Κλοπές χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ στην Ξάνθη

Δύο άτομα συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης για κλοπές χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ. Η αστυνομία εξιχνίασε συνολικά έξι περιπτώσεις κλοπών σε περιοχές της Ξάνθης και μία απόπειρα κλοπής σε περιοχή της Ροδόπης. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.