Κυρ. Μητσοτάκης: Το πρώτο εξάμηνο του 2025 το ρεύμα στην Ελλάδα ήταν 21% φθηνότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής Νίκο Ανδρουλάκη στη Βουλή για το κόστος της ενέργειας στα ελληνικά νοικοκυριά, τόνισε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ «ψεύδεται όταν λέει ότι στη χώρα μας έχουμε το ακριβότερο ρεύμα» και ανέφερε ότι τα τιμολόγια των ελληνικών νοικοκυριών το πρώτο εξάμηνο του 2025 -όπου μέχρι τότε υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από την Eurostat- ήταν 21% φθηνότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

«Σήμερα δεν είμαστε όμηροι των πράσινων εργατοπατέρων που κατέβαζαν τον διακόπτη όποτε ήθελαν» επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι δεν θα επιτρέψει να γίνει η ΔΕΗ η χρεοκοπημένη επιχείρηση που παρέλαβε η ΝΔ το 2019.

Στην έναρξη της ομιλίας του ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη θλίψη του και τα συλλυπητήριά του για την πρόωρη απώλεια της δημοσιογράφου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ Αντιγόνης Πανέλλη και εξήρε το ήθος και την αξιοπρέπειά της, ενώ, απαντώντας στον κ. Ανδρουλάκη είπε ότι θα απαντήσει στη δευτερολογία του σε όσα ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για τη χθεσινή δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές και ότι θα αφιερώσει την πρωτολογία του στην ενέργεια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αθηναϊκού Πρακτορείου, ο κ. Μητσοτάκης, ανέφερε: «Λάθος τερέν και επιχειρήματα επιλέξατε, εάν η πρόθεσή σας είναι να εκμεταλλευτείτε πολιτικά το θέμα της ενέργειας» υποστήριξε ο κ. Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι η κυβερνητική πολιτική διασφαλίζει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Οι τιμές στην Ευρώπη είναι πολύ υψηλότερες απ' ό,τι ήταν πριν από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και κατά μέσο όρο η χονδρική τιμή ρεύματος έχει διπλασιαστεί, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι «το 2019 ήμασταν μακράν η πιο ακριβή χώρα στη χονδρική τιμή στην Ευρώπη». «Αυτή την περίοδο πήγε από τα 60 ευρώ στα 400 και η κυβέρνηση αντέδρασε. Δεν επέτρεψε να φτάσουν στα νοικοκυριά οι δυσθεώρητες αυξήσεις, επιβάλαμε έκτακτη φορολόγηση στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων και επιδοτήσαμε με αυτά τις τιμές του ρέυματος ώστε να μην φτάσουν στον καταναλωτή. Τον Ιανουάριο η μέση τιμή ήταν 109 στην Ελλάδα η μεγαβατώρα και στην Πολωνία 143», τόνισε ο πρωθυπουργός προσθέτοντας ότι «είναι διαφορετική η εικόνα από αυτή που υπήρχε στο παρελθόν. Το μείγμα ενεργειακής πολιτικής που επιλέξαμε στηρίζεται σε δυο πυλώνες».

«Πρώτον, στη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο, και δεύτερο στην επιλογή του φυσικού αερίου όταν δεν μπορούμε να καλύψουμε τη ζήτηση από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όχι ρωσικό αέριο, αλλά υγροποιημένο πιθανόν αμερικανικής προέλευσης, εφόσον οι τιμές είναι συμφέρουσες όπου θα καλύπτουμε τις υπόλοιπες ενεργειακές μας ανάγκες» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης. Και πρόσθεσε πως «περιμένουμε από τη ΔΕΗ να δούμε χαμηλότερες τιμές στην αγορά το επόμενο διάστημα» και πως μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης «θα βάλουμε λιγνίτη στο μείγμα». Για πρώτη φορά -τόνισε- το ενεργειακό ισοζύγιο είναι θετικό, αυτό σημαίνει ενεργειακή ασφάλεια, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, λέγοντας πως «το 2019 ήμασταν οι πιο ακριβοί στη χονδρική σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη».

Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση πρόταξε τις επενδύσεις στην ενέργεια για να απολαμβάνουν τα νοικοκυριά χαμηλότερες τιμές ρεύματος. Όπως είπε, «έχουμε κάνει άλματα, αφού το 2019 οι επενδύσεις ήταν 400 εκατ. ευρώ και το 2024 έφτασαν το 1,5 δισ ευρώ», ενώ «η διασύνδεση των νησιών μας αποτελεί για μας προτεραιότητα και θα γίνουν επενδύσεις προς αυτή την κατεύθυνση».

«Να μετακομίσετε στο ΚΚΕ» κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ο κ. Μητσοτάκης όταν ο κ. Ανδρουλάκης παρεμβαίνοντας είπε ότι οι επενδύσεις γίνονται «με το αίμα του λαού».

Κλείνοντας την πρωτολογία του ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η σημερινή πραγματικότητα είναι αποτέλεσμα της συστηματικής επιλογής της κυβέρνησης να επενδύσει στις υποδομές του φυσικού αερίου. Η κυβέρνηση κατάφερε να δώσει σάρκα και οστά στον κάθετο διάδρομο και η Ελλάδα σήμερα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στις ενεργειακές εξελίξεις στην περιοχή, ενώ συνδέει την ενεργειακή πολιτική με την εξωτερική της πολιτική, θωρακίζοντας τη χώρα όχι μόνο πολιτικά αλλά και ενεργειακά, τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Στα τέλη Μαρτίου το υπουργικό συμβούλιο θα αποφασίσει μία ακόμα αύξηση του κατώτατου μισθού»

«Αν οι αριθμοί δεν συμφωνούν μαζί σας τόσο χειρότερο για τους αριθμούς κ. Ανδρουλάκη», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη δευτερολογία του. Ο πρωθυπουργός τόνισε πως «οδηγήσαμε σταθερά τη χώρα να προσεγγίσει τις τιμές στη χονδρική» και πως αυτό έχει αντίκτυπο και στις τιμές της λιανικής. «Είναι πολύ ακριβή η παραγωγή του λιγνίτη και η μόνη περίπτωση να χρησιμοποιηθεί είναι σε πραγματικά μεγάλη ανάγκη», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στο λελογισμένο μείγμα φωτοβολταϊκών και αιολικών. «Το 50% της παραγωγής των ΑΠΕ είναι από τον ΔΕΔΗΕ, όχι από τον ΑΔΜΗΕ. Είναι ψέμα αυτό που λέτε κ. Ανδρουλάκη ότι ο ενεργειακός χώρος καταλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από μεγάλες επενδύσεις», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στο φυσικό αέριο τόνισε ότι οι ρυθμοί της πράσινης μετάβασης τίθενται σε αμφισβήτηση στην Ευρώπη και πως αυτός ο προβληματισμός είναι υγιής. «Η Ελλάδα πλήττεται από την κλιματική κρίση. Θέλουμε πράσινη μετάβαση που θα μας οδηγήσει το 2050 στην κλιματική ουδετερότητα. Το ερώτημα είναι ποιος θα επωμιστεί το κόστος. Θα γίνει εις βάρος της ανταγωνιστικότητας, της κοινωνικής συνοχής; Θα εξακολουθεί η Ευρώπη να μην είναι ανταγωνιστική στις τιμές ρεύματος με επιλογές πιο ακριβές; Η αλήθεια είναι ότι πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λένε ότι είναι θεμιτοί οι στόχοι της πράσινης μετάβασης αλλά να είμαστε πιο προσεχτικοί στους τομείς της οικονομίας όπου η απανθρακοποίηση θα οδηγήσει σε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση», επισήμανε.

«Για την κυβέρνηση το κόστος ζωής είναι η πρώτη προτεραιότητα. Υπάρχουν πολλά ελληνικά νοικοκυριά που τα βγάζουν δύσκολα. Ταυτόχρονα η κυβέρνηση υλοποιεί συνετή οικονομική πολιτική που επιτρέπει να στηρίζουμε αυτά τα νοικοκυριά», τόνισε ο πρωθυπουργός και αναφέρθηκε στις αυξήσεις που δόθηκαν. «Η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος είναι ο μόνος τρόπος για να τείνουμε ένα χέρι στήριξης στους πολίτες που δοκιμάζονται. Αυτή η κυβέρνηση επέστρεψε ένα ολόκληρο νοίκι τον Νοέμβριο. Έχουμε 45 διαφορετικές δράσεις για τη στέγη. Μην κουνάτε το δάκτυλο σε αυτή την κυβέρνηση για το θέμα της ακρίβειας. Δεν υπερηφανευόμαστε, ούτε πανηγυρίζουμε. Αλλά αυτή η κυβέρνηση πετυχαίνει δημοσιονομικούς στόχους και έχει ικανό πλεόνασμα που επιστρέφει στην κοινωνία ως μέτρα στήριξης. Στα τέλη Μαρτίου το υπουργικό συμβούλιο θα αποφασίσει μία ακόμα αύξηση του κατώτατου μισθού. Ο στόχος που είχαμε θέσει και είχαμε δεσμευτεί ότι το 2027 ο κατώτατος μισθός θα έχει πάει από τα 680 ευρώ στα 950, θα τηρηθεί στο ακέραιο», υπογράμμισε.

«Είχατε προαναγγείλει προ ημερησίας συζήτηση για το κράτος δικαίου. Η πρότασή σας γίνεται αποδεκτή. Καταθέστε να τα συζητήσουμε και να αναμετρηθούμε εκεί που πρέπει, εδώ στο ελληνικό κοινοβούλιο», πρόσθεσε απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη.