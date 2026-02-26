Δύο άτομα συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης για κλοπές χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ. Η αστυνομία εξιχνίασε συνολικά έξι περιπτώσεις κλοπών σε περιοχές της Ξάνθης και μία απόπειρα κλοπής σε περιοχή της Ροδόπης. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Ετήσια εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026 27/02/2026 - 14:01
Αύξηση προϋπολογισμού και παράταση στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά» 27/02/2026 - 12:35
Παράταση της διαδικασίας γνωστοποίησης των οικοδομικών αδειών 27/02/2026 - 08:29
ΥΠΕΝ: Ανακοίνωση Παράτασης «Εξοικονομώ 2021» 27/02/2026 - 08:15
ΑΔΜΗΕ: Επενδύσεις 6,2 δισ. την τετραετία 2026-2029 και WACC έως 7,68% 27/02/2026 - 08:03
Οι ωκεανοί αλλάζουν χρώμα - κι αυτό μας αφορά όλους 27/02/2026 - 06:48
Κλοπές χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ στην Ξάνθη 26/02/2026 - 15:21
ΕΔΕΥΕΠ: Εκδόθηκε η άδεια αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο 26/02/2026 - 13:43
Ρομπότ με μορφή φιδιού θα αποσύρει ραδιενεργά συντρίμμια στη Φουκουσίμα 26/02/2026 - 12:07
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Πώς οι Κινέζοι κρατούν το καθιστικό ζεστό για 8 ώρες χωρίς ρεύμα 25/02/2026 - 06:50
Οι πέντε συσκευές που «καίνε» περισσότερο ρεύμα 25/02/2026 - 06:51
Η ιδανική θερμοκρασία για τον θερμοστάτη του θερμοσίφωνα 26/02/2026 - 06:47
ΔΕΔΔΗΕ: Στο τραπέζι πρόταση για ιδιωτικά δίκτυα έναντι ανταλλάγματος 25/02/2026 - 08:06