνο.

Δεν υπάρχει πάντως λόγος ανησυχίας: Η διαχείριση των συσκευών «βαμπίρ» δεν απαιτεί μεγάλες αλλαγές ή ακριβές επενδύσεις.

Το κλείσιμο των συσκευών από τον διακόπτη, η αποσύνδεσή τους από την πρίζα και η χρήση πολύπριζων ή έξυπνων πριζών μπορούν να μειώσουν αισθητά την κατανάλωση.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, αυτές οι συσκευές μπορεί να ευθύνονται για έως και το 16% του λογαριασμού ρεύματος. Σε ένα μέσο σπίτι, η εξοικονόμηση μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 100 ευρώ τον χρόνο – ένα ποσό που αξίζει την προσπάθεια.

Πηγή: Ideal Home

Τελευταία τροποποίηση στις 29/01/2026 - 06:36

