ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Στ. Παπασταύρου: Με τον Κώδικα Πολεοδομίας βάζουμε τέλος στο πολεοδομικό αλαλούμ. Οργανώνουμε τον χώρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/01/2026 - 12:56
Η Schneider Electric στηρίζει τη βιωσιμότητα των ιστορικών ξενοδοχείων Μεγάλη Βρετανία και King George με εξειδικευμένους ενεργειακούς ελέγχους
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
27/01/2026 - 12:52
Δέσμη προτάσεων ΣΜΕ για την αξιοποίηση του Εθνικού Ορυκτού Πλούτου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/01/2026 - 12:17
Το 2025 έκλεισε με το καλύτερο δ’ τρίμηνο σε παραγωγή στην ιστορία της Energean
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/01/2026 - 11:31
Η Eldorado ανακοινώνει ισχυρά αποτελέσματα γεωλογικής έρευνας σε πολλαπλές νέες ζώνες υψηλής περιεκτικότητας σε Καναδά και Ελλάδα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/01/2026 - 11:05
Έκδοση πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €600εκατ. από την Εθνική Τράπεζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/01/2026 - 10:22
Στη Λιβύη ο Νικόλας Φαραντούρης – Οι συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Πετρελαίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/01/2026 - 09:41
Γερμανία: Επαναφέρει την επιδότηση 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα
ΚΟΣΜΟΣ
27/01/2026 - 09:24
Η Βενεζουέλα προβλέπει αύξηση κατά 55% των επενδύσεων στον τομέα του πετρελαίου το 2026
ΚΟΣΜΟΣ
27/01/2026 - 08:42
ΤΕΧΑΝ: Σε εξέλιξη το 1ο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Ανακύκλωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/01/2026 - 08:30
Γιάννης Τριήρης: Ο «γενίτσαρος» Ρούτε και το δόγμα υποτέλειας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
27/01/2026 - 08:09
Ηλεκτρισμός: Άλμα 29% στη χονδρική αλλά η Ελλάδα παραμένει στα χαμηλά της Ευρώπης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/01/2026 - 08:07
RED III: Φρένο στο greenwashing και νέοι κανόνες για ΑΠΕ και καύσιμα- Οι βασικές παρεμβάσεις στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/01/2026 - 08:00
Το σχέδιο της Micorosoft για να σταματήσουν οι αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος
ΚΟΣΜΟΣ
27/01/2026 - 07:10
Γιατί δεν πρέπει να αφήνετε το αερόθερμο να καίει όλη τη νύχτα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/01/2026 - 07:10
Ο κανόνας των 30cm είναι το μυστικό για πιο ζεστό σπίτι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/01/2026 - 07:10
Picasso MyPlan: Το νέο εργαλείο από την Protergia κάνει τον έλεγχο του λογαριασμού ρεύματος ακόμα πιο απλό
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/01/2026 - 15:58
Οι υπόχρεοι Προμηθευτές για προσφορά Σύμβασης Προμήθειας Δυναμικής Τιμολόγησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/01/2026 - 15:35
Δήμος Αθηναίων: Εγκαίνια νέου πάρκου στον Σταθμό Λαρίσης σε συνεργασία με τη ΔΕΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/01/2026 - 15:29
Η «μάχη» των υδρογονανθράκων στη Μεσόγειο: Τα επόμενα βήματα της Ελλάδας και οι γεωπολιτικές ισορροπίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/01/2026 - 14:49
Ν. Ανδρουλάκης: Η κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια θέτει σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/01/2026 - 14:22
Κλιματική Ανασκόπηση από το GreenTank: Η ηλεκτροπαραγωγή στην Ελλάδα το 2025
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/01/2026 - 13:50
Νέο έντυπο της ΕΛΕΤΑΕΝ με θέμα: Κυκλικότητα Πτερυγίων Ανεμογεννητριών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/01/2026 - 12:56
Κύκλωμα εξαπάτησης σε πρατήρια υγρών καυσίμων: Στη φυλακή ο αρχηγός και άλλοι πέντε
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/01/2026 - 12:53
Τα Βαλκάνια φλέγονται - Οργή για τη διαφθορά
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
26/01/2026 - 12:30
Γιατί πνίγεται η Αθήνα; Χαμένες ευκαιρίες με μεγάλο κόστος
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
26/01/2026 - 12:22
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ξεκινά σειρά συναντήσεων με επενδυτές για ενδεχόμενη προσφορά ομολογιών αναμενόμενου ύψους 350 εκατ. ευρώ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
26/01/2026 - 11:46
Το LNG κυρίαρχο καύσιμο μετάβασης στη ναυτιλία - Ζητά παγκόσμιους κανόνες η SEA-LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/01/2026 - 11:08
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί των παραμέτρων της προτεινόμενης Χρέωσης μη Συμμόρφωσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/01/2026 - 10:23
Ουκρανία: Περίπου 1.700 πολυκατοικίες στο Κίεβο παραμένουν χωρίς θέρμανση μετά από ρωσικό πλήγμα
ΚΟΣΜΟΣ
26/01/2026 - 09:44

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Γιατί δεν πρέπει να αφήνετε το αερόθερμο να καίει όλη τη νύχτα

Γιατί δεν πρέπει να αφήνετε το αερόθερμο να καίει όλη τη νύχτα
Unsplash
Newsroom
Τρίτη, 27/01/2026 - 07:10

Ειδικός στη πυρασφάλεια εξηγεί τους πιο κοινούς κινδύνους και δίνει πρακτικές συμβουλές για ασφαλή χρήση των αερόθερμων την νύχτα.

Αν ζείτε σε ένα σπίτι που δεν ζεσταίνεται αρκετά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα φορητό θερμαντικό σώμα για να συμπληρώσετε τη θέρμανση.

Αυτές οι συσκευές παρέχουν αρκετή θερμότητα για να ζεστάνουν έναν μικρό χώρο, αλλά συνοδεύονται από τουλάχιστον έναν κίνδυνο ασφαλείας: για αυτό και αντενδείκνυται να τις αφήνετε αναμμένες όλη τη νύχτα.

Η χρήση τους κατά τη διάρκεια της ημέρας θεωρείται ασφαλής, αλλά η λειτουργία τους ενώ κοιμάστε μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τόσο εσάς όσο και το σπίτι σας.

O Paul Christofi, στέλεχος στην FC Fire Prevention παρουσιάζει τους μεγαλύτερους κινδύνους, αλλά και τα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να μειώσετε το ρίσκο αν δεν έχετε άλλη λύση.

Γιατί είναι επικίνδυνο να αφήνετε αναμμένο το αερόθερμο όλη τη νύχτα

Μπορεί να φαίνεται δελεαστικό να αφήσετε το θερμαντικό σας σώμα συνδεδεμένο και αναμμένο καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, ενώ κοιμάστε, αλλά ο Christofi λέει ότι δεν συνιστάται.

Η λειτουργία ενός αερόθερμου όλη τη νύχτα καταναλώνει σημαντική ενέργεια, ενώ αν κάτι πάει στραβά ενώ κοιμάστε, μπορεί να μην το παρατηρήσετε.

Συνηθισμένοι κίνδυνοι τη νύχτα:

  • το θερμαντικό να ανατραπεί,
  • σκεπάσματα ή ρούχα να πλησιάσουν πολύ κοντά στη συσκευή,
  • ανάφλεξη από κατεστραμμένο καλώδιο ρεύματος, ή
  • υπερθέρμανση της πρίζας.

Το να κοιμάστε όταν συμβεί κάτι από τα παραπάνω αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο, λέει ο Christofi. Όταν είστε ξύπνιοι, είναι πολύ πιο πιθανό να καταλάβετε εγκαίρως τα προειδοποιητικά σημάδια και να πάρετε μέτρα πριν προκληθεί κάποια ζημιά.

Οι κίνδυνοι που δεν πρέπει να παραβλέπετε

Ως σύμβουλος πυρασφάλειας, ο Christofi λέει ότι τα πιο συχνά προβλήματα που βλέπουν οι ειδικοί επί τόπου δεν είναι οι βλάβες στα ίδια τα θερμαντικά σώματα, αλλά προβλήματα με τις πρίζες.

«Έχουμε βρει πρίζες που είχαν υποστεί ζημιά από τη θερμότητα ή είχαν μερικώς λιώσει επειδή η σύνδεση ήταν χαλαρή ή φθαρμένη και το θερμαντικό χρησιμοποιούνταν τακτικά», λέει.

Υπερθερμασμένες πρίζες, φορτωμένα κυκλώματα και κατεστραμμένα καλώδια - ειδικά αυτά που περνούν κάτω από χαλιά ή έπιπλα - αποτελούν τους μεγαλύτερους κινδύνους όταν τα θερμαντικά σώματα παραμένουν συνδεδεμένα όλη τη νύχτα ή για μεγάλες περιόδους.

Ο Christofi λέει ότι η ομάδα της FC Fire Prevention προτείνει να μην χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης ή πολύπριζα με φορητά θερμαντικά σώματα. «Ακόμη και τα βαρέως τύπου δεν είναι φτιαγμένα για συνεχή φόρτιση», λέει. «Ένα θερμαντικό πρέπει πάντα να συνδέεται απευθείας σε μια σταθερή, ασφαλή πρίζα τοίχου».

Τι πρέπει να κάνετε αν χρησιμοποιείτε φορητό θερμαντικό σώμα τη νύχτα

Παρόλο που οι ειδικοί δεν συνιστούν τη νυχτερινή χρήση, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να μην υπάρχει άλλη λύση.

Αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε θερμαντικό σώμα, ο Christofi προτείνει:

  • να χρησιμοποιείτε καινούρια μοντέλα που διαθέτουν προστασία από ανατροπή,
  • να τοποθετείτε τη συσκευή σε σκληρή, επίπεδη επιφάνεια τουλάχιστον 3 πόδια (~0,9 μ.) μακριά από οποιοδήποτε εύφλεκτο αντικείμενο, και
  • ποτέ να μην περνάτε το καλώδιο κάτω από χαλιά.

Επιπλέον, βεβαιωθείτε ότι όλοι οι ανιχνευτές καπνού στο σπίτι λειτουργούν σωστά.

Πηγή: marthastewart.com

Τελευταία τροποποίηση στις 27/01/2026 - 07:10

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ο κανόνας των 30cm είναι το μυστικό για πιο ζεστό σπίτι
Ο κανόνας των 30cm είναι το μυστικό για πιο ζεστό σπίτι 27 Ιανουαρίου 2026
Η «μάχη» των υδρογονανθράκων στη Μεσόγειο: Τα επόμενα βήματα της Ελλάδας και οι γεωπολιτικές ισορροπίες 26 Ιανουαρίου 2026
Η «μάχη» των υδρογονανθράκων στη Μεσόγειο: Τα επόμενα βήματα της Ελλάδας και οι γεωπολιτικές ισορροπίες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ουκρανία: Περίπου 1.700 πολυκατοικίες στο Κίεβο παραμένουν χωρίς θέρμανση μετά από ρωσικό πλήγμα
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Περίπου 1.700 πολυκατοικίες στο Κίεβο παραμένουν χωρίς θέρμανση μετά από ρωσικό πλήγμα

Ο κανόνας των 30cm είναι το μυστικό για πιο ζεστό σπίτι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ο κανόνας των 30cm είναι το μυστικό για πιο ζεστό σπίτι

Οι 6 viral οικονομικές «λύσεις» του TikTok που δεν πρέπει να δοκιμάσετε φέτος τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Οι 6 viral οικονομικές «λύσεις» του TikTok που δεν πρέπει να δοκιμάσετε φέτος τον χειμώνα

Πώς θα μειώσετε το κόστος της θέρμανσης με ένα πιστολάκι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πώς θα μειώσετε το κόστος της θέρμανσης με ένα πιστολάκι

Ουκρανία: 1.940 πολυκατοικίες παραμένουν χωρίς θέρμανση στο Κίεβο
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: 1.940 πολυκατοικίες παραμένουν χωρίς θέρμανση στο Κίεβο

Είναι ασφαλές να κοιμάστε με ηλεκτρική κουβέρτα και θερμαινόμενο υπόστρωμα;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Είναι ασφαλές να κοιμάστε με ηλεκτρική κουβέρτα και θερμαινόμενο υπόστρωμα;