Πώς θα κάνετε οικονομία στο ζεστό νερό

Η χρήση ηλιακού θερμοσίφωνα μπορεί να καλύψει έως και το 70% των αναγκών μιας τετραμελούς οικογένειας σε ζεστό νερό.

Η κατανάλωση ενέργειας για την παραγωγή ζεστού νερού (μπάνιο, πλύσιμο, κλπ.) αντιπροσωπεύει ένα «σοβαρό» ποσοστό (περίπου 7-10%) επί της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στα νοικοκυριά.

Για την παραγωγή ζεστού νερού χρησιμοποιούνται κυρίως πετρέλαιο ή φυσικό αέριο (μπόιλερ συνδεδεμένο με λέβητα), ηλεκτρισμός (ηλεκτρικός θερμοσίφωνας) και ηλιακή ενέργεια (ηλιακοί θερμοσίφωνες ή κεντρικά ηλιακά συστήματα).

Παρακάτω είναι κάποια μέτρα που μπορούν να αποφέρουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ζεστού νερού:

Ρυθμίζουμε το θερμοστάτη του μπόιλερ στους 50-55οC ενώ του ηλεκτρικού θερμοσίφωνα στους 45-50οC.

Ανάβουμε τον ηλεκτρικό θερμοσίφωνα ανάλογα με τις ανάγκες μας και δεν τον αφήνουμε αναμμένο άσκοπα. Συνήθως μισή ώρα αρκεί για να ζεσταθεί το νερό.

Για το πλύσιμο των πιάτων προτιμούμε το πλυντήριο πιάτων. Καταναλώνουμε πολύ λιγότερη ενέργεια και νερό.

Προτιμούμε έναν ηλιακό θερμοσίφωνα αντί ενός ηλεκτρικού.

Ιδιαίτερα όσον αφορά στους ηλιακούς θερμοσίφωνες, μία τυπική οικιακή εγκατάσταση για μία τετραμελή οικογένεια δεν ξεπερνά σε κόστος τα 1.000 €. Το κόστος αυτό δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο αν αναλογιστεί κανείς τα οφέλη που προκύπτουν και από τον ιδιαίτερα μεγάλο χρόνο ζωής τους.

Τι κερδίζετε με έναν ηλιακό θερμοσίφωνα

Ορισμένα από τα πλεονεκτήματα των θερμικών ηλιακών συστημάτων είναι:

Παρέχουν ζεστό νερό σχεδόν δωρεάν: Μία τυπική οικιακή εγκατάσταση εξοικονομεί περίπου 1.400 kWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως ή 217 €/έτος. Αυτή η ποσότητα ενέργειας αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 70% των ετήσιων αναγκών μίας τετραμελούς οικογένειας σε ζεστό νερό.

Παρέχουν άμεσα ζεστό νερό στη βρύση (ιδιαίτερα στις εγκαταστάσεις που συνδέονται με το σύστημα θέρμανσης).

Σε συνδυασμό με πλυντήρια πιάτων και ρούχων τεχνολογίας Hot Fill (σύνδεσης με την παροχή ζεστού νερού), η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και χρημάτων είναι σημαντική.

Συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος (με χρήση «πράσινης» ηλιακής ενέργειας).

Συνολικά, η χρήση θερμικών ηλιακών συστημάτων (ηλιακών θερμοσιφώνων) για την παροχή ζεστού νερού δημιουργεί σημαντικό οικονομικό όφελος, ενώ η εξοικονόμηση κατά τη διάρκεια ζωής του συστήματος είναι υψηλότερη των χρημάτων που δαπανήσαμε για την αγορά και εγκατάστασή του.

Πηγή: Step in Project EU