Γιατί δεν πρέπει να αφήνετε το αερόθερμο να καίει όλη τη νύχτα

Ειδικός στη πυρασφάλεια εξηγεί τους πιο κοινούς κινδύνους και δίνει πρακτικές συμβουλές για ασφαλή χρήση των αερόθερμων την νύχτα.

Αν ζείτε σε ένα σπίτι που δεν ζεσταίνεται αρκετά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα φορητό θερμαντικό σώμα για να συμπληρώσετε τη θέρμανση.

Αυτές οι συσκευές παρέχουν αρκετή θερμότητα για να ζεστάνουν έναν μικρό χώρο, αλλά συνοδεύονται από τουλάχιστον έναν κίνδυνο ασφαλείας: για αυτό και αντενδείκνυται να τις αφήνετε αναμμένες όλη τη νύχτα.

Η χρήση τους κατά τη διάρκεια της ημέρας θεωρείται ασφαλής, αλλά η λειτουργία τους ενώ κοιμάστε μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τόσο εσάς όσο και το σπίτι σας.

O Paul Christofi, στέλεχος στην FC Fire Prevention παρουσιάζει τους μεγαλύτερους κινδύνους, αλλά και τα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να μειώσετε το ρίσκο αν δεν έχετε άλλη λύση.

Γιατί είναι επικίνδυνο να αφήνετε αναμμένο το αερόθερμο όλη τη νύχτα

Μπορεί να φαίνεται δελεαστικό να αφήσετε το θερμαντικό σας σώμα συνδεδεμένο και αναμμένο καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, ενώ κοιμάστε, αλλά ο Christofi λέει ότι δεν συνιστάται.

Η λειτουργία ενός αερόθερμου όλη τη νύχτα καταναλώνει σημαντική ενέργεια, ενώ αν κάτι πάει στραβά ενώ κοιμάστε, μπορεί να μην το παρατηρήσετε.

Συνηθισμένοι κίνδυνοι τη νύχτα:

το θερμαντικό να ανατραπεί,

σκεπάσματα ή ρούχα να πλησιάσουν πολύ κοντά στη συσκευή,

ανάφλεξη από κατεστραμμένο καλώδιο ρεύματος, ή

υπερθέρμανση της πρίζας.

Το να κοιμάστε όταν συμβεί κάτι από τα παραπάνω αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο, λέει ο Christofi. Όταν είστε ξύπνιοι, είναι πολύ πιο πιθανό να καταλάβετε εγκαίρως τα προειδοποιητικά σημάδια και να πάρετε μέτρα πριν προκληθεί κάποια ζημιά.

Οι κίνδυνοι που δεν πρέπει να παραβλέπετε

Ως σύμβουλος πυρασφάλειας, ο Christofi λέει ότι τα πιο συχνά προβλήματα που βλέπουν οι ειδικοί επί τόπου δεν είναι οι βλάβες στα ίδια τα θερμαντικά σώματα, αλλά προβλήματα με τις πρίζες.

«Έχουμε βρει πρίζες που είχαν υποστεί ζημιά από τη θερμότητα ή είχαν μερικώς λιώσει επειδή η σύνδεση ήταν χαλαρή ή φθαρμένη και το θερμαντικό χρησιμοποιούνταν τακτικά», λέει.

Υπερθερμασμένες πρίζες, φορτωμένα κυκλώματα και κατεστραμμένα καλώδια - ειδικά αυτά που περνούν κάτω από χαλιά ή έπιπλα - αποτελούν τους μεγαλύτερους κινδύνους όταν τα θερμαντικά σώματα παραμένουν συνδεδεμένα όλη τη νύχτα ή για μεγάλες περιόδους.

Ο Christofi λέει ότι η ομάδα της FC Fire Prevention προτείνει να μην χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης ή πολύπριζα με φορητά θερμαντικά σώματα. «Ακόμη και τα βαρέως τύπου δεν είναι φτιαγμένα για συνεχή φόρτιση», λέει. «Ένα θερμαντικό πρέπει πάντα να συνδέεται απευθείας σε μια σταθερή, ασφαλή πρίζα τοίχου».

Τι πρέπει να κάνετε αν χρησιμοποιείτε φορητό θερμαντικό σώμα τη νύχτα

Παρόλο που οι ειδικοί δεν συνιστούν τη νυχτερινή χρήση, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να μην υπάρχει άλλη λύση.

Αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε θερμαντικό σώμα, ο Christofi προτείνει:

να χρησιμοποιείτε καινούρια μοντέλα που διαθέτουν προστασία από ανατροπή,

να τοποθετείτε τη συσκευή σε σκληρή, επίπεδη επιφάνεια τουλάχιστον 3 πόδια (~0,9 μ.) μακριά από οποιοδήποτε εύφλεκτο αντικείμενο, και

ποτέ να μην περνάτε το καλώδιο κάτω από χαλιά.

Επιπλέον, βεβαιωθείτε ότι όλοι οι ανιχνευτές καπνού στο σπίτι λειτουργούν σωστά.

Πηγή: marthastewart.com