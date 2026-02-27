Π. Κουκουλόπουλος: Ο Υπουργός να δώσει στη Βουλή όλα τα έγγραφα για την Πτολεμαΐδα V

Το άρθρο 133 του Κανονισμού της Βουλής αξιοποιεί ο Πάρις Κουκουλόπουλος, με στόχο να έρθουν στο φως επίσημα και με πλήρη διαφάνεια όλες οι Αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΗ μαζί με όλα τα συμβατικά έγγραφα για την κατασκευή και λειτουργία της Μονάδας “Πτολεμαΐδα V”.

Ο Βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής χθες κατέθεσε Α.Κ.Ε. (Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων) στον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ο οποίος πλέον υποχρεούται μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών να αποστείλει στη Βουλή όλα τα έγγραφα που του ζητήθηκαν.

Συγκεκριμένα, ο αρμόδιος Υπουργός καλείται να δώσει στο Κοινοβούλιο όλες τις Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ για τροποποιήσεις και συμπληρώσεις της σύμβασης κατασκευής της Μονάδας, για μεταβολές στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, για αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα και στις προθεσμίες των ενεργειών και των παραδοτέων, για τυχόν συμπληρωματικές ή θεματικά συναφείς συμβάσεις που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την κατασκευή και λειτουργία της.

Μαζί με τις Αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΗ, ο Υπουργός οφείλει να προσκομίσει στη Βουλή όλα τα συμβατικά έγγραφα που υπογράφηκαν από τη ΔΕΗ, από την αρχική σύμβαση μέχρι την παραμικρή αλλαγή του περιεχομένου της στην πάροδο των ετών, όπως επίσης και τυχόν συμπληρωματικές ή θεματικά συναφείς συμβάσεις που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την κατασκευή και λειτουργία της “Πτολεμαΐδας V”.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια ενός Υπουργού το εάν θα προσκομίσει ή όχι τα έγγραφα που ζητά Βουλευτής με την κοινοβουλευτική διαδικασία της ΑΚΕ. Οι περιπτώσεις που ένας Υπουργός υποχρεούται να μην καταθέσει έγγραφο, είναι αυτές που ρητά ορίζονται στον Κανονισμό της Βουλής και συγκεκριμένα τα έγγραφα που αφορούν «διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό».

Μένουν τριάντα ημέρες, λοιπόν, για να δούμε εάν η Κυβέρνηση θα επικαλεστεί ότι η “Πτολεμαΐδα V” κρύβει κάποιο «μυστικό» για το οποίο «δεν είναι δυνατή» η προσκόμιση των εγγράφων της ΔΕΗ.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Α.Κ.Ε.

Προς: Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Στ. Παπασταύρου

Θέμα: «Έγγραφα συμβάσεων και αποφάσεων της ΔΕΗ για την κατασκευή της Μονάδας “Πτολεμαΐδα V”»

Η “Πτολεμαΐδα V” είναι η τελευταία λιγνιτική Μονάδα που κατασκευάστηκε από τη ΔΕΗ και -με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία- μία από τις πλέον σύγχρονες μονάδες παραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας από στερεά καύσιμα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό οφείλεται κυρίως στην τεχνολογία καύσης κονιοποιημένου λιγνίτη, που εξασφαλίζει ταυτόχρονα υψηλούς βαθμούς απόδοσης και χαμηλές εκπομπές ρύπων, ιδιαίτερα CO2.

Είναι γνωστό ότι το έργο υλοποίησης της συγκεκριμένης Μονάδας κατακυρώθηκε στις 28.11.2011 στη μειοδότρια εταιρεία έναντι συμβατικού τιμήματος 1.388 εκατ ευρώ. (Απόφαση Δ.Σ. ΔΕΗ 517/28.11.2011). Η σύμβαση με τον ανάδοχο υπεγράφη στις 9.3.2013 μετά την εξασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης του έργου και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ 20 μέρες αργότερα (29.3.2013). Κατά την υπογραφή της σύμβασης είχε γίνει γνωστό το χρονοδιάγραμμα κατασκευής της Μονάδας, που τοποθετούσε την παράδοσή της σε 72-74 μήνες, δηλαδή μεταξύ Μαρτίου-Μαΐου 2019. Όπως είναι γνωστό, τελικά η δοκιμή μετά την οποία η Μονάδα μπήκε σε εμπορική λειτουργία, ολοκληρώθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2023, δηλαδή 54 τουλάχιστον μήνες μετά την αρχική συμβατική προθεσμία.

Δεδομένου ότι η ΔΕΗ δεν είναι μια οιαδήποτε ιδιωτική εταιρεία, αλλά το Ελληνικό Δημόσιο εξακολουθεί να κατέχει την καταστατική μειοψηφία στη μετοχική της σύνθεση.

Δεδομένου ότι ο Πρόεδρος της ΔΕΗ εκλέχθηκε μεν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, κατόπιν όμως πρότασης της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. – ΕΕΣΥΠ, γνωστής ως Υπερταμείου, μοναδικός μέτοχος της οποίας είναι το Ελληνικό Δημόσιο (βάσει του άρθρου 187 του ν. 4389/2016, ως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 4 του ν. 5131/2024 και ισχύει).

Δεδομένου ότι η ΔΕΗ μέχρι αυτή τη στιγμή αναγράφεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας ότι περιλαμβάνεται στους «εποπτευόμενους φορείς» του εν λόγω Υπουργείου.

Δεδομένων των ανωτέρω, παρακαλώ όπως αναζητηθούν και κατατεθούν στη Βουλή τα κάτωθι έγγραφα, εντός της προθεσμίας που ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής:

ΑΙ Όλες οι Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ μέχρι σήμερα, οι οποίες αφορούν εν όλω ή εν μέρει τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του περιεχομένου της σύμβασης κατασκευής της Μονάδας “Πτολεμαΐδα V”, συμπεριλαμβανομένων σε κάθε περίπτωση όλων των Αποφάσεων για μεταβολές στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, καθώς και στο χρονοδιάγραμμα και στις προθεσμίες των ενεργειών και των παραδοτέων, όπως επίσης και όλες οι Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ μέχρι σήμερα για τυχόν συμπληρωματικές ή θεματικά συναφείς συμβάσεις που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την κατασκευή και λειτουργία της εν λόγω Μονάδας.

Β] Η σύμβαση κατασκευής της Μονάδας “Πτολεμαΐδα V”, όπως αρχικά υπεγράφη και όπως το περιεχόμενό της σταδιακά μεταβλήθηκε στην πάροδο των ετών, με κάθε τροποποίηση και συμπλήρωση του περιεχομένου της, συμπεριλαμβανομένων σε κάθε περίπτωσητων συμβατικών κειμένων με μεταβολές στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, καθώς και στο χρονοδιάγραμμα και στις προθεσμίες των ενεργειών και των παραδοτέων, όπως επίσης και τυχόν συμπληρωματικές ή θεματικά συναφείς συμβάσεις που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την κατασκευή και λειτουργία της εν λόγω Μονάδας.

Ο Αιτών Βουλευτής

Κουκουλόπουλος Παρασκευάς (Πάρις)