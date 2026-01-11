Η ιδανική θερμοκρασία για την υγεία στο σπίτι και στο γραφείο

Ιδανικό είναι το θερμόμετρο να δείχνει γύρω στους 20, 21, 22 βαθμούς, ενώ αν μιλάμε για το δωμάτιο που κοιμόμαστε, εκεί η θερμοκρασία πρέπει να είναι 1 με 2 βαθμούς πιο κάτω, δηλαδή γύρω στους 18, 19, 20.

Με το κρύο να έρχεται τις επόμενες μέρες η ιδανική θερμοκρασία στο γραφείο και στο σπίτι επανέρχεται. Ο παθολόγος Κώστας Χαλκιάς, μιλώντας στην εκπομπή Ζω Καλά με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη, έδωσε οδηγίες για την κατάλληλη θερμοκρασία σε κλειστούς χώρους, ενώ εξήγησε ότι οι πιο… ευτραφείς κρυώνουν λιγότερο, λέγοντας ότι το υποδόριο λίπος λειτουργεί και ως μονωτικό.

Σε ερώτηση αν υπάρχει ιδανική θερμοκρασία, ο κ. Χαλκιάς σημείωσε ότι σύμφωνα με την οδηγία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ο υδράργυρος πρέπει να δείχνει μεταξύ 19 και 23 - 24 βαθμών, όταν μιλάμε για χώρους εργασίας, όπου κανείς κάθεται και δεν κινείται, άρα δεν παράγεται θερμότητα.

Όπως είπε ο κ. Χαλκιάς, όλα αυτά εξατομικεύονται, αλλά σίγουρα πρέπει να αποφεύγουμε τα ακραία όρια, τα οποία όρισε στους 15 – 16 βαθμούς το καλοκαίρι και στους 25 - 30 τον χειμώνα.

Αναφορικά με την υγρασία στον χώρο υπογράμμισε ότι δεν θέλουμε την πλήρη ξηρότητα γιατί κι αυτή δημιουργεί προβλήματα: «Αρχίζουν να ξηραίνονται τα μάτια μας, δυσφορούμε, άρα κάτω από 30% υγρασία δεν θέλουμε. Το 40-60% είναι το ιδανικό. Ακόμη και αν έχει πολλή υγρασία έξω, είναι αναπόφευκτο να ανανεώνουμε τον αέρα στον χώρο τουλάχιστον για 5 με 10 λεπτά, κατά προτίμηση το πρωί και το βράδυ που έχουν τις καλύτερες θερμοκρασίες».

Όσο για το αν είναι ευεργετικό να κοιμόμαστε όλη τη νύχτα με λίγο ανοιχτό το παράθυρο, απάντησε ότι δεν είναι απαραίτητο.

Επισήμανε επίσης ότι δεν πρέπει να αυξάνουμε τους παράγοντες υγρασίας μέσα στο σπίτι, όπως για παράδειγμα με το να απλώνουμε βρεγμένα ρούχα μέσα σε δωμάτιο. «Όταν ξέρουμε ότι έχουμε πολλή υγρασία, τότε δεν θα στεγνώνουμε τη μπουγάδα μέσα στο σπίτι. Αν πάσχει από ξηρασία το σπίτι μας, όπως όταν λειτουργούμε το aircondition, τότε μπορούμε να κάνουμε κάτι ώστε να αυξηθεί η υγρασία» σημείωσε.