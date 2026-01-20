Αυτό το κόλπο θα μειώσει τον λογαριασμό θέρμανσης στο μισό τον χειμώνα

Με αυτές τις πρακτικές μπορείτε να μειώσετε αισθητά το κόστος θέρμανσης και να κάνετε το σπίτι σας πιο αποδοτικό ενεργειακά.

Το σύστημα θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC), που έχετε επιλέξει για το σπίτι σας, δουλεύει «σκληρά» για να σας χαρίσει μια άνετη θερμοκρασία τον χειμώνα. Αυτό φυσικά «φουσκώνει» τους λογαριασμούς ενέργειας.

Ακόμη κι αν το σύστημα λειτουργεί αποδοτικά, υπάρχουν τρόποι να μειώσετε το κόστος.

Το πρώτο και πιο σημαντικό «κόλπο» που προτείνουν οι ειδικοί είναι η εγκατάσταση ενός έξυπνου θερμοστάτη με έλεγχο ανά ζώνη, ώστε το σπίτι να θερμαίνεται μόνο όπου και όταν χρειάζεται.

Η Sequoya Cross, αντιπρόεδρος της Briggs and Stratton, εξηγεί ότι με έναν έξυπνο θερμοστάτη μπορείτε να προγραμματίσετε τη θέρμανση για τις ώρες που το σπίτι είναι άδειο, π.χ. όταν οι γονείς είναι στη δουλειά και τα παιδιά στο σχολείο. Το βράδυ, όταν όλοι κοιμούνται, η θερμοκρασία μπορεί να μειωθεί για εξοικονόμηση ενέργειας.

Πολλές εταιρείες κοινής ωφέλειας προσφέρουν επιπλέον κίνητρα ή επιστροφές χρημάτων για την αγορά και εγκατάσταση αυτών των θερμοστατών.

Η τοποθέτηση αισθητήρων ζωνών σε όλο το σπίτι επιτρέπει την ανεξάρτητη ρύθμιση της θερμοκρασίας, περιορίζοντας τη θέρμανση σε άδεια δωμάτια. Αυτό μειώνει σημαντικά τη λειτουργία του καυστήρα και τους λογαριασμούς θέρμανσης, καθιστώντας την αναβάθμιση μια επένδυση που αξίζει.

Εκτός από τον έξυπνο θερμοστάτη, όμως, υπάρχουν και άλλοι τρόποι εξοικονόμησης.

Ο Tom Essig, Διευθυντής Τεχνικής Εκπαίδευσης στην Service Experts, εφιστά την προσοχή στις διαρροές από παράθυρα, πόρτες ή κενά. Η μόνωση και η στεγανοποίηση της σοφίτας ή του υπογείου μπορούν να μειώσουν το κόστος θέρμανσης κατά 15–20%, ενώ η αναβάθμιση των κουφωμάτων σε παράθυρα και πόρτες έως 13%. Η χρήση σιλικόνης, ταινιών μόνωσης και επενδύσεων βοηθά εξίσου στη διατήρηση της θερμότητας.

Η αναβάθμιση παλαιών ή αναποτελεσματικών συστημάτων θέρμανσης είναι επίσης σημαντική. Οι σύγχρονες αντλίες θερμότητας μπορούν να μειώσουν έως 50% το κόστος θέρμανσης σε σχέση με παλαιότερα ή ηλεκτρικά συστήματα, ενώ πολλές φορές προσφέρουν φορολογικές εκπτώσεις και επιστροφές από εταιρείες κοινής ωφέλειας.

Η τακτική αλλαγή φίλτρων HVAC κάθε 1–3 μήνες διασφαλίζει σωστή ροή αέρα και μειώνει την καταπόνηση του συστήματος, ενώ ο καθαρισμός αεραγωγών από επαγγελματία βοηθά στην εξοικονόμηση ενέργειας και βελτιώνει την ποιότητα του αέρα.

Τέλος, η ετήσια συντήρηση του συστήματος HVAC διατηρεί την αποδοτικότητα και μειώνει σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας. Ένας επαγγελματικός έλεγχος αποκαθιστά την απόδοση και μπορεί να προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση, ιδιαίτερα σε παλαιότερα συστήματα άνω των 10–15 ετών.

Πηγή: the spruce