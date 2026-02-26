Η ΑΝΑΚΕΜ φιλοδοξεί να είναι ο θεσμικός πυλώνας που στηρίζει και εξελίσσει την ανακύκλωση στη χώρα μας

Σε ιδιαίτερα θερμό και εορταστικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας της ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε ., σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης.

Η ΑΝΑΚΕΜ, το μεγαλύτερο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ) στη χώρα, υποδέχθηκε πλήθος εκπροσώπων της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και του επιχειρηματικού κόσμου. Η μαζική και ουσιαστική παρουσία των προσκεκλημένων αποτέλεσε έμπρακτη αναγνώριση του πολυετούς έργου και της σταθερής προσήλωσης της εταιρείας στην ορθή και βιώσιμη διαχείριση των ΑΕΚΚ.

Κατά τον χαιρετισμό της διοίκησης, αναδείχθηκε ο στρατηγικός ρόλος της ΑΝΑΚΕΜ στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, αξιόπιστου και διαφανούς πλαισίου λειτουργίας για την ανακύκλωση των δομικών αποβλήτων. Όπως χαρακτηριστικά τονίστηκε:

«Η ΑΝΑΚΕΜ δεν επιδιώκει απλώς να αποτελεί μέρος του συστήματος,· φιλοδοξεί να είναι ο θεσμικός πυλώνας που στηρίζει και εξελίσσει την ανακύκλωση στη χώρα μας.»

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διαρκή προσπάθεια βελτίωσης και ενίσχυσης της ηγετικής θέσης του ΣΣΕΔ:

«Οφείλουμε καθημερινά να εργαζόμαστε με συνέπεια, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, αποδεικνύοντας ότι αξίζουμε την εμπιστοσύνη συνεργατών και πολιτείας.»

Το περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα της ΑΝΑΚΕΜ βρέθηκε στο επίκεντρο της τοποθέτησης:

«Εργαζόμαστε για ένα καλύτερο περιβάλλον. Στόχος μας είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και μια καθαρή Ελλάδα. Το όραμά μας είναι να συμβάλουμε ουσιαστικά στην αλλαγή της χώρας προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον

Την κοπή της βασιλόπιτας ευλόγησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρνάβας, ως εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές, εκπρόσωποι της Εκκλησίας, Πρόεδροι της ΚΕΔΕ και της ΠΕΔ, Δήμαρχοι, αντιπεριφερειάρχες, ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ ΚΜ, εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας, καθώς και διευθύνοντα στελέχη οργανισμών, θεσμικοί φορείς, συνεργάτες και φίλοι της εταιρείας.

Το δεύτερο μέρος της βραδιάς πλαισιώθηκε από ζωντανή μουσική, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερα εορταστικό και αισιόδοξο τόνο στην εκδήλωση, ενώ πραγματοποιήθηκε και κλήρωση δώρων για τους εργαζομένους, ως ένδειξη αναγνώρισης της συμβολής τους στην επιτυχημένη πορεία της εταιρείας.