ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΛΕΤΑΕΝ: Μαθαίνουμε για την Αιολική ενέργεια μέσα από εργαστήρια STEM
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/02/2026 - 15:42
Ν. Χαρδαλιάς: Θωρακίζουμε τις σχολικές υποδομές απέναντι στην ενεργειακή σπατάλη και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/02/2026 - 15:08
Α. Αραγτσί: Οι ΗΠΑ να αποφύγουν οποιαδήποτε "υπερβολική απαίτηση" προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα
ΚΟΣΜΟΣ
27/02/2026 - 14:41
Ετήσια εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 14:01
Ουκρανικοί πύραυλοι έπληξαν ενεργειακές εγκαταστάσεις στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ
ΚΟΣΜΟΣ
27/02/2026 - 13:21
Η Βουλγαρία βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση των βασικών σταδίων της κατασκευής του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου
ΚΟΣΜΟΣ
27/02/2026 - 12:59
Αύξηση προϋπολογισμού και παράταση στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 12:35
Κυρ. Μητσοτάκης: Το πρώτο εξάμηνο του 2025 το ρεύμα στην Ελλάδα ήταν 21% φθηνότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 11:57
BIOMASS DAY 2026: Δημοτική & Δασική Βιομάζα – Επίκαιρες Προκλήσεις & Πολυεπίπεδες Λύσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 11:47
Π. Κουκουλόπουλος: Ο Υπουργός να δώσει στη Βουλή όλα τα έγγραφα για την Πτολεμαΐδα V
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 11:44
Νίκος Παπαθανάσης: Ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση του Δημοτικού θεάτρου Μυτιλήνης μέσω ΕΣΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 10:52
Ημερίδα του ΚΑΠΕ με θέμα «Άη Στράτης - Πράσινο Νησί» στα πλαίσια του Verde.tec Forum 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 10:15
Ο Κυρ. Μητσοτάκης απαντά σήμερα στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Ν. Ανδρουλάκη για την ενεργειακή ασφάλεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 09:19
HELLENiQ ENERGY: Συγκρίσιμα EBITDA στα €1,13 δισ. για το 2025 - Ισχυρή λειτουργική επίδοση σε όλες τις δραστηριότητες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 08:57
Τάκης Θεοδωρικάκος: Δίκαιη κατανομή των πόρων του Ευρ. Ταμείου για την Ανταγωνιστικότητα, με γεωγραφική ισορροπία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 08:49
Παράταση της διαδικασίας γνωστοποίησης των οικοδομικών αδειών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/02/2026 - 08:29
ΥΠΕΝ: Ανακοίνωση Παράτασης «Εξοικονομώ 2021»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 08:15
Γιάννης Τριήρης: Το έωλο κυβερνητικό επιχείρημα για τη Δικαιοσύνη
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
27/02/2026 - 08:07
ΑΔΜΗΕ: Επενδύσεις 6,2 δισ. την τετραετία 2026-2029 και WACC έως 7,68%
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/02/2026 - 08:03
Ελλάδα: Στο 21% τα αιολικά το 2025, πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ- Πρωταθλήτρια η Δανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/02/2026 - 08:01
Οι ωκεανοί αλλάζουν χρώμα - κι αυτό μας αφορά όλους
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/02/2026 - 06:48
H συσκευή που πρόκειται να «εξαφανίσει» την τηλεόραση σε 10 χρόνια
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
27/02/2026 - 06:48
Η ΑΝΑΚΕΜ φιλοδοξεί να είναι ο θεσμικός πυλώνας που στηρίζει και εξελίσσει την ανακύκλωση στη χώρα μας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/02/2026 - 15:47
Κλοπές χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ στην Ξάνθη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/02/2026 - 15:21
Ισχυρή συμμαχία Πολιτείας με Περιφέρειες, Δήμους και χορηγούς για τον αναβαθμισμένο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/02/2026 - 14:52
ΡΑΑΕΥ: Δημόσια Διαβούλευση για τη δραστηριότητα της Διαχείρισης του Συστήματος και τη Λειτουργία των Αγορών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/02/2026 - 14:20
Η Schneider Electric ολοκληρώνει το πρόγραμμα Sustainability Impact (SSI) 2021–2025, προετοιμάζοντας το έδαφος για το επόμενο κεφάλαιο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/02/2026 - 14:02
ΕΔΕΥΕΠ: Εκδόθηκε η άδεια αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
26/02/2026 - 13:43
Κυρ. Μητσοτάκης: Η ενεργειακή μας πολιτική αναδεικνύεται σε κεντρικό πυλώνα της εξωτερικής μας πολιτικής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/02/2026 - 12:59
Ρομπότ με μορφή φιδιού θα αποσύρει ραδιενεργά συντρίμμια στη Φουκουσίμα
ΚΟΣΜΟΣ
26/02/2026 - 12:07

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ετήσια εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026

Ετήσια εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026
Newsroom
Παρασκευή, 27/02/2026 - 14:01

Φωτοβολταϊκοί παραγωγοί από όλη τη χώρα στην ετήσια εκδήλωση της ΠΟΣΠΗΕΦ, στη Θεσσαλονίκη

Περισσότεροι από 500 φωτοβολταϊκοί παραγωγοί, από όλη τη χώρα, θα συγκεντρωθούν στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, για την μεγάλη ετήσια εκδήλωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά ( Π.Ο.Σ.Π.Η.Ε.Φ.) , η οποία οργανώνει μία ακόμη εκδήλωση- παρέμβαση στα θέματα που απασχολούν τον κλάδο αλλά και ευρύτερα την ελληνική αγορά ενέργειας.

Η μεγάλη ετήσια εκδήλωση της ΠΟΣΠΗΕΦ, θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο Ηyatt Regency Thessaloniki και σε αυτή αναμένεται να συμμετάσχουν, πέραν των εκατοντάδων φωτοβολταϊκών παραγωγών, εκπρόσωπος της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επικεφαλής θεσμικών φορέων της Ενεργειακής Αγοράς, ακαδημαϊκοί και τεχνοκράτες, όπως επίσης εκπρόσωποι μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, βουλευτές και αιρετοί της Αυτοδιοίκησης.

Οι εργασίες της ετήσιας μέγα- εκδήλωσης της Π.Ο.Σ.Π.Η.Ε.Φ. περιλάβουν αναλύσεις καίριων θεμάτων της αγοράς ενέργειας, όπως την εξέλιξη των υπηρεσιών ΦΟΣΕ, ζητήματα αποθήκευσης ενέργειας βάσει του νέου νομοθετικού πλαισίου, ειδικότερα θέματα του μηχανισμού αντιστάθμισης περικοπών, ενώ θα ανοίξουν στις 14:30 με παρουσιάσεις εταιρειών.

Στις 16:00, θα αναλυθούν οι «Εξελίξεις στις Υπηρεσίες ΦΟΣΕ» από τον κ. Στέλιο Βαγρόπουλο, της Optimus Energy.

Μεταξύ 16:30 – 17:45 , θα διερευνηθούν οι «Προκλήσεις των σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με βάση το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο». Εισαγωγική τοποθέτηση στο θέμα θα γίνει από τον Δρ. Παντελή Μπίσκα, ενώ στο πάνελ της συζήτησης, θα συμμετάσχουν μεταξύ άλλων οι κ. Κωνσταντίνος Μητσιολίδης, CEO & CFO AGROTECH – GREEN LINE, η κα. Θάλεια Βαλκούμα, Διευθύνουσα Σύμβουλος της FARIA Renewables και ο κ. Αντωνόπουλος Αντώνιος της KRANNICH SOLAR. Tη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Μιχάλης Μαστοράκης, ENERGYPRESS.

Στις 17:45 είναι προγραμματισμένη παρουσίαση της GREEN LINE

Στις 18:00 το επόμενο μεγάλο θέμα συζήτησης θα είναι «Προβλήματα και Προοπτικές στη Λειτουργία των Φωτοβολταϊκών σταθμών» με ειδικότερα αντικείμενα τους περιορισμούς έγχυσης, το έλλειμμα αποθήκευσης, τον μηχανισμό αντιστάθμισης περικοπών και τις προοπτικές αντιμετώπισης των προβλημάτων.

Η εισαγωγική τοποθέτηση θα γίνει από τον Δρ. Σταύρο Παπαθανασίου. Στο πάνελ της συζήτησης θα συμμετάσχουν οι: Δημήτριος Φούρλαρης, Αντιπρόεδρος κλάδου ενέργειας ΡΑAΕY, Δρ. Δημήτρης Τσαλέμης, Διευθυντής Δ/νσης Πελατών Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, Δρ. Κων /νος Τσιρέκης, Διευθυντής έργων μεταφοράς ΑΔΜΗΕ, Δρ. Νικόλαος Ζιώγος, Διευθυντής συμβάσεων ΑΠΕ ΔΑΠΕΕΠ και η κα Στέλλα Ζαχαρία , CEO της Optimus Energy.

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Κώστας Δεληγιάννης, αρθρογράφος του ENERGYPRESS.

Στις 20.00 θα ακολουθήσει το επίσημο δείπνο της Ομοσπονδίας, που θα ανοίξει με τους χαιρετισμούς των επισήμων, ενώ ομιλία θα εκφωνήσει ο Πρόεδρος της ΠΟΣΠΗΕΦ, Γιάννης Παναγής.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η ΠΟΣΠΗΕΦ θα κόψει την πίτα της για το καλό της νέας χρονιάς, ενώ θα ακολουθήσει μία χαλαρή βραδιά με ζωντανό μουσικό πρόγραμμα και τραγουδίστρια τη γνωστή ερμηνεύτρια, Γλυκερία.

Πρόγραμμα

Στιγμιότυπο-οθόνης-2026-02-26-162756.pngΣτιγμιότυπο-οθόνης-2026-02-26-162809.png

Στιγμιότυπο-οθόνης-2026-02-25-164844.png

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αύξηση προϋπολογισμού και παράταση στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά»
Αύξηση προϋπολογισμού και παράταση στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά» 27 Φεβρουαρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ετήσια Εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ετήσια Εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026

Ετήσια εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ετήσια εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026

Ετήσια Εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ετήσια Εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026

Ανακύκλωση Φ/Β Πάνελ: Η ΠΟΣΠΗΕΦ Απορρίπτει Παρερμηνείες και Ζητά Εφαρμογή του Νόμου
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ανακύκλωση Φ/Β Πάνελ: Η ΠΟΣΠΗΕΦ Απορρίπτει Παρερμηνείες και Ζητά Εφαρμογή του Νόμου

Παναγής (ΠΟΣΠΗΕΦ): Χρειάζονται επιδοτήσεις σε μπαταρίες behind the meter για να αποφευχθεί “γενοκτονία” των μικρομεσαίων παραγωγών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Παναγής (ΠΟΣΠΗΕΦ): Χρειάζονται επιδοτήσεις σε μπαταρίες behind the meter για να αποφευχθεί “γενοκτονία” των μικρομεσαίων παραγωγών

Γενική Συνέλευση του ΣΠΗΕΦ Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής: Σε 7 άξονες οι προτάσεις – δράσεις των Φωτοβολταικών Παραγωγών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γενική Συνέλευση του ΣΠΗΕΦ Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής: Σε 7 άξονες οι  προτάσεις – δράσεις  των  Φωτοβολταικών Παραγωγών