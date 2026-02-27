Α. Αραγτσί: Οι ΗΠΑ να αποφύγουν οποιαδήποτε "υπερβολική απαίτηση" προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κάλεσε σήμερα τις ΗΠΑ να αποφύγουν «οποιαδήποτε υπερβολική απαίτηση», μια ημέρα μετά τις συνομιλίες που είχαν οι δύο πλευρές στη Γενεύη αναφορικά με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και πριν τις νέες προγραμματισμένες διαπραγματεύσεις στη Βιέννη

Στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Μπαντρ Αμπντελατί ο Αραγτσί «δήλωσε ότι η επιτυχία (της διπλωματικής λύσης) εξαρτάται από τη σοβαρότητα και τον ρεαλισμό της άλλης πλευράς, αλλά και από την αποφυγή οποιουδήποτε λάθους εκτίμησης και υπερβολικής απαίτησης».

Ο Αραγτσί, που ηγείται της ιρανικής αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, δεν διευκρίνισε σε ποιες απαιτήσεις αναφέρεται.

Οι ΗΠΑ έχουν ζητήσει επανειλημμένα να απαγορευθεί εντελώς στο Ιράν να εμπλουτίζει ουράνιο, ένα αίτημα το οποίο η Τεχεράνη θεωρεί «κόκκινη γραμμή».

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί επίσης οποιαδήποτε συμφωνία συναφθεί να περιλαμβάνει και το βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο θεωρείται υπαρξιακή απειλή από το Ισραήλ.

Από την πλευρά του ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε την Τετάρτη ότι το Ιράν «αρνείται» να συζητήσει το βαλλιστικό του πρόγραμμα και πρόσθεσε ότι αυτό αποτελεί, σύμφωνα με τον ίδιο, «ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα».

Στη διάρκεια της ομιλίας του για την Κατάσταση της Ένωσης ο Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι αναπτύσσει πυραύλους που θα μπορούν να πλήξουν στις ΗΠΑ, με την Τεχεράνη να καταγγέλλει «μεγάλα ψέματα».

Οι πύραυλοι που διαθέτει το Ιράν έχουν επισήμως βεληνεκές έως 2.000 χιλιόμετρα, κάτι που του επιτρέπει να πλήξει τον ορκισμένο εχθρό του, το Ισραήλ.

Η Τεχεράνη επιμένει ότι οι πύραυλοί της χρησιμεύουν αποκλειστικά για την άμυνά της και για να αποτρέψουν οποιαδήποτε νέα επίθεση εναντίον του ιρανικού εδάφους μετά τον πόλεμο των 12 ημερών τον Ιούνιο του 2025, που ξεκίνησε μετά την αιφνιδιαστική επίθεση του Ισραήλ. Στη σύρραξη συμμετείχαν και οι ΗΠΑ με στοχευμένα πλήγματα εναντίον ιρανικών πυρηνικών υποδομών.