Οι ωκεανοί αλλάζουν χρώμα - κι αυτό μας αφορά όλους

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΛΕΤΑΕΝ: Μαθαίνουμε για την Αιολική ενέργεια μέσα από εργαστήρια STEM
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/02/2026 - 15:42
Ν. Χαρδαλιάς: Θωρακίζουμε τις σχολικές υποδομές απέναντι στην ενεργειακή σπατάλη και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/02/2026 - 15:08
Α. Αραγτσί: Οι ΗΠΑ να αποφύγουν οποιαδήποτε "υπερβολική απαίτηση" προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα
ΚΟΣΜΟΣ
27/02/2026 - 14:41
Ετήσια εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 14:01
Ουκρανικοί πύραυλοι έπληξαν ενεργειακές εγκαταστάσεις στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ
ΚΟΣΜΟΣ
27/02/2026 - 13:21
Η Βουλγαρία βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση των βασικών σταδίων της κατασκευής του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου
ΚΟΣΜΟΣ
27/02/2026 - 12:59
Αύξηση προϋπολογισμού και παράταση στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 12:35
Κυρ. Μητσοτάκης: Το πρώτο εξάμηνο του 2025 το ρεύμα στην Ελλάδα ήταν 21% φθηνότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 11:57
BIOMASS DAY 2026: Δημοτική & Δασική Βιομάζα – Επίκαιρες Προκλήσεις & Πολυεπίπεδες Λύσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 11:47
Π. Κουκουλόπουλος: Ο Υπουργός να δώσει στη Βουλή όλα τα έγγραφα για την Πτολεμαΐδα V
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 11:44
Νίκος Παπαθανάσης: Ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση του Δημοτικού θεάτρου Μυτιλήνης μέσω ΕΣΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 10:52
Ημερίδα του ΚΑΠΕ με θέμα «Άη Στράτης - Πράσινο Νησί» στα πλαίσια του Verde.tec Forum 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 10:15
Ο Κυρ. Μητσοτάκης απαντά σήμερα στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Ν. Ανδρουλάκη για την ενεργειακή ασφάλεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 09:19
HELLENiQ ENERGY: Συγκρίσιμα EBITDA στα €1,13 δισ. για το 2025 - Ισχυρή λειτουργική επίδοση σε όλες τις δραστηριότητες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 08:57
Τάκης Θεοδωρικάκος: Δίκαιη κατανομή των πόρων του Ευρ. Ταμείου για την Ανταγωνιστικότητα, με γεωγραφική ισορροπία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 08:49
Παράταση της διαδικασίας γνωστοποίησης των οικοδομικών αδειών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/02/2026 - 08:29
ΥΠΕΝ: Ανακοίνωση Παράτασης «Εξοικονομώ 2021»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 08:15
Γιάννης Τριήρης: Το έωλο κυβερνητικό επιχείρημα για τη Δικαιοσύνη
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
27/02/2026 - 08:07
ΑΔΜΗΕ: Επενδύσεις 6,2 δισ. την τετραετία 2026-2029 και WACC έως 7,68%
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/02/2026 - 08:03
Ελλάδα: Στο 21% τα αιολικά το 2025, πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ- Πρωταθλήτρια η Δανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/02/2026 - 08:01
Οι ωκεανοί αλλάζουν χρώμα - κι αυτό μας αφορά όλους
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/02/2026 - 06:48
H συσκευή που πρόκειται να «εξαφανίσει» την τηλεόραση σε 10 χρόνια
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
27/02/2026 - 06:48
Η ΑΝΑΚΕΜ φιλοδοξεί να είναι ο θεσμικός πυλώνας που στηρίζει και εξελίσσει την ανακύκλωση στη χώρα μας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/02/2026 - 15:47
Κλοπές χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ στην Ξάνθη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/02/2026 - 15:21
Ισχυρή συμμαχία Πολιτείας με Περιφέρειες, Δήμους και χορηγούς για τον αναβαθμισμένο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/02/2026 - 14:52
ΡΑΑΕΥ: Δημόσια Διαβούλευση για τη δραστηριότητα της Διαχείρισης του Συστήματος και τη Λειτουργία των Αγορών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/02/2026 - 14:20
Η Schneider Electric ολοκληρώνει το πρόγραμμα Sustainability Impact (SSI) 2021–2025, προετοιμάζοντας το έδαφος για το επόμενο κεφάλαιο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/02/2026 - 14:02
ΕΔΕΥΕΠ: Εκδόθηκε η άδεια αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
26/02/2026 - 13:43
Κυρ. Μητσοτάκης: Η ενεργειακή μας πολιτική αναδεικνύεται σε κεντρικό πυλώνα της εξωτερικής μας πολιτικής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/02/2026 - 12:59
Ρομπότ με μορφή φιδιού θα αποσύρει ραδιενεργά συντρίμμια στη Φουκουσίμα
ΚΟΣΜΟΣ
26/02/2026 - 12:07

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι ωκεανοί αλλάζουν χρώμα - κι αυτό μας αφορά όλους

Οι ωκεανοί αλλάζουν χρώμα - κι αυτό μας αφορά όλους
Cristian Palmer on Unsplash
Newsroom
Παρασκευή, 27/02/2026 - 06:48

Οι ωκεανοί μεταβάλλονται σιωπηλά ως απάντηση στην κλιματική αλλαγή, και οι επιπτώσεις μόλις αρχίζουν να γίνονται αντιληπτές.

Μια διακριτική αλλά σημαντική μεταβολή στο χρώμα των ωκεανών αναδιαμορφώνει σταδιακά τη ζωή κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι αυτή η αλλαγή μπορεί να οδηγήσει σε μαζική μετακίνηση θαλάσσιων ειδών, με τροπικά ψάρια και άλλους οργανισμούς να κατευθύνονται προς τους πόλους. Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι μια παγκόσμια αναδιάταξη των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, με βαθιές επιπτώσεις στην τροφική αλυσίδα και το κλίμα.

Για σχεδόν δύο δεκαετίες, δορυφόροι καταγράφουν αυτή τη μεταβολή, αποκαλύπτοντας μοτίβα που δεν είναι ορατά με γυμνό μάτι αλλά είναι κρίσιμα για την κατανόηση της υγείας των ωκεανών.

Οι αλλαγές στο χρώμα δεν είναι απλώς αισθητικές - αποτελούν ένδειξη μετατόπισης στη βιολογική παραγωγικότητα και τη ζωή των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Η χλωροφύλλη εγκαταλείπει τα τροπικά και υποτροπικά νερά

Ερευνητές με επικεφαλής τον Haipeng Zhao στο Duke University ανέλυσαν σχεδόν 20 χρόνια δορυφορικών εικόνων από το NASA MODIS-Aqua, εξετάζοντας τις μεταβολές στο χρώμα των ωκεανών μεταξύ 2003 και 2022. Η ανάλυση επικεντρώθηκε στα επίπεδα χλωροφύλλης - της χρωστικής που χρησιμοποιεί το φυτοπλαγκτόν για τη φωτοσύνθεση.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι τα τροπικά και υποτροπικά ύδατα χάνουν χλωροφύλλη, ενώ οι πολικές περιοχές αποκτούν πιο πράσινη απόχρωση λόγω αυξημένης αφθονίας φυτοπλαγκτού. Το βαθύ μπλε στις θερμότερες ζώνες υποδηλώνει μειωμένη βιολογική παραγωγικότητα. Αυτή η εικόνα δείχνει ότι η πρωτογενής θαλάσσια ζωή μετακινείται προς ψυχρότερες περιοχές, ακολουθώντας τις αλλαγές στη θερμοκρασία και στη διαθεσιμότητα θρεπτικών συστατικών.

Για να διασφαλιστεί ότι οι παρατηρήσεις αντικατοπτρίζουν πραγματικές βιολογικές μεταβολές, οι ερευνητές απέκλεισαν από την ανάλυση παράκτιες περιοχές και ζώνες με υψηλή συγκέντρωση ιζημάτων. Τα αποτελέσματα συνδέονται με ευρύτερες κλιματικές μετατοπίσεις, όπως η υποχώρηση των παγετώνων και η μετακίνηση των δασικών ορίων, υποδεικνύοντας μια παγκόσμια αναδιάταξη οικοσυστημάτων που καθοδηγείται από την υπερθέρμανση.

Επιπτώσεις για το κλίμα, τον άνθρακα και την αλιεία

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες πτυχές της έρευνας είναι η χρήση οικονομικών εργαλείων - όπως ο συντελεστής Gini και η καμπύλη Lorenz - για την ανάλυση της κατανομής της χλωροφύλλης. Αυτές οι μεθοδολογίες, που συνήθως χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της εισοδηματικής ανισότητας, εφαρμόστηκαν εδώ για να μετρηθεί η «ανισότητα» στην παραγωγικότητα των ωκεανών.

Τα αποτελέσματα δείχνουν αυξανόμενη πόλωση: περιοχές υψηλής παραγωγικότητας γίνονται ακόμη πιο πράσινες, ενώ άλλες περιοχές χάνουν βιομάζα. Η μεταβολή αυτή δεν είναι μόνο οπτική αλλά αντανακλά μια ουσιαστική ανακατανομή της θαλάσσιας ζωής. Οι κύκλοι θρεπτικών συστατικών και η ικανότητα αποθήκευσης άνθρακα επηρεάζονται άμεσα, με πιθανές συνέπειες για τη ρύθμιση του παγκόσμιου κλίματος.

Το φυτοπλαγκτόν παίζει κεντρικό ρόλο στη βιολογική αντλία άνθρακα: απορροφά CO₂ μέσω της φωτοσύνθεσης και, όταν πεθαίνει, μεταφέρει άνθρακα στα βαθύτερα στρώματα του ωκεανού. Αν οι πληθυσμοί του μετακινηθούν προς τους πόλους, μπορεί να αλλάξει η αποτελεσματικότητα αυτής της φυσικής δεξαμενής άνθρακα.

Παράλληλα, η μείωση της παραγωγικότητας στις τροπικές περιοχές ενδέχεται να επηρεάσει τις κοινότητες που εξαρτώνται από την παράκτια αλιεία. Όπως επισημαίνει ο Nicolas Cassar, επικεφαλής της μελέτης, το φυτοπλαγκτόν αποτελεί τη βάση του θαλάσσιου τροφικού πλέγματος· αν οι πληθυσμοί του μειωθούν, ολόκληρη η αλυσίδα - από τα μικρά ψάρια έως τους κορυφαίους θηρευτές - μπορεί να διαταραχθεί, αναδιαμορφώνοντας την κατανομή των θαλάσσιων πόρων.

Οι επιστήμονες παραμένουν επιφυλακτικοί, καθώς παράγοντες όπως το φαινόμενο El Niño μπορούν επίσης να επηρεάσουν τα μοτίβα που παρατηρούνται.

Η περίοδος των 20 ετών θεωρείται σχετικά μικρή για την πλήρη κατανόηση των ωκεάνιων διεργασιών. Γι’ αυτό απαιτείται συνεχής παρακολούθηση μέσω συνδυασμού δορυφορικών δεδομένων και επιτόπιων μετρήσεων, ώστε να διαχωριστούν οι φυσικές διακυμάνσεις από τις κλιματικά καθοδηγούμενες αλλαγές.

Πηγή: leravi.org

Τελευταία τροποποίηση στις 27/02/2026 - 06:48

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Στο επίκεντρο του Βιώσιμου Αστικού Τουρισμού ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης
Στο επίκεντρο του Βιώσιμου Αστικού Τουρισμού ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης 20 Φεβρουαρίου 2026
WWF: Νέοι αλιείς στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα ενώνουν τις δυνάμεις τους διασφαλίζοντας το μέλλον της αλιείας 26 Φεβρουαρίου 2026
WWF: Νέοι αλιείς στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα ενώνουν τις δυνάμεις τους διασφαλίζοντας το μέλλον της αλιείας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ν. Χαρδαλιάς: Θωρακίζουμε τις σχολικές υποδομές απέναντι στην ενεργειακή σπατάλη και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ν. Χαρδαλιάς: Θωρακίζουμε τις σχολικές υποδομές απέναντι στην ενεργειακή σπατάλη και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης

Verde.tec: Συνέδριο της ΚΕΔΕ «Κλιματική κρίση και πολιτική προστασία: Ενδυναμώνοντας τους Δήμους με Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Verde.tec: Συνέδριο της ΚΕΔΕ «Κλιματική κρίση και πολιτική προστασία: Ενδυναμώνοντας τους Δήμους με Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες»

Συνάντηση με εκπροσώπους του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α)
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Συνάντηση με εκπροσώπους του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α)

Τι θα συνέβαινε αν μόλις 1 στους 10 άλλαζε τον τρόπο που τρώει, μετακινείται ή αγοράζει ρούχα;
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τι θα συνέβαινε αν μόλις 1 στους 10 άλλαζε τον τρόπο που τρώει, μετακινείται ή αγοράζει ρούχα;

Ο Ιανουάριος του 2026, ο 5ος θερμότερος που καταγράφτηκε ποτέ, παρά τα κύματα ψύχους στο βόρειο ημισφαίριο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο Ιανουάριος του 2026, ο 5ος θερμότερος που καταγράφτηκε ποτέ, παρά τα κύματα ψύχους στο βόρειο ημισφαίριο

Ένας στους δύο πολίτες στην ΕΕ απαισιόδοξος για το μέλλον του κόσμου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ένας στους δύο πολίτες στην ΕΕ απαισιόδοξος για το μέλλον του κόσμου