Η ABB βαθμολογήθηκε με «Α» από τον CDP για τη διαχείριση του νερού και της κλιματικής αλλαγής

Η ABB έλαβε βαθμολογία «A» για τη διαχείριση του νερού και της κλιματικής κρίσης στην ετήσια αξιολόγηση του παγκόσμιου μη κερδοσκοπικού περιβαλλοντικού οργανισμού CDP για το 2025. Η εταιρεία συμπεριλήφθηκε στη λίστα «Α» για τις επιδόσεις της στη διαχείριση της κλιματικής αλλαγής, ενώ για πρώτη φορά έλαβε την αντίστοιχη διάκριση και για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Με τη διπλή βαθμολογία «Α», η ABB συγκαταλέγεται στο κορυφαίο 1% των 22.100 εταιρειών που αξιολογήθηκαν.

Η Anke Hampel, Group Head of Sustainability της ABB, δήλωσε: «Η ένταξη στη λίστα “Α” του CDP για το κλίμα και το νερό αποτελεί αναγνώριση της ηγετικής μας θέσης σε ζητήματα απόδοσης και εταιρικής διαφάνειας. Η πρώτη μας διάκριση με βαθμολογία “A” για το νερό, αντικατοπτρίζει τη στρατηγική προτεραιότητα που δίνουμε στη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με το νερό, στη βελτιωμένη διακυβέρνηση και στην ενεργή δέσμευση των προμηθευτών μας στην προστασία των υδάτων».

Καθώς η κλιματική αλλαγή, η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και η βιομηχανική ζήτηση ασκούν πίεση στην ασφάλεια των υδάτων, η ABB αναγνωρίζει το γλυκό νερό ως πεπερασμένο πόρο και προσπαθεί να το χρησιμοποιεί υπεύθυνα σε όλη την αλυσίδα αξίας της. Η παγκόσμια βιομηχανία ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων βιώνει μετασχηματισμό, εξαιτίας της λειψυδρίας, της αυξημένης κατανάλωσης, των αναδυόμενων τεχνολογιών και των νέων κανονιστικών απαιτήσεων. Η ABB βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας σε όλα τα στάδια του κύκλου διαχείρισης των υδάτων, τηρώντας υψηλά βιομηχανικά και κανονιστικά πρότυπα ασφαλείας από την παραγωγή καθαρού πόσιμου νερού υψηλής ποιότητας και τη διανομή του, μέχρι την επεξεργασία των λυμάτων.

Η ABB βελτίωσε τη βαθμολογία της στην ασφάλεια των υδάτων από «Β» το 2023 σε «Α-» το 2024 και σε «Α» το 2025. Η διαχείριση των υδάτων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ABB, ειδικά σε περιοχές με αυξημένο υδατικό στρες. Γι’ αυτόν τον λόγο, η εταιρεία διενεργεί ετήσιες αξιολογήσεις των κινδύνων που σχετίζονται με το νερό σε κάθε μία από τις 320 εγκαταστάσεις της παγκοσμίως, δίνοντας έμφαση σε μονάδες που βρίσκονται σε περιοχές με έλλειψη νερού (91 το 2024). Μάλιστα, η ABB απαιτεί από όλες τις εγκαταστάσεις της σε τέτοιες περιοχές να πραγματοποιήσουν αυτοαξιολόγηση σχετικά με τη διαχείριση των υδάτων έως το τέλος του 2026 και στη συνέχεια να προχωρήσουν σε παρεμβάσεις για μείωση του υδατικού στρες. Η ABB ενθαρρύνει τις εγκαταστάσεις της να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις της Alliance for Water Stewardship (AWS). Αυτό το παγκοσμίως αναγνωρισμένο πρότυπο για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων ασχολείται με την υπεύθυνη χρήση του νερού, τη διασφάλιση της ποιότητάς του και τη σωστή διαχείρισή του, με τη συμμετοχή πολλαπλών ενδιαφερόμενων μερών.

Η μονάδα στο Νελαμανγκάλα είναι το πρώτο εργοστάσιο της ABB που βραβεύεται με Χρυσή Πιστοποίηση AWS Standard

Η Μπανγκαλόρ, μια μεγάλη πόλη στη νότια Ινδία, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα εξάντλησης των υπόγειων υδάτων, λόγω της ταχείας αστικοποίησης και της υπερβολικής άντλησης νερού. Για να συμβάλλει στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, το εργοστάσιο της ABB στο Νελαμανγκάλα, βορειοδυτικά της πόλης, έλαβε προληπτικά μέτρα για την αποκατάσταση των υπόγειων υδάτων της περιοχής, ανακυκλώνοντας παράλληλα το νερό που χρησιμοποιεί. Το εργοστάσιο ανακυκλώνει το 85% του νερού που επεξεργάζεται, επιτρέποντας την αναπλήρωση των υπόγειων υδάτων με ρυθμό σχεδόν 1,25 φορές ταχύτερο από την κατανάλωση.

Επιπλέον, μέσω ολοκληρωμένων πρωτοβουλιών συλλογής βρόχινου νερού, η εγκατάστασηέχει μειώσει την επιφανειακή απορροή και έχει συμβάλει στην αύξηση της στάθμης των υπόγειων υδάτων κατά πάνω από 30 μέτρα τα τελευταία τρία χρόνια. Τον Δεκέμβριο του 2025, το εργοστάσιο πιστοποιήθηκε με Χρυσή Πιστοποίηση AWS Standard, διάκριση που αναγνωρίζει τις επενδύσεις στην έξυπνη διαχείριση νερού, την καινοτομία και τη συνεργασία του με την τοπική κοινότητα, τα ενδιαφερόμενα μέρη σε όλη την αλυσίδα αξίας. Η πιστοποίηση επιβεβαιώνει ότι η μονάδα ακολουθεί διεθνή πρότυπα για την υπεύθυνη χρήση του νερού.