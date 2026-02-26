ΕΔΕΥΕΠ: Εκδόθηκε η άδεια αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ν. Χαρδαλιάς: Θωρακίζουμε τις σχολικές υποδομές απέναντι στην ενεργειακή σπατάλη και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/02/2026 - 15:08
Α. Αραγτσί: Οι ΗΠΑ να αποφύγουν οποιαδήποτε "υπερβολική απαίτηση" προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα
ΚΟΣΜΟΣ
27/02/2026 - 14:41
Ετήσια εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 14:01
Ουκρανικοί πύραυλοι έπληξαν ενεργειακές εγκαταστάσεις στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ
ΚΟΣΜΟΣ
27/02/2026 - 13:21
Η Βουλγαρία βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση των βασικών σταδίων της κατασκευής του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου
ΚΟΣΜΟΣ
27/02/2026 - 12:59
Αύξηση προϋπολογισμού και παράταση στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 12:35
Κυρ. Μητσοτάκης: Το πρώτο εξάμηνο του 2025 το ρεύμα στην Ελλάδα ήταν 21% φθηνότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 11:57
BIOMASS DAY 2026: Δημοτική & Δασική Βιομάζα – Επίκαιρες Προκλήσεις & Πολυεπίπεδες Λύσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 11:47
Π. Κουκουλόπουλος: Ο Υπουργός να δώσει στη Βουλή όλα τα έγγραφα για την Πτολεμαΐδα V
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 11:44
Νίκος Παπαθανάσης: Ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση του Δημοτικού θεάτρου Μυτιλήνης μέσω ΕΣΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 10:52
Ημερίδα του ΚΑΠΕ με θέμα «Άη Στράτης - Πράσινο Νησί» στα πλαίσια του Verde.tec Forum 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 10:15
Ο Κυρ. Μητσοτάκης απαντά σήμερα στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Ν. Ανδρουλάκη για την ενεργειακή ασφάλεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 09:19
HELLENiQ ENERGY: Συγκρίσιμα EBITDA στα €1,13 δισ. για το 2025 - Ισχυρή λειτουργική επίδοση σε όλες τις δραστηριότητες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 08:57
Τάκης Θεοδωρικάκος: Δίκαιη κατανομή των πόρων του Ευρ. Ταμείου για την Ανταγωνιστικότητα, με γεωγραφική ισορροπία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 08:49
Παράταση της διαδικασίας γνωστοποίησης των οικοδομικών αδειών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/02/2026 - 08:29
ΥΠΕΝ: Ανακοίνωση Παράτασης «Εξοικονομώ 2021»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 08:15
Γιάννης Τριήρης: Το έωλο κυβερνητικό επιχείρημα για τη Δικαιοσύνη
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
27/02/2026 - 08:07
ΑΔΜΗΕ: Επενδύσεις 6,2 δισ. την τετραετία 2026-2029 και WACC έως 7,68%
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/02/2026 - 08:03
Ελλάδα: Στο 21% τα αιολικά το 2025, πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ- Πρωταθλήτρια η Δανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/02/2026 - 08:01
Οι ωκεανοί αλλάζουν χρώμα - κι αυτό μας αφορά όλους
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/02/2026 - 06:48
H συσκευή που πρόκειται να «εξαφανίσει» την τηλεόραση σε 10 χρόνια
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
27/02/2026 - 06:48
Η ΑΝΑΚΕΜ φιλοδοξεί να είναι ο θεσμικός πυλώνας που στηρίζει και εξελίσσει την ανακύκλωση στη χώρα μας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/02/2026 - 15:47
Κλοπές χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ στην Ξάνθη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/02/2026 - 15:21
Ισχυρή συμμαχία Πολιτείας με Περιφέρειες, Δήμους και χορηγούς για τον αναβαθμισμένο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/02/2026 - 14:52
ΡΑΑΕΥ: Δημόσια Διαβούλευση για τη δραστηριότητα της Διαχείρισης του Συστήματος και τη Λειτουργία των Αγορών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/02/2026 - 14:20
Η Schneider Electric ολοκληρώνει το πρόγραμμα Sustainability Impact (SSI) 2021–2025, προετοιμάζοντας το έδαφος για το επόμενο κεφάλαιο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/02/2026 - 14:02
ΕΔΕΥΕΠ: Εκδόθηκε η άδεια αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
26/02/2026 - 13:43
Κυρ. Μητσοτάκης: Η ενεργειακή μας πολιτική αναδεικνύεται σε κεντρικό πυλώνα της εξωτερικής μας πολιτικής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/02/2026 - 12:59
Ρομπότ με μορφή φιδιού θα αποσύρει ραδιενεργά συντρίμμια στη Φουκουσίμα
ΚΟΣΜΟΣ
26/02/2026 - 12:07
Σε λειτουργία από σήμερα το railway.gov.gr - Για πρώτη φορά, ζωντανή εικόνα τρένων σε πραγματικό χρόνο
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
26/02/2026 - 11:39

ΕΔΕΥΕΠ: Εκδόθηκε η άδεια αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο
Newsroom
Πέμπτη, 26/02/2026 - 13:43

Απόφαση-ορόσημο για την υλοποίηση ενός στρατηγικού ενεργειακού έργου

Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ), ως αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή της χώρας για τη γεωλογική αποθήκευση CO2, ανακοινώνει ότι χορηγείται άδεια αποθήκευσης για το εθνικής και στρατηγικής σημασίας ενεργειακό έργο «Πρίνος CO2» στην εταιρεία EnEarth Greece – θυγατρική της Energean και φορέα υλοποίησης του έργου. Η απόφαση-ορόσημο διαπιστώνει ότι ο γεωλογικός σχηματισμός στον Πρίνο είναι κατάλληλος για να χρησιμοποιηθεί ως τόπος αποθήκευσης CO2, εφόσον διασφαλίζονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες και προϋποθέσεις χρήσης που ορίζονται στην άδεια. Με την έκδοση της απόφασης ολοκληρώνεται το βασικό αδειοδοτικό στάδιο που ορίζει η εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, η οποία ξεκίνησε το 2022 με την έκδοση της άδειας έρευνας για τις δυνατότητες αποθήκευσης CO2 στην περιοχή.

Η άδεια αποθήκευσης έχει διάρκεια 25 χρόνια και καλύπτει τον τόπο και το συγκρότημα αποθήκευσης στην περιοχή παραχώρησης του Πρίνου, στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Καβάλας. Ως τόπος αποθήκευσης ορίζεται το εξαντλημένο κοίτασμα πετρελαίου με τον υποκείμενο υφάλμυρο υδροφορέα, δηλαδή η γεωλογική ενότητα όπου θα πραγματοποιηθεί η υπόγεια αποθήκευση CO2 σε βάθος 3 περίπου χλμ. κάτω από τον θαλάσσιο πυθμένα, καθώς και οι συνοδευτικές επιφανειακές εγκαταστάσεις έγχυσης και παραγωγής. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος ρυθμός έγχυσης κατά την πρώτη φάση του έργου ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τόνους CO2 ανά έτος.

Η έκδοση της άδειας αποθήκευσης έρχεται σε συνέχεια της ολοκληρωμένης και τεκμηριωμένης αξιολόγησης του φακέλου που κατέθεσε ο φορέας υλοποίησης του έργου, καθώς και της σχετικής γνωμοδότησης από την DG CLIMA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – τη Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα που οδηγεί τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Κατά την αξιολόγηση του φακέλου και την προετοιμασία της άδειας αποθήκευσης, η ΕΔΕΥΕΠ είχε την υποστήριξη της εγνωσμένου κύρους συμβουλευτικής εταιρείας ΕΥ, της καταξιωμένης νομικής εταιρείας NKLaw, καθώς και των εξειδικευμένων τεχνικών συμβούλων Axis Well Technology (Axis) – μίας εταιρείας με εκτεταμένη εμπειρία στον κλάδο της Δέσμευσης και Αποθήκευσης Άνθρακα (CCS) και συμμετοχή στην αξιολόγηση πολλών έργων γεωλογικής αποθήκευσης CO2 στο Ηνωμένο Βασίλειο.Το έργο θα ξεκινήσει τη λειτουργία του με την έγχυση των πρώτων ποσοτήτων CO2, εφόσον η ΕΔΕΥΕΠ επικυρώσει ότι ο φορέας υλοποίησης πληροί το σύνολο των σχετικών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην άδεια αποθήκευσης. Σε αυτές περιλαμβάνεται η έγκριση της δέσμης σχεδίων που διέπουν την ασφάλεια του έργου – όπως το τελικό σχέδιο αποθήκευσης, το αναθεωρημένο σχέδιο διαχείρισης κινδύνου, το επικαιροποιημένο σχέδιο παρακολούθησης, το επικαιροποιημένο σχέδιο διορθωτικών μέτρων, καθώς και το προσωρινό σχέδιο παύσης λειτουργίας και περιόδου κλεισίματος.

Η υπόγεια αποθήκευση CO2 στο εξαντλημένο κοίτασμα του Πρίνου συνιστά έργο ιδιαίτερης σημασίας και κομβική υποδομή εθνικού και ευρωπαϊκού συμφέροντος, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης ενεργειακής και κλιματικής στρατηγικής της χώρας και της προστασίας της εγχώριας βιομηχανίας. Πρόκειται για το πρώτο έργο γεωλογικής αποθήκευσης CO2 που υλοποιείται στην Ελλάδα και μόλις το δεύτερο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το έργο συγχρηματοδοτείται με ευρωπαϊκούς πόρους μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility) και του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility), και τελεί υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της DG CLIMA.

