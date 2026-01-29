Έξι συσκευές «βαμπίρ» που ανεβάζουν αθόρυβα τον λογαριασμό ρεύματος

Η «κρυφή» κατανάλωση μπορεί να σας κοστίζει αρκετά ευρώ ετησίως. Πώς θα ξεχωρίσετε τις συσκευές «βαμπίρ».

Είναι μαθηματικά αποδεδειγμένο πως ένα σπίτι με κακή μόνωση, ρεύματα αέρα και θέρμανση που δεν αποδίδει είναι ένα σπίτι με υψηλούς λογαριασμούς ρεύματος.

Οι συσκευές «βαμπίρ», ωστόσο, κάνουν την δουλειά τους ανεξάρτητα από το αν το σπίτι είναι ή όχι ενεργειακά αποδοτικό.

Ποιες είναι όμως αυτές οι συσκευές; Οι συσκευές «βαμπίρ» καταναλώνουν ενέργεια ακόμη κι όταν πιστεύουμε ότι είναι κλειστές. Εφόσον παραμένουν στην πρίζα ή σε κατάσταση αναμονής, τραβούν ρεύμα αθόρυβα και σταθερά, αυξάνοντας τον λογαριασμό χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε.

Πρώτοι στη λίστα είναι οι φορτιστές κινητών τηλεφώνων και φορητών υπολογιστών.

Ακόμη κι όταν δεν φορτίζουν κάποια συσκευή, συνεχίζουν να καταναλώνουν μικρές ποσότητες ρεύματος. Σε ένα σπίτι με πολλούς φορτιστές, το συνολικό ετήσιο κόστος δεν είναι καθόλου αμελητέο.

Δεύτερη κατηγορία είναι οι κονσόλες παιχνιδιών και οι υπολογιστές για gaming. Όσο μένουν σε κατάσταση αναμονής, καταναλώνουν σημαντική ενέργεια. Ειδικά σε σπίτια με παιδιά ή εφήβους, όπου οι συσκευές αυτές σπάνια κλείνουν τελείως, το κόστος μπορεί να αυξηθεί αισθητά.

Τρίτη συσκευή είναι ο φούρνος μικροκυμάτων. Ακόμη κι αν χρησιμοποιείται σπάνια, το φωτιζόμενο ρολόι και η λειτουργία αναμονής σημαίνουν συνεχή κατανάλωση ρεύματος καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Τέταρτη η τηλεόραση. Πολλοί θεωρούν ότι όταν είναι κλειστή δεν καταναλώνει ενέργεια, όμως στην πραγματικότητα, αν παραμένει στην πρίζα, συνεχίζει να τραβάει ρεύμα.

Σε σπίτια με περισσότερες από μία τηλεοράσεις, το συνολικό κόστος αυξάνεται ακόμη περισσότερο.

Πέμπτη κατηγορία είναι τα έξυπνα ηχεία, όπως τα Google Home και Google Mini. Αν και υποτίθεται ότι κάνουν το σπίτι πιο «έξυπνο», όταν μένουν μόνιμα συνδεδεμένα καταναλώνουν ρεύμα όλο το εικοσιτετράωρο, ακόμη κι όταν δεν χρησιμοποιούνται.

Έκτη και τελευταία συσκευή είναι η κουζίνα με πολλές εστίες (τύπου range). Παρότι δεν είναι πολύ εύκολο να την συνδέετε και να την αποσυνδέετε διαρκώς - λόγω του ρολογιού και των ρυθμίσεών της - η παραμονή της στην πρίζα έχει σταθερό ενεργειακό κόστος μέσα στον χρόνο.

Δεν υπάρχει πάντως λόγος ανησυχίας: Η διαχείριση των συσκευών «βαμπίρ» δεν απαιτεί μεγάλες αλλαγές ή ακριβές επενδύσεις.

Το κλείσιμο των συσκευών από τον διακόπτη, η αποσύνδεσή τους από την πρίζα και η χρήση πολύπριζων ή έξυπνων πριζών μπορούν να μειώσουν αισθητά την κατανάλωση.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, αυτές οι συσκευές μπορεί να ευθύνονται για έως και το 16% του λογαριασμού ρεύματος. Σε ένα μέσο σπίτι, η εξοικονόμηση μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 100 ευρώ τον χρόνο – ένα ποσό που αξίζει την προσπάθεια.

Πηγή: Ideal Home