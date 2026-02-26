Βουτιά στη χονδρική τιμή τον Φεβρουάριο- «Σήμα» για φθηνότερες χρεώσεις στα πράσινα τιμολόγια

Η υποχώρηση αποδίδεται κυρίως στη βελτίωση των καιρικών συνθηκών, την αυξημένη συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα αλλά και τη συμβολή των υδροηλεκτρικών λόγω των παρατεταμένων βροχοπτώσεων. Η μέση τιμή χονδρικής στην Αγορά της Επόμενης Ημέρας για σήμερα Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου διαμορφώνεται στα 57,09 ευρώ ανά μεγαβατώρα αυξημένη κατά 4,68% σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα. Στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής η «καθαρή» ενέργεια κυριαρχεί με τις ΑΠΕ να έχουν μερίδιο 44,49%, τα μεγάλα υδροηλεκτρικά 22,85%. Ακολουθεί το φυσικό αέριο που έχει μερίδιο 21,53%, οι εισαγωγές με 5,42% και ο λιγνίτης με 4,09%. H χαμηλότερη τιμή της ημέρας έχει αρνητικό πρόσημο (-0,01 ευρώ ανά μεγαβατώρα) και η ανώτερη φτάνει στα 129,65 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Οι καιρικές συνθήκες που φαίνεται να ευνοούν τη μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ οδηγούν και σε όλο και μεγαλύτερο διάστημα που καταγράφονται αρνητικές τιμές. Είναι ενδεικτικό από από τις 20 Φεβρουαρίου μέχρι και σήμερα η τιμή στην αγορά σε καθημερινή βάση έπιανε μηδενικές ή αρνητικές τιμές κυρίως κατά τις μεσημβρινές ώρες όπου τα φωτοβολταϊκά λειτουργούν στο φουλ. Ενώ την Καθαρά Δευτέρα η τιμή έφτασε και στα -25 ευρώ ανά μεγαβατώρα με το αρνητικό ρεκόρ να καταγράφεται στη μία το μεσημέρι.

Η μέση τιμή ηλεκτρισμού στη χονδρεμπορική αγορά διαμορφώνεται στα 79,84 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Απομένει μία ακόμη συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας για να κλείσει ο Φεβρουάριος ωστόσο δεν αναμένονται ανατροπές και ο μήνας θα κλείσει σημαντικά χαμηλότερα από τον Ιανουάριο όπου η μέση τιμή στην ελληνική Αγορά Επόμενης Ημέρας διαμορφώθηκε στα 108,67 ευρώ/MWh μειωμένη κατά 1% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025 που ήταν στα 110,04 ευρώ/MWh. Μάλιστα για πρώτη φορά τα τελευταία πολλά χρόνια η χονδρική αγορά ρεύματος στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2026 κατατάχθηκε μεταξύ των φθηνότερων αγορών της Ευρώπης.

Η εικόνα αποκλιμάκωσης αποτυπώνεται και στη σύγκριση των τιμών σήμερα με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές . Ενδεικτικά, η Ιταλία καταγράφει την υψηλότερη μέση τιμή στα 104,84 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ η Πολωνία κινείται στα 87,13 ευρώ και η Ουγγαρία σε παρόμοια επίπεδα με 87,06 ευρώ. Υψηλά παραμένει και η Αυστρία στα 84,44 ευρώ, ενώ στη Γερμανία η μέση τιμή για σήμερα Πέμπτη διαμορφώνεται στα 76,89 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Στην ευρύτερη περιοχή, Βουλγαρία και Ρουμανία κινούνται στα 67,44 ευρώ ανά μεγαβατώρα, επίπεδα υψηλότερα από την ελληνική αγορά, την ώρα που οι χώρες της Ιβηρικής παραμένουν σαφώς φθηνότερες, με την Πορτογαλία στα 29,02 ευρώ και την Ισπανία στα 27,38 ευρώ. Από τις χαμηλότερες τιμές στην Ευρώπη εμφανίζει η Γαλλία, όπου η μεγαβατώρα διαμορφώνεται στα 22,75 ευρώ.

Πάντως μέχρι στιγμής στην ελληνική αγορά, η μέση τιμή χονδρικής για τον Φεβρουάριο διαμορφώνεται στα 79,84 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καταγράφοντας πτώση 26,5% σε σχέση με τον Ιανουάριο. Μένει να φανεί αν η πτώση αυτή θα αποτυπωθεί στις χρεώσεις για τα πράσινα τιμολόγια Μαρτίου που θα ανακοινώσουν την ερχόμενη Κυριακή. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι η σταθεροποίηση της χονδρικής αγοράς τον Ιανουάριο επέτρεψε στους παρόχους να διατηρήσουν τα πράσινα τιμολόγια του Φεβρουαρίου σε παρόμοια επίπεδα με αυτά του Ιανουαρίου, με τη ΔΕΗ να κρατά τη χρέωση στα 0,139 ευρώ/kWh. Και τούτο παρά την άνοδο των τιμών του φυσικού αερίου ειδικά τις τελευταίες ημέρες του Ιανουαρίου.



