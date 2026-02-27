ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΕΛΕΤΑΕΝ: Μαθαίνουμε για την Αιολική ενέργεια μέσα από εργαστήρια STEM
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/02/2026 - 15:42
Ν. Χαρδαλιάς: Θωρακίζουμε τις σχολικές υποδομές απέναντι στην ενεργειακή σπατάλη και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/02/2026 - 15:08
Α. Αραγτσί: Οι ΗΠΑ να αποφύγουν οποιαδήποτε "υπερβολική απαίτηση" προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα
ΚΟΣΜΟΣ
27/02/2026 - 14:41
Ετήσια εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 14:01
Ουκρανικοί πύραυλοι έπληξαν ενεργειακές εγκαταστάσεις στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ
ΚΟΣΜΟΣ
27/02/2026 - 13:21
Η Βουλγαρία βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση των βασικών σταδίων της κατασκευής του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου
ΚΟΣΜΟΣ
27/02/2026 - 12:59
Αύξηση προϋπολογισμού και παράταση στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 12:35
Κυρ. Μητσοτάκης: Το πρώτο εξάμηνο του 2025 το ρεύμα στην Ελλάδα ήταν 21% φθηνότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 11:57
BIOMASS DAY 2026: Δημοτική & Δασική Βιομάζα – Επίκαιρες Προκλήσεις & Πολυεπίπεδες Λύσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 11:47
Π. Κουκουλόπουλος: Ο Υπουργός να δώσει στη Βουλή όλα τα έγγραφα για την Πτολεμαΐδα V
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 11:44
Νίκος Παπαθανάσης: Ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση του Δημοτικού θεάτρου Μυτιλήνης μέσω ΕΣΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 10:52
Ημερίδα του ΚΑΠΕ με θέμα «Άη Στράτης - Πράσινο Νησί» στα πλαίσια του Verde.tec Forum 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 10:15
Ο Κυρ. Μητσοτάκης απαντά σήμερα στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Ν. Ανδρουλάκη για την ενεργειακή ασφάλεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 09:19
HELLENiQ ENERGY: Συγκρίσιμα EBITDA στα €1,13 δισ. για το 2025 - Ισχυρή λειτουργική επίδοση σε όλες τις δραστηριότητες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 08:57
Τάκης Θεοδωρικάκος: Δίκαιη κατανομή των πόρων του Ευρ. Ταμείου για την Ανταγωνιστικότητα, με γεωγραφική ισορροπία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 08:49
Παράταση της διαδικασίας γνωστοποίησης των οικοδομικών αδειών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/02/2026 - 08:29
ΥΠΕΝ: Ανακοίνωση Παράτασης «Εξοικονομώ 2021»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 08:15
Γιάννης Τριήρης: Το έωλο κυβερνητικό επιχείρημα για τη Δικαιοσύνη
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
27/02/2026 - 08:07
ΑΔΜΗΕ: Επενδύσεις 6,2 δισ. την τετραετία 2026-2029 και WACC έως 7,68%
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/02/2026 - 08:03
Ελλάδα: Στο 21% τα αιολικά το 2025, πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ- Πρωταθλήτρια η Δανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/02/2026 - 08:01
Οι ωκεανοί αλλάζουν χρώμα - κι αυτό μας αφορά όλους
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/02/2026 - 06:48
H συσκευή που πρόκειται να «εξαφανίσει» την τηλεόραση σε 10 χρόνια
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
27/02/2026 - 06:48
Η ΑΝΑΚΕΜ φιλοδοξεί να είναι ο θεσμικός πυλώνας που στηρίζει και εξελίσσει την ανακύκλωση στη χώρα μας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/02/2026 - 15:47
Κλοπές χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ στην Ξάνθη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/02/2026 - 15:21
Ισχυρή συμμαχία Πολιτείας με Περιφέρειες, Δήμους και χορηγούς για τον αναβαθμισμένο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/02/2026 - 14:52
ΡΑΑΕΥ: Δημόσια Διαβούλευση για τη δραστηριότητα της Διαχείρισης του Συστήματος και τη Λειτουργία των Αγορών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/02/2026 - 14:20
Η Schneider Electric ολοκληρώνει το πρόγραμμα Sustainability Impact (SSI) 2021–2025, προετοιμάζοντας το έδαφος για το επόμενο κεφάλαιο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/02/2026 - 14:02
ΕΔΕΥΕΠ: Εκδόθηκε η άδεια αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
26/02/2026 - 13:43
Κυρ. Μητσοτάκης: Η ενεργειακή μας πολιτική αναδεικνύεται σε κεντρικό πυλώνα της εξωτερικής μας πολιτικής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/02/2026 - 12:59
Ρομπότ με μορφή φιδιού θα αποσύρει ραδιενεργά συντρίμμια στη Φουκουσίμα
ΚΟΣΜΟΣ
26/02/2026 - 12:07

BIOMASS DAY 2026: Δημοτική &amp; Δασική Βιομάζα – Επίκαιρες Προκλήσεις &amp; Πολυεπίπεδες Λύσεις
Newsroom
Παρασκευή, 27/02/2026 - 11:47

Η Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ) και το εξειδικευμένο portal Bioenergy News σας προσκαλούν στο κορυφαίο event του 2026 για τη Βιομάζα! Το Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026, 17:30 – 20:30, στο Μεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο (MEC Παιανίας, Λ. Λαυρίου 301), Verde.tec Forum, Αίθουσα Workshop 4

Τι κοινό έχουν η πόλη της Minneapolis στις ΗΠΑ, η Περιφέρεια Θεσσαλίας και οι Δήμοι της Ανατολικής Αττικής ;

Αντιμετωπίζουν τη βιομάζα όχι ως απόβλητο και πρόβλημα – αλλά ως στρατηγικό πόρο.
▪️ Στη Minneapolis, το δημοτικό έργο παραγωγής βιοάνθρακα (Biochar) μετατρέπει οργανικά υπολείμματα και κλαδέματα σε πολύτιμο εδαφοβελτιωτικό προϊόν και ανανεώσιμη ενέργεια.
▪️ Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, η χωροθέτηση μονάδων αξιοποίησης βιομάζας και η χρήση σύγχρονων συστημάτων πέλλετ σε δημοτικά κτήρια καταδεικνύουν τη δυνατότητα αξιοποίησης σημαντικού δυναμικού ενός έως σήμερα ανεκμετάλλευτου πόρου.
▪️ Στην Ανατολική Αττική, 5 Δήμοι προχωρούν μαζί σε αξιοποίηση περιαστικών κλαδεμάτων που μέχρι πολύ πρόσφατα οδηγούνταν σε ΧΥΤΑ.

Την ίδια στιγμή, περιαστικά κλαδέματα και συσσωρευμένη αναξιοποίητη βιομάζα αποτελούν εστία πρόκλησης και εξάπλωσης καταστροφικών πυρκαγιών. Η οργανωμένη διαχείριση και αξιοποίησή τους δεν αποτελεί μόνο τομέα άσκησης ενεργειακής ή περιβαλλοντικής πολιτικής – είναι και εργαλείο πολιτικής προστασίας.

Η αξιοποίηση βιομάζας με σεβασμό στα κριτήρια βιωσιμότητας συνδυάζει πολλαπλούς στόχους:
Ανανεώσιμη ενέργεια

  • Μείωση ενεργειακού κόστους
  • Κυκλική οικονομία
  • Κλιματική ανθεκτικότητα
  • Ενίσχυση πολιτικής προστασίας
  • Στήριξη τοπικών κοινωνιών
  • Διατήρηση βιοποικιλότητας

ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα εξεταστούν, μεταξύ άλλων:

  • Οι προκλήσεις και τα εμπόδια στη διαχείριση δημοτικής και δασικής βιομάζας στην Ελλάδα.
  • Το υφιστάμενο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο και οι δυνατότητες βελτίωσής του.
  • Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στη συλλογή, διαχείριση και αξιοποίηση βιομάζας.
  • Οι διαθέσιμες τεχνολογικές λύσεις και οι βέλτιστες πρακτικές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Τα περιβαλλοντικά, ενεργειακά και κοινωνικοοικονομικά οφέλη από την ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας.
  • Οι προοπτικές ανάπτυξης τοπικών αλυσίδων αξίας βιοενέργειας προς όφελος της περιφερειακής ανάπτυξης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ:

Η BIOMASS DAY 2026 απευθύνεται σε:
στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, αιρετούς και υπηρεσιακούς παράγοντες Δήμων και Περιφερειών, φορείς χάραξης πολιτικής, επιστήμονες, μηχανικούς, δασολόγους, περιβαλλοντολόγους, επιχειρήσεις και επαγγελματίες του κλάδου της βιοενέργειας, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο που δραστηριοποιείται ή ενδιαφέρεται για τη βιώσιμη διαχείριση δασικής και δημοτικής βιομάζας.

Κλείστε τη θέση σας σήμερα και ελάτε να εξερευνήσουμε μαζί τις προοπτικές αξιοποίησης βιομάζας ως εργαλείου περιβαλλοντικής προστασίας, ενεργειακής μετάβασης και τοπικής ανάπτυξης!

Παράλληλα με την εκδήλωση, η Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ) συμμετέχει και φέτος στην Verde.tec και σας περιμένει να γνωρίσουμε μαζί τα έργα και της δυνατότητες της βιώσιμης βιοενέργειας και τις εφαρμογές της βιοοικονομίας στο Περίπτερο D9 της έκθεσης!

