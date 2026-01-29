Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για επιδότηση ανακαίνισης κατοικίας έως 36.000 ευρώ

Πλέον επεξεργάζονται τα τελευταία στοιχεία για να μπορέσει εντός Μαΐου να βγει στον αέρα. Το πρόγραμμα, ύψους 400 εκατ. ευρώ, έλαβε και επίσημα το «πράσινο» φως από την Κομισιόν. Μάλιστα, όπως τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, σε ραδιοφωνική συνέντευξη (ΣΚΑΪ), το νέο αυτό πρόγραμμα είναι το πρώτο του είδους στην Ευρώπη.



Συγκεκριμένα, η ενίσχυση θα αφορά σε ιδιοκατοίκηση, σπίτια δηλαδή που ήδη χρησιμοποιούνται από τους ιδιοκτήτες τους, και σε ενοικίαση, κλειστά ακίνητα (για τουλάχιστον δύο έτη) τα οποία προορίζονται να βγουν ξανά στην αγορά ενοικίων. Το πρόγραμμα αφορά ακίνητα που έχουν ανεγερθεί πριν από το 1990.



Οσον αφορά τις επιδοτήσεις, φαίνεται πως θα είναι… γενναίες, αφού, όπως εξηγούν οι ίδιες πηγές, το όριο επιδότησης θα φτάνει τα 36.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί και η κάλυψη έως και 90% του κόστους. Ειδικότερα, η επιδότηση φτάνει τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κατοικίες έως 120 τ.μ.



Με τη συμμετοχή των πολιτών στο πρόγραμμα, που θα βγει στον αέρα τον Μάιο, θα μπορούν να επωφεληθούν από ήπια ενεργειακή αναβάθμιση έως και εργασίες πλήρους ανακαίνισης κατοικίας.



Ενδεικτικά, στις δαπάνες μπορούν να περιληφθούν οι εργασίες για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, αντικατάσταση πόρτας εισόδου και εσωτερικών θυρών, αντικατάσταση δαπέδων, αντικατάσταση ή επισκευή ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, δομικών στοιχείων, επιχρισμάτων, πλακιδίων, χρωματισμών και λοιπές αντίστοιχες εργασίες.