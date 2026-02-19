ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Γιάννης Μπρατάκος: Η πράσινη μετάβαση να γίνει μοχλός επενδύσεων και εκσυγχρονισμού, όχι μόνο ρυθμιστική υποχρέωση
19/02/2026 - 12:03
Κυρ. Μητσοτάκης: Εξετάζεται η δημιουργία από τη ΔΕΗ ενός AI giga factory στη Δυτική Μακεδονία
19/02/2026 - 11:58
ΔΕΔΔΗΕ: Προσοχή κατά το πέταγμα χαρταετού
19/02/2026 - 11:53
Γιώργος Στάσσης: Τα κρίσιμα ορυκτά καθίστανται βασικό ζήτημα για τα επόμενα χρόνια και η πρόσβασή τους μείζον ζήτημα ασφάλειας
19/02/2026 - 10:25
Η Ρωσία κατέστρεψε 113 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα - Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου
19/02/2026 - 09:17
Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της «Εντελέχεια» από τον Όμιλο Aktor
19/02/2026 - 08:16
PAREMVASI Think Tank- ΕΒΕΘ: Εκδήλωση με θέμα: Γεωστρατηγική & Ενέργεια: Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία
19/02/2026 - 08:08
ΔΕΣΦΑ: Σενάριο με αυξημένες χρεώσεις δικτύου στο νέο δεκαετές 2026-2035
19/02/2026 - 08:04
Γιώτης: Διπλή επένδυση σε σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας στο Αγρίνιο
19/02/2026 - 08:01
ΔΕΣΦΑ: Στα 984 εκατ. ευρώ το δεκαετές 2026-2035 - Εκτός η Διώρυγα Gas
19/02/2026 - 07:58
Ανέβασε βίντεο με το ψυγείο του και ανακάλυψε άθελά του τρόπο να κάνει οικονομία στο ρεύμα
19/02/2026 - 06:46
Τρεις συμβουλές για τα καλοριφέρ που θα κάνουν πιο ζεστό το σπίτι σας
19/02/2026 - 06:46
Πώς καθορίζεται η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ
19/02/2026 - 06:46
Υπ. Ενέργειας ΗΠΑ: Θα εμποδίσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο»
18/02/2026 - 15:32
Εκδήλωση με θέμα «Γεωστρατηγική & Ενέργεια – Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία», την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 στο ΕΒΕΘ
18/02/2026 - 15:14
ΔΕΗ: 1.700 μαθητές σε 6 νησιά συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το Πλαστικό μου κι Εγώ»
18/02/2026 - 13:46
Σε διαβούλευση το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου περιόδου 2026-2035
18/02/2026 - 13:13
Ο ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με τα Στοιχεία Εκκαθάρισης στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης για το έτος 2025
18/02/2026 - 12:22
Ο Όμιλος Sunlight επιτυγχάνει ένα ακόμη ορόσημο στην ηλεκτροκίνηση της ναυτιλιακής βιομηχανίας
18/02/2026 - 11:30
Στ. Παπασταύρου: Οι δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ επιβεβαιώνουν τις πιο ισχυρές από ποτέ στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ
18/02/2026 - 11:24
Η Task Force της Messaritis Ανανεώσιμες σε πλήρη ετοιμότητα για το set-point των αυτοπαραγωγών
18/02/2026 - 11:19
Παπαθανάσης: Υπογραφή σύμβασης για το έργο Έξυπνες Πόλεις χαμηλής ρύπανσης στο πλαίσιο του Interrreg Ελλάδα- Αλβανία 2021-2027
18/02/2026 - 09:53
Σ. Παπασταύρου: Οικονομικά και γεωστρατηγικά οφέλη από τους υδρογονάνθρακες - Γ. Μανιάτης: Ισχυρές ενδείξεις για σημαντικά αποθέματα
18/02/2026 - 09:10
Πρόταση ΠΟΜΙΔΑ για αναθεώρηση του πρωτογενούς συντελεστή ηλεκτρικής ενέργειας στον ΚΕΝΑΚ
18/02/2026 - 08:51
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα είναι ένας απαραίτητος σύμμαχος- Μια από τις κορυφαίες ενεργειακές πύλες προς την Ευρώπη
18/02/2026 - 08:24
Η Hellenic Cables θα προμηθεύσει inter-array καλώδια για το υπεράκτιο αιολικό έργο BC-Wind στην Πολωνία
18/02/2026 - 08:17
Γιάννης Τριήρης: Οι αμερικανικές πιέσεις, το ουκρανικό «όχι» και οι κυρώσεις-φάντασμα
18/02/2026 - 08:04
Απειλή για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας οι εξαγωγές σκραπ εκτός ΕΕ
18/02/2026 - 07:58
Κομισιόν: Πώς μπορούν τα νοικοκυριά να μειώσουν τον λογαριασμό ρεύματος
18/02/2026 - 07:54
Ο «ένοχος» της κουζίνας που εκτοξεύει τους λογαριασμούς ρεύματος
Τρεις συμβουλές για τα καλοριφέρ που θα κάνουν πιο ζεστό το σπίτι σας

Τρεις συμβουλές για τα καλοριφέρ που θα κάνουν πιο ζεστό το σπίτι σας
Newsroom
Πέμπτη, 19/02/2026 - 06:46

Ένα μη αποδοτικό σύστημα θέρμανσης μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερους λογαριασμούς, καθώς χρειάζεται να το κρατάτε αναμμένο πολύ περισσότερο για να ζεστάνετε τον χώρο σας.

Υπάρχουν απλά βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να διατηρήσετε το σπίτι σας ζεστό και να μειώσετε τους λογαριασμούς ενέργειας.

Ειδικά αν τα καλοριφέρ σας ζεσταίνονται αργά ή δεν ζεσταίνονται αρκετά, αυτές οι συμβουλές υδραυλικού μπορούν να σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε στο έπακρο το σύστημά σας.

Ευτυχώς, τα περισσότερα προβλήματα είναι εύκολο να λυθούν με απλά εργαλεία. Εάν, ωστόσο, παραμείνουν αφού ακολουθήσετε αυτά τα βήματα, είναι καλύτερο να καλέσετε έναν επαγγελματία.

Κρατήστε τα καλοριφέρ καθαρά και ελεύθερα από εμπόδια

Ο υδραυλικός Ζέλιαζκο Γιαντσέφ από την Fantastic Services εξηγεί ότι ένας από τους πιο οικονομικούς τρόπους για να βελτιώσετε την απόδοση των καλοριφέρ είναι να αφαιρέσετε αντικείμενα που βρίσκονται πάνω ή γύρω από αυτά.

Τα καλοριφέρ λειτουργούν με βάση την αρχή ότι ο ζεστός αέρας ανεβαίνει. Ο κρύος αέρας εισέρχεται από κάτω, θερμαίνεται και βγαίνει από πάνω. Οποιοδήποτε αντικείμενο τοποθετηθεί πάνω ή κάτω από το καλοριφέρ μπορεί να διαταράξει αυτή τη διαδικασία, γι’ αυτό είναι σημαντικό να διατηρείτε τα καλοριφέρ ελεύθερα από εμπόδια.

Παρομοίως, το να τα καθαρίζετε από σκόνη ή άλλες βρωμιές θα βοηθήσει επίσης να ζεσταίνεται πιο γρήγορα ο αέρας και να διατηρείται ζεστό το σπίτι σας.

Εξαερώστε τα καλοριφέρ

Εάν το καλοριφέρ είναι ζεστό στο κάτω μέρος αλλά κρύο στην κορυφή, πιθανότατα έχει εγκλωβισμένο αέρα και χρειάζεται εξαέρωση. Η εξαέρωση αφαιρεί τις φυσαλίδες αέρα και βοηθά το σπίτι να ζεσταθεί πιο γρήγορα.

Για να εξαερώσετε το καλοριφέρ, κλείστε τη θέρμανση, πιάστε μια πετσέτα και ένα κλειδί. Τοποθετήστε το κλειδί στη βαλβίδα και γυρίστε μέχρι να ακούσετε τον αέρα να βγαίνει με έναν ήχο σφυρίγματος. Όταν σταματήσει ο αέρας, κλείστε τη βαλβίδα και ανοίξτε ξανά τη θέρμανση.

Αφαιρέστε λάσπη/ίζημα από τα καλοριφέρ

Μπορεί να παρατηρήσετε πως το καλοριφέρ είναι ζεστό στην κορυφή αλλά κρύο στο κάτω μέρος. Σε αυτή την περίπτωση, πιθανότατα υπάρχει συσσώρευση λάσπης μέσα στο σύστημα.

Η λάσπη αποτελείται από σκουριά, βρωμιά και άλατα που συσσωρεύονται με τον χρόνο και κυκλοφορούν στις σωληνώσεις.

Αποτελεί επίσης την κύρια αιτία βλαβών στο λέβητα και μπορεί να «γεράσει» γρήγορα το σύστημα θέρμανσης, γι’ αυτό απαιτεί άμεσα την προσοχή σας.

Πηγή: Manchester Evening News

Τελευταία τροποποίηση στις 19/02/2026 - 06:46

