Σήμερα στο Παρίσι η σύνοδος κορυφής για την πυρηνική ενέργεια με τη συμμετοχή και του Κυριάκου Μητσοτάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 10:10
Η Ουγγαρία απαγόρευσε τις εξαγωγές αργού πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
10/03/2026 - 09:50
Κυρ. Πιερρακάκης για ενεργειακή κρίση: Έχουμε τα εργαλεία και την πολιτική βούληση να αντιδράσουμε
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 09:09
ΡΑΑΕΥ: Στη Θεσσαλονίκη η απονομή βραβείων του Διαγωνισμού Ζωγραφικής για παιδιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 08:52
Principia: Αποχώρηση Αριστοτέλη Χαντάβα Από τη Θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 08:39
Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα-Motor Oil: Επτά πυροσβεστικά οχήματα στους Δήμους Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων και Κορινθίων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 08:33
Έρχονται Fuel Pass και Power Pass ως 600 εκατ. ευρώ αν επιμείνουν οι υψηλές τιμές ενέργειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/03/2026 - 08:20
Γιάννης Τριήρης: Τιμές καυσίμων - Ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» είναι οι φόροι
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
10/03/2026 - 08:16
«Νάρκη» ακρίβειας στην αγορά το ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/03/2026 - 08:12
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Σε στάση αναμονής η κυβέρνηση- Το πακέτο μέτρων και η έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 08:01
Ποια χώρα της ΕΕ βάζει από σήμερα πλαφόν στην τιμή των καυσίμων - μόλις 1,50 ευρώ το λίτρο η βενζίνη
ΚΟΣΜΟΣ
10/03/2026 - 07:10
Οι συμβουλές ενός πυροσβέστη για τις ηλεκτρικές κουβέρτες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 07:10
Χειμώνας 2025–2026: Ένας από τους πιο βροχερούς χειμώνες των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
09/03/2026 - 15:49
Κώστας Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα για πετρέλαιο και ενέργεια πριν γονατίσει η κοινωνία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 15:31
Enerwave: Ανταγωνιστικά προϊόντα και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση για κάθε επαγγελματία
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/03/2026 - 15:00
Κομισιόν: Οι χώρες της ΕΕ διαθέτουν επαρκή αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 14:30
Βαθύ ελληνικό ενδιαφέρον για νέο διάδρομο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/03/2026 - 13:49
Άνοδο σχεδόν 30% σημείωσε η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 13:01
Πότε θα στηθούν οι κάλπες; Οι τρεις επιλογές Μητσοτάκη
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
09/03/2026 - 12:55
Power Connect Day Greece: Η Sungrow αναδεικνύει τις προοπτικές των έργων και ESS στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/03/2026 - 12:31
Η G7 θα συζητήσει τη χρήση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου - Ιστορικό άλμα στις τιμές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 12:01
HELLENiQ ENERGY: Έναρξη εμπορικής λειτουργίας φωτοβολταϊκών πάρκων στη Ρουμανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/03/2026 - 11:22
Forvis Mazars: Η άνοδος του πετρελαίου δεν συνιστά ακόμη οικονομική κρίση
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
09/03/2026 - 11:15
ΕΝ.ΒΕ.Θ: Η αλήθεια για τις τιμές των καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 10:42
Δήμοι επενδύουν στη βιομάζα για ενέργεια, πρόληψη πυρκαγιών και κυκλική οικονομία – συμπεράσματα από την BIOMASS DAY 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/03/2026 - 10:16
Οι τιμές στην ενέργεια βασικό θέμα στην ατζέντα του Eurogroup – Στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Πιερρακάκης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 09:41
Σταύρος Παπασταύρου για Τσίπρα: Ξαναγυρνάμε στη ρητορική του «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 08:58
Το Ιράν απειλεί να στοχοθετήσει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην περιοχή, αν το Ισραήλ πλήξει τις ενεργειακές υποδομές του
ΚΟΣΜΟΣ
09/03/2026 - 08:55
Πέτη Πέρκα: Οι εξορύξεις υδρογονανθράκων με τη Chevron δεσμεύουν τη χώρα σε ένα παρωχημένο και επικίνδυνο μοντέλο ανάπτυξης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 08:42
Ενεργειακό κόστος και ασθενής ζήτηση φρενάρουν την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 08:36

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Σε στάση αναμονής η κυβέρνηση- Το πακέτο μέτρων και η έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Σε στάση αναμονής η κυβέρνηση- Το πακέτο μέτρων και η έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου
Άννα Διανά
Τρίτη, 10/03/2026 - 08:01

Μια σειρά μέτρων για την ανάσχεση του νέου ενεργειακού κύματος και των πληθωριστικών πιέσεων βρίσκεται στο μικροσκόπιο της κυβέρνησης, η οποία τηρεί στάση αναμονής πριν τις οριστικές ανακοινώσεις.

Η κρισιμότητα της κατάστασης αποτυπώθηκε στην έκτακτη σύσκεψη που συγκλήθηκε χθες το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αμέσως μετά την επιστροφή του από την Κύπρο. Στη σύσκεψη, όπου συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και οι συναρμόδιοι υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, αξιολογήθηκαν εισηγήσεις που επί της ουσίας αποτελούν επανάληψη των εργαλείων που επιστρατεύθηκαν στην κρίση του 2022-2023. Μεταξύ αυτών είναι το fuel pass στα καύσιμα, η επιδότηση στους λογαριασμούς ρεύματος, το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των διυλιστηρίων, οι εντατικοί έλεγχοι στην αγορά, η χορήγηση επιδόματος ακρίβειας και η στήριξη των επιχειρήσεων. Οι σχετικές πληροφορίες αναφέρουν ότι μαζί με την επιστροφή του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, συζητείται και η επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης, που μέχρι τώρα έχει αύξηση πάνω από 20 λεπτά από την έναρξη της κρίσης, προσεγγίζοντας τη λιανική τιμή της αμόλυβδης. Ανάλογο μοντέλο επιδότησης, με δικαιούχους τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίμων, είχε εφαρμοστεί την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2022. Η επιδότηση τότε ήταν 12 λεπτά ανά λίτρο προ ΦΠΑ, δηλαδή γύρω στα 15 λεπτά συνολικά.

Σε ότι αφορά την αύξηση του επιδόματος στο πετρέλαιο θέρμανσης φαίνεται ότι επί του παρόντος δεν εξετάζεται αφού η χειμερινή περίοδος βαίνει προς τη τέλος της. Πάντως σε ότι αφορά τις τιμές στην αντλία η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στο πετρέλαιο θέρμανσης το οποίο από 1,179 ευρώ το λίτρο μέση πανελλαδική τιμή στις 27/2 χθες είχε ανέβει στα 1,366 ευρώ το λίτρο.

Η κυβέρνηση έχει θέσει το όριο των 100 δολαρίων ανά βαρέλι ως το σημείο ενεργοποίησης των έκτακτων μέτρων στήριξης, σε μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές. Το Brent, παρά την εκρηκτική άνοδο στο άνοιγμα όπου προσέγγισε τα 120 δολάρια, αποκλιμακώθηκε τελικά κοντά στα 85 δολάρια, ενώ παρόμοια εικόνα αστάθειας παρουσιάζει και το φυσικό αέριο (TTF). Η τιμή του στο ολλανδικό χρηματιστήριο, αν και σημείωσε διακυμάνσεις μεταξύ 55 και 68 ευρώ/MWh, παραμένει σε επίπεδα σχεδόν διπλάσια από την προπολεμική περίοδο, συντηρώντας την πίεση σε όλη την ενεργειακή αλυσίδα. Στην εγχώρια αγορά καυσίμων, η αμόλυβδη απέχει πλέον ελάχιστα από το «ψυχολογικό όριο» των 2 ευρώ ανά λίτρο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών, η μέση πανελλαδική τιμή διαμορφώνεται στο 1,83 ευρώ, ωστόσο σε νησιωτικές περιοχές και απομακρυσμένους νομούς το φράγμα των 2 ευρώ έχει ήδη σπάσει. Στον αντίποδα, η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας εμφανίζει σημάδια πρόσκαιρης αποκλιμάκωσης για τον Μάρτιο, με τη μέση χρέωση στα πράσινα τιμολόγια να υποχωρεί κοντά στα 15 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Παρά τη μείωση αυτή, η χονδρεμπορική τιμή στο Χρηματιστήριο Ενέργειας παραμένει ευάλωτη στις γεωπολιτικές αναταράξεις, με τη μέση τιμή εκκαθάρισης να κινείται το τελευταίο διάστημα πέριξ των 84-87 ευρώ/MWh, έχοντας καταγράψει απότομη άνοδο στην αρχή του μήνα.

