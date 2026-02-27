Ανακοίνωση ΥΠΕΝ για την παράταση της διαδικασίας γνωστοποίησης των οικοδομικών αδειών των περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 68 ν. 5197/2025 έως 13.3.2026

Πιο αναλυτικά στην ανακοίνωση του Υπουργείου, αναφέρεται:

«Σας ενημερώνουμε ότι, με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/20910/550 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 979/24.2.2026), παρατείνεται έως και την 13η Μαρτίου 2026 η προθεσμία γνωστοποίησης προς το ΥΠΕΝ των οικοδομικών αδειών των περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 5197/2025 (Α’ 76).

Η διαδικασία γνωστοποίησης είχε καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/5852/111/20.1.2026 απόφαση (ΦΕΚ Β’ 328/2.2.2026).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (ιδιοκτήτες ή εργολάβοι), οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους ή οι μηχανικοί αυτών που υπάγονται στις περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 5197/2025 να αποστείλουν εντός της παραταθείσας προθεσμίας (έως 13.3.2026) τη γνωστοποίηση των απαιτούμενων στοιχείων.

Η γνωστοποίηση αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει αποκλειστικά τα εξής:

α. Αριθμό οικοδομικής άδειας ή και Αριθμό πράξης

β. ΥΔΟΜ (απαιτείται μόνο σε περίπτωση έγχαρτων οικοδομικών αδειών)

γ. Δημοτική Ενότητα

δ. Δήμο

ε. Αριθμό δικαστικής απόφασης ή αίτησης ακύρωσης (σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση) και η πράξη κατάθεσης αυτής ή

αριθμό πρωτοκόλλου αιτήματος ένταξης σε πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ή από το Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης ή έγκριση του αιτήματος (εφόσον υφίσταται).

Σημειώνουμε ότι αρκεί η υποβολή μιας γνωστοποίησης από οιοδήποτε ιδιοκτήτη ή εργολάβο ή νόμιμο εκπρόσωπο ή μηχανικό ανά κτίριο – οικοδομική άδεια.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/20910/550/2026 απόφαση εδώ».