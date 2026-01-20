ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ετήσια αύξηση κατά 4,6% παρουσίασε η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού
20/01/2026 - 09:17
Β. Κικίλιας: Οι θαλάσσιες μεταφορές ενώνουν στρατηγικά Ελλάδα και Αίγυπτο
20/01/2026 - 09:08
Συνάντηση εργασίας της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την ΠΟΜΙΔΑ
20/01/2026 - 09:03
Γιάννης Τριήρης: Η ακρίβεια και η φτώχεια δεν … ξεχνιούνται
20/01/2026 - 08:17
Βιομηχανία: Η ευρωπαϊκή λύση CISAF και το κόστος της απουσίας μέτρων
20/01/2026 - 08:12
Τέλη χρήσης δικτύου: Από 1η Μαρτίου οι αυξήσεις- Πόσο επιβαρύνονται τα νοικοκυριά
20/01/2026 - 08:10
Πώς θα καταλάβετε ότι η ηλεκτρική κουβέρτα σας δεν είναι ασφαλής
20/01/2026 - 06:52
Πώς θα κάνετε οικονομία στο ζεστό νερό
20/01/2026 - 06:52
Αυτό το κόλπο θα μειώσει τον λογαριασμό θέρμανσης στο μισό τον χειμώνα
20/01/2026 - 06:51
Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα που διαχρονικά έχετε θέσει, όπως η τιμή στο αγροτικό ρεύμα και ο ΕΦΚ στην αντλία
19/01/2026 - 15:49
European Newsroom: Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμέτωπες με την αύξηση της δημοτικότητας των ηλεκτρικών οχημάτων από την Κίνα
19/01/2026 - 15:34
Π. Μαρινάκης: Εγκρίθηκαν οι τέσσερις συμβάσεις για τους υδρογονάνθρακες - Στόχος οι έρευνες να ξεκινήσουν το 2026
19/01/2026 - 15:22
Ημέρα γιορτής για τη θάλασσα: η Παγκόσμια Συνθήκη για τους Ωκεανούς μπήκε επίσημα σε ισχύ
19/01/2026 - 15:05
Η ABB βαθμολογήθηκε με «Α» από τον CDP για τη διαχείριση του νερού και της κλιματικής αλλαγής
19/01/2026 - 14:32
ΥΠΕΝ: 42 έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας άνω των 75 εκατομμυρίων ευρώ σε όλη τη χώρα
19/01/2026 - 14:18
Αίτηση χορήγησης Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου της εταιρείας HENGAS για τον Δήμο Αλμωπίας, της ΠΚΜ
19/01/2026 - 13:48
Η ελίν συνεχίζει να ξεχωρίζει ανάμεσα στους True Leaders για 11η χρονιά
19/01/2026 - 13:20
Απαλλοτριώσεις 2024-2025: Το Πράσινο Ταμείο ενέκρινε εντάξεις άνω των 12 εκ. €
19/01/2026 - 13:00
MORE: Ολοκλήρωσε την κατασκευή 3 ανεξάρτητων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα
19/01/2026 - 11:52
Μελέτη Schneider Electric: Η Ευρώπη έχει μια μοναδική ευκαιρία να ηγηθεί της βιώσιμης ανάπτυξης του AI
19/01/2026 - 11:35
Ρωσική επίθεση στην περιφέρεια της Οδησσού προκάλεσε τον τραυματισμό ενός ανθρώπου και ζημιές σε υποδομές ενέργειας και πολυκατοικία
19/01/2026 - 11:23
Σε ισχύ η παγκόσμια συνθήκη για τη διατήρηση των ωκεανών
19/01/2026 - 10:59
Νίκος Παπαθανάσης: Ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση κλειστού αθλητικού κέντρου Πτολεμαΐδας, ύψους 3,8 εκατ. ευρώ
19/01/2026 - 10:27
Αιτήσεις και τροποποιήσεις αποθήκευσης κύκλου Ιανουαρίου 2026
19/01/2026 - 09:38
Έφυγε από τη ζωή ο πρόεδρος της VIOHALCO Νικόλαος Στασινόπουλος
19/01/2026 - 09:28
Παπασταύρου: Η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως κόμβος ώστε να μεταφέρεται ηλεκτρική ενέργεια από τη Σαουδική Αραβία στην Ευρώπη
19/01/2026 - 08:54
ΑΔΜΗΕ: Τα 11 μεγάλα έργα στο επενδυτικό πλάνο του
19/01/2026 - 08:48
Ο ΣΕΦ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το Πρόγραμμα “Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις”
19/01/2026 - 08:38
Γιάννης Τριήρης: Βουκολικά μαθήματα υπευθυνότητας
19/01/2026 - 08:14
Οι ΑΠΕ συγκρατούν τη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού- Ανησυχία για το άλμα του φυσικού αερίου
Πώς θα κάνετε οικονομία στο ζεστό νερό
Karola G από Pexels
Newsroom
Τρίτη, 20/01/2026 - 06:52

Η χρήση ηλιακού θερμοσίφωνα μπορεί να καλύψει έως και το 70% των αναγκών μιας τετραμελούς οικογένειας σε ζεστό νερό.

Η κατανάλωση ενέργειας για την παραγωγή ζεστού νερού (μπάνιο, πλύσιμο, κλπ.) αντιπροσωπεύει ένα «σοβαρό» ποσοστό (περίπου 7-10%) επί της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στα νοικοκυριά.

Για την παραγωγή ζεστού νερού χρησιμοποιούνται κυρίως πετρέλαιο ή φυσικό αέριο (μπόιλερ συνδεδεμένο με λέβητα), ηλεκτρισμός (ηλεκτρικός θερμοσίφωνας) και ηλιακή ενέργεια (ηλιακοί θερμοσίφωνες ή κεντρικά ηλιακά συστήματα).

Παρακάτω είναι κάποια μέτρα που μπορούν να αποφέρουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ζεστού νερού:

  • Ρυθμίζουμε το θερμοστάτη του μπόιλερ στους 50-55οC ενώ του ηλεκτρικού θερμοσίφωνα στους 45-50οC.
  • Ανάβουμε τον ηλεκτρικό θερμοσίφωνα ανάλογα με τις ανάγκες μας και δεν τον αφήνουμε αναμμένο άσκοπα. Συνήθως μισή ώρα αρκεί για να ζεσταθεί το νερό.
  • Για το πλύσιμο των πιάτων προτιμούμε το πλυντήριο πιάτων. Καταναλώνουμε πολύ λιγότερη ενέργεια και νερό.
  • Προτιμούμε έναν ηλιακό θερμοσίφωνα αντί ενός ηλεκτρικού.

Ιδιαίτερα όσον αφορά στους ηλιακούς θερμοσίφωνες, μία τυπική οικιακή εγκατάσταση για μία τετραμελή οικογένεια δεν ξεπερνά σε κόστος τα 1.000 €. Το κόστος αυτό δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο αν αναλογιστεί κανείς τα οφέλη που προκύπτουν και από τον ιδιαίτερα μεγάλο χρόνο ζωής τους.

Τι κερδίζετε με έναν ηλιακό θερμοσίφωνα

Ορισμένα από τα πλεονεκτήματα των θερμικών ηλιακών συστημάτων είναι:

  • Παρέχουν ζεστό νερό σχεδόν δωρεάν: Μία τυπική οικιακή εγκατάσταση εξοικονομεί περίπου 1.400 kWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως ή 217 €/έτος. Αυτή η ποσότητα ενέργειας αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 70% των ετήσιων αναγκών μίας τετραμελούς οικογένειας σε ζεστό νερό.
  • Παρέχουν άμεσα ζεστό νερό στη βρύση (ιδιαίτερα στις εγκαταστάσεις που συνδέονται με το σύστημα θέρμανσης).
  • Σε συνδυασμό με πλυντήρια πιάτων και ρούχων τεχνολογίας Hot Fill (σύνδεσης με την παροχή ζεστού νερού), η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και χρημάτων είναι σημαντική.
  • Συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος (με χρήση «πράσινης» ηλιακής ενέργειας).

Συνολικά, η χρήση θερμικών ηλιακών συστημάτων (ηλιακών θερμοσιφώνων) για την παροχή ζεστού νερού δημιουργεί σημαντικό οικονομικό όφελος, ενώ η εξοικονόμηση κατά τη διάρκεια ζωής του συστήματος είναι υψηλότερη των χρημάτων που δαπανήσαμε για την αγορά και εγκατάστασή του.

Πηγή: Step in Project EU

Τελευταία τροποποίηση στις 20/01/2026 - 06:52

