BIOMASS DAY 2026: Δημοτική & Δασική Βιομάζα – Επίκαιρες Προκλήσεις & Πολυεπίπεδες Λύσεις

Η Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας ( ΕΛΕΑΒΙΟΜ ) και το εξειδικευμένο portal Bioenergy News σας προσκαλούν στο κορυφαίο event του 2026 για τη Βιομάζα! Το Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026, 17:30 – 20:30, στο Μεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο (MEC Παιανίας, Λ. Λαυρίου 301), Verde.tec Forum, Αίθουσα Workshop 4

Τι κοινό έχουν η πόλη της Minneapolis στις ΗΠΑ, η Περιφέρεια Θεσσαλίας και οι Δήμοι της Ανατολικής Αττικής ;

Αντιμετωπίζουν τη βιομάζα όχι ως απόβλητο και πρόβλημα – αλλά ως στρατηγικό πόρο.

▪️ Στη Minneapolis, το δημοτικό έργο παραγωγής βιοάνθρακα (Biochar) μετατρέπει οργανικά υπολείμματα και κλαδέματα σε πολύτιμο εδαφοβελτιωτικό προϊόν και ανανεώσιμη ενέργεια.

▪️ Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, η χωροθέτηση μονάδων αξιοποίησης βιομάζας και η χρήση σύγχρονων συστημάτων πέλλετ σε δημοτικά κτήρια καταδεικνύουν τη δυνατότητα αξιοποίησης σημαντικού δυναμικού ενός έως σήμερα ανεκμετάλλευτου πόρου.

▪️ Στην Ανατολική Αττική, 5 Δήμοι προχωρούν μαζί σε αξιοποίηση περιαστικών κλαδεμάτων που μέχρι πολύ πρόσφατα οδηγούνταν σε ΧΥΤΑ.



Την ίδια στιγμή, περιαστικά κλαδέματα και συσσωρευμένη αναξιοποίητη βιομάζα αποτελούν εστία πρόκλησης και εξάπλωσης καταστροφικών πυρκαγιών. Η οργανωμένη διαχείριση και αξιοποίησή τους δεν αποτελεί μόνο τομέα άσκησης ενεργειακής ή περιβαλλοντικής πολιτικής – είναι και εργαλείο πολιτικής προστασίας.



Η αξιοποίηση βιομάζας με σεβασμό στα κριτήρια βιωσιμότητας συνδυάζει πολλαπλούς στόχους:

Ανανεώσιμη ενέργεια

Μείωση ενεργειακού κόστους

Κυκλική οικονομία

Κλιματική ανθεκτικότητα

Ενίσχυση πολιτικής προστασίας

Στήριξη τοπικών κοινωνιών

Διατήρηση βιοποικιλότητας

ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα εξεταστούν, μεταξύ άλλων:

Οι προκλήσεις και τα εμπόδια στη διαχείριση δημοτικής και δασικής βιομάζας στην Ελλάδα.

Το υφιστάμενο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο και οι δυνατότητες βελτίωσής του.

Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στη συλλογή, διαχείριση και αξιοποίηση βιομάζας.

Οι διαθέσιμες τεχνολογικές λύσεις και οι βέλτιστες πρακτικές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τα περιβαλλοντικά, ενεργειακά και κοινωνικοοικονομικά οφέλη από την ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας.

Οι προοπτικές ανάπτυξης τοπικών αλυσίδων αξίας βιοενέργειας προς όφελος της περιφερειακής ανάπτυξης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ:

Η BIOMASS DAY 2026 απευθύνεται σε:

στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, αιρετούς και υπηρεσιακούς παράγοντες Δήμων και Περιφερειών, φορείς χάραξης πολιτικής, επιστήμονες, μηχανικούς, δασολόγους, περιβαλλοντολόγους, επιχειρήσεις και επαγγελματίες του κλάδου της βιοενέργειας, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο που δραστηριοποιείται ή ενδιαφέρεται για τη βιώσιμη διαχείριση δασικής και δημοτικής βιομάζας.

Κλείστε τη θέση σας σήμερα και ελάτε να εξερευνήσουμε μαζί τις προοπτικές αξιοποίησης βιομάζας ως εργαλείου περιβαλλοντικής προστασίας, ενεργειακής μετάβασης και τοπικής ανάπτυξης!

Ηλεκτρονική εγγραφή εισόδου στις εγκαταστάσεις της Verde . tec : https://app.edo.events/el/form/MTE1JjE5JjIm

https://app.edo.events/el/form/MTE1JjE5JjIm Δήλωση συμμετοχής στην εκδήλωση « BIOMASS DAY 2026 – Δημοτική & Δασική Βιομάζα: Επίκαιρες Προκλήσεις & Πολυεπίπεδες Λύσεις»: https://www.eventora.com/el/Events/BIOMASSDAY2026

https://www.eventora.com/el/Events/BIOMASSDAY2026 Επίσημη ιστοσελίδα: https://bioenergynews.gr/biomass-day-2026/

https://bioenergynews.gr/biomass-day-2026/ Πρόγραμμα: https://bioenergynews.gr/biomass-day-2026/#programma

https://bioenergynews.gr/biomass-day-2026/#programma Ομιλητές: https://bioenergynews.gr/biomass-day-2026/#omilites

Παράλληλα με την εκδήλωση, η Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ) συμμετέχει και φέτος στην Verde.tec και σας περιμένει να γνωρίσουμε μαζί τα έργα και της δυνατότητες της βιώσιμης βιοενέργειας και τις εφαρμογές της βιοοικονομίας στο Περίπτερο D9 της έκθεσης!