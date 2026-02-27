ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΕΛΕΤΑΕΝ: Μαθαίνουμε για την Αιολική ενέργεια μέσα από εργαστήρια STEM
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/02/2026 - 15:42
Ν. Χαρδαλιάς: Θωρακίζουμε τις σχολικές υποδομές απέναντι στην ενεργειακή σπατάλη και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/02/2026 - 15:08
Α. Αραγτσί: Οι ΗΠΑ να αποφύγουν οποιαδήποτε "υπερβολική απαίτηση" προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα
ΚΟΣΜΟΣ
27/02/2026 - 14:41
Ετήσια εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 14:01
Ουκρανικοί πύραυλοι έπληξαν ενεργειακές εγκαταστάσεις στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ
ΚΟΣΜΟΣ
27/02/2026 - 13:21
Η Βουλγαρία βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση των βασικών σταδίων της κατασκευής του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου
ΚΟΣΜΟΣ
27/02/2026 - 12:59
Αύξηση προϋπολογισμού και παράταση στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 12:35
Κυρ. Μητσοτάκης: Το πρώτο εξάμηνο του 2025 το ρεύμα στην Ελλάδα ήταν 21% φθηνότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 11:57
BIOMASS DAY 2026: Δημοτική & Δασική Βιομάζα – Επίκαιρες Προκλήσεις & Πολυεπίπεδες Λύσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 11:47
Π. Κουκουλόπουλος: Ο Υπουργός να δώσει στη Βουλή όλα τα έγγραφα για την Πτολεμαΐδα V
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 11:44
Νίκος Παπαθανάσης: Ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση του Δημοτικού θεάτρου Μυτιλήνης μέσω ΕΣΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 10:52
Ημερίδα του ΚΑΠΕ με θέμα «Άη Στράτης - Πράσινο Νησί» στα πλαίσια του Verde.tec Forum 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 10:15
Ο Κυρ. Μητσοτάκης απαντά σήμερα στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Ν. Ανδρουλάκη για την ενεργειακή ασφάλεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 09:19
HELLENiQ ENERGY: Συγκρίσιμα EBITDA στα €1,13 δισ. για το 2025 - Ισχυρή λειτουργική επίδοση σε όλες τις δραστηριότητες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 08:57
Τάκης Θεοδωρικάκος: Δίκαιη κατανομή των πόρων του Ευρ. Ταμείου για την Ανταγωνιστικότητα, με γεωγραφική ισορροπία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/02/2026 - 08:49
Παράταση της διαδικασίας γνωστοποίησης των οικοδομικών αδειών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/02/2026 - 08:29
ΥΠΕΝ: Ανακοίνωση Παράτασης «Εξοικονομώ 2021»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/02/2026 - 08:15
Γιάννης Τριήρης: Το έωλο κυβερνητικό επιχείρημα για τη Δικαιοσύνη
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
27/02/2026 - 08:07
ΑΔΜΗΕ: Επενδύσεις 6,2 δισ. την τετραετία 2026-2029 και WACC έως 7,68%
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/02/2026 - 08:03
Ελλάδα: Στο 21% τα αιολικά το 2025, πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ- Πρωταθλήτρια η Δανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/02/2026 - 08:01
Οι ωκεανοί αλλάζουν χρώμα - κι αυτό μας αφορά όλους
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/02/2026 - 06:48
H συσκευή που πρόκειται να «εξαφανίσει» την τηλεόραση σε 10 χρόνια
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
27/02/2026 - 06:48
Η ΑΝΑΚΕΜ φιλοδοξεί να είναι ο θεσμικός πυλώνας που στηρίζει και εξελίσσει την ανακύκλωση στη χώρα μας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/02/2026 - 15:47
Κλοπές χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ στην Ξάνθη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/02/2026 - 15:21
Ισχυρή συμμαχία Πολιτείας με Περιφέρειες, Δήμους και χορηγούς για τον αναβαθμισμένο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/02/2026 - 14:52
ΡΑΑΕΥ: Δημόσια Διαβούλευση για τη δραστηριότητα της Διαχείρισης του Συστήματος και τη Λειτουργία των Αγορών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/02/2026 - 14:20
Η Schneider Electric ολοκληρώνει το πρόγραμμα Sustainability Impact (SSI) 2021–2025, προετοιμάζοντας το έδαφος για το επόμενο κεφάλαιο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/02/2026 - 14:02
ΕΔΕΥΕΠ: Εκδόθηκε η άδεια αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
26/02/2026 - 13:43
Κυρ. Μητσοτάκης: Η ενεργειακή μας πολιτική αναδεικνύεται σε κεντρικό πυλώνα της εξωτερικής μας πολιτικής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/02/2026 - 12:59
Ρομπότ με μορφή φιδιού θα αποσύρει ραδιενεργά συντρίμμια στη Φουκουσίμα
ΚΟΣΜΟΣ
26/02/2026 - 12:07

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Η Ρωσία έπληξε λιμενική υποδομή στην Οδησσό

Η Ρωσία έπληξε λιμενική υποδομή στη διάρκεια της νύχτας στην περιφέρεια της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, προκαλώντας πυρκαγιές και ζημιές σε εξοπλισμό, αποθήκες και εμπορευματοκιβώτια με τρόφιμα, δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ολέξιι Κουλέμπα.

«Ο εχθρός συνεχίζει να επιτίθεται στη ναυτιλιακή επιμελητεία», σημείωσε ο Κουλέμπα σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

«Παρά ταύτα ο ουκρανικός ναυτιλιακός διάδρομος είναι επιχειρησιακός, διαχειριζόμενος πάνω από 176 εκατομμύρια τόνους φορτίου, συμπεριλαμβανομένων άνω των 150 εκατομμυρίων τόνων σιτηρών», πρόσθεσε.

Παράλληλα σήμερα Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τοπική κατάπαυση του πυρός τέθηκε σε ισχύ κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, ώστε να επιτραπούν επισκευές σε εξωτερική γραμμή παροχής ρεύματος. Η είδηση περί τοπικής κατάπαυσης του πυρός επιβεβαιώθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, ο οποίος πρόσθεσε πως δραστηριότητες αποναρκοθέτησης διεξάγονται για την ασφαλή πρόσβαση στο σταθμό συνεργείων για επισκευές.

Ο ηλεκτροπαραγωγικός πυρηνικός σταθμός, ο μεγαλύτερος της Ευρώπης, τέθηκε υπό ρωσικό έλεγχο λίγο μετά την έναρξη του πολέμου το 2022. Ο σταθμός δεν παράγει ηλεκτρικό ρεύμα την τρέχουσα περίοδο και για την ψύξη του πυρηνικού του υλικού και την αποφυγή ενός καταστροφικού ατυχήματος στηρίζεται σε εξωτερική παροχή ρεύματος.

Η Ρωσία και η Ουκρανία αλληλοκατηγορούνται συχνά ότι διακυβεύουν την ασφάλεια του σταθμού, εξαπολύοντας επιθέσεις κοντά σε αυτόν. Παρόμοια τοπική κατάπαυση του πυρός είχε τεθεί σε ισχύ πέρυσι, όταν η λειτουργία των γραμμών παροχής ρεύματος είχε διακοπεί για εβδομάδες και ο σταθμός ήταν αναγκασμένος να στηρίζεται στην παροχή από ντιζελοκίνητες γεννήτριες έκτακτης ανάγκης.

Η ρωσική διοίκηση του σταθμού ανέφερε σήμερα σε ανακοίνωσή της ότι η τοπική αυτή κατάπαυση του πυρός, που τίθεται σε ισχύ σήμερα, επιτεύχθηκε με τη βοήθεια του Ραφαέλ Γκρόσι, του επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ, IAEA).

Ρώσοι αξιωματούχοι διευκρίνισαν ότι μία από τις εξωτερικές γραμμές ηλεκτροδότησης εξακολουθεί να βρίσκεται σε λειτουργία και ότι οι επισκευές στην άλλη θα χρειαστούν τουλάχιστον μία εβδομάδα. Τα επίπεδα ραδιενέργειας είναι φυσιολογικά, σημείωσε η διοίκηση της πυρηνικής εγκατάστασης.

Η ουκρανική πλευρά δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει το θέμα αυτό.

Το ζήτημα του ποιος θα πρέπει να ελέγχει τον τεράστιο αυτόν πυρηνικό σταθμό είναι κεντρικό στις βραδυκίνητες ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των εμπολέμων υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ που αναμένεται να επαναληφθούν στη Γενεύη τον ερχόμενο μήνα.

Παράλληλα σήμερα, στη Ρωσία, ο περιφερειακός κυβερνήτης του Μπέλγκοροντ δήλωσε το ξημέρωμα ότι ουκρανικοί πύραυλοι έπληξαν την ομώνυμη πόλη, η οποία βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και διακοπές στην παροχή ρεύματος, νερού και θέρμανσης.

Η επίθεση στο Μπέλγκοροντ, το οποίο απέχει 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία, και τη γύρω περιοχή του, ήταν η δεύτερη σε διάστημα πέντε ημερών που προκαλεί σοβαρή ζημιά.

Η περιοχή βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο του ουκρανικού στρατού στα τέσσερα χρόνια που διαρκεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος ξέσπασε μετά την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στη γειτονική τους χώρα.

«Υπάρχει σοβαρή ζημιά στην ενεργειακή υποδομή», σημείωσε ο Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ σε ανάρτησή του στο Telegram. «Ως αποτέλεσμα, υπήρξαν διακοπές στις παροχές ρεύματος, νερού και θέρμανσης», διευκρίνισε.

Προς το παρόν Ουκρανοί αξιωματούχοι δεν έχουν σχολιάσει σχετικά.

Ο Γκλάντκοφ σημείωσε ότι αποτίμηση της έκτασης της ζημιάς επρόκειτο να γίνει με το πρώτο φως της μέρας.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε ανεπίσημα κανάλια του Telegram δείχνουν κατοικημένες περιοχές να βρίσκονται βυθισμένες στο σκοτάδι και τον ουρανό να φωτίζεται από εκρήξεις.

Η Βουλγαρία βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση των βασικών σταδίων της κατασκευής του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου
Η Βουλγαρία βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση των βασικών σταδίων της κατασκευής του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου 27 Φεβρουαρίου 2026
Α. Αραγτσί: Οι ΗΠΑ να αποφύγουν οποιαδήποτε "υπερβολική απαίτηση" προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα 27 Φεβρουαρίου 2026
Α. Αραγτσί: Οι ΗΠΑ να αποφύγουν οποιαδήποτε &quot;υπερβολική απαίτηση&quot; προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

ΕΕ: Νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης 100 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία
ΕΕ: Νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης 100 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία

Financial Times: Η Ελλάδα στοχεύει σε κεντρικό ρόλο στην μετά-Ρωσία αγορά φυσικού αερίου της Ευρώπης
Financial Times: Η Ελλάδα στοχεύει σε κεντρικό ρόλο στην μετά-Ρωσία αγορά φυσικού αερίου της Ευρώπης

Ουκρανικά drone έπληξαν μονάδα άντλησης πετρελαίου 1.200 χιλιόμετρα από τα ουκρανορωσικά σύνορα
Ουκρανικά drone έπληξαν μονάδα άντλησης πετρελαίου 1.200 χιλιόμετρα από τα ουκρανορωσικά σύνορα

H Σλοβακία διακόπτει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία
H Σλοβακία διακόπτει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία

Η Ρωσία κατέστρεψε 113 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα - Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου
Η Ρωσία κατέστρεψε 113 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα - Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου

Γιάννης Τριήρης: Οι αμερικανικές πιέσεις, το ουκρανικό «όχι» και οι κυρώσεις-φάντασμα
Γιάννης Τριήρης: Οι αμερικανικές πιέσεις, το ουκρανικό «όχι» και οι κυρώσεις-φάντασμα