Τρεις συμβουλές για τα καλοριφέρ που θα κάνουν πιο ζεστό το σπίτι σας

Ένα μη αποδοτικό σύστημα θέρμανσης μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερους λογαριασμούς, καθώς χρειάζεται να το κρατάτε αναμμένο πολύ περισσότερο για να ζεστάνετε τον χώρο σας.

Υπάρχουν απλά βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να διατηρήσετε το σπίτι σας ζεστό και να μειώσετε τους λογαριασμούς ενέργειας.

Ειδικά αν τα καλοριφέρ σας ζεσταίνονται αργά ή δεν ζεσταίνονται αρκετά, αυτές οι συμβουλές υδραυλικού μπορούν να σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε στο έπακρο το σύστημά σας.

Ευτυχώς, τα περισσότερα προβλήματα είναι εύκολο να λυθούν με απλά εργαλεία. Εάν, ωστόσο, παραμείνουν αφού ακολουθήσετε αυτά τα βήματα, είναι καλύτερο να καλέσετε έναν επαγγελματία.

Κρατήστε τα καλοριφέρ καθαρά και ελεύθερα από εμπόδια

Ο υδραυλικός Ζέλιαζκο Γιαντσέφ από την Fantastic Services εξηγεί ότι ένας από τους πιο οικονομικούς τρόπους για να βελτιώσετε την απόδοση των καλοριφέρ είναι να αφαιρέσετε αντικείμενα που βρίσκονται πάνω ή γύρω από αυτά.

Τα καλοριφέρ λειτουργούν με βάση την αρχή ότι ο ζεστός αέρας ανεβαίνει. Ο κρύος αέρας εισέρχεται από κάτω, θερμαίνεται και βγαίνει από πάνω. Οποιοδήποτε αντικείμενο τοποθετηθεί πάνω ή κάτω από το καλοριφέρ μπορεί να διαταράξει αυτή τη διαδικασία, γι’ αυτό είναι σημαντικό να διατηρείτε τα καλοριφέρ ελεύθερα από εμπόδια.

Παρομοίως, το να τα καθαρίζετε από σκόνη ή άλλες βρωμιές θα βοηθήσει επίσης να ζεσταίνεται πιο γρήγορα ο αέρας και να διατηρείται ζεστό το σπίτι σας.

Εξαερώστε τα καλοριφέρ

Εάν το καλοριφέρ είναι ζεστό στο κάτω μέρος αλλά κρύο στην κορυφή, πιθανότατα έχει εγκλωβισμένο αέρα και χρειάζεται εξαέρωση. Η εξαέρωση αφαιρεί τις φυσαλίδες αέρα και βοηθά το σπίτι να ζεσταθεί πιο γρήγορα.

Για να εξαερώσετε το καλοριφέρ, κλείστε τη θέρμανση, πιάστε μια πετσέτα και ένα κλειδί. Τοποθετήστε το κλειδί στη βαλβίδα και γυρίστε μέχρι να ακούσετε τον αέρα να βγαίνει με έναν ήχο σφυρίγματος. Όταν σταματήσει ο αέρας, κλείστε τη βαλβίδα και ανοίξτε ξανά τη θέρμανση.

Αφαιρέστε λάσπη/ίζημα από τα καλοριφέρ

Μπορεί να παρατηρήσετε πως το καλοριφέρ είναι ζεστό στην κορυφή αλλά κρύο στο κάτω μέρος. Σε αυτή την περίπτωση, πιθανότατα υπάρχει συσσώρευση λάσπης μέσα στο σύστημα.

Η λάσπη αποτελείται από σκουριά, βρωμιά και άλατα που συσσωρεύονται με τον χρόνο και κυκλοφορούν στις σωληνώσεις.

Αποτελεί επίσης την κύρια αιτία βλαβών στο λέβητα και μπορεί να «γεράσει» γρήγορα το σύστημα θέρμανσης, γι’ αυτό απαιτεί άμεσα την προσοχή σας.

Πηγή: Manchester Evening News