Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Σε στάση αναμονής η κυβέρνηση- Το πακέτο μέτρων και η έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου

Η κρισιμότητα της κατάστασης αποτυπώθηκε στην έκτακτη σύσκεψη που συγκλήθηκε χθες το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αμέσως μετά την επιστροφή του από την Κύπρο. Στη σύσκεψη, όπου συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και οι συναρμόδιοι υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, αξιολογήθηκαν εισηγήσεις που επί της ουσίας αποτελούν επανάληψη των εργαλείων που επιστρατεύθηκαν στην κρίση του 2022-2023. Μεταξύ αυτών είναι το fuel pass στα καύσιμα, η επιδότηση στους λογαριασμούς ρεύματος, το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των διυλιστηρίων, οι εντατικοί έλεγχοι στην αγορά, η χορήγηση επιδόματος ακρίβειας και η στήριξη των επιχειρήσεων. Οι σχετικές πληροφορίες αναφέρουν ότι μαζί με την επιστροφή του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, συζητείται και η επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης, που μέχρι τώρα έχει αύξηση πάνω από 20 λεπτά από την έναρξη της κρίσης, προσεγγίζοντας τη λιανική τιμή της αμόλυβδης. Ανάλογο μοντέλο επιδότησης, με δικαιούχους τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίμων, είχε εφαρμοστεί την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2022. Η επιδότηση τότε ήταν 12 λεπτά ανά λίτρο προ ΦΠΑ, δηλαδή γύρω στα 15 λεπτά συνολικά.

Σε ότι αφορά την αύξηση του επιδόματος στο πετρέλαιο θέρμανσης φαίνεται ότι επί του παρόντος δεν εξετάζεται αφού η χειμερινή περίοδος βαίνει προς τη τέλος της. Πάντως σε ότι αφορά τις τιμές στην αντλία η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στο πετρέλαιο θέρμανσης το οποίο από 1,179 ευρώ το λίτρο μέση πανελλαδική τιμή στις 27/2 χθες είχε ανέβει στα 1,366 ευρώ το λίτρο.

Η κυβέρνηση έχει θέσει το όριο των 100 δολαρίων ανά βαρέλι ως το σημείο ενεργοποίησης των έκτακτων μέτρων στήριξης, σε μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές. Το Brent, παρά την εκρηκτική άνοδο στο άνοιγμα όπου προσέγγισε τα 120 δολάρια, αποκλιμακώθηκε τελικά κοντά στα 85 δολάρια, ενώ παρόμοια εικόνα αστάθειας παρουσιάζει και το φυσικό αέριο (TTF). Η τιμή του στο ολλανδικό χρηματιστήριο, αν και σημείωσε διακυμάνσεις μεταξύ 55 και 68 ευρώ/MWh, παραμένει σε επίπεδα σχεδόν διπλάσια από την προπολεμική περίοδο, συντηρώντας την πίεση σε όλη την ενεργειακή αλυσίδα. Στην εγχώρια αγορά καυσίμων, η αμόλυβδη απέχει πλέον ελάχιστα από το «ψυχολογικό όριο» των 2 ευρώ ανά λίτρο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών, η μέση πανελλαδική τιμή διαμορφώνεται στο 1,83 ευρώ, ωστόσο σε νησιωτικές περιοχές και απομακρυσμένους νομούς το φράγμα των 2 ευρώ έχει ήδη σπάσει. Στον αντίποδα, η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας εμφανίζει σημάδια πρόσκαιρης αποκλιμάκωσης για τον Μάρτιο, με τη μέση χρέωση στα πράσινα τιμολόγια να υποχωρεί κοντά στα 15 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Παρά τη μείωση αυτή, η χονδρεμπορική τιμή στο Χρηματιστήριο Ενέργειας παραμένει ευάλωτη στις γεωπολιτικές αναταράξεις, με τη μέση τιμή εκκαθάρισης να κινείται το τελευταίο διάστημα πέριξ των 84-87 ευρώ/MWh, έχοντας καταγράψει απότομη άνοδο στην αρχή του μήνα.