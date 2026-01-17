Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Σάββατο, 17/01/2026 - 08:44

Μπορεί να μοιάζει με σπατάλη, αλλά δεν είναι τίποτα μπροστά στο κόστος που θα κληθείτε να πληρώσετε αν σπάσει κάποιος σωλήνας.

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που αφορούν την προστασία του σπιτιού σε θερμοκρασίες υπό του μηδενός είναι το αν χρειάζεται να αφήνουμε τις βρύσες να στάζουν - μια πρακτική συνηθισμένη σε χώρες με βαρύτερους χειμώνες.

Είναι όμως πράγματι απαραίτητη; Και σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη για την αποφυγή ζημιών στο υδραυλικό δίκτυο;

Η σύντομη απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι πως ναι, πρέπει να αφήνετε τις βρύσες να στάζουν.

Αφήνουμε τις βρύσες να στάζουν όταν ο υδράργυρος πέφτει κάτω από το μηδέν για έναν σημαντικό λόγο: για να αποτρέψουμε το πάγωμα των σωλήνων.

«Όταν ο καιρός είναι πολύ κρύος έξω, αφήστε το κρύο νερό να στάζει από τη βρύση που τροφοδοτείται από τους εκτεθειμένους σωλήνες. Το τρεχούμενο νερό μέσα στον σωλήνα —ακόμη και αν στάζει — βοηθά στην αποτροπή του παγώματος των σωλήνων».

Και παρότι αυτό μπορεί να προκαλεί ανησυχία σε όσους θέλουν να κρατούν χαμηλά τους λογαριασμούς του νερού, το να αφήνετε τη βρύση να στάζει μπορεί να σας γλιτώσει από έναν πολύ μεγαλύτερο λογαριασμό για την επισκευή των σωλήνων.

Σε ποια θερμοκρασία παγώνουν και σπάνε οι σωλήνες;

Η Farm Bureau Insurance εξηγεί πως οι σωλήνες έχουν ένα όριο αντοχής στους -6 — που σημαίνει ότι σε αυτή τη θερμοκρασία οι σωλήνες αρχίζουν να παγώνουν και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και να σπάνε.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι οι σωλήνες θα παγώσουν μόνο αν η θερμοκρασία είναι στους -6 ή χαμηλότερα. Αν οι σωλήνες σας είναι εκτεθειμένοι στον κρύο αέρα ή δεν είναι μονωμένοι, το πάγωμα —ακόμη και αν αφήνετε τις βρύσες να στάζουν— μπορεί να συμβεί και σε θερμοκρασίες υψηλότερες από το συγκεκριμένο όριο.

Πώς καταλαβαίνετε αν οι σωλήνες σας έχουν όντως παγώσει;

Υπάρχουν μερικοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να διαπιστώσετε αν οι σωλήνες σας έχουν πράγματι παγώσει. Ορισμένα συνηθισμένα σημάδια είναι τα εξής:

  • Χαμηλή ροή ή καθόλου νερό: Αν δεν βγαίνει νερό από τις βρύσες ή τις υδραυλικές εγκαταστάσεις του σπιτιού σας, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το νερό να έχει παγώσει μέσα στους σωλήνες.
  • Οσμή: Αν μυρίζετε μια ασυνήθιστη οσμή από τις αποχετεύσεις σας, ο παγωμένος σωλήνας μπορεί να εμποδίζει τη διαφυγή της μυρωδιάς.
  • Ασυνήθιστοι ήχοι: Όπως «γουργουρητά», χτυπήματα και μεταλλικούς θορύβους που προέρχονται από τους σωλήνες.
  • Ζημιές από νερό. Μπορεί να μην βλέπετε πάντα τη ζημιά, ειδικά αν η διαρροή είναι μικρή, αλλά κάποια σημάδια περιλαμβάνουν φούσκωμα ή ξεφλούδισμα μπογιάς ή ταπετσαρίας, λεκέδες, καθώς και τοίχους ή οροφές που «στάζουν».

Πώς να ξεπαγώσετε παγωμένους σωλήνες

Αν τύχει να ξεχάσετε να αφήσετε τη βρύση να στάζει (ή απλώς δεν έχετε πειστεί ακόμη να το κάνετε) και οι σωλήνες σας παγώσουν, υπάρχει... ελπίδα.

Αν οι σωλήνες σας είναι ακόμη σε καλή κατάσταση και δεν έχουν σπάσει μετά το πάγωμα, η State Farm εξηγεί πως μπορείτε να τους ξεπαγώσετε με μια συσκευή που χρησιμοποιείτε καθημερινά: το πιστολάκι μαλλιών.

Πριν θερμάνετε τον σωλήνα που βρίσκεται πιο κοντά στη βρύση για να προσπαθήσετε να τον ξεπαγώσετε, βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν νερό οι πρίζες, ώστε να αποφύγετε οποιονδήποτε κίνδυνο για εσάς και τους άλλους.

Πηγή: Southern Living

Τελευταία τροποποίηση στις 17/01/2026 - 08:44

