ΕΛΕΤΑΕΝ: Μαθαίνουμε για την Αιολική ενέργεια μέσα από εργαστήρια STEM
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/02/2026 - 15:42
Ν. Χαρδαλιάς: Θωρακίζουμε τις σχολικές υποδομές απέναντι στην ενεργειακή σπατάλη και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/02/2026 - 15:08
Α. Αραγτσί: Οι ΗΠΑ να αποφύγουν οποιαδήποτε "υπερβολική απαίτηση" προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα
ΚΟΣΜΟΣ
27/02/2026 - 14:41
Ετήσια εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 14:01
Ουκρανικοί πύραυλοι έπληξαν ενεργειακές εγκαταστάσεις στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ
ΚΟΣΜΟΣ
27/02/2026 - 13:21
Η Βουλγαρία βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση των βασικών σταδίων της κατασκευής του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου
ΚΟΣΜΟΣ
27/02/2026 - 12:59
Αύξηση προϋπολογισμού και παράταση στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 12:35
Κυρ. Μητσοτάκης: Το πρώτο εξάμηνο του 2025 το ρεύμα στην Ελλάδα ήταν 21% φθηνότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 11:57
BIOMASS DAY 2026: Δημοτική & Δασική Βιομάζα – Επίκαιρες Προκλήσεις & Πολυεπίπεδες Λύσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 11:47
Π. Κουκουλόπουλος: Ο Υπουργός να δώσει στη Βουλή όλα τα έγγραφα για την Πτολεμαΐδα V
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 11:44
Νίκος Παπαθανάσης: Ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση του Δημοτικού θεάτρου Μυτιλήνης μέσω ΕΣΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 10:52
Ημερίδα του ΚΑΠΕ με θέμα «Άη Στράτης - Πράσινο Νησί» στα πλαίσια του Verde.tec Forum 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 10:15
Ο Κυρ. Μητσοτάκης απαντά σήμερα στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Ν. Ανδρουλάκη για την ενεργειακή ασφάλεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 09:19
HELLENiQ ENERGY: Συγκρίσιμα EBITDA στα €1,13 δισ. για το 2025 - Ισχυρή λειτουργική επίδοση σε όλες τις δραστηριότητες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 08:57
Τάκης Θεοδωρικάκος: Δίκαιη κατανομή των πόρων του Ευρ. Ταμείου για την Ανταγωνιστικότητα, με γεωγραφική ισορροπία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 08:49
Παράταση της διαδικασίας γνωστοποίησης των οικοδομικών αδειών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/02/2026 - 08:29
ΥΠΕΝ: Ανακοίνωση Παράτασης «Εξοικονομώ 2021»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 08:15
Γιάννης Τριήρης: Το έωλο κυβερνητικό επιχείρημα για τη Δικαιοσύνη
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
27/02/2026 - 08:07
ΑΔΜΗΕ: Επενδύσεις 6,2 δισ. την τετραετία 2026-2029 και WACC έως 7,68%
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/02/2026 - 08:03
Ελλάδα: Στο 21% τα αιολικά το 2025, πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ- Πρωταθλήτρια η Δανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/02/2026 - 08:01
Οι ωκεανοί αλλάζουν χρώμα - κι αυτό μας αφορά όλους
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/02/2026 - 06:48
H συσκευή που πρόκειται να «εξαφανίσει» την τηλεόραση σε 10 χρόνια
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
27/02/2026 - 06:48
Η ΑΝΑΚΕΜ φιλοδοξεί να είναι ο θεσμικός πυλώνας που στηρίζει και εξελίσσει την ανακύκλωση στη χώρα μας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/02/2026 - 15:47
Κλοπές χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ στην Ξάνθη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/02/2026 - 15:21
Ισχυρή συμμαχία Πολιτείας με Περιφέρειες, Δήμους και χορηγούς για τον αναβαθμισμένο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/02/2026 - 14:52
ΡΑΑΕΥ: Δημόσια Διαβούλευση για τη δραστηριότητα της Διαχείρισης του Συστήματος και τη Λειτουργία των Αγορών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/02/2026 - 14:20
Η Schneider Electric ολοκληρώνει το πρόγραμμα Sustainability Impact (SSI) 2021–2025, προετοιμάζοντας το έδαφος για το επόμενο κεφάλαιο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/02/2026 - 14:02
ΕΔΕΥΕΠ: Εκδόθηκε η άδεια αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
26/02/2026 - 13:43
Κυρ. Μητσοτάκης: Η ενεργειακή μας πολιτική αναδεικνύεται σε κεντρικό πυλώνα της εξωτερικής μας πολιτικής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/02/2026 - 12:59
Ρομπότ με μορφή φιδιού θα αποσύρει ραδιενεργά συντρίμμια στη Φουκουσίμα
ΚΟΣΜΟΣ
26/02/2026 - 12:07

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΟΣΜΟΣ

Newsroom
Παρασκευή, 27/02/2026 - 12:59

Η Βουλγαρία βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση των βασικών σταδίων της κατασκευής του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου στο έδαφός της

Έως το τέλος του 2026, αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία δύο έργα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας - τα οποία συνδέουν τις υποδομές φυσικού αερίου από τον νότο προς τον βορρά και επιτρέπουν τη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), μεταξύ άλλων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Ελλάδα στην Ουκρανία και σε άλλες χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, δήλωσε ο υπηρεσιακός υπουργός Ενέργειας Τράιτσο Τράικοφ κατά τη διάρκεια υπουργικής συνάντησης στην Ουάσινγκτον με θέμα την περιφερειακή ασφάλεια ως προς το φυσικό αέριο και τη διαφοροποίηση, ανακοίνωσε το υπουργείο Ενέργειας.

Η Βουλγαρία είναι η πρώτη χώρα που αρχίζει την κατασκευή του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου, και γίνεται βασικός μοχλός της περιφερειακής ενεργειακής ασφάλειας, δήλωσε ο Τράικοφ, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Υλοποιούνται έργα για την αύξηση της χωρητικότητας σε κρίσιμα σημεία διασύνδεσης - Κούλατα /Σιδηρόκαστρο (Βουλγαρία -Ελλάδα) και Νέγκρου Βόντα /Καρντάμ (Βουλγαρία -Ρουμανία). Ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου λειτουργεί ως "αυτοκινητόδρομος" από τον νότο προς τον βορρά, ικανός να μεταφέρει έως και 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα LNG ετησίως στην Ουκρανία και στην ευρύτερη περιοχή μέσω του σημείου διασύνδεσης Νέγκρου Βόντα 1 /Καρντάμ.

Η χώρα έχει υποβάλει αίτηση για μερική επιχορήγηση στο πλαίσιο του Ταμείου Εκσυγχρονισμού της ΕΕ η οποία, εάν εγκριθεί, θα βοηθήσει στη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής τιμολογιακής δομής που θα ωφελήσει τόσο τους Βούλγαρους όσο και τους χρήστες του δικτύου φυσικού αερίου στην περιοχή, αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Ενέργειας.

Το 2027, τα σημεία διασύνδεσης στη Στάρα Ζαγόρα και στην Κομοτηνή (Ελλάδα) αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία με αυξημένη χωρητικότητα. Πέρα από τον στρατηγικό τους ρόλο στη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών, τα έργα αυτά θα δώσουν σε όσους δραστηριοποιούνται στην εμπορία φυσικού αερίου μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση του εφοδιασμού και στην πρόσβαση σε νέες αγορές.

«Οι προσπάθειες για τη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού της περιοχής άρχισαν πριν από περίπου 17 χρόνια, αμέσως μετά τη διακοπή του εφοδιασμού με ρωσικό φυσικό αέριο το 2009. Τότε, η Σόφια, η οποία βασίζεται στη θέρμανση με φυσικό αέριο, άρχισε κυριολεκτικά να κρυώνει», υπενθύμισε ο Τράικοφ. Σημείωσε ότι η κρίση προκάλεσε μια καθοριστική αλλαγή στην ευρωπαϊκή πολιτική και οδήγησε στην ενεργή υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους διασυνδετήριους αγωγούς μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας, Ρουμανίας και Σερβίας. «Ο πιο σημαντικός από αυτούς είναι ο διασυνδετήριος αγωγός με την Ελλάδα, καθώς έθεσε το θεμέλιο για τον Νότιο Διάδρομο Φυσικού Αερίου και για όλα όσα κάνουμε σήμερα», πρόσθεσε ο υπηρεσιακός υπουργός.

Παραδέχτηκε ότι μερικές ευκαιρίες κατά το παρελθόν χάθηκαν, όπως το έργο υποδομής για τον αγωγό φυσικού αερίου Nabucco που απέτυχε, αλλά δήλωσε ότι οι προσπάθειες για διαφοροποίηση αποδείχθηκαν αποτελεσματικές. «Όταν η πολύ μεγαλύτερη κρίση χτύπησε τον Φεβρουάριο του 2022 και η Gazprom ζήτησε να πληρωθεί σε ρούβλια, εμείς είμασταν έτοιμοι. Αρνηθήκαμε ευγενικά γιατί αυτό θα παραβίαζε το συμβόλαιό μας --και τίποτα δεν συνέβη. Ταυτόχρονα η Βουλγαρία παρέλαβε δύο δεξαμενόπλοια με αμερικανικό LNG, μια σαφής απόδειξη ότι η διαφοροποίηση λειτουργεί», τόνισε.

Κατά τη διάρκεια της Διατλαντικής Συνόδου Κορυφής στην Ουάσινγκτον, ο Τράικοφ υπέγραψε δήλωση υποστήριξης των διαπραγματεύσεων της Bulgargaz για την εισαγωγή αμερικανικού LNG. Το έγγραφο υπογράφηκε παρουσία των Αμερικανών Νταγκ Μπέργκαμ, υπουργού Εσωτερικών και προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, και Κρις Ράιτ, υπουργού Ενέργειας.

Ρομπότ με μορφή φιδιού θα αποσύρει ραδιενεργά συντρίμμια στη Φουκουσίμα
Ρομπότ με μορφή φιδιού θα αποσύρει ραδιενεργά συντρίμμια στη Φουκουσίμα 26 Φεβρουαρίου 2026
Ουκρανικοί πύραυλοι έπληξαν ενεργειακές εγκαταστάσεις στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ 27 Φεβρουαρίου 2026
Ουκρανικοί πύραυλοι έπληξαν ενεργειακές εγκαταστάσεις στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ

ΚΚΕ: Οι συμφωνίες για την ενέργεια και τον «Κάθετο Διάδρομο» που υπογράφηκαν στις ΗΠΑ φέρνουν νέους κινδύνους για τον λαό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Οι συμφωνίες για την ενέργεια και τον «Κάθετο Διάδρομο» που υπογράφηκαν στις ΗΠΑ φέρνουν νέους κινδύνους για τον λαό

ΥΠΕΝ: Κοινή Δήλωση ΗΠΑ και 12 ευρωπαϊκών χωρών για την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού φυσικού αερίου στην Κεντρική και Αν. Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΝ: Κοινή Δήλωση ΗΠΑ και 12 ευρωπαϊκών χωρών για την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού φυσικού αερίου στην Κεντρική και Αν. Ευρώπη

Εμβληματική συμφωνία Shell και METLEN για συνεργασία στην προμήθεια και εμπορία LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Εμβληματική συμφωνία Shell και METLEN για συνεργασία στην προμήθεια και εμπορία LNG

Στ. Παπασταύρου από Ουάσιγκτον για Κάθετο Διάδρομο: Κάναμε τη γεωγραφία μας, γεωπολιτική δύναμη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στ. Παπασταύρου από Ουάσιγκτον για Κάθετο Διάδρομο: Κάναμε τη γεωγραφία μας, γεωπολιτική δύναμη

Συμφωνία Axpo - Advance Green Energy για το μεγαλύτερο λειτουργικό σύστημα αποθήκευσης μπαταριών της Βουλγαρίας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Συμφωνία Axpo - Advance Green Energy για το μεγαλύτερο λειτουργικό σύστημα αποθήκευσης μπαταριών της Βουλγαρίας

Financial Times: Η Ελλάδα στοχεύει σε κεντρικό ρόλο στην μετά-Ρωσία αγορά φυσικού αερίου της Ευρώπης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Financial Times: Η Ελλάδα στοχεύει σε κεντρικό ρόλο στην μετά-Ρωσία αγορά φυσικού αερίου της Ευρώπης