Η Schneider Electric προωθεί την ενεργειακή τεχνολογία στην ετήσια συνάντηση του World Economic Forum στο Davos
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
29/01/2026 - 11:30
Η ρωσική Lukoil θα πουλήσει στον αμερικανικό όμιλο Carlyle τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει στο εξωτερικό
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/01/2026 - 11:26
Αναβάθμιση της πιστοληπτικής προοπτικής της ΔΕΗ από την S&P
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 10:11
SolarPower Europe: Ρεκόρ στην αποθήκευση ενέργειας για την ΕΕ το 2025 με 27 GWh για Μπαταρίες
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
29/01/2026 - 09:01
METLEN: H ίδρυση της Green Industrial Grids Association επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό των ηλεκτρικών δικτύων στην Ευρώπη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/01/2026 - 08:36
Η ΕΕ επενδύει 650 εκατ. ευρώ σε διασυνοριακές ενεργειακές υποδομές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 - 08:28
Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για επιδότηση ανακαίνισης κατοικίας έως 36.000 ευρώ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Λάθος προτεραιότητες
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
29/01/2026 - 08:09
GREGY: Στη λίστα των 14 διασυνοριακών έργων της Κομισιόν – Χρηματοδότηση για τη μελέτη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
29/01/2026 - 08:05
Γ. Μπρατάκος: Κρατική παρέμβαση και επιτάχυνση διασυνδέσεων για το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/01/2026 - 08:01
Έξι συσκευές «βαμπίρ» που ανεβάζουν αθόρυβα τον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 06:36
Θερμποπομποί VS κεντρική θέρμανση: Οι ειδικοί προτείνουν την πιο οικονομική λύση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/01/2026 - 06:36
Πώς εργαλειοποιούνται τα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο
ΚΟΣΜΟΣ
29/01/2026 - 06:36
ΔΕΣΦΑ: Ολοκληρώθηκαν 1.000 φορτώσεις φορτηγών LNG στη Ρεβυθούσα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/01/2026 - 15:49
Ο Ντ. Τραμπ ζητά συμφωνία για τα πυρηνικά από το Ιράν και προειδοποιεί για νέα αμερικανική επίθεση που θα είναι «πολύ χειρότερη»
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 15:41
Έρχεται νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» τον Μάιο, και για ιδιοκατοίκηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 15:06
ΕΛΣΤΑΤ: Η κατανάλωση πετρελαιοειδών για το 2024
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/01/2026 - 14:32
Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο ανακοινώνει το Property Market Outlook for Greece
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 14:10
Αυστραλία: Κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες ρεκόρ τροφοδοτεί πυρκαγιές
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 13:34
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ - Νοέμβριος 2025 (διορθωτική)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/01/2026 - 13:05
Συμφωνία ΕΕ–Ινδίας: Ο ρόλος της Ελλάδας σε εμπόριο, λιμάνια και ναυτιλία
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 12:41
Δ. Παληαρούτα στο 9ο συνέδριο Ηλεκτροκίνησης: Οικονομικά οφέλη από τα δυναμικά τιμολόγια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 12:21
Κ. Γκιλφόιλ: Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προμηθεύσουν πιο αξιόπιστο φυσικό αέριο την ΕΕ μέσω του Κάθετου Διαδρόμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 11:06
Σάκης Αρναούτογλου: Οι συνεπείς καταναλωτές καλούνται να πληρώνουν και το τίμημα των ρευματοκλοπών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 10:36
Νίκος Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Αμαρουσίου, ύψους 3,198 εκατ. ευρώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 10:07
Γιάννης Τριήρης: Η «ανάπτυξη» που δεν φτάνει στο πορτοφόλι είναι απλά στατιστικό εύρημα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
28/01/2026 - 09:43
Πρωτιά της Κρήτης στην πράσινη καινοτομία – Τι δείχνει το ρεκόρ εφευρέσεων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/01/2026 - 09:35
Η Κομισιόν ανοίγει διαβούλευση για την επιτάχυνση των PPAs στην ΕΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/01/2026 - 09:27
ΕΕ και Ινδία συνάπτουν συμφωνία-ορόσημο ελεύθερων συναλλαγών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/01/2026 - 09:06
Κων. Δαμίγος (ΒΕΑ): Εκρηκτική άνοδος στο κόστος ρεύματος: Ασφυξία για τις μικρές επιχειρήσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
28/01/2026 - 08:40

Θερμποπομποί VS κεντρική θέρμανση: Οι ειδικοί προτείνουν την πιο οικονομική λύση

Θερμποπομποί VS κεντρική θέρμανση: Οι ειδικοί προτείνουν την πιο οικονομική λύση
Pexels
Newsroom
Πέμπτη, 29/01/2026 - 06:36

Θερμοπομποί και αερόθερμα επανέρχονται στο προσκήνιο ως εναλλακτικές της κεντρικής θέρμανσης - αλλά είναι πράγματι οικονομικές ή κρύβουν παγίδες για τον λογαριασμό ρεύματος;

Αναζητάτε τρόπο να ζεστάνετε το σπίτι σας οικονομικά αυτόν τον χειμώνα;

Το woman&home ρώτησε τους ειδικούς αν τα αερόθερμα και γενικότερα τα ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια οικονομική εναλλακτική στη κεντρική θέρμανση.

Καίνε πολύ τα ηλεκτρικά σώματα;

«Το κόστος λειτουργίας ενός ηλεκτρικού σώματος εξαρτάται από την ισχύ της συσκευής, πόσο χρόνο είναι αναμμένο και σε ποια θερμοκρασία», λέει ο Martyn Bridges, διευθυντής στη Worcester Bosch.

«Η ισχύς των ηλεκτρικών σωμάτων μπορεί να είναι μόλις 0,3 kW για μικρούς χώρους ή έως 3 kW για μεγαλύτερους χώρους», εξηγεί. Για τη λειτουργία ενός σώματος ισχύος 1 kW, στις σημερινές τιμές ενέργειας, το κόστος είναι περίπου 0,15 του ευρώ ανά ώρα.

Είναι φθηνότερο να χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό σώμα ή κεντρική θέρμανση;

Αν θέλετε το σπίτι σας να είναι ενεργειακά αποδοτικό, ίσως αναρωτιέστε αν ένα ηλεκτρικό σώμα είναι καλύτερο από την κεντρική θέρμανση.

«Συγκριτικά, η κεντρική θέρμανση με φυσικό αέριο σε ένα τυπικό σπίτι έχει απόδοση περίπου 7 kW/ώρα. Στην τρέχουσα τιμή φυσικού αερίου, η θέρμανση ενός μέσου σπιτιού με φυσικό αέριο είναι πιο οικονομική.

Έτσι, ενώ τα ηλεκτρικά σώματα είναι χρήσιμα για να ζεστάνετε ένα δωμάτιο, αν θέλετε να θερμάνετε ολόκληρο το σπίτι, η χρήση της κεντρικής θέρμανσης είναι σίγουρα πιο αποδοτική και οικονομική.

Πώς να χρησιμοποιείτε αποδοτικά τα ηλεκτρικά σώματα

Όπως ισχύει και για τη σωστή χρήση αφυγραντήρα τον χειμώνα, το πώς αξιοποιείτε μια ηλεκτρική θερμάστρα επηρεάζει σημαντικά το αν θα σας κρατήσει ζεστούς με μειωμένο κόστος.

Βρείτε την σωστή θέση

Όλες οι συσκευές πρέπει να τοποθετούνται στο σπίτι με κάποια προσοχή. Οι ειδικοί συνιστούν τη χρήση θερμαντικού σώματος μόνο σε συγκεκριμένα δωμάτια.

«Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο ένα ηλεκτρικό σώμα, θα πρέπει να σκεφτείτε το δωμάτιο που θέλετε να κρατήσετε ζεστό· ένα μεγάλο δωμάτιο θα χρειαστεί περισσότερες ώρες συνεχούς χρήσης, οπότε αξίζει να χρησιμοποιήσετε άλλες μεθόδους θέρμανσης», λέει ο Jon Chatt, υπεύθυνος αγορών στη Daewoo Electricals. «Θα ήταν καλύτερα να ανάψετε την κεντρική θέρμανση σε μεγαλύτερα δωμάτια και να χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό σώμα για μικρούς χώρους.»

Επιλέξτε το κατάλληλο μοντέλο

Η επιλογή της - σωστού μεγέθους και τύπου - συσκευής μπορεί να σας εξοικονομήσει χρήματα τόσο στη λειτουργία όσο και στο αρχικό κόστος.

«Ο τύπος της συσκευής είναι επίσης σημαντικός όσον αφορά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Τα καλοριφέρ λαδιού έχουν το πλεονέκτημα ότι αποθηκεύουν τη θερμότητα και την εκπέμπουν ακόμη και λίγο μετά το σβήσιμο», εξηγεί ο Jon.

«Οι υπέρυθροι θερμοπομποί ζεσταίνουν άμεσα τους ανθρώπους και όχι τον αέρα, μειώνοντας τις απώλειες ενέργειας. Τα αερόθερμα ζεσταίνουν γρήγορα, αλλά η ζέστη εξαφανίζεται μόλις κλείσουν», προσθέτει.

Προσοχή! Επιλέξτε μοντέλα με ενσωματωμένο θερμοστάτη και χρονοδιακόπτη, με λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης και ρύθμιση eco για μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.

Χρησιμοποιήστε με μέτρο

Σε αντίθεση με την κεντρική θέρμανση, οι ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης δεν πρέπει να μένουν συνεχώς αναμμένες. Η συνεχής χρήση αυξάνει τον λογαριασμό και ενδεχομένως προκαλεί υπερθέρμανση.

«Σε αντίθεση με ένα ψυγείο ή ένα φούρνο μικροκυμάτων, η μακρά χρήση θερμαντικών σωμάτων γίνεται δαπανηρή. Η θέρμανση μόνο του δωματίου που βρίσκεστε μπορεί να κάνει μια συσκευή πιο έξυπνη επιλογή», λέει η Christine Matthews, ειδική στα θερμαντικά σώματα.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/01/2026 - 06:36

