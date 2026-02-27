Ελλάδα: Στο 21% τα αιολικά το 2025, πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ- Πρωταθλήτρια η Δανία

Οριακά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο κινήθηκε το 2025 η συμμετοχή της αιολικής ενέργειας στο ελληνικό ενεργειακό μίγμα, καλύπτοντας το 21% της ηλεκτρικής ζήτησης έναντι 19% στην ΕΕ.

Το 2025 η Ελλάδα πρόσθεσε 340 MW νέας αιολικής ισχύος, ανεβάζοντας τη συνολική εγκατεστημένη δυναμικότητα στα περίπου 5,7 GW και τη συμμετοχή της αιολικής ενέργειας στο ηλεκτρικό μίγμα στο 21%. Όπως προκύπτει από την ετήσια έκθεση WindEurope Statistics and Outlook για το 2025, η επίδοση αυτή τοποθετεί τη χώρα στη μεσαία ομάδα αγορών με ισχυρή διείσδυση αιολικών, πίσω από πρωταθλητές όπως η Δανία αλλά κοντά σε ώριμες αγορές της Νότιας Ευρώπης.

Η Δανία παρέμεινε το 2025 ο αδιαμφισβήτητος ευρωπαϊκός πρωταθλητής, με την αιολική ενέργεια να καλύπτει το 50% της ηλεκτρικής της ζήτησης. Η αύξηση κατά 43% της εγκατεστημένης ισχύος στη Λιθουανία μέσα στο 2025 επέτρεψε στη χώρα να καλύψει το 33% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά, έναντι 21% το 2023 και 27% το 2024, εξέλιξη που καταδεικνύει ότι οι ΑΠΕ μπορούν να έχουν άμεσο αντίκτυπο και να μειώσουν γρήγορα την εξάρτηση από ενεργειακές εισαγωγές.

Στην Ιρλανδία, η αιολική παραγωγή κάλυψε επίσης το 33% της ζήτησης, παραμένοντας ουσιαστικά αμετάβλητη σε ετήσια βάση. Μεταξύ των χωρών εκτός ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε το υψηλότερο μερίδιο αιολικής ενέργειας με 31%, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση στην Ευρώπη.

Ακολουθούν η Σουηδία με 30%, η Ολλανδία με 29%, η Γερμανία με 28%, καθώς και η Φινλανδία και η Πορτογαλία με 25%, συμπληρώνοντας την ομάδα χωρών όπου η αιολική ενέργεια καλύπτει τουλάχιστον το ένα τέταρτο της ηλεκτρικής ζήτησης.

Με βάση την έκθεση, συνολικά, πάνω από το ένα τρίτο των ευρωπαϊκών χωρών κατάφεραν να αυξήσουν ή να διατηρήσουν το μερίδιο της αιολικής ενέργειας μεταξύ 2024 και 2025, ενώ 20 χώρες κατέγραψαν ποσοστά άνω του 10%, μεταξύ αυτών 17 κράτη-μέλη της ΕΕ, καθώς και το Ηνωμένο Βασίλειο, η Νορβηγία και η Τουρκία.

Σε επίπεδο εγκατεστημένης ισχύος, η Ελλάδα διαθέτει περίπου 5,7 GW αιολικής ενέργειας, εντασσόμενη στην ομάδα χωρών της Ευρώπης με δυναμικό άνω των 5 GW. Η επίδοση αυτή τοποθετεί τη χώρα κοντά σε αγορές όπως η Νορβηγία και το Βέλγιο, επιβεβαιώνοντας την ωρίμανση του εγχώριου αιολικού κλάδου, αν και παραμένει σε απόσταση από τις κορυφαίες αγορές της ηπείρου όπου συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος της εγκατεστημένης ισχύος.

Σε ό,τι αφορά τις προοπτικές ανάπτυξης, η Ελλάδα εκτιμάται ότι θα προσθέσει περίπου 2 GW νέας χερσαίας αιολικής ισχύος την περίοδο 2026-2030, σύμφωνα με τις προβλέψεις της WindEurope, συνεχίζοντας την επέκταση του εγχώριου αιολικού χαρτοφυλακίου τα επόμενα χρόνια. Σε ετήσια βάση, οι προσθήκες χερσαίας αιολικής ισχύος στην Ελλάδα εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε 490 MW το 2026, 430 MW το 2027, 400 MW το 2028 και 350 MW ετησίως την περίοδο 2029-2030, με το σύνολο της νέας ισχύος να προσεγγίζει τα 2 GW έως το τέλος της δεκαετίας.

Σύμφωνα με τη WindEurope, η ευρωπαϊκή αγορά αιολικής ενέργειας διατηρεί ισχυρή επενδυτική δυναμική, με επενδύσεις ύψους 45 δισ. ευρώ σε νέα έργα το 2025 και συνολικές νέες εγκαταστάσεις 19,1 GW. Ωστόσο, ο κλάδος προειδοποιεί ότι πιθανές παρεμβάσεις στη σχεδίαση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή στο σύστημα εμπορίας εκπομπών ενδέχεται να δημιουργήσουν ρυθμιστική αβεβαιότητα και να θέσουν σε κίνδυνο τις μελλοντικές επενδύσεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη επιτάχυνσης των αδειοδοτήσεων και ανάπτυξης των δικτύων.