ΕΛΕΤΑΕΝ: Μαθαίνουμε για την Αιολική ενέργεια μέσα από εργαστήρια STEM

Τετρακόσιοι πενήντα (450) μαθητές δημοτικού εκπαιδεύτηκαν στην αιολική ενέργεια. Συγκεκριμένα, η ΕΛΕΤΑΕΝ, σε συνεργασία με τη μη κερδοσκοπική εταιρεία NextGenMinds, πραγματοποίησαν έναν κύκλο εργαστηρίων με τίτλο «Η Ενέργεια και η Παραγωγή της – Επιλέγω το Μέλλον Μου Συνειδητά» σε δημοτικά σχολεία του Δήμου Ναυπακτίας. Η δράση υλοποιήθηκε σε 24 τμήματα Ε’& ΣΤ’ τάξης, με τη συμμετοχή περίπου 450 μαθητών.

Στόχος της δράσης αυτής ήταν η εξοικείωση των μαθητών με την αιολική ενέργεια και τις υπόλοιπες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και η κατανόηση της αλυσίδας της ενέργειας, από την παραγωγή έως την κατανάλωση. Μέσα από την προσέγγιση STEM, η φυσική συνδυάστηκε με την τεχνολογία και την επιστήμη του μηχανικού και μετατράπηκε σε παιχνίδι και δημιουργία, βοηθώντας τα παιδιά να αναπτύξουν περιβαλλοντική συνείδηση και κριτική σκέψη.

Κάθε εργαστήριο είχε διάρκεια 3 διδακτικές ώρες, δίνοντας στους μαθητές την ευκαιρία για μια πραγματική εμβάθυνση στις έννοιες της ενέργειας και ειδικά της αιολικής. Μεταξύ άλλων οι μαθητές έμαθαν πώς λειτουργούν οι ανεμογεννήτριες και πώς η κινητική ενέργεια του ανέμου μετατρέπεται σε ηλεκτρική. Αποκορύφωμα του εργαστηρίου ήταν η στιγμή όπου οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και πειραματίστηκαν με μοντέλα ανεμογεννητριών κατασκευασμένα από LEGO.

Μέσω της δράσης, οι μαθητές της Ναυπάκτου έγιναν για λίγο «μηχανικοί του μέλλοντος», αποδεικνύοντας ότι η γνώση είναι το ισχυρότερο εργαλείο για ένα βιώσιμο πλανήτη.

Στο τέλος των εργαστηρίων στα παιδιά μοιράστηκε αναμνηστικό και εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με την αιολική ενέργεια (τσαντούλες, καπέλα, αιώνιο μολύβι, βραχιολάκια, χαρτοκατασκευή ανεμογεννήτριας, εκπαιδευτικό έντυπο “Μαθαίνω για την αιολική ενέργεια” κ.α.)

Μπορείτε να δείτε το 1ο μέρος της παρουσίασης ΕΔΩ

Μπορείτε να δείτε το 2ο μέρος της παρουσίασης ΕΔΩ