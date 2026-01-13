Τα 9 πράγματα που δεν πρέπει να αφήνετε έξω από το σπίτι τον χειμώνα

Μην ξεχάσετε έξω τα αγαπημένα σας έπιπλα και διακοσμητικά: Κρύο και υγρασία μπορεί να τα καταστρέψουν.

Ο χειμώνας φέρνει μαζί του όμορφες εικόνες με χιονισμένα τοπία, αλλά και απαιτητικές συνθήκες για... ό,τι βρίσκεται εκτός σπιτιού.

Όταν τα έπιπλα, τα διακοσμητικά και άλλα αντικείμενα εξωτερικού χώρου εκτίθενται σε κρύο, υγρασία και παγετό, φθείρονται ή ακόμη και καταστρέφονται.

Η σωστή αποθήκευση και προστασία αυτών των αντικειμένων μπορεί να εξασφαλίσει ότι θα διατηρηθούν καθαρά, στεγνά και σε καλή κατάσταση για τις επόμενες σεζόν.

Παρακάτω είναι εννέα αντικείμενα που θα πρέπει να αποθηκεύετε πάντα τον χειμώνα - ειδικά σε «πολικές θερμοκρασίες», όπως αυτών των ημερών.

1. Μαξιλάρια επίπλων

Το νούμερο ένα αντικείμενο που οι ειδικοί συμφωνούν ότι δεν πρέπει ποτέ να μένει έξω είναι τα μαξιλάρια των επίπλων. «Τα μαξιλάρια, όταν δεν αποθηκεύονται το χειμώνα, τείνουν να συγκρατούν υγρασία», λέει ο Aaron Whitney, στέλεχος της αμερικανικής εταιρίας επίπλων Neighbor.

«Όταν εκτίθενται στο κρύο και την υγρασία, μπορούν να γίνουν εστίες ανάπτυξης μούχλας και τριχόφυτων». Συνιστάται να φυλάσσονται μέσα στο σπίτι ή σε ειδικό κουτί έως την άνοιξη.

2. Διακοσμητικά μαξιλάρια

Παρόμοια μεταχείριση χρειάζονται και τα διακοσμητικά μαξιλάρια. «Όταν τα βάζετε μέσα, φροντίστε να είναι σε ξηρό ή αεριζόμενο χώρο», λέει η Rowell. Οι πλαστικές σακούλες πρέπει να αποφεύγονται, γιατί παγιδεύουν την υγρασία.

3. Χαλιά εξωτερικού χώρου

Τα χαλιά πρέπει να είναι στεγνά και καθαρά πριν την αποθήκευση. Η υγρασία ευνοεί μούχλα και τριχόφυτα, ενώ οι κύκλοι πάγου-απόψυξης και η συνεχής έκθεση στην UV ακτινοβολία φθείρουν τις ίνες και ξεθωριάζουν τα χρώματα.

4. Μωσαϊκά

Τα ευαίσθητα μωσαϊκά, καθώς και οποιαδήποτε κομμάτια από κεραμικό ή γυαλί, πρέπει να μπουν μέσα για να αποφευχθεί η θραύση.

5. Κεραμικά γλαστράκια

Η κεραμική πορσελάνη ή τα πήλινα γλαστράκια διαστέλλονται και συστέλλονται με τις αλλαγές θερμοκρασίας, γεγονός που οδηγεί σε ρωγμές ή σπασίματα.

6. Μικρά έπιπλα

Μικρά τραπεζάκια, καρέκλες και σκαμπό πρέπει να αποθηκεύονται μέσα, αν δεν χρησιμοποιούνται τον χειμώνα.

7. Οτιδήποτε από σίδηρο ή ατσάλι

Τα μεταλλικά έπιπλα από αλουμίνιο μπορούν να μείνουν έξω, αλλά ο σίδηρος και το ατσάλι υποφέρουν από σκουριά και δεν πρέπει να εκτίθενται στην υγρασία και το χιόνι.

8. Ψάθινα έπιπλα

Το συνθετικό ψάθινο έπιπλο είναι ανθεκτικό, αλλά το φυσικό ψάθινο ή ρατάν πρέπει να μπει μέσα ή κάτω από καλυμμένο χώρο για να αποφευχθεί η φθορά.

9. Ηχεία εξωτερικού χώρου

Τα ηλεκτρονικά, όπως τα ηχεία, πρέπει να αποθηκεύονται με βάση την IP προστασία τους (ικανότητα αντίστασης σε σκόνη και υγρασία). Τα περισσότερα δεν είναι αδιάβροχα και η παρατεταμένη έκθεση σε κρύο και υγρασία μπορεί να τα καταστρέψει.

Πηγή: Southern Living