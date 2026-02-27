ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΛΕΤΑΕΝ: Μαθαίνουμε για την Αιολική ενέργεια μέσα από εργαστήρια STEM
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/02/2026 - 15:42
Ν. Χαρδαλιάς: Θωρακίζουμε τις σχολικές υποδομές απέναντι στην ενεργειακή σπατάλη και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/02/2026 - 15:08
Α. Αραγτσί: Οι ΗΠΑ να αποφύγουν οποιαδήποτε "υπερβολική απαίτηση" προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα
ΚΟΣΜΟΣ
27/02/2026 - 14:41
Ετήσια εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 14:01
Ουκρανικοί πύραυλοι έπληξαν ενεργειακές εγκαταστάσεις στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ
ΚΟΣΜΟΣ
27/02/2026 - 13:21
Η Βουλγαρία βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση των βασικών σταδίων της κατασκευής του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου
ΚΟΣΜΟΣ
27/02/2026 - 12:59
Αύξηση προϋπολογισμού και παράταση στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 12:35
Κυρ. Μητσοτάκης: Το πρώτο εξάμηνο του 2025 το ρεύμα στην Ελλάδα ήταν 21% φθηνότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 11:57
BIOMASS DAY 2026: Δημοτική & Δασική Βιομάζα – Επίκαιρες Προκλήσεις & Πολυεπίπεδες Λύσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 11:47
Π. Κουκουλόπουλος: Ο Υπουργός να δώσει στη Βουλή όλα τα έγγραφα για την Πτολεμαΐδα V
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 11:44
Νίκος Παπαθανάσης: Ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση του Δημοτικού θεάτρου Μυτιλήνης μέσω ΕΣΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 10:52
Ημερίδα του ΚΑΠΕ με θέμα «Άη Στράτης - Πράσινο Νησί» στα πλαίσια του Verde.tec Forum 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 10:15
Ο Κυρ. Μητσοτάκης απαντά σήμερα στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Ν. Ανδρουλάκη για την ενεργειακή ασφάλεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 09:19
HELLENiQ ENERGY: Συγκρίσιμα EBITDA στα €1,13 δισ. για το 2025 - Ισχυρή λειτουργική επίδοση σε όλες τις δραστηριότητες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 08:57
Τάκης Θεοδωρικάκος: Δίκαιη κατανομή των πόρων του Ευρ. Ταμείου για την Ανταγωνιστικότητα, με γεωγραφική ισορροπία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 08:49
Παράταση της διαδικασίας γνωστοποίησης των οικοδομικών αδειών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/02/2026 - 08:29
ΥΠΕΝ: Ανακοίνωση Παράτασης «Εξοικονομώ 2021»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 08:15
Γιάννης Τριήρης: Το έωλο κυβερνητικό επιχείρημα για τη Δικαιοσύνη
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
27/02/2026 - 08:07
ΑΔΜΗΕ: Επενδύσεις 6,2 δισ. την τετραετία 2026-2029 και WACC έως 7,68%
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/02/2026 - 08:03
Ελλάδα: Στο 21% τα αιολικά το 2025, πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ- Πρωταθλήτρια η Δανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/02/2026 - 08:01
Οι ωκεανοί αλλάζουν χρώμα - κι αυτό μας αφορά όλους
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/02/2026 - 06:48
H συσκευή που πρόκειται να «εξαφανίσει» την τηλεόραση σε 10 χρόνια
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
27/02/2026 - 06:48
Η ΑΝΑΚΕΜ φιλοδοξεί να είναι ο θεσμικός πυλώνας που στηρίζει και εξελίσσει την ανακύκλωση στη χώρα μας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/02/2026 - 15:47
Κλοπές χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ στην Ξάνθη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/02/2026 - 15:21
Ισχυρή συμμαχία Πολιτείας με Περιφέρειες, Δήμους και χορηγούς για τον αναβαθμισμένο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/02/2026 - 14:52
ΡΑΑΕΥ: Δημόσια Διαβούλευση για τη δραστηριότητα της Διαχείρισης του Συστήματος και τη Λειτουργία των Αγορών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/02/2026 - 14:20
Η Schneider Electric ολοκληρώνει το πρόγραμμα Sustainability Impact (SSI) 2021–2025, προετοιμάζοντας το έδαφος για το επόμενο κεφάλαιο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/02/2026 - 14:02
ΕΔΕΥΕΠ: Εκδόθηκε η άδεια αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
26/02/2026 - 13:43
Κυρ. Μητσοτάκης: Η ενεργειακή μας πολιτική αναδεικνύεται σε κεντρικό πυλώνα της εξωτερικής μας πολιτικής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/02/2026 - 12:59
Ρομπότ με μορφή φιδιού θα αποσύρει ραδιενεργά συντρίμμια στη Φουκουσίμα
ΚΟΣΜΟΣ
26/02/2026 - 12:07

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παπαθανάσης: Ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση του Δημοτικού θεάτρου Μυτιλήνης μέσω ΕΣΠΑ

Νίκος Παπαθανάσης: Ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση του Δημοτικού θεάτρου Μυτιλήνης μέσω ΕΣΠΑ
Newsroom
Παρασκευή, 27/02/2026 - 10:52

Με πόρους από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027» θα χρηματοδοτηθεί η ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση του Δημοτικού θεάτρου Μυτιλήνης, σε συνέχεια της σχετικής απόφασης ένταξης που υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Συγκεκριμένα, το έργο, συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.275.000 ευρώ, μεταξύ άλλων, προβλέπει την αντικατάσταση κουφωμάτων, την τοποθέτηση νέων αλουμινίου με θερμοδιακόπτη και θερμοηχομονωτικούς υαλοπίνακες ασφαλείας, αντικατάσταση κεντρικών μονάδων ψύξης και θέρμανσης, αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωμάτων με νέα τεχνολογίας led.

Στόχος είναι η ενεργειακή κατάταξη του κτηρίου του Δημοτικού θεάτρου στην κατηγορία Β από την κατηγορία Ε στην οποία βρίσκεται σήμερα.

Δικαιούχος ορίστηκε ο Δήμος Μυτιλήνης και η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ο Κυρ. Μητσοτάκης απαντά σήμερα στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Ν. Ανδρουλάκη για την ενεργειακή ασφάλεια
Ο Κυρ. Μητσοτάκης απαντά σήμερα στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Ν. Ανδρουλάκη για την ενεργειακή ασφάλεια 27 Φεβρουαρίου 2026
Π. Κουκουλόπουλος: Ο Υπουργός να δώσει στη Βουλή όλα τα έγγραφα για την Πτολεμαΐδα V 27 Φεβρουαρίου 2026
Π. Κουκουλόπουλος: Ο Υπουργός να δώσει στη Βουλή όλα τα έγγραφα για την Πτολεμαΐδα V

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ν. Χαρδαλιάς: Θωρακίζουμε τις σχολικές υποδομές απέναντι στην ενεργειακή σπατάλη και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ν. Χαρδαλιάς: Θωρακίζουμε τις σχολικές υποδομές απέναντι στην ενεργειακή σπατάλη και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης

Νίκος Παπαθανάσης: Νέες δράσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων με πόρους του ΕΣΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παπαθανάσης: Νέες δράσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων με πόρους του ΕΣΠΑ

Τι γνωρίζουμε για το νέο Εξοικονομώ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τι γνωρίζουμε για το νέο Εξοικονομώ

Green Tank: Υπέρ της ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων σε Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και της ενίσχυσης του Τουρισμού στη Δυτ.Μακεδονία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Green Tank: Υπέρ της ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων σε Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και της ενίσχυσης του Τουρισμού στη Δυτ.Μακεδονία

Ν. Παπαθανάσης: Στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2025 παρεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης Βελβεντού Κοζάνης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ν. Παπαθανάσης: Στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2025 παρεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης Βελβεντού Κοζάνης

Νίκος Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Αμαρουσίου, ύψους 3,198 εκατ. ευρώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Αμαρουσίου, ύψους 3,198 εκατ. ευρώ