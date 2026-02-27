Ημερίδα του ΚΑΠΕ με θέμα «Άη Στράτης - Πράσινο Νησί» στα πλαίσια του Verde.tec Forum 2026

Σήμερα, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου και ώρα 16:15, στην Αίθουσα WORKSHOP 1, Mediterranean Exhibition Center –MEC (Λεωφόρος Λαυρίου 301, Παιανία Αττικής).

Το ΚΑΠΕ διοργανώνει ημερίδα του Έργου «Άη Στράτης - Πράσινο Νησί», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Verde.tec Forum 2026, σήμερα Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου και ώρα 16:15, στην Αίθουσα WORKSHOP 1, στο Εκθεσιακό Κέντρο MEC (Mediterranean Exhibition Center) Παιανίας, στην Αττική.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση του Έργου και των πρώτων αποτελεσμάτων της λειτουργίας του. Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Η εκδήλωση είναι ανοικτή για το κοινό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

16:15 - 16:25 Χαιρετισμοί

Δημήτριος Καρδοματέας, Πρόεδρος Δ.Σ. & Γενικός Διευθυντής, ΚΑΠΕ Κωνσταντίνος Σινάνης, Δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου (ο χαιρετισμός θα αναγνωσθεί από εκπρόσωπο του ΚΑΠΕ) Παρουσιάσεις

16:25 - 16:40 Συνοπτική Παρουσίαση του Έργου «Άη Στράτης - Πράσινο Νησί».

Ευτυχία Τζεν, CEng, Τμήμα Αιολικής Ενέργειας, ΚΑΠΕ

16:40 - 16:55 Το ερευνητικό Υβριδικό Έργο του Αγίου Ευστρατίου.

Παναγιώτης Ζορλός, Υπεύθυνος Έργου, ΚΑΠΕ

16:55 - 17:10 Διαχείριση Ηλεκτρικού Συστήματος Αγ. Ευστρατίου πριν και μετά την ανάπτυξη του Ειδικού Πιλοτικού Έργου.

Θεοδώρα Πατσάκα, Διευθύντρια Διεύθυνσης Διαχείρισης Νησιών, ΔΕΔΔΗΕ

17:10 - 17:25 Τα πρώτα αποτελέσματα λειτουργίας του Υβριδικού Σταθμού (ΥΒΣ) Παραγωγής Ηλεκτρικής & Θερμικής Ενέργειας του Έργου «Άη Στράτης - Πράσινο Νησί». Νικόλαος Στεφανάτος, Προϊστάμενος Τμήματος Αιολικής Ενέργειας, ΚΑΠΕ

17:25 - 17:35 Θεματικές Τοποθετήσεις

Μανώλης Κλάδος, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Σταύρος Παπαθανασίου, Kαθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ)

17:35 - 18:00 Ερωτήσεις - Συζήτηση