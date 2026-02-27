ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

H συσκευή που πρόκειται να «εξαφανίσει» την τηλεόραση σε 10 χρόνια
Home Decor Interiors/ Pexels
Newsroom
Παρασκευή, 27/02/2026 - 06:48

Για οποιονδήποτε είναι παθιασμένος με την τεχνολογία, τα επόμενα λίγα χρόνια υπόσχονται μια επανάσταση στο πώς βιώνουμε την καθημερινότητά μας.

Για δεκαετίες, η τηλεόραση υπήρξε το επίκεντρο της οικιακής ψυχαγωγίας.

Από τις πρώτες μεταδόσεις στις αρχές του 20ού αιώνα, οι τηλεοράσεις έχουν εξελιχθεί σε ανάλυση, σχεδιασμό και τεχνικά χαρακτηριστικά. Ωστόσο, η βασική έννοια - μια σταθερή οθόνη σε μία μόνο τοποθεσία - έχει παραμείνει αμετάβλητη.

Ειδικοί προειδοποιούν τώρα πως η κυριαρχία της τηλεόρασης μπορεί σύντομα να αμφισβητηθεί από κάτι πολύ πιο φουτουριστικό: οθόνες που δεν υπάρχουν καν με την παραδοσιακή έννοια.

Ο Caspar von Allwörden, έμπειρος δημοσιογράφος της γερμανικής ψηφιακής πλατφόρμας t3n, υποστηρίζει ότι το αμέσως επόμενο διάστημα πιο ευέλικτες και σύγχρονες εναλλακτικές πρόκειται να αντικαταστήσουν την άλλοτε αγαπημένη συσκευή.

«Η τηλεόραση όπως τη γνωρίζουμε γίνεται περιττή», σημειώνει. Σύμφωνα με τον von Allwörden, η εξέλιξη δεν αφορά μεγαλύτερες οθόνες ή πιο ευκρινείς απεικονίσεις - αφορά την εγκατάλειψη της ίδιας της οθόνης.

Η άνοδος των virtual οθονών

Τι θα μπορούσε λοιπόν να αντικαταστήσει την πανταχού παρούσα τηλεόραση; Η απάντηση μπορεί να σας εκπλήξει: οθόνες που υπάρχουν εξ ολοκλήρου στο οπτικό σας πεδίο, προσβάσιμες μέσω έξυπνων γυαλιών ή μεικτών συσκευών πραγματικότητας.

Συσκευές όπως το Apple Vision Pro, που κυκλοφόρησε στις αρχές του 2024, μας δίνουν μια γεύση. Οι χρήστες μπορούν να κάνουν streaming ταινίες, να παρακολουθούν ειδήσεις ή να παίζουν παιχνίδια οπουδήποτε στο σπίτι τους - χωρίς να χρειάζονται μια φυσική τηλεόραση.

Αυτές οι εικονικές οθόνες συνδυάζουν την επαυξημένη πραγματικότητα (AR) και την εικονική πραγματικότητα (VR), επιτρέποντας στους χρήστες να προβάλλουν ψηφιακό περιεχόμενο πάνω στο πραγματικό τους περιβάλλον.

Φανταστείτε να παρακολουθείτε μια εκπομπή ενώ μαγειρεύετε στην κουζίνα ή να ελέγχετε τα σκορ των αθλημάτων από το μπαλκόνι, όλα προβαλλόμενα στη γραμμή της όρασής σας. Η ευελιξία είναι ασύγκριτη σε σχέση με μια παραδοσιακή τηλεόραση.

Ευέλικτη, εξατομικευμένη ψυχαγωγία

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα των εικονικών οθονών είναι η κινητικότητα.

Σε αντίθεση με μια παραδοσιακή τηλεόραση «βιδωμένη» σε έναν τοίχο ή σε ένα έπιπλο, αυτές οι οθόνες κινούνται μαζί σας. Οι χρήστες μπορούν να τις τοποθετήσουν σε μια γωνία του δωματίου ή να τις μεταφέρουν από έναν χώρο σε έναν άλλο. Αυτή η προσαρμοστικότητα δημιουργεί μια ιδιαίτερα εξατομικευμένη εμπειρία ψυχαγωγίας, προσαρμοσμένη στις συνήθειες του χρήστη, τον χώρο και τις καθημερινές ρουτίνες.

Για όσους από εμάς έχουμε συνηθίσει την παραδοσιακή τηλεόραση, αυτό μπορεί να φαίνεται επαναστατικό.

Προκλήσεις που φρενάρουν τις εξελίξεις

Παρά την αναμφισβήτητη απήχησή τους, η εξάπλωση των virtual οθονών αντιμετωπίζει δύο βασικά εμπόδια.

Πρώτον, υπάρχει η σωματική δυσφορία: Η χρήση ενός ακουστικού για παρατεταμένες περιόδους μπορεί να προκαλέσει πονοκεφάλους, καταπόνηση των ματιών και κόπωση. Σε αντίθεση με την παθητική παρακολούθηση της τηλεόρασης, αυτές οι συσκευές απαιτούν κάποια «αντοχή» από τον χρήστη, κάτι που μπορεί να περιορίσει τις μαραθώνιες συνεδρίες θέασης.

Δεύτερον, οι εικονικές οθόνες είναι εγγενώς ατομικές. Μια τηλεόραση φέρνει τους ανθρώπους μαζί για να μοιραστούν μια στιγμή. Αντίθετα, ένα ακουστικό απομονώνει τον χρήστη, καθιστώντας δύσκολες τις κοινές εμπειρίες εκτός αν όλοι έχουν τη δική τους συσκευή. Οι βραδιές που η οικογένεια συγκεντρώνεται για ταινία ή οι φίλοι παρακολουθούν κάποιο ματς θα έχαναν την γοητεία τους αν ένα μόνο άτομο φορά το ακουστικό.

Αυτοί οι παράγοντες θα μπορούσαν να επιβραδύνουν την υιοθέτηση των εικονικών οθονών. Το πόσο γρήγορα - ή αν - η τηλεόραση θα εξαφανιστεί από τα σπίτια μας θα εξαρτηθεί από το πώς εταιρείες τεχνολογίας όπως η Apple, η Meta και άλλες θα απαντήσουν σε αυτές τις προκλήσεις.

Πηγή: leravi.org

Τελευταία τροποποίηση στις 27/02/2026 - 06:48

