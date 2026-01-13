ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Παπαθανάσης: Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης για Κρήτη, Δυτική Ελλάδα και Στερεά Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/01/2026 - 12:11
Κουκουλόπουλος: Η “Πτολεμαΐδα V” πληρώθηκε με 1.6 δις από τον ελληνικό λαό και δεν είναι “τσιφλίκι” κανενός
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/01/2026 - 10:57
GreenTank: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Νοέμβριος 2025
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
13/01/2026 - 10:09
Ο Ντ.Τραμπ ανακοίνωσε επιπρόσθετους δασμούς 25% σε κάθε χώρα που έχει δοσοληψίες με το Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
13/01/2026 - 09:38
Κ. Τσουκαλάς: Η “Πτολεμαΐδα V” από ευκαιρία για φτηνή ενέργεια έγινε μνημείο αδράνειας και επιτομή της απουσίας ενεργειακής στρατηγικής της χώρας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/01/2026 - 09:22
Νίκος Τσάφος: 41.000 οι δικαιούχους του προγράμματος «Εξοικονομώ 2025»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/01/2026 - 08:57
Η δυναμική της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-Σαουδικής Αραβίας παραμένει ισχυρή και πολυεπίπεδη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/01/2026 - 08:29
Γιάννης Τριήρης: «Είμαστε όλοι αγρότες»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
13/01/2026 - 08:15
HELLENiQ ENERGY: Επανεκκίνηση του αγωγού Θεσσαλονίκης–Σκοπίων και ισχυρές προοπτικές για το 2026 με EBITDA άνω του 1 δισ. ευρώ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
13/01/2026 - 08:09
Λιανεμπόριο: Το ενεργειακό κόστος παραμένει βαρίδι για επιχειρήσεις και καταναλωτές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/01/2026 - 08:04
Τα 9 πράγματα που δεν πρέπει να αφήνετε έξω από το σπίτι τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/01/2026 - 06:59
Παγωμένες σωληνώσεις: Πώς θα καταλάβετε ότι κάτι δεν πάει καλά, έτσι θα προλάβετε τη ζημιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/01/2026 - 07:00
Πόσα πληρώνουν στις ΗΠΑ για να ζεστάνουν το σπίτι τους φέτος τον χειμώνα
ΚΟΣΜΟΣ
13/01/2026 - 06:59
Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τίτλο «Ενεργή Μάχη»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/01/2026 - 15:46
ΕΑΓΜΕ:ISO για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/01/2026 - 15:35
Enaon EDA: Οδηγίες Προστασίας Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου λόγω Χαμηλών Θερμοκρασιών
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/01/2026 - 15:16
Επείγουσα κρατική παρέμβαση για την ατμοσφαιρική ρύπανση σε Λάρισα και Θεσσαλία ζητά ο Β. Κόκκαλης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/01/2026 - 15:09
Η ΡΑΑΕΥ σχετικά με τη Μοναδιαία Χρέωση Παραγωγού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (UOCC)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/01/2026 - 14:23
Προχωρά η Ενεργειακή Κοινότητα Δήμου Γρεβενών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/01/2026 - 13:55
Revoil: Υλοποίηση απόφασης για την αγορά 2.191.260 ιδίων μετοχών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/01/2026 - 13:36
ΡΑΑΕΥ: Δημόσια Διαβούλευση για τροποποίηση της Χρέωσης μη Συμμόρφωσης για σημαντικές αποκλίσεις της ζήτησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/01/2026 - 13:25
Στ. Καλαφάτης: Χρηματοδοτήσεις 370 εκατ. ευρώ μέσω ΤΑΑ στα ερευνητικά κέντρα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/01/2026 - 13:17
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για τον καθορισμό των κατωφλίων μέγιστης ισχύος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/01/2026 - 13:03
Μάνος Μουστάκας (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Ο Κρίσιμος Ρόλος των Υποδομών στη Στρατιωτική Κινητικότητα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
12/01/2026 - 12:34
Νέο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας: Σημαντική αύξηση της επιβάρυνσης βλέπουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/01/2026 - 12:08
Παράταση για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου ζητούν ΠΟΜΙΔΑ και ΤΕΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/01/2026 - 12:04
Ποια νοικοκυριά θα χαρακτηρίζονται πλέον ενεργειακά φτωχά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/01/2026 - 12:00
Ο Νίκος Δένδιας θέτει θέμα επιτελικού κράτους!
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
12/01/2026 - 11:54
Θα στριμώξει ο Μητσοτάκης τον Ανδρουλάκη για τις Ανεξάρτητες Αρχές;
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
12/01/2026 - 11:48
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ ενόψει λήψης απόφασης για την έγκριση Συντελεστών Απωλειών του Διασυνδεδεμένου Δικτύου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/01/2026 - 11:11

Τα 9 πράγματα που δεν πρέπει να αφήνετε έξω από το σπίτι τον χειμώνα

Τα 9 πράγματα που δεν πρέπει να αφήνετε έξω από το σπίτι τον χειμώνα
Luisella Planeta from Pixabay
Newsroom
Τρίτη, 13/01/2026 - 06:59

Μην ξεχάσετε έξω τα αγαπημένα σας έπιπλα και διακοσμητικά: Κρύο και υγρασία μπορεί να τα καταστρέψουν.

Ο χειμώνας φέρνει μαζί του όμορφες εικόνες με χιονισμένα τοπία, αλλά και απαιτητικές συνθήκες για... ό,τι βρίσκεται εκτός σπιτιού.

Όταν τα έπιπλα, τα διακοσμητικά και άλλα αντικείμενα εξωτερικού χώρου εκτίθενται σε κρύο, υγρασία και παγετό, φθείρονται ή ακόμη και καταστρέφονται.

Η σωστή αποθήκευση και προστασία αυτών των αντικειμένων μπορεί να εξασφαλίσει ότι θα διατηρηθούν καθαρά, στεγνά και σε καλή κατάσταση για τις επόμενες σεζόν.

Παρακάτω είναι εννέα αντικείμενα που θα πρέπει να αποθηκεύετε πάντα τον χειμώνα - ειδικά σε «πολικές θερμοκρασίες», όπως αυτών των ημερών.

1. Μαξιλάρια επίπλων

Το νούμερο ένα αντικείμενο που οι ειδικοί συμφωνούν ότι δεν πρέπει ποτέ να μένει έξω είναι τα μαξιλάρια των επίπλων. «Τα μαξιλάρια, όταν δεν αποθηκεύονται το χειμώνα, τείνουν να συγκρατούν υγρασία», λέει ο Aaron Whitney, στέλεχος της αμερικανικής εταιρίας επίπλων Neighbor.

«Όταν εκτίθενται στο κρύο και την υγρασία, μπορούν να γίνουν εστίες ανάπτυξης μούχλας και τριχόφυτων». Συνιστάται να φυλάσσονται μέσα στο σπίτι ή σε ειδικό κουτί έως την άνοιξη.

2. Διακοσμητικά μαξιλάρια

Παρόμοια μεταχείριση χρειάζονται και τα διακοσμητικά μαξιλάρια. «Όταν τα βάζετε μέσα, φροντίστε να είναι σε ξηρό ή αεριζόμενο χώρο», λέει η Rowell. Οι πλαστικές σακούλες πρέπει να αποφεύγονται, γιατί παγιδεύουν την υγρασία.

3. Χαλιά εξωτερικού χώρου

Τα χαλιά πρέπει να είναι στεγνά και καθαρά πριν την αποθήκευση. Η υγρασία ευνοεί μούχλα και τριχόφυτα, ενώ οι κύκλοι πάγου-απόψυξης και η συνεχής έκθεση στην UV ακτινοβολία φθείρουν τις ίνες και ξεθωριάζουν τα χρώματα.

4. Μωσαϊκά

Τα ευαίσθητα μωσαϊκά, καθώς και οποιαδήποτε κομμάτια από κεραμικό ή γυαλί, πρέπει να μπουν μέσα για να αποφευχθεί η θραύση.

5. Κεραμικά γλαστράκια

Η κεραμική πορσελάνη ή τα πήλινα γλαστράκια διαστέλλονται και συστέλλονται με τις αλλαγές θερμοκρασίας, γεγονός που οδηγεί σε ρωγμές ή σπασίματα.

6. Μικρά έπιπλα

Μικρά τραπεζάκια, καρέκλες και σκαμπό πρέπει να αποθηκεύονται μέσα, αν δεν χρησιμοποιούνται τον χειμώνα.

7. Οτιδήποτε από σίδηρο ή ατσάλι

Τα μεταλλικά έπιπλα από αλουμίνιο μπορούν να μείνουν έξω, αλλά ο σίδηρος και το ατσάλι υποφέρουν από σκουριά και δεν πρέπει να εκτίθενται στην υγρασία και το χιόνι.

8. Ψάθινα έπιπλα

Το συνθετικό ψάθινο έπιπλο είναι ανθεκτικό, αλλά το φυσικό ψάθινο ή ρατάν πρέπει να μπει μέσα ή κάτω από καλυμμένο χώρο για να αποφευχθεί η φθορά.

9. Ηχεία εξωτερικού χώρου

Τα ηλεκτρονικά, όπως τα ηχεία, πρέπει να αποθηκεύονται με βάση την IP προστασία τους (ικανότητα αντίστασης σε σκόνη και υγρασία). Τα περισσότερα δεν είναι αδιάβροχα και η παρατεταμένη έκθεση σε κρύο και υγρασία μπορεί να τα καταστρέψει.

Πηγή: Southern Living

Τελευταία τροποποίηση στις 13/01/2026 - 06:59

