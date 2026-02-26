Η ιδανική θερμοκρασία για τον θερμοστάτη του θερμοσίφωνα

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΡΑΑΕΥ: Δημόσια Διαβούλευση για τη δραστηριότητα της Διαχείρισης του Συστήματος και τη Λειτουργία των Αγορών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/02/2026 - 14:20
Η Schneider Electric ολοκληρώνει το πρόγραμμα Sustainability Impact (SSI) 2021–2025, προετοιμάζοντας το έδαφος για το επόμενο κεφάλαιο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/02/2026 - 14:02
ΕΔΕΥΕΠ: Εκδόθηκε η άδεια αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
26/02/2026 - 13:43
Κυρ. Μητσοτάκης: Η ενεργειακή μας πολιτική αναδεικνύεται σε κεντρικό πυλώνα της εξωτερικής μας πολιτικής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/02/2026 - 12:59
Ρομπότ με μορφή φιδιού θα αποσύρει ραδιενεργά συντρίμμια στη Φουκουσίμα
ΚΟΣΜΟΣ
26/02/2026 - 12:07
Σε λειτουργία από σήμερα το railway.gov.gr - Για πρώτη φορά, ζωντανή εικόνα τρένων σε πραγματικό χρόνο
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
26/02/2026 - 11:39
WWF: Νέοι αλιείς στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα ενώνουν τις δυνάμεις τους διασφαλίζοντας το μέλλον της αλιείας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/02/2026 - 11:04
Ξεκινά αύριο Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου η 8η διεθνής έκθεση VERDE.TEC 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/02/2026 - 10:28
Μ. Ρούμπιο: Το Ιράν «αρνείται» να συζητήσει το πρόγραμμά του για την ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων
ΚΟΣΜΟΣ
26/02/2026 - 09:44
ΕΚΠΟΙΖΩ: Ανησυχητικά στοιχεία για την ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/02/2026 - 09:05
Συνεδριάζει σήμερα στις 11 το πρωί το υπουργικό συμβούλιο υπό τον Κυρ. Μητσοτάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/02/2026 - 08:51
ΗΠΑ-Ελλάδα: Υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον η συμφωνία ONEX-Hanwha για ναυπηγική και ενεργειακή συνεργασία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/02/2026 - 08:35
Επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής Αλεξανδρούπολης παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΠΑ Εμπορίας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/02/2026 - 08:25
Συνάντηση Παπασταύρου με Doug Burgum και Chris Wright: Η ενέργεια είναι δύναμη ασφάλειας, ανάπτυξης και διεθνούς επιρροής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/02/2026 - 08:21
Γιάννης Τριήρης: Ο τουρισμός δεν είναι πανάκεια
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
26/02/2026 - 08:12
Αλλαγές στις κρατικές ενισχύσεις προωθεί η Κομισιόν- Έμφαση σε ενέργεια, στέγαση και καινοτομία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/02/2026 - 08:08
Βουτιά στη χονδρική τιμή τον Φεβρουάριο- «Σήμα» για φθηνότερες χρεώσεις στα πράσινα τιμολόγια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/02/2026 - 08:05
Η ιδανική θερμοκρασία για τον θερμοστάτη του θερμοσίφωνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/02/2026 - 06:47
Αμερικανός ειδικός εξηγεί για τους λογαριασμούς ρεύματος: «Δεν είναι η παραγωγή που εκτοξεύει το κόστος»
ΚΟΣΜΟΣ
26/02/2026 - 06:46
ΚΚΕ: Οι συμφωνίες για την ενέργεια και τον «Κάθετο Διάδρομο» που υπογράφηκαν στις ΗΠΑ φέρνουν νέους κινδύνους για τον λαό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 15:41
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών προκηρύσσει τα «Βραβεία ΕΒΕΑ 2026»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 15:36
Η IDE επιδεικνύει προηγμένες υβριδικές ενεργειακές δυνατότητες σε ασκήσεις του ΝΑΤΟ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/02/2026 - 14:49
Η nvisionist παρουσιάζει στη Verde.Tec 2026 το nvFirePro, το νέο AI-driven πρότυπο πυρανίχνευσης για τη Μεσόγειο
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/02/2026 - 14:18
Η ΡΑΑΕΥ σχετικά με αίτημα της ENERWAVE Α.Ε. για τροποποίηση της άδειας παραγωγής
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 14:01
ΔΕΗ myBusiness Dynamic: Το δυναμικό τιμολόγιο ρεύματος επιχειρήσεων για έλεγχο κατανάλωσης και κόστους
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 13:35
METLEN: Πρωτοπορεί στη διαχείριση των κινδύνων απάτης με πιστοποίηση ISO 37003 από την TÜV NORD Ελλάδας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 13:11
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης ΔΕΔΔΗΕ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 12:34
Κ. Χατζηδάκης: Μεγάλης οικονομικής και γεωπολιτικής σημασίας οι ενεργειακές συμφωνίες στις ΗΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 11:51
Τάκης Θεοδωρικάκος: Η ενίσχυση της ναυπηγικής βιομηχανίας φέρνει νέες θέσεις εργασίας και ασφάλεια για την Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 11:21
Ελληνικός Χρυσός: Ιστορικό ρεκόρ μεταλλευτικών τελών για τον Δήμο Αριστοτέλη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 11:07

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η ιδανική θερμοκρασία για τον θερμοστάτη του θερμοσίφωνα

Hans from Pixabay
Newsroom
Πέμπτη, 26/02/2026 - 06:47

H απλή περιστροφή ενός διακόπτη μπορεί να σας εξοικονομήσει χρήματα κάθε φορά που κάνετε ντους ή πλένετε τα πιάτα σας.

Το κόστος της θέρμανσης του νερού αποτελεί ένα εκπληκτικά μεγάλο οικιακό έξοδο που ίσως δεν σκέφτεστε συχνά.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας, μπορεί να αντιστοιχεί στο 14% έως 18% ενός μέσου λογαριασμού κοινής ωφέλειας, με ένα μέσο θερμοσίφωνα να «καίει» πάνω από 400 ευρώ τον χρόνο.

Η ιδανική θερμοκρασία για τον θερμοστάτη του θερμοσίφωνα

Αν θέλετε μια σύντομη απάντηση, η κατάλληλη ρύθμιση του θερμοσίφωνα είναι γύρω στους 50 βαθμούς Κελσίου.

Πολλοί θερμοσίφωνες είναι ρυθμισμένοι στους 60°C σύμφωνα με τις εργοστασιακές προδιαγραφές, αλλά η μείωση της θερμοκρασίας, σε συνδυασμό με άλλες πρακτικές εξοικονόμησης, μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση ενέργειας από 4% έως 22%.

Αυτό, σύμφωνα πάντα με το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας, ισοδυναμεί με εξοικονόμηση πάνω από 400 δολάρια (340 ευρώ), ενώ ακόμη και με τη χαμηλότερη ρύθμιση δεν θα μείνετε χωρίς ζεστό νερό για το ντους ή το πλύσιμο των πιάτων.

Στροφή στις χαμηλότερες θερμοκρασίες

Το CNET σημειώνει πως η προεπιλεγμένη ρύθμιση των 60°C ενδέχεται άμεσα να καταργηθεί, καθώ πρόσφατα εγχειρίδια εγκατάστασης μεγάλων κατασκευαστών οικιακών θερμοσιφώνων προτείνουν αρχική θερμοκρασία 120°F (49°C).

Η χαμηλότερη θερμοκρασία σχετίζεται περισσότερο με την αποφυγή εγκαυμάτων παρά με την εξοικονόμηση ενέργειας, αφού οι 60°C μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα δευτέρου και τρίτου βαθμού μέσα σε... πέντε δευτερόλεπτα.

Η αλλαγή της ρύθμισης του θερμοστάτη είναι συνήθως απλή υπόθεση: αρκεί να περιστρέψετε έναν διακόπτη ή να εισαγάγετε μια θερμοκρασία. Αν δεν είστε βέβαιοι πού βρίσκεται ή πώς να τον διαβάσετε, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης ή απευθυνθείτε σε επαγγελματία.

Μετά τη ρύθμιση, το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας συνιστά έναν απλό έλεγχο, καθώς η ένδειξη της συσκευής μπορεί να μην είναι ακριβής. Ανοίξτε τη βρύση του νερού που βρίσκεται πιο μακριά από τον θερμοσίφωνα και μετρήστε τη θερμοκρασία με θερμόμετρο.

Αν δεν αντιστοιχεί στη στοχευμένη θερμοκρασία, ρυθμίστε ξανά τον θερμοστάτη και ελέγξτε πάλι έπειτα από δύο ώρες.

Υπάρχουν και μειονεκτήματα

Οι ειδικοί ωστόσο εξηγούν πως ορισμένα πλυντήρια πιάτων χρειάζονται θερμοκρασία νερού μεταξύ 55°C και 60°C για βέλτιστη λειτουργία - κάτι που σημαίνει πως θα πρέπει να παρακολουθείτε την απόδοσή τους μετά τη ρύθμιση. Αν τα πιάτα δεν καθαρίζουν επαρκώς, ίσως χρειαστεί να αυξήσετε ξανά τη θερμοκρασία.

Υπάρχει επίσης ένας μικρός κίνδυνος το νερό στους 49°C να επιτρέψει την ανάπτυξη βακτηρίων Legionella, που προκαλούν τη Νόσο των Λεγεωναρίων. Αν και ο κίνδυνος αυτός χαρακτηρίζεται μικρός, αν εσείς ή κάποιο άτομο στο σπίτι έχει εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, ίσως θελήσετε να αυξήσετε ελαφρώς τη θερμοκρασία. Η ανησυχία πάντως αφορά κυρίως μεγαλύτερα κτίρια, σύμφωνα με εκπρόσωπο των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.

Πρόσφατες οδηγίες αναφέρουν ότι υψηλότερη θερμοκρασία μπορεί να εξουδετερώνει περισσότερα μικρόβια, αλλά ο κίνδυνος εγκαυμάτων - ιδίως για μικρά παιδιά και ηλικιωμένους - πρέπει να παρακολουθείται προσεκτικά.

Πηγή: CNET

Τελευταία τροποποίηση στις 26/02/2026 - 06:47

