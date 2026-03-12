ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Η nvisionist φέρνει την ελληνική AI καινοτομία στη SMART ENERGY WEEK στο Tokyo
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
12/03/2026 - 13:44
Νίκος Παπαθανάσης: Συνάντηση με φορείς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αμυντικής βιομηχανίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 13:00
Ουσιαστική και εποικοδομητική η ενημερωτική συνάντηση ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/03/2026 - 12:46
ΔΕΠΑ Εμπορίας: Νέο φορτίο LNG από τις ΗΠΑ στη Ρεβυθούσα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 12:42
Κ. Χατζηδάκης: Κίνηση αποφασιστικότητας και κοινής λογικής το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 12:01
Στρατηγική είσοδος της Energean στην Ανγκόλα, με εξαγορά ποσοστού της Chevron σε δύο θαλάσσια blocks
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 11:18
Γιάννης Τριήρης: Το «πλαφόν» δεν θα ρίξει τις τιμές
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
12/03/2026 - 11:03
Προχωρούν τα ενεργειακά έργα του RRF- Στο 70% η απορρόφηση των κονδυλίων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/03/2026 - 10:57
Πώς αντιδρά η αγορά στο νέο πλαφόν- Τι σημαίνει το όριο των 5 και 12 λεπτών στα καύσιμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 10:55
Σάκης Αρναούτογλου: Η Κομισιόν «αδειάζει» την Κυβέρνηση για τα σκουπίδια της Κέρκυρας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 10:34
Το Green Tank συμμετείχε στη συνάντηση εταίρων του έργου ARTEMIS στη Σαρδηνία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/03/2026 - 10:06
Βασίλης Κορκίδης: Η ενεργοποίηση του πλαφόν για τη προστασία της αγοράς χωρίς δημοσιονομικό κόστος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 09:31
Η Ελλάδα επιτυγχάνει την ενεργειακή μετάβαση με ταχύτητα-ρεκόρ στο Ταμείο Ανάκαμψης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 09:00
Ολοκλήρωση της μεγάλης περιοδείας της ΕΥΔΑΜ: Η Τρίπολη στο επίκεντρο για την ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/03/2026 - 08:26
ΗΠΑ: Αποδεσμεύουν 172 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά τους αποθέματα
ΚΟΣΜΟΣ
12/03/2026 - 08:18
Καλά στην υγεία τους οι 22 ναυτικοί έπειτα από επίθεση σε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο στον Περσικό Κόλπο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/03/2026 - 08:07
Γιατί το μπάνιο είναι πάντα παγωμένο - οι ειδικοί δίνουν την λύση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/03/2026 - 06:59
Έβαλε έξυπνο μετρητή και έπαθε σοκ όταν είδε τον λογαριασμό ρεύματος: «Κάτι δεν πάει καλά»
ΚΟΣΜΟΣ
12/03/2026 - 06:59
Άμεση επιβολή πλαφόν σε καύσιμα και βασικά αγαθά έως τις 30 Ιουνίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 15:47
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του ΚΕΠΑ με το Δήμο Ελευσίνας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 15:46
15 οδηγοί από την Ελλάδα θα ταξιδέψουν στο Grand Prix της Monza με τη Shell
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 15:30
Φρ. Παρασύρης: Aπό τη μηδενική αποθήκευση στην πυρηνική αυταπάτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 15:27
Γ. Χατζηθεοδοσίου: “Καμπανάκι” για καύσιμα, μεταφορές και τιμές προϊόντων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/03/2026 - 15:22
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Δέσμη παραβάσεων Μαρτίου, οι κυριότερες αποφάσεις που αφορούν την Ελλάδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/03/2026 - 15:11
AirEnergy: Παρέδωσε Φωτοβολταϊκό σταθμό 24,052MW στη V-RIDIUM
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/03/2026 - 14:50
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Μόνη λύση, η πράσινη μετάβαση, η πυρηνική ενέργεια δεν είναι πράσινη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 14:43
Η Γερμανία απελευθερώνει μέρος των εθνικών αποθεμάτων πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
11/03/2026 - 14:13
Κυρ. Μητσοτάκης: πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα καύσιμα και σε προϊόντα του σούπερ μάρκετ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 13:32
ΔΕΣΦΑ: Κανένα ζήτημα εφοδιασμού με φυσικό αέριο, ευκαιρία για τη χώρα ο κάθετος διάδρομος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/03/2026 - 13:22
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Ο Μανώλης Μαραγκουδάκης ολοκληρώνει την 30ετή πορεία του. Νέος CEO ο Αριστοτέλης Χαντάβας.
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/03/2026 - 12:58

«Ο πρόεδρος Τραμπ εξουσιοδότησε το υπουργείο Ενέργειας να αποδεσμεύσει 172 εκατομμύρια βαρέλια προερχόμενα από τα στρατηγικά πετρελαϊκά αποθέματα από την επόμενη εβδομάδα», αναφέρει ανακοίνωση του υπουργού Κρις Ράιτ

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα διαθέσει στην αγορά προοδευτικά 172 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά της αποθέματα, στο πλαίσιο συντονισμένης προσπάθειας των χωρών του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ) με σκοπό να περιοριστούν οι συνέπειες για την οικονομία εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη (τις πρώτες πρωινές ώρες ώρα Ελλάδας) ο αμερικανός υπουργός Ενέργειας.

«Ο πρόεδρος Τραμπ εξουσιοδότησε το υπουργείο Ενέργειας να αποδεσμεύσει 172 εκατομμύρια βαρέλια προερχόμενα από τα στρατηγικά πετρελαϊκά αποθέματα από την επόμενη εβδομάδα», αναφέρει ανακοίνωση του υπουργού Κρις Ράιτ, όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Με δεδομένο τον προβλεπόμενο ρυθμό διάθεσης, οι παραδόσεις της ποσότητας αυτής θα απαιτήσουν «περίπου 120 ημέρες», διευκρίνισε ο υπουργός Ράιτ.

