ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ετήσια αύξηση κατά 4,6% παρουσίασε η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 09:17
Β. Κικίλιας: Οι θαλάσσιες μεταφορές ενώνουν στρατηγικά Ελλάδα και Αίγυπτο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/01/2026 - 09:08
Συνάντηση εργασίας της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την ΠΟΜΙΔΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/01/2026 - 09:03
Γιάννης Τριήρης: Η ακρίβεια και η φτώχεια δεν … ξεχνιούνται
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
20/01/2026 - 08:17
Βιομηχανία: Η ευρωπαϊκή λύση CISAF και το κόστος της απουσίας μέτρων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/01/2026 - 08:12
Τέλη χρήσης δικτύου: Από 1η Μαρτίου οι αυξήσεις- Πόσο επιβαρύνονται τα νοικοκυριά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/01/2026 - 08:10
Πώς θα καταλάβετε ότι η ηλεκτρική κουβέρτα σας δεν είναι ασφαλής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 06:52
Πώς θα κάνετε οικονομία στο ζεστό νερό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 06:52
Αυτό το κόλπο θα μειώσει τον λογαριασμό θέρμανσης στο μισό τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 06:51
Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα που διαχρονικά έχετε θέσει, όπως η τιμή στο αγροτικό ρεύμα και ο ΕΦΚ στην αντλία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 15:49
European Newsroom: Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμέτωπες με την αύξηση της δημοτικότητας των ηλεκτρικών οχημάτων από την Κίνα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/01/2026 - 15:34
Π. Μαρινάκης: Εγκρίθηκαν οι τέσσερις συμβάσεις για τους υδρογονάνθρακες - Στόχος οι έρευνες να ξεκινήσουν το 2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 15:22
Ημέρα γιορτής για τη θάλασσα: η Παγκόσμια Συνθήκη για τους Ωκεανούς μπήκε επίσημα σε ισχύ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 15:05
Η ABB βαθμολογήθηκε με «Α» από τον CDP για τη διαχείριση του νερού και της κλιματικής αλλαγής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/01/2026 - 14:32
ΥΠΕΝ: 42 έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας άνω των 75 εκατομμυρίων ευρώ σε όλη τη χώρα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 14:18
Αίτηση χορήγησης Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου της εταιρείας HENGAS για τον Δήμο Αλμωπίας, της ΠΚΜ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/01/2026 - 13:48
Η ελίν συνεχίζει να ξεχωρίζει ανάμεσα στους True Leaders για 11η χρονιά
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/01/2026 - 13:20
Απαλλοτριώσεις 2024-2025: Το Πράσινο Ταμείο ενέκρινε εντάξεις άνω των 12 εκ. €
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 13:00
MORE: Ολοκλήρωσε την κατασκευή 3 ανεξάρτητων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/01/2026 - 11:52
Μελέτη Schneider Electric: Η Ευρώπη έχει μια μοναδική ευκαιρία να ηγηθεί της βιώσιμης ανάπτυξης του AI
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/01/2026 - 11:35
Ρωσική επίθεση στην περιφέρεια της Οδησσού προκάλεσε τον τραυματισμό ενός ανθρώπου και ζημιές σε υποδομές ενέργειας και πολυκατοικία
ΚΟΣΜΟΣ
19/01/2026 - 11:23
Σε ισχύ η παγκόσμια συνθήκη για τη διατήρηση των ωκεανών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 10:59
Νίκος Παπαθανάσης: Ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση κλειστού αθλητικού κέντρου Πτολεμαΐδας, ύψους 3,8 εκατ. ευρώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 10:27
Αιτήσεις και τροποποιήσεις αποθήκευσης κύκλου Ιανουαρίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/01/2026 - 09:38
Έφυγε από τη ζωή ο πρόεδρος της VIOHALCO Νικόλαος Στασινόπουλος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/01/2026 - 09:28
Παπασταύρου: Η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως κόμβος ώστε να μεταφέρεται ηλεκτρική ενέργεια από τη Σαουδική Αραβία στην Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 08:54
ΑΔΜΗΕ: Τα 11 μεγάλα έργα στο επενδυτικό πλάνο του
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/01/2026 - 08:48
Ο ΣΕΦ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το Πρόγραμμα “Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις”
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/01/2026 - 08:38
Γιάννης Τριήρης: Βουκολικά μαθήματα υπευθυνότητας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
19/01/2026 - 08:14
Οι ΑΠΕ συγκρατούν τη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού- Ανησυχία για το άλμα του φυσικού αερίου
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/01/2026 - 08:11

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Αυτό το κόλπο θα μειώσει τον λογαριασμό θέρμανσης στο μισό τον χειμώνα

Αυτό το κόλπο θα μειώσει τον λογαριασμό θέρμανσης στο μισό τον χειμώνα
Viaceslav Kat από Pexels
Newsroom
Τρίτη, 20/01/2026 - 06:51

Με αυτές τις πρακτικές μπορείτε να μειώσετε αισθητά το κόστος θέρμανσης και να κάνετε το σπίτι σας πιο αποδοτικό ενεργειακά.

Το σύστημα θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC), που έχετε επιλέξει για το σπίτι σας, δουλεύει «σκληρά» για να σας χαρίσει μια άνετη θερμοκρασία τον χειμώνα. Αυτό φυσικά «φουσκώνει» τους λογαριασμούς ενέργειας.

Ακόμη κι αν το σύστημα λειτουργεί αποδοτικά, υπάρχουν τρόποι να μειώσετε το κόστος.

Το πρώτο και πιο σημαντικό «κόλπο» που προτείνουν οι ειδικοί είναι η εγκατάσταση ενός έξυπνου θερμοστάτη με έλεγχο ανά ζώνη, ώστε το σπίτι να θερμαίνεται μόνο όπου και όταν χρειάζεται.

Η Sequoya Cross, αντιπρόεδρος της Briggs and Stratton, εξηγεί ότι με έναν έξυπνο θερμοστάτη μπορείτε να προγραμματίσετε τη θέρμανση για τις ώρες που το σπίτι είναι άδειο, π.χ. όταν οι γονείς είναι στη δουλειά και τα παιδιά στο σχολείο. Το βράδυ, όταν όλοι κοιμούνται, η θερμοκρασία μπορεί να μειωθεί για εξοικονόμηση ενέργειας.

Πολλές εταιρείες κοινής ωφέλειας προσφέρουν επιπλέον κίνητρα ή επιστροφές χρημάτων για την αγορά και εγκατάσταση αυτών των θερμοστατών.

Η τοποθέτηση αισθητήρων ζωνών σε όλο το σπίτι επιτρέπει την ανεξάρτητη ρύθμιση της θερμοκρασίας, περιορίζοντας τη θέρμανση σε άδεια δωμάτια. Αυτό μειώνει σημαντικά τη λειτουργία του καυστήρα και τους λογαριασμούς θέρμανσης, καθιστώντας την αναβάθμιση μια επένδυση που αξίζει.

Εκτός από τον έξυπνο θερμοστάτη, όμως, υπάρχουν και άλλοι τρόποι εξοικονόμησης.

Ο Tom Essig, Διευθυντής Τεχνικής Εκπαίδευσης στην Service Experts, εφιστά την προσοχή στις διαρροές από παράθυρα, πόρτες ή κενά. Η μόνωση και η στεγανοποίηση της σοφίτας ή του υπογείου μπορούν να μειώσουν το κόστος θέρμανσης κατά 15–20%, ενώ η αναβάθμιση των κουφωμάτων σε παράθυρα και πόρτες έως 13%. Η χρήση σιλικόνης, ταινιών μόνωσης και επενδύσεων βοηθά εξίσου στη διατήρηση της θερμότητας.

Η αναβάθμιση παλαιών ή αναποτελεσματικών συστημάτων θέρμανσης είναι επίσης σημαντική. Οι σύγχρονες αντλίες θερμότητας μπορούν να μειώσουν έως 50% το κόστος θέρμανσης σε σχέση με παλαιότερα ή ηλεκτρικά συστήματα, ενώ πολλές φορές προσφέρουν φορολογικές εκπτώσεις και επιστροφές από εταιρείες κοινής ωφέλειας.

Η τακτική αλλαγή φίλτρων HVAC κάθε 1–3 μήνες διασφαλίζει σωστή ροή αέρα και μειώνει την καταπόνηση του συστήματος, ενώ ο καθαρισμός αεραγωγών από επαγγελματία βοηθά στην εξοικονόμηση ενέργειας και βελτιώνει την ποιότητα του αέρα.

Τέλος, η ετήσια συντήρηση του συστήματος HVAC διατηρεί την αποδοτικότητα και μειώνει σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας. Ένας επαγγελματικός έλεγχος αποκαθιστά την απόδοση και μπορεί να προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση, ιδιαίτερα σε παλαιότερα συστήματα άνω των 10–15 ετών.

Πηγή: the spruce

Τελευταία τροποποίηση στις 20/01/2026 - 06:51

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ABB βαθμολογήθηκε με «Α» από τον CDP για τη διαχείριση του νερού και της κλιματικής αλλαγής
Η ABB βαθμολογήθηκε με «Α» από τον CDP για τη διαχείριση του νερού και της κλιματικής αλλαγής 19 Ιανουαρίου 2026
Πώς θα κάνετε οικονομία στο ζεστό νερό 20 Ιανουαρίου 2026
Πώς θα κάνετε οικονομία στο ζεστό νερό

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πώς θα καταλάβετε ότι η ηλεκτρική κουβέρτα σας δεν είναι ασφαλής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πώς θα καταλάβετε ότι η ηλεκτρική κουβέρτα σας δεν είναι ασφαλής

Η θέρμανση δουλεύει κι όμως το σπίτι παραμένει κρύο, τι φταίει;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η θέρμανση δουλεύει κι όμως το σπίτι παραμένει κρύο, τι φταίει;

Πώς θα κρατήσετε καθαρό το καλοριφέρ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πώς θα κρατήσετε καθαρό το καλοριφέρ

Αξίζει να βάλεις αντλία θερμότητας; Οι ειδικοί απαντούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Αξίζει να βάλεις αντλία θερμότητας; Οι ειδικοί απαντούν

Σόμπα, καλοριφέρ, κλιματιστικό: Πώς θα ζεστάνετε πιο οικονομικά το σπίτι σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Σόμπα, καλοριφέρ, κλιματιστικό: Πώς θα ζεστάνετε πιο οικονομικά το σπίτι σας

ΔΕΗ myEnergy HeatPump: Ολοκληρωμένες λύσεις για οικονομική και βιώσιμη θέρμανση από τη ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΗ myEnergy HeatPump: Ολοκληρωμένες λύσεις για οικονομική και βιώσιμη θέρμανση από τη ΔΕΗ