ΑΔΜΗΕ: Επενδύσεις 6,2 δισ. την τετραετία 2026-2029 και WACC έως 7,68%

ΕΛΕΤΑΕΝ: Μαθαίνουμε για την Αιολική ενέργεια μέσα από εργαστήρια STEM
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/02/2026 - 15:42
Ν. Χαρδαλιάς: Θωρακίζουμε τις σχολικές υποδομές απέναντι στην ενεργειακή σπατάλη και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/02/2026 - 15:08
Α. Αραγτσί: Οι ΗΠΑ να αποφύγουν οποιαδήποτε "υπερβολική απαίτηση" προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα
ΚΟΣΜΟΣ
27/02/2026 - 14:41
Ετήσια εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 14:01
Ουκρανικοί πύραυλοι έπληξαν ενεργειακές εγκαταστάσεις στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ
ΚΟΣΜΟΣ
27/02/2026 - 13:21
Η Βουλγαρία βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση των βασικών σταδίων της κατασκευής του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου
ΚΟΣΜΟΣ
27/02/2026 - 12:59
Αύξηση προϋπολογισμού και παράταση στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 12:35
Κυρ. Μητσοτάκης: Το πρώτο εξάμηνο του 2025 το ρεύμα στην Ελλάδα ήταν 21% φθηνότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 11:57
BIOMASS DAY 2026: Δημοτική & Δασική Βιομάζα – Επίκαιρες Προκλήσεις & Πολυεπίπεδες Λύσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 11:47
Π. Κουκουλόπουλος: Ο Υπουργός να δώσει στη Βουλή όλα τα έγγραφα για την Πτολεμαΐδα V
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 11:44
Νίκος Παπαθανάσης: Ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση του Δημοτικού θεάτρου Μυτιλήνης μέσω ΕΣΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 10:52
Ημερίδα του ΚΑΠΕ με θέμα «Άη Στράτης - Πράσινο Νησί» στα πλαίσια του Verde.tec Forum 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 10:15
Ο Κυρ. Μητσοτάκης απαντά σήμερα στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Ν. Ανδρουλάκη για την ενεργειακή ασφάλεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 09:19
HELLENiQ ENERGY: Συγκρίσιμα EBITDA στα €1,13 δισ. για το 2025 - Ισχυρή λειτουργική επίδοση σε όλες τις δραστηριότητες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 08:57
Τάκης Θεοδωρικάκος: Δίκαιη κατανομή των πόρων του Ευρ. Ταμείου για την Ανταγωνιστικότητα, με γεωγραφική ισορροπία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 08:49
Παράταση της διαδικασίας γνωστοποίησης των οικοδομικών αδειών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/02/2026 - 08:29
ΥΠΕΝ: Ανακοίνωση Παράτασης «Εξοικονομώ 2021»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 08:15
Γιάννης Τριήρης: Το έωλο κυβερνητικό επιχείρημα για τη Δικαιοσύνη
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
27/02/2026 - 08:07
ΑΔΜΗΕ: Επενδύσεις 6,2 δισ. την τετραετία 2026-2029 και WACC έως 7,68%
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/02/2026 - 08:03
Ελλάδα: Στο 21% τα αιολικά το 2025, πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ- Πρωταθλήτρια η Δανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/02/2026 - 08:01
Οι ωκεανοί αλλάζουν χρώμα - κι αυτό μας αφορά όλους
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/02/2026 - 06:48
H συσκευή που πρόκειται να «εξαφανίσει» την τηλεόραση σε 10 χρόνια
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
27/02/2026 - 06:48
Η ΑΝΑΚΕΜ φιλοδοξεί να είναι ο θεσμικός πυλώνας που στηρίζει και εξελίσσει την ανακύκλωση στη χώρα μας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/02/2026 - 15:47
Κλοπές χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ στην Ξάνθη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/02/2026 - 15:21
Ισχυρή συμμαχία Πολιτείας με Περιφέρειες, Δήμους και χορηγούς για τον αναβαθμισμένο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/02/2026 - 14:52
ΡΑΑΕΥ: Δημόσια Διαβούλευση για τη δραστηριότητα της Διαχείρισης του Συστήματος και τη Λειτουργία των Αγορών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/02/2026 - 14:20
Η Schneider Electric ολοκληρώνει το πρόγραμμα Sustainability Impact (SSI) 2021–2025, προετοιμάζοντας το έδαφος για το επόμενο κεφάλαιο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/02/2026 - 14:02
ΕΔΕΥΕΠ: Εκδόθηκε η άδεια αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
26/02/2026 - 13:43
Κυρ. Μητσοτάκης: Η ενεργειακή μας πολιτική αναδεικνύεται σε κεντρικό πυλώνα της εξωτερικής μας πολιτικής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/02/2026 - 12:59
Ρομπότ με μορφή φιδιού θα αποσύρει ραδιενεργά συντρίμμια στη Φουκουσίμα
ΚΟΣΜΟΣ
26/02/2026 - 12:07

ΑΔΜΗΕ: Επενδύσεις 6,2 δισ. την τετραετία 2026-2029 και WACC έως 7,68%
Άννα Διανά
Παρασκευή, 27/02/2026 - 08:03

Σημαντική επενδυτική επιτάχυνση για την επόμενη τετραετία δρομολογεί ο ΑΔΜΗΕ, με το πρόγραμμα 2026–2029 να διαμορφώνεται σε περίπου 6,19 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την εισήγηση που υπέβαλε στη ΡΑΑΕΥ για τον καθορισμό του Επιτρεπόμενου Εσόδου της νέας ρυθμιστικής περιόδου.

Η πρόταση, που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τις 18 Μαρτίου, προβλέπει αύξηση της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης κατά περίπου 69%, ενώ 1,35 δισ. ευρώ των επενδύσεων εκτιμάται ότι θα χρηματοδοτηθούν μέσω επιχορηγήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, ο Διαχειριστής εισηγείται μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC) από 7,47% το 2026 έως 7,68% το 2029.

Ειδικότερα, για τη δραστηριότητα Διαχείρισης του Συστήματος Μεταφοράς (ΕΣΜΗΕ), το Επιτρεπόμενο Έσοδο διαμορφώνεται σε 609,6 εκατ. ευρώ το 2026, αυξάνεται σε 655,5 εκατ. ευρώ το 2027 και σε 751,4 εκατ. ευρώ το 2028, για να φθάσει στα 903,3 εκατ. ευρώ το 2029. Η συνολική αύξηση στην τετραετία ανέρχεται σε 293,7 εκατ. ευρώ, περίπου 48%, με τη μεγαλύτερη άνοδο να καταγράφεται από το 2028 και μετά. Για τη Λειτουργία των Αγορών, το Επιτρεπόμενο Έσοδο διαμορφώνεται στα 22,9 εκατ. ευρώ το 2026, στα 24,4 εκατ. ευρώ το 2027, στα 25,7 εκατ. ευρώ το 2028 και στα 28,5 εκατ. ευρώ το 2029, σημειώνοντας αύξηση περίπου 24% στην τετραετία. Οι συνολικές επενδύσεις του ΑΔΜΗΕ στο Σύστημα Μεταφοράς ανέρχονται σε 1,34 δισ. ευρώ το 2026, 1,33 δισ. ευρώ το 2027, 1,47 δισ. ευρώ το 2028 και εκτινάσσονται στα 2,06 δισ. ευρώ το 2029, με το άθροισμα της τετραετίας να διαμορφώνεται σε 6,19 δισ. ευρώ. Όσον αφορά τις επενδύσεις για τη Λειτουργία των Αγορών, αυτές παραμένουν περιορισμένες, μεταξύ 4 και 6 εκατ. ευρώ ετησίως. Λόγω των υψηλών επενδύσεων καταγράφεται σημαντική αύξηση της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης. Η αξία της ΡΠΒ του Συστήματος διαμορφώνεται σε 3,85 δισ. ευρώ το 2026, αυξάνεται σε 4,47 δισ. ευρώ το 2027, σε 5,22 δισ. ευρώ το 2028 και φθάνει στα 6,51 δισ. ευρώ το 2029, καταγράφοντας αύξηση 2,66 δισ. ευρώ ή περίπου 69%. Στο τέλος του 2029, η συνολική ΡΠΒ διαμορφώνεται στα 7,11 δισ. ευρώ. Η απόδοση επί της ΡΠΒ ακολουθεί αντίστοιχη ανοδική πορεία. Το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC), προ φόρων και σε ονομαστικές τιμές, διαμορφώνεται σε 7,47% το 2026, 7,53% το 2027, 7,59% το 2028 και 7,68% το 2029. Η απόδοση επί της ΡΠΒ ανέρχεται σε 287,3 εκατ. ευρώ το 2026, 336,2 εκατ. ευρώ το 2027, 396 εκατ. ευρώ το 2028 και 500 εκατ. ευρώ το 2029, καταγράφοντας αύξηση περίπου 74% στην τετραετία. Για τα έργα που εντάσσονται στην Ειδική Περιουσιακή Βάση, η απόδοση ανέρχεται σε 6,7 εκατ. ευρώ το 2026, 19,2 εκατ. ευρώ το 2027, 29,3 εκατ. ευρώ το 2028 και 34,6 εκατ. ευρώ το 2029, με WACC που κυμαίνεται μεταξύ 6,67% και 6,92%. Οι ελεγχόμενες λειτουργικές δαπάνες του Συστήματος αυξάνονται από 145,2 εκατ. ευρώ το 2026 σε 179 εκατ. ευρώ το 2029, σημειώνοντας άνοδο περίπου 23%, ενώ οι μη ελεγχόμενες δαπάνες κινούνται μεταξύ 11,9 και 14,6 εκατ. ευρώ ετησίως. Οι αποσβέσεις διαμορφώνονται σε 150,9 εκατ. ευρώ το 2026, μειώνονται σε 124,2 εκατ. ευρώ το 2027, αυξάνονται σε 138,3 εκατ. ευρώ το 2028 και φθάνουν τα 168,7 εκατ. ευρώ το 2029, με τις αποσβέσεις νέων παγίων να ξεπερνούν τα 106 εκατ. ευρώ στο τέλος της περιόδου. Σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση των επενδύσεων έχουν οι επιχορηγήσεις, οι οποίες στο σύνολο της τετραετίας ανέρχονται σε 1,35 δισ. ευρώ. Αναλυτικότερα, ανέρχονται σε 393,9 εκατ. ευρώ το 2026, 364,4 εκατ. ευρώ το 2027, 401 εκατ. ευρώ το 2028 και 186 εκατ. ευρώ το 2029.

