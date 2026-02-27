ΑΔΜΗΕ: Επενδύσεις 6,2 δισ. την τετραετία 2026-2029 και WACC έως 7,68%

Η πρόταση, που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τις 18 Μαρτίου, προβλέπει αύξηση της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης κατά περίπου 69%, ενώ 1,35 δισ. ευρώ των επενδύσεων εκτιμάται ότι θα χρηματοδοτηθούν μέσω επιχορηγήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, ο Διαχειριστής εισηγείται μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC) από 7,47% το 2026 έως 7,68% το 2029.

Ειδικότερα, για τη δραστηριότητα Διαχείρισης του Συστήματος Μεταφοράς (ΕΣΜΗΕ), το Επιτρεπόμενο Έσοδο διαμορφώνεται σε 609,6 εκατ. ευρώ το 2026, αυξάνεται σε 655,5 εκατ. ευρώ το 2027 και σε 751,4 εκατ. ευρώ το 2028, για να φθάσει στα 903,3 εκατ. ευρώ το 2029. Η συνολική αύξηση στην τετραετία ανέρχεται σε 293,7 εκατ. ευρώ, περίπου 48%, με τη μεγαλύτερη άνοδο να καταγράφεται από το 2028 και μετά. Για τη Λειτουργία των Αγορών, το Επιτρεπόμενο Έσοδο διαμορφώνεται στα 22,9 εκατ. ευρώ το 2026, στα 24,4 εκατ. ευρώ το 2027, στα 25,7 εκατ. ευρώ το 2028 και στα 28,5 εκατ. ευρώ το 2029, σημειώνοντας αύξηση περίπου 24% στην τετραετία. Οι συνολικές επενδύσεις του ΑΔΜΗΕ στο Σύστημα Μεταφοράς ανέρχονται σε 1,34 δισ. ευρώ το 2026, 1,33 δισ. ευρώ το 2027, 1,47 δισ. ευρώ το 2028 και εκτινάσσονται στα 2,06 δισ. ευρώ το 2029, με το άθροισμα της τετραετίας να διαμορφώνεται σε 6,19 δισ. ευρώ. Όσον αφορά τις επενδύσεις για τη Λειτουργία των Αγορών, αυτές παραμένουν περιορισμένες, μεταξύ 4 και 6 εκατ. ευρώ ετησίως. Λόγω των υψηλών επενδύσεων καταγράφεται σημαντική αύξηση της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης. Η αξία της ΡΠΒ του Συστήματος διαμορφώνεται σε 3,85 δισ. ευρώ το 2026, αυξάνεται σε 4,47 δισ. ευρώ το 2027, σε 5,22 δισ. ευρώ το 2028 και φθάνει στα 6,51 δισ. ευρώ το 2029, καταγράφοντας αύξηση 2,66 δισ. ευρώ ή περίπου 69%. Στο τέλος του 2029, η συνολική ΡΠΒ διαμορφώνεται στα 7,11 δισ. ευρώ. Η απόδοση επί της ΡΠΒ ακολουθεί αντίστοιχη ανοδική πορεία. Το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC), προ φόρων και σε ονομαστικές τιμές, διαμορφώνεται σε 7,47% το 2026, 7,53% το 2027, 7,59% το 2028 και 7,68% το 2029. Η απόδοση επί της ΡΠΒ ανέρχεται σε 287,3 εκατ. ευρώ το 2026, 336,2 εκατ. ευρώ το 2027, 396 εκατ. ευρώ το 2028 και 500 εκατ. ευρώ το 2029, καταγράφοντας αύξηση περίπου 74% στην τετραετία. Για τα έργα που εντάσσονται στην Ειδική Περιουσιακή Βάση, η απόδοση ανέρχεται σε 6,7 εκατ. ευρώ το 2026, 19,2 εκατ. ευρώ το 2027, 29,3 εκατ. ευρώ το 2028 και 34,6 εκατ. ευρώ το 2029, με WACC που κυμαίνεται μεταξύ 6,67% και 6,92%. Οι ελεγχόμενες λειτουργικές δαπάνες του Συστήματος αυξάνονται από 145,2 εκατ. ευρώ το 2026 σε 179 εκατ. ευρώ το 2029, σημειώνοντας άνοδο περίπου 23%, ενώ οι μη ελεγχόμενες δαπάνες κινούνται μεταξύ 11,9 και 14,6 εκατ. ευρώ ετησίως. Οι αποσβέσεις διαμορφώνονται σε 150,9 εκατ. ευρώ το 2026, μειώνονται σε 124,2 εκατ. ευρώ το 2027, αυξάνονται σε 138,3 εκατ. ευρώ το 2028 και φθάνουν τα 168,7 εκατ. ευρώ το 2029, με τις αποσβέσεις νέων παγίων να ξεπερνούν τα 106 εκατ. ευρώ στο τέλος της περιόδου. Σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση των επενδύσεων έχουν οι επιχορηγήσεις, οι οποίες στο σύνολο της τετραετίας ανέρχονται σε 1,35 δισ. ευρώ. Αναλυτικότερα, ανέρχονται σε 393,9 εκατ. ευρώ το 2026, 364,4 εκατ. ευρώ το 2027, 401 εκατ. ευρώ το 2028 και 186 εκατ. ευρώ το 2029.