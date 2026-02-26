H απλή περιστροφή ενός διακόπτη μπορεί να σας εξοικονομήσει χρήματα κάθε φορά που κάνετε ντους ή πλένετε τα πιάτα σας.

Το κόστος της θέρμανσης του νερού αποτελεί ένα εκπληκτικά μεγάλο οικιακό έξοδο που ίσως δεν σκέφτεστε συχνά.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας, μπορεί να αντιστοιχεί στο 14% έως 18% ενός μέσου λογαριασμού κοινής ωφέλειας, με ένα μέσο θερμοσίφωνα να «καίει» πάνω από 400 ευρώ τον χρόνο.

Η ιδανική θερμοκρασία για τον θερμοστάτη του θερμοσίφωνα

Αν θέλετε μια σύντομη απάντηση, η κατάλληλη ρύθμιση του θερμοσίφωνα είναι γύρω στους 50 βαθμούς Κελσίου.

Πολλοί θερμοσίφωνες είναι ρυθμισμένοι στους 60°C σύμφωνα με τις εργοστασιακές προδιαγραφές, αλλά η μείωση της θερμοκρασίας, σε συνδυασμό με άλλες πρακτικές εξοικονόμησης, μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση ενέργειας από 4% έως 22%.

Αυτό, σύμφωνα πάντα με το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας, ισοδυναμεί με εξοικονόμηση πάνω από 400 δολάρια (340 ευρώ), ενώ ακόμη και με τη χαμηλότερη ρύθμιση δεν θα μείνετε χωρίς ζεστό νερό για το ντους ή το πλύσιμο των πιάτων.

Στροφή στις χαμηλότερες θερμοκρασίες

Το CNET σημειώνει πως η προεπιλεγμένη ρύθμιση των 60°C ενδέχεται άμεσα να καταργηθεί, καθώ πρόσφατα εγχειρίδια εγκατάστασης μεγάλων κατασκευαστών οικιακών θερμοσιφώνων προτείνουν αρχική θερμοκρασία 120°F (49°C).

Η χαμηλότερη θερμοκρασία σχετίζεται περισσότερο με την αποφυγή εγκαυμάτων παρά με την εξοικονόμηση ενέργειας, αφού οι 60°C μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα δευτέρου και τρίτου βαθμού μέσα σε... πέντε δευτερόλεπτα.

Η αλλαγή της ρύθμισης του θερμοστάτη είναι συνήθως απλή υπόθεση: αρκεί να περιστρέψετε έναν διακόπτη ή να εισαγάγετε μια θερμοκρασία. Αν δεν είστε βέβαιοι πού βρίσκεται ή πώς να τον διαβάσετε, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης ή απευθυνθείτε σε επαγγελματία.

Μετά τη ρύθμιση, το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας συνιστά έναν απλό έλεγχο, καθώς η ένδειξη της συσκευής μπορεί να μην είναι ακριβής. Ανοίξτε τη βρύση του νερού που βρίσκεται πιο μακριά από τον θερμοσίφωνα και μετρήστε τη θερμοκρασία με θερμόμετρο.

Αν δεν αντιστοιχεί στη στοχευμένη θερμοκρασία, ρυθμίστε ξανά τον θερμοστάτη και ελέγξτε πάλι έπειτα από δύο ώρες.

Υπάρχουν και μειονεκτήματα

Οι ειδικοί ωστόσο εξηγούν πως ορισμένα πλυντήρια πιάτων χρειάζονται θερμοκρασία νερού μεταξύ 55°C και 60°C για βέλτιστη λειτουργία - κάτι που σημαίνει πως θα πρέπει να παρακολουθείτε την απόδοσή τους μετά τη ρύθμιση. Αν τα πιάτα δεν καθαρίζουν επαρκώς, ίσως χρειαστεί να αυξήσετε ξανά τη θερμοκρασία.

Υπάρχει επίσης ένας μικρός κίνδυνος το νερό στους 49°C να επιτρέψει την ανάπτυξη βακτηρίων Legionella, που προκαλούν τη Νόσο των Λεγεωναρίων. Αν και ο κίνδυνος αυτός χαρακτηρίζεται μικρός, αν εσείς ή κάποιο άτομο στο σπίτι έχει εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, ίσως θελήσετε να αυξήσετε ελαφρώς τη θερμοκρασία. Η ανησυχία πάντως αφορά κυρίως μεγαλύτερα κτίρια, σύμφωνα με εκπρόσωπο των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.

Πρόσφατες οδηγίες αναφέρουν ότι υψηλότερη θερμοκρασία μπορεί να εξουδετερώνει περισσότερα μικρόβια, αλλά ο κίνδυνος εγκαυμάτων - ιδίως για μικρά παιδιά και ηλικιωμένους - πρέπει να παρακολουθείται προσεκτικά.

Πηγή: CNET