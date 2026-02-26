Ρομπότ με μορφή φιδιού θα αποσύρει ραδιενεργά συντρίμμια στη Φουκουσίμα

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΕΛΕΤΑΕΝ: Μαθαίνουμε για την Αιολική ενέργεια μέσα από εργαστήρια STEM
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/02/2026 - 15:42
Ν. Χαρδαλιάς: Θωρακίζουμε τις σχολικές υποδομές απέναντι στην ενεργειακή σπατάλη και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/02/2026 - 15:08
Α. Αραγτσί: Οι ΗΠΑ να αποφύγουν οποιαδήποτε "υπερβολική απαίτηση" προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα
ΚΟΣΜΟΣ
27/02/2026 - 14:41
Ετήσια εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 14:01
Ουκρανικοί πύραυλοι έπληξαν ενεργειακές εγκαταστάσεις στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ
ΚΟΣΜΟΣ
27/02/2026 - 13:21
Η Βουλγαρία βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση των βασικών σταδίων της κατασκευής του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου
ΚΟΣΜΟΣ
27/02/2026 - 12:59
Αύξηση προϋπολογισμού και παράταση στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 12:35
Κυρ. Μητσοτάκης: Το πρώτο εξάμηνο του 2025 το ρεύμα στην Ελλάδα ήταν 21% φθηνότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 11:57
BIOMASS DAY 2026: Δημοτική & Δασική Βιομάζα – Επίκαιρες Προκλήσεις & Πολυεπίπεδες Λύσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 11:47
Π. Κουκουλόπουλος: Ο Υπουργός να δώσει στη Βουλή όλα τα έγγραφα για την Πτολεμαΐδα V
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 11:44
Νίκος Παπαθανάσης: Ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση του Δημοτικού θεάτρου Μυτιλήνης μέσω ΕΣΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 10:52
Ημερίδα του ΚΑΠΕ με θέμα «Άη Στράτης - Πράσινο Νησί» στα πλαίσια του Verde.tec Forum 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 10:15
Ο Κυρ. Μητσοτάκης απαντά σήμερα στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Ν. Ανδρουλάκη για την ενεργειακή ασφάλεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 09:19
HELLENiQ ENERGY: Συγκρίσιμα EBITDA στα €1,13 δισ. για το 2025 - Ισχυρή λειτουργική επίδοση σε όλες τις δραστηριότητες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 08:57
Τάκης Θεοδωρικάκος: Δίκαιη κατανομή των πόρων του Ευρ. Ταμείου για την Ανταγωνιστικότητα, με γεωγραφική ισορροπία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 08:49
Παράταση της διαδικασίας γνωστοποίησης των οικοδομικών αδειών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/02/2026 - 08:29
ΥΠΕΝ: Ανακοίνωση Παράτασης «Εξοικονομώ 2021»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 08:15
Γιάννης Τριήρης: Το έωλο κυβερνητικό επιχείρημα για τη Δικαιοσύνη
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
27/02/2026 - 08:07
ΑΔΜΗΕ: Επενδύσεις 6,2 δισ. την τετραετία 2026-2029 και WACC έως 7,68%
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/02/2026 - 08:03
Ελλάδα: Στο 21% τα αιολικά το 2025, πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ- Πρωταθλήτρια η Δανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/02/2026 - 08:01
Οι ωκεανοί αλλάζουν χρώμα - κι αυτό μας αφορά όλους
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/02/2026 - 06:48
H συσκευή που πρόκειται να «εξαφανίσει» την τηλεόραση σε 10 χρόνια
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
27/02/2026 - 06:48
Η ΑΝΑΚΕΜ φιλοδοξεί να είναι ο θεσμικός πυλώνας που στηρίζει και εξελίσσει την ανακύκλωση στη χώρα μας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/02/2026 - 15:47
Κλοπές χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ στην Ξάνθη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/02/2026 - 15:21
Ισχυρή συμμαχία Πολιτείας με Περιφέρειες, Δήμους και χορηγούς για τον αναβαθμισμένο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/02/2026 - 14:52
ΡΑΑΕΥ: Δημόσια Διαβούλευση για τη δραστηριότητα της Διαχείρισης του Συστήματος και τη Λειτουργία των Αγορών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/02/2026 - 14:20
Η Schneider Electric ολοκληρώνει το πρόγραμμα Sustainability Impact (SSI) 2021–2025, προετοιμάζοντας το έδαφος για το επόμενο κεφάλαιο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/02/2026 - 14:02
ΕΔΕΥΕΠ: Εκδόθηκε η άδεια αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
26/02/2026 - 13:43
Κυρ. Μητσοτάκης: Η ενεργειακή μας πολιτική αναδεικνύεται σε κεντρικό πυλώνα της εξωτερικής μας πολιτικής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/02/2026 - 12:59
Ρομπότ με μορφή φιδιού θα αποσύρει ραδιενεργά συντρίμμια στη Φουκουσίμα
ΚΟΣΜΟΣ
26/02/2026 - 12:07

Ρομπότ με μορφή φιδιού θα αποσύρει ραδιενεργά συντρίμμια στη Φουκουσίμα
Newsroom
Πέμπτη, 26/02/2026 - 12:07

Ένας ρομποτικός βραχίονας 22 μέτρων θα πάρει δείγμα ραδιενεργών συντριμμιών μέσα από τον κατεστραμμένο πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα στην Ιαπωνία, ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία που τον διαχειρίζεται, παρουσιάζοντας τη συσκευή αυτή που έχει τη μορφή φιδιού.

Εξαιρετικά υψηλά επίπεδα ραδιενέργειας καθιστούν την εξαγωγή του λιωμένου καυσίμου και άλλων συντριμμιών την πιο δύσκολη αποστολή στο γιγάντιο εργοτάξιο της διάλυσης του σταθμού, που θα διαρκέσει δεκαετίες.

Περίπου 880 τόνοι επικίνδυνων ουσιών παραμένουν μέσα στο σταθμό, θέατρο ενός από τα χειρότερα πυρηνικά δυστυχήματα της ιστορίας, μετά το τσουνάμι που προκλήθηκε το 2011 από ένα σεισμό μεγέθους 9 βαθμών.

Ένα βίντεο διάρκειας τεσσάρων λεπτών, που δημοσιοποιήθηκε χθες, Τετάρτη, από την εταιρεία Tepco, δείχνει έναν ρομποτικό βραχίονα παρόμοιο με φίδι, μήκους 22 μέτρων και βάρους περίπου 4,6 τόνων, να διέρχεται μέσα από στενά περάσματα που μοιάζουν με σήραγγες και να επιθεωρεί περίπλοκες δομές σ' ένα περιορισμένο χώρο, μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Εξοπλισμένο με κάμερα, το ρομπότ αυτό «έχει περισσότερες δυνατότητες να συλλέγει πληροφορίες» απ' ό,τι τα εργαλεία που χρησιμοποιούνταν προηγουμένως, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της Tepco.

Η εταιρεία προβλέπει να χρησιμοποιήσει φέτος αυτή τη συσκευή για να διεξαγάγει την τρίτη προσπάθεια απόσυρσης συντριμμιών από έναν από τους κατεστραμμένους αντιδραστήρες του πυρηνικού σταθμού Φουκουσίμα Νταϊίτσι, πρόσθεσε.

Πολύ μικρά δείγματα ραδιενεργού υλικού είχαν ληφθεί δύο φορές στο πλαίσιο αυτού του πιλοτικού προγράμματος, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει πραγματοποιηθεί εξαγωγή σε μεγάλη κλίμακα.

Η Tepco είχε ανακοινώσει τον Ιούλιο ότι αυτή η μείζων επιχείρηση θα καθυστερούσε τουλάχιστον μέχρι το 2037. Η εταιρεία είχε ανακοινώσει προηγουμένως πως ήλπιζε να αρχίσει στις αρχές της δεκαετίας του 2030.

